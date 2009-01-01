Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом колыбельные и стишки спасли жителей острова Симёлуэ от цунами? 81 + Ссылка В результате землетрясения в Индийском океане 2004 года и последовавшего за ним цунами погибли и пропали без вести до 300 000 человек. Однако на индонезийском острове Симёлуэ, который находился ближе всего к эпицентру, из 80 000 населения жертвами стали всего семеро. Волна пришла на остров через 15 минут после толчков, но к тому времени почти все жители организованно взобрались на возвышенности. Это стало возможным благодаря фольклору — колыбельным, стишкам, историям — возникшим после подобного цунами 1907 года, унесшим жизни более половины островитян. Из поколения в поколение жители в различных формах передавали детям простое наставление: если землю трясёт, после чего вода убывает, нужно бросить всё и бежать вверх. Неправда? Источник: medium.com

Где и когда было зафиксировано цунами высотой более 500 метров? 850 + Ссылка В 1958 году было зафиксировано мощное землетрясение на Аляске, сопровождавшееся оползнем 30 миллионов кубометров горных пород и льда в залив Литуйя. Это вызвало так называемое мегацунами — волну высотой 524 метра, самую высокую из зафиксированных человечеством, которая обрушилась на прилегающие к морю горы. Из-за малонаселённости района число погибших ограничилось только пятью. Похожий оползень на плотине Вайонт в Италии в 1963 году поднял волну высотой 250 метров, которая разрушила несколько деревень и унесла жизни более двух тысяч человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему магнитуду землетрясения нельзя измерять в баллах? 1462 + Ссылка Сразу после землетрясения сейсмографы регистрируют его магнитуду, которую измеряют по шкале от 1 до 9 условных единиц, также называемой шкалой Рихтера. Только спустя время оценивается интенсивность землетрясения, измеряемая по его воздействию на людей, строения, природные объекты и исчисляемая в баллах по 12-балльной шкале, никак не связанной с магнитудой. Поэтому фразы вида «землетрясение магнитудой 6 баллов» в корне неправильны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой архитектурный стиль обязан своим появлением землетрясению? 2406 + Ссылка В 1693 году при извержении вулкана Этны на Сицилии произошло мощное землетрясение, полностью разрушившее многие дворцы, церкви и целые города. При их восстановлении архитекторы получили шанс привнести в господствовавший в то время стиль барокко новые черты и краски, что привело к созданию нового уникального стиля, названного сицилийским барокко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org