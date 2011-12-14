Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где можно увидеть розовых дельфинов?
Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок.
Источник: en.wikipedia.org
У каких водных обитателей обнаружен ритуал ухаживания?
Многолетние наблюдения за речными дельфинами в бассейне Амазонки выявили наличие у них ритуала ухаживания. Некоторые самцы преподносят самкам пучки морской травы, палочки или просто куски глины, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Анализ ДНК особей показал, что у таких самцов в стае больше детёнышей. Вкупе с зафиксированным у берегов Австралии умением дельфинов надевать на нос морских губок, чтобы не пораниться при ощупывании морского дна, данное открытие позволяет говорить о наличии у этих млекопитающих развитой системы социального обучения.
Источник: www.newsru.com
Каким образом дельфины помогают ловить рыбу бразильским рыбакам?
В городке Лагуна на юге Бразилии дельфины часто помогают местным рыбакам. Группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу, в это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один из дельфинов в нужный момент переворачивается, что служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомятся рыбой, избежавшей сетей и плывущей им навстречу. Такому поведению дельфинов никто специально не обучал, а первые упоминания о кооперации датируются ещё 1847 годом.
Источник: en.wikipedia.org
Как полуметровые акулы успешно охотятся на морских обитателей любых размеров?
Бразильские светящиеся акулы, редко достигающие более полуметра в длину, охотятся как на мелких морских обитателей, так и на тех, кто гораздо крупнее размерами. Их жертвами становятся любые рыбы и акулы, включая гигантских акул, ластоногие, дельфины, киты и другие китообразные. Правда, бразильские светящиеся акулы не убивают их, а просто вырывают куски мяса диаметром до 7 см и глубиной до 2 см — для этого акула присасывается к жертве, впивается в неё зубами и проворачивается вокруг собственной оси.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей?
Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой.
Источник: www.popmech.ru
Какое агрессивное поведение, не связанное с охотничьим инстинктом, известно у дельфинов?
Дельфины по природе — агрессивные хищники, но иногда их агрессия совершенно не связана с охотничьим инстинктом. Существуют документальные свидетельства убийства афалинами молодых особей своего вида, а также молодняка морских свиней, и цели подобных действий дельфинов учёным пока не ясны. Помимо этого, известна сексуальная агрессия афалин — группа самцов может изолировать самку от стаи и поочерёдно спариваться с ней на протяжении нескольких недель.
Источник: www.cracked.com
Какая страна и по какому поводу отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград?
Во время и после Первой Мировой войны Великобритания вручала родственникам всех погибших памятный медальон с надписью «Он умер за честь и свободу», который в народе прозвали «Пенни мертвеца». На нём были изображены женская персонификация страны Британния рядом с другим символом страны — львом. Два дельфина в стороне символизировали морскую мощь государства, а второй лев внизу медальона раздирал на части немецкого орла. Уникальность данной награды в том, что на каждом из более чем миллиона выпущенных медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного человека. Причём звание или должность погибшего не указывались и не влияли на форму или размер награды — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого для достижения общей цели.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом дельфины могут играть с китами?
Дельфины и киты способны играть друг с другом. Учёные не раз наблюдали одно из таких взаимодействий между афалинами и горбатыми китами: обнаружив кита, дельфин подплывал и занимал положение над ним, влекомый создаваемой волной. Через некоторое время кит поднимался вверх, чтобы сделать вдох, заодно поднимая дельфина на своём носу. При этом кит выпрямлялся в нехарактерное для него вертикальное положение, после чего дельфин соскальзывал по его телу обратно в воду словно с горки.
Источник: animalwise.org
Каким образом растения могут помогать в разминировании?
Для разминирования территорий без участия человека уже давно привлекаются специально обученные животные — пчёлы, крысы, мангусты, а также морские львы и дельфины, если речь идёт об обезвреживании морских мин. Однако помощь в разминировании могут оказывать и растения, например, цветок под названием резуховидка Таля. Это растение известно тем, что краснеет в суровых условиях, а его генетически модифицированная версия краснеет от присутствия оксида азота, который испаряется из взрывчатых веществ. Таким образом, после распыления семян над минными полями и ожидания всхода этого растения, можно чётко определить, в каких местах находятся мины.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные способны узнавать себя в зеркале?
Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев.
Источник: en.wikipedia.org
Как дельфины решают проблемы дыхания атмосферным кислородом во время сна?
Дельфинам требуется постоянно дышать атмосферным кислородом, для этого они регулярно всплывают. Чтобы обеспечить такое дыхание во время сна, полушария мозга дельфина спят по очереди.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Сколько времени нужно дельфину, чтобы обновить верхний слой кожи?
Кожа дельфина обеспечивает очень малое трение с водой. Для большей обтекаемости чешуйки верхнего слоя кожи обновляются в среднем за каждые два часа.
Источник: library.thinkquest.org
Откуда взялось выражение «реветь белугой»?
Молчаливая рыба белуга не имеет никакого отношения к выражению «реветь белугой», что значит громко и сильно кричать, плакать. Раньше белугой называли не только рыбу, но и полярного дельфина, который сегодня известен нам как белуха и отличается громким рёвом.
Источник: www.gramma.ru
Каким языком пользуются дельфины?
Дельфины пользуются весьма развитым языком, состоящим из разных свистов, писков, воплей, жужжания и т.п. — всего 180 коммуникационных знаков. Каждый дельфин при рождении получает имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. Полностью дельфиний язык пока не расшифрован.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие животные в процессе эволюции вышли из воды и вернулись обратно?
Киты, дельфины и другие китообразные называются также вторичноводными: их предки в процессе эволюции сначала вышли из воды, а потом вернулись туда снова.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные, кроме людей, занимаются сексом ради удовольствия?
Большинство животных занимаются сексом исключительно с целью оплодотворения, принципиальная возможность которого, то есть фертильность самки, выражается ею через различного рода сигналы. Таким образом, регулярные и обоюдно осознанные совокупления между мужской и женской особями, при которых вероятность оплодотворения исключена, можно назвать сексом ради удовольствия. Кроме людей, активность такого рода присуща только дельфинам и карликовым шимпанзе.
Источник: www.snopes.com