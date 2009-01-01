Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой диакритический знак стал использоваться рок-группами в качестве украшения? 30 + Ссылка Диакритический знак умляут в виде двух точек над гласными Ä, Ö или Ü изменяет произношение этих звуков. Однако многие рок- и метал-группы украшают своё название умляутом просто для того, чтобы сделать его более «германским» или «скандинавским», так как фонетических изменений при этом не происходит. Самые известные примеры таких групп — Motörhead и Mötley Crüe. Некоторые коллективы идут дальше, помещая умляут над не предназначенными для этого гласными (Queensrÿche) или вообще над согласными (Spın̈al Tap). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличается плач новорожденных в разных странах? 1538 + Ссылка Новорожденные кричат с интонацией, характерной для языка его матери, который они слышат ещё в утробе. Такие выводы были сделаны немецкими учёными на основании анализа плача 60 младенцев, половина из которых была рождена в немецкоговорящих семьях, а другая — во франкоговорящих. Выяснилось, что дети француженок при каждом крике повышают голос, а дети немок — понижают, и именно такие интонационные перепады характерны для соответствующих языков. Скорее всего, голос новорожденных подстраивается под нужный акцент для установления более тесной связи с матерью. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Что немецкие мужчины метафорично называют кормом дракона? 5724 + Ссылка В немецком языке существует слово Drachenfutter, что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют подарок своей жене — коробку конфет или букет цветов — который они вынуждены преподносить, провинившись в чём-нибудь, например, возвращаясь поздно домой пьяными. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какие русские омонимы являются омонимами и в немецком языке? 3084 + Ссылка Слова «зАмок» (в значении строения) и «замОк» (в значении устройства) являются омонимами в русском языке не случайно. Эти слова пришли к нам через польский и чешский языки путём лексического калькирования из немецкого, где и «зАмок», и «замОк» произносятся одинаково — «Schloß». Немецкое слово, в свою очередь, калькировано от латинского «clūsa». Возникла эта омонимия благодаря тому, что зАмок в ключевой географической точке как бы «запирает» проход вражеских войск вглубь своей территории. Неправда? Источник: ru.wiktionary.org