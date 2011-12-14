Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где можно увидеть розовых дельфинов? 34 + Ссылка Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких водных обитателей обнаружен ритуал ухаживания? 565 + Ссылка Многолетние наблюдения за речными дельфинами в бассейне Амазонки выявили наличие у них ритуала ухаживания. Некоторые самцы преподносят самкам пучки морской травы, палочки или просто куски глины, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Анализ ДНК особей показал, что у таких самцов в стае больше детёнышей. Вкупе с зафиксированным у берегов Австралии умением дельфинов надевать на нос морских губок, чтобы не пораниться при ощупывании морского дна, данное открытие позволяет говорить о наличии у этих млекопитающих развитой системы социального обучения. Неправда? Источник: www.newsru.com

Каким образом дельфины помогают ловить рыбу бразильским рыбакам? 1648 + Ссылка В городке Лагуна на юге Бразилии дельфины часто помогают местным рыбакам. Группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу, в это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один из дельфинов в нужный момент переворачивается, что служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомятся рыбой, избежавшей сетей и плывущей им навстречу. Такому поведению дельфинов никто специально не обучал, а первые упоминания о кооперации датируются ещё 1847 годом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как полуметровые акулы успешно охотятся на морских обитателей любых размеров? 1204 + Ссылка Бразильские светящиеся акулы, редко достигающие более полуметра в длину, охотятся как на мелких морских обитателей, так и на тех, кто гораздо крупнее размерами. Их жертвами становятся любые рыбы и акулы, включая гигантских акул, ластоногие, дельфины, киты и другие китообразные. Правда, бразильские светящиеся акулы не убивают их, а просто вырывают куски мяса диаметром до 7 см и глубиной до 2 см — для этого акула присасывается к жертве, впивается в неё зубами и проворачивается вокруг собственной оси. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей? 1872 + Ссылка Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какое агрессивное поведение, не связанное с охотничьим инстинктом, известно у дельфинов? 1666 + Ссылка Дельфины по природе — агрессивные хищники, но иногда их агрессия совершенно не связана с охотничьим инстинктом. Существуют документальные свидетельства убийства афалинами молодых особей своего вида, а также молодняка морских свиней, и цели подобных действий дельфинов учёным пока не ясны. Помимо этого, известна сексуальная агрессия афалин — группа самцов может изолировать самку от стаи и поочерёдно спариваться с ней на протяжении нескольких недель. Неправда? Источник: www.cracked.com

Какая страна и по какому поводу отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград? 3061 + Ссылка Во время и после Первой Мировой войны Великобритания вручала родственникам всех погибших памятный медальон с надписью «Он умер за честь и свободу», который в народе прозвали «Пенни мертвеца». На нём были изображены женская персонификация страны Британния рядом с другим символом страны — львом. Два дельфина в стороне символизировали морскую мощь государства, а второй лев внизу медальона раздирал на части немецкого орла. Уникальность данной награды в том, что на каждом из более чем миллиона выпущенных медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного человека. Причём звание или должность погибшего не указывались и не влияли на форму или размер награды — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого для достижения общей цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом дельфины могут играть с китами? 5584 + Ссылка Дельфины и киты способны играть друг с другом. Учёные не раз наблюдали одно из таких взаимодействий между афалинами и горбатыми китами: обнаружив кита, дельфин подплывал и занимал положение над ним, влекомый создаваемой волной. Через некоторое время кит поднимался вверх, чтобы сделать вдох, заодно поднимая дельфина на своём носу. При этом кит выпрямлялся в нехарактерное для него вертикальное положение, после чего дельфин соскальзывал по его телу обратно в воду словно с горки. Неправда? Источник: animalwise.org

Каким образом растения могут помогать в разминировании? 4015 + Ссылка Для разминирования территорий без участия человека уже давно привлекаются специально обученные животные — пчёлы, крысы, мангусты, а также морские львы и дельфины, если речь идёт об обезвреживании морских мин. Однако помощь в разминировании могут оказывать и растения, например, цветок под названием резуховидка Таля. Это растение известно тем, что краснеет в суровых условиях, а его генетически модифицированная версия краснеет от присутствия оксида азота, который испаряется из взрывчатых веществ. Таким образом, после распыления семян над минными полями и ожидания всхода этого растения, можно чётко определить, в каких местах находятся мины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные способны узнавать себя в зеркале? 4605 + Ссылка Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как дельфины решают проблемы дыхания атмосферным кислородом во время сна? 12493 + Ссылка Дельфинам требуется постоянно дышать атмосферным кислородом, для этого они регулярно всплывают. Чтобы обеспечить такое дыхание во время сна, полушария мозга дельфина спят по очереди. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Сколько времени нужно дельфину, чтобы обновить верхний слой кожи? 8598 + Ссылка Кожа дельфина обеспечивает очень малое трение с водой. Для большей обтекаемости чешуйки верхнего слоя кожи обновляются в среднем за каждые два часа. Неправда? Источник: library.thinkquest.org

Откуда взялось выражение «реветь белугой»? 7782 + Ссылка Молчаливая рыба белуга не имеет никакого отношения к выражению «реветь белугой», что значит громко и сильно кричать, плакать. Раньше белугой называли не только рыбу, но и полярного дельфина, который сегодня известен нам как белуха и отличается громким рёвом. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Каким языком пользуются дельфины? 21745 + Ссылка Дельфины пользуются весьма развитым языком, состоящим из разных свистов, писков, воплей, жужжания и т.п. — всего 180 коммуникационных знаков. Каждый дельфин при рождении получает имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. Полностью дельфиний язык пока не расшифрован. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные в процессе эволюции вышли из воды и вернулись обратно? 6902 + Ссылка Киты, дельфины и другие китообразные называются также вторичноводными: их предки в процессе эволюции сначала вышли из воды, а потом вернулись туда снова. Неправда? Источник: en.wikipedia.org