Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом колыбельные и стишки спасли жителей острова Симёлуэ от цунами?
В результате землетрясения в Индийском океане 2004 года и последовавшего за ним цунами погибли и пропали без вести до 300 000 человек. Однако на индонезийском острове Симёлуэ, который находился ближе всего к эпицентру, из 80 000 населения жертвами стали всего семеро. Волна пришла на остров через 15 минут после толчков, но к тому времени почти все жители организованно взобрались на возвышенности. Это стало возможным благодаря фольклору — колыбельным, стишкам, историям — возникшим после подобного цунами 1907 года, унесшим жизни более половины островитян. Из поколения в поколение жители в различных формах передавали детям простое наставление: если землю трясёт, после чего вода убывает, нужно бросить всё и бежать вверх.
Источник: medium.com
Где и когда было зафиксировано цунами высотой более 500 метров?
В 1958 году было зафиксировано мощное землетрясение на Аляске, сопровождавшееся оползнем 30 миллионов кубометров горных пород и льда в залив Литуйя. Это вызвало так называемое мегацунами — волну высотой 524 метра, самую высокую из зафиксированных человечеством, которая обрушилась на прилегающие к морю горы. Из-за малонаселённости района число погибших ограничилось только пятью. Похожий оползень на плотине Вайонт в Италии в 1963 году поднял волну высотой 250 метров, которая разрушила несколько деревень и унесла жизни более двух тысяч человек.
Источник: en.wikipedia.org
Почему магнитуду землетрясения нельзя измерять в баллах?
Сразу после землетрясения сейсмографы регистрируют его магнитуду, которую измеряют по шкале от 1 до 9 условных единиц, также называемой шкалой Рихтера. Только спустя время оценивается интенсивность землетрясения, измеряемая по его воздействию на людей, строения, природные объекты и исчисляемая в баллах по 12-балльной шкале, никак не связанной с магнитудой. Поэтому фразы вида «землетрясение магнитудой 6 баллов» в корне неправильны.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой архитектурный стиль обязан своим появлением землетрясению?
В 1693 году при извержении вулкана Этны на Сицилии произошло мощное землетрясение, полностью разрушившее многие дворцы, церкви и целые города. При их восстановлении архитекторы получили шанс привнести в господствовавший в то время стиль барокко новые черты и краски, что привело к созданию нового уникального стиля, названного сицилийским барокко.
Источник: ru.wikipedia.org
Для чего в тайваньском небоскрёбе установлен 660-тонный стальной шар?
Обычно гигантские маятники устанавливаются в больших башенных часах. А вот 660-тонный стальной маятник в тайваньском небоскрёбе Тайбэй 101 выполняет другую роль — инерционного демпфера колебаний. Он расположен между 87 и 91 этажами 101-этажного здания общей высотой более 500 метров и служит для снижения опасности обрушения при землетрясении или урагане.
Источник: ru.wikipedia.org