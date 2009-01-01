Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране национальный жестовый язык был изобретён глухими детьми?
В Никарагуа, где не было организованного сообщества глухих, в конце 1970-х открылась первая специализированная школа для таких детей. По программе их обучали разговорному испанскому и чтению по губам, а из жестов учителя использовали только простые пальцевые знаки жестового алфавита. Особых успехов такая методика не достигла, зато при общении друг с другом дети изобрели язык из комбинации школьных и своих домашних жестов. Младшие дети заимствовали изобретение, но дополнили его глаголами и другими грамматическим категориями, и теперь этот пиджин официально именуется никарагуанским жестовым языком.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом исполняет музыку глухонемой финский рэпер Signmark?
Финский рэп-исполнитель Марко Вуорихеймо, выступающий под ником Signmark, с рождения глухонемой. Его альбомы выходят одновременно на CD, где записаны звуковые дорожки с вокальными версиями (в исполнении приглашённых рэперов), и DVD, где артист «читает» каждый трек на языке жестов. Signmark даёт много концертов по всему миру, ориентируясь в ритме по вибрации бита и басовой линии. Он стал первым глухим музыкантом, подписавшим контракт с одним из ведущих лейблов — Warner Music.
Источник: en.wikipedia.org
Фонд помощи кому организовал слепой музыкант Рэй Чарльз?
Знаменитый слепой музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать.
Источник: en.wikipedia.org
Могут ли разговаривать во сне глухонемые?
Точно так же, как многие обычные люди говорят во время сна, спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов. Причём этот феномен относится не только к глухонемым с рождения, но и тем, кто оглох и выучил язык жестов уже в сознательном возрасте.
Источник: aslsafari.blogspot.ru
Почему американский жест для фразы «I Love You» можно спутать с рокерской «козой»?
В американском языке жестов — амслене — знак для фразы «I Love You» образуется путём одновременного показывания знаков букв I, L и Y. Из этой комбинации получается жест с тремя разогнутыми пальцами (большим, указательным и мизинцем) и двумя прижатыми (средним и безымянным). Непосвящённые могут принять этот жест глухих за рокерскую «козу», хотя в классической козе большой палец тоже прижат к ладони.
Источник: en.wikipedia.org
Кто закончил университет и написал 12 книг, будучи слепым и глухонемым?
Американка Хелен Келлер ещё в младенчестве полностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря своей силе воли и мастерству специального педагога научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ говорящего человека. После этого Хелен обучилась чтению по методу Брайля на пяти языках, закончила школу, а затем и университет. Впоследствии она посвятила свою жизнь политике, общественной деятельности и защите прав людей с ограниченными способностями, а также написала 12 книг.
Источник: en.wikipedia.org
Почему глухонемые из разных стран могут не понять друг друга?
Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, различаются территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одинаковом обычном языке. Например, совершенно непохожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Малевича?
Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича написал картину под названием «Битва негров в пещере глубокой ночью» — чёрное полотно с почти квадратными пропорциями. Также он почти на семьдесят лет предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу из одной тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произведением «Траурный марш для похорон великого глухого».
Источник: ru.wikipedia.org
Какой композитор писал музыку, будучи глухим?
На момент написания своей знаменитой девятой симфонии Бетховен был абсолютно глух.
Источник: ru.wikipedia.org