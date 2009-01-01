Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком мегаполисе есть остров, на деревьях которого развешаны сотни изуродованных кукол?
В одном из каналов Мехико есть популярный у туристов остров, усеянный сотнями изуродованных кукол. По легенде, в начале 1950-х около него утонула девочка, и житель острова Хулиан Сантана Барреро повесил на дереве куклу, предположительно принадлежавшую той девочке. Следующие полвека Барреро, якобы для умиротворения призрака, добывал и развешивал новые куклы, которым придавал устрашающий вид.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками?
В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности.
Источник: en.wikipedia.org
За что отвечают мутантные гены дрозофил с названиями «kenny» и «barbie»?
Биологи, изучающие дрозофил, любят давать открытым им мутантным генам названия, вызывающие ассоциации с массовой культурой. Например, мутантный ген, обладатель которого неизменно умирает в течение двух дней после заражения определённой бактерией, назван «Kenny» в честь героя мультсериала «South Park». А пара генов, которые приводят к отсутствию у самцов и самок внешних половых органов, получила названия «ken» и «barbie».
Источник: articles.latimes.com
Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст?
Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике.
Источник: ru.wikipedia.org