Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В одном из каналов Мехико есть популярный у туристов остров, усеянный сотнями изуродованных кукол. По легенде, в начале 1950-х около него утонула девочка, и житель острова Хулиан Сантана Барреро повесил на дереве куклу, предположительно принадлежавшую той девочке. Следующие полвека Барреро, якобы для умиротворения призрака, добывал и развешивал новые куклы, которым придавал устрашающий вид.

Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками?

В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности.

Источник: en.wikipedia.org