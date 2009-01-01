Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране национальный жестовый язык был изобретён глухими детьми? 55 + Ссылка В Никарагуа, где не было организованного сообщества глухих, в конце 1970-х открылась первая специализированная школа для таких детей. По программе их обучали разговорному испанскому и чтению по губам, а из жестов учителя использовали только простые пальцевые знаки жестового алфавита. Особых успехов такая методика не достигла, зато при общении друг с другом дети изобрели язык из комбинации школьных и своих домашних жестов. Младшие дети заимствовали изобретение, но дополнили его глаголами и другими грамматическим категориями, и теперь этот пиджин официально именуется никарагуанским жестовым языком. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом исполняет музыку глухонемой финский рэпер Signmark? 385 + Ссылка Финский рэп-исполнитель Марко Вуорихеймо, выступающий под ником Signmark, с рождения глухонемой. Его альбомы выходят одновременно на CD, где записаны звуковые дорожки с вокальными версиями (в исполнении приглашённых рэперов), и DVD, где артист «читает» каждый трек на языке жестов. Signmark даёт много концертов по всему миру, ориентируясь в ритме по вибрации бита и басовой линии. Он стал первым глухим музыкантом, подписавшим контракт с одним из ведущих лейблов — Warner Music. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Фонд помощи кому организовал слепой музыкант Рэй Чарльз? 870 + Ссылка Знаменитый слепой музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Могут ли разговаривать во сне глухонемые? 1812 + Ссылка Точно так же, как многие обычные люди говорят во время сна, спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов. Причём этот феномен относится не только к глухонемым с рождения, но и тем, кто оглох и выучил язык жестов уже в сознательном возрасте. Неправда? Источник: aslsafari.blogspot.ru

Почему американский жест для фразы «I Love You» можно спутать с рокерской «козой»? 5493 + Ссылка В американском языке жестов — амслене — знак для фразы «I Love You» образуется путём одновременного показывания знаков букв I, L и Y. Из этой комбинации получается жест с тремя разогнутыми пальцами (большим, указательным и мизинцем) и двумя прижатыми (средним и безымянным). Непосвящённые могут принять этот жест глухих за рокерскую «козу», хотя в классической козе большой палец тоже прижат к ладони. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто закончил университет и написал 12 книг, будучи слепым и глухонемым? 4714 + Ссылка Американка Хелен Келлер ещё в младенчестве полностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря своей силе воли и мастерству специального педагога научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ говорящего человека. После этого Хелен обучилась чтению по методу Брайля на пяти языках, закончила школу, а затем и университет. Впоследствии она посвятила свою жизнь политике, общественной деятельности и защите прав людей с ограниченными способностями, а также написала 12 книг. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему глухонемые из разных стран могут не понять друг друга? 11444 + Ссылка Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, различаются территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одинаковом обычном языке. Например, совершенно непохожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Малевича? 24182 + Ссылка Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича написал картину под названием «Битва негров в пещере глубокой ночью» — чёрное полотно с почти квадратными пропорциями. Также он почти на семьдесят лет предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу из одной тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произведением «Траурный марш для похорон великого глухого». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org