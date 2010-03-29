Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

У какого мусульманского народа мужчины закрывают лицо, а женщины — нет? 38 + Ссылка Туареги, проживающие в пустынных местностях Северо-Западной Африки, по вероисповеданию являются мусульманами, но сохраняют многие доисламские обычаи. Женщины туарегов ходят с открытым лицом, а традиционный наряд мужчин включает в себя повязку, которая оставляет открытыми только глаза. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране немые фильмы сопровождались живым комментарием происходящего на экране? 236 + Ссылка Во времена немого кино в Японии существовала отдельная профессия комментатора — бэнси. Многие аспекты европейской и американской культуры, эмоции и жесты героев зачастую были непонятны японцами, и бэнси поясняли их зрителям, причём делали это на разные голоса. Басом комментировались действия злодеев, тенором — героев-любовников, фальцетом — женщин. Зачастую бэнси вместо простого пояснения импровизировали, меняя режиссёрский замысел, а некоторые из них обзаводились собственными поклонниками, идущими в кино только ради их сопровождения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом женщины из индуистского племени неварцев избегали участи самосожжения? 288 + Ссылка Самосожжение вдов издавна практиковалось не только в Индии, но и среди индуистов Непала. Однако в племени неварцев придумали, как избежать этого. Девочек в возрасте десяти лет символически отдавали замуж за дерево, считающееся воплощением бога Вишну. Если в будущем муж неварки умирал, никто не мог заставить идти вдову на костёр, так как Вишну оставался её полноценным супругом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем викинги остригали и сжигали ногти покойников? 334 + Ссылка Согласно скандинавской мифологии, в Рагнарёк армия ётунов поплывёт на битву с богами-асами на Нагльфаре — корабле из ногтей мертвецов. Поэтому у викингов существовал обычай остригать и сжигать ногти покойников, чтобы предотвратить создание Нагльфара. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом в индейском племени синхронизируется пульс всех жителей деревни? 572 + Ссылка У живущего в труднодоступных районах бассейна Амазонки индейского племени марубо существует обычай постоянно бить в барабан, сделанный из древесины амаранта. Жители деревни, сменяя друг друга, днём и ночью колотят по нему дубинками приблизительно в ритме стука сердца. От этого сам пульс у всех жителей синхронизируется, позволяя племени ощущать себя единым целым. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В какой стране умерших родственников регулярно извлекают из склепа и переодевают? 357 + Ссылка На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мёртвых Фамадихана. Умерших родственников, похороненных в склепе во дворе дома, каждые семь лет извлекают и переодевают в новый шёлковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Фамадихану практикуют не только исповедующие культ предков, но и большая часть католиков — местная церковь считает этот ритуал скорее культурным и относится к нему нейтрально. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране на Рождество принято решать накопившиеся за год конфликты в кулачном бою? 669 + Ссылка Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень индейского происхождения популярна традиция под названием «таканакуй». В Рождество, 25 декабря, празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боёв. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты, а участники, как мужчины, так и женщины, могут вызывать на бой и своих родных, и соседей. Правила предписывают лишь обмотать руки материей, не кусаться, не хватать противника за волосы и не бить лежачего. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком празднике англичане в 17 веке заживо сжигали кошек? 496 + Ссылка В ночь на 5 ноября англичане запускают фейерверки и сжигают чучело католика Гая Фокса — участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года, целью которого был взрыв здания парламента вместе с выступавшим там протестантским королём. Однако в том же 17 веке, когда традиции праздника ещё только формировались, обычно вымещали злобу на образах папы римского и дьявола. В 1677 году их чучела для большего эффекта набили живыми кошками, чьи крики при горении произвели неизгладимое впечатление на толпу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где распространён обычай мумификации покойников путём копчения? 789 + Ссылка Среди аборигенов Папуа — Новой Гвинеи распространён особый обычай мумификации трупов. Из внутренностей умершего сливают жидкость, после чего коптят его в специальной яме, предварительно сделав надрезы в суставах для того, чтобы стекал жир. Все отверстия в теле при этом зашиваются, чтобы предотвратить гниение плоти. После копчения тело измазывают глиной и охрой, а затем подвешивают в бамбуковой клетке на скалы — считается, что теперь этот покойник становится стражником деревни. Повсеместная практика подобных обрядов была запрещена в 1975 году, но в отдельных труднодоступных районах племена используют её до сих пор. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Каким образом английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? 913 + Ссылка Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает «завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они съедают больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда среди европейских дам было модно носить платья с полностью открытой грудью? 2877 + Ссылка В 15 веке под влиянием идей Ренессанса в Европе возникла мода на женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей этой моды была любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Крой с открытой грудью сохранялся в той или иной степени вплоть до 19 века и был запечатлён художниками на множестве портретов дам из высшего общества. Обнажённая грудь согласно моральным устоям того времени была более допустима, чем голые ножки или плечи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где на Рождество можно купить фигурку папы римского, справляющего большую нужду? 579 + Ссылка Одной из рождественских традиций у каталонцев является изготовление так называемых каганеров — раскрашенных фигурок человечков, справляющих большую нужду. Одного каганера обязательно добавляют в композицию рождественского вертепа, сцены рождения Христа, причём католическая церковь не возражает против этого. Фигурки могут изображать не только простых жителей, но и знаменитостей, включая президентов и папу римского. Считается, что народная сатира воплощает в каганерах концепцию равенства всех людей независимо от их общественного положения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каких странах сильное рукопожатие могут расценить как грубость? 1029 + Ссылка В Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатия гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким корейцам предписано 14 апреля идти в ресторан и есть чёрную лапшу? 1375 + Ссылка В Японии и Южной Корее празднование 14 февраля отличается от обычаев в западных странах. В этот день только женщины делают подарки мужчинам, и в подавляющем большинстве случаев дарят шоколад. В 1980-х годах ассоциация кондитеров Японии успешно запустила новый праздник 14 марта, так называемый «Белый день», когда ответные подарки ожидаются от мужчин, причём они должны быть более ценными, чем полученные месяц назад. В дополнение к этим датам корейцы придумали «Чёрный день» 14 апреля, когда и мужчины, и женщины, не получившие подарки, идут в ресторан и едят чёрную лапшу в знак траура по своему одиночеству. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой китайский народ является матриархальным и живёт без традиционных семей? 1583 + Ссылка Недалеко от границы с Тибетом в Китае проживает небольшая этническая группа мосо численностью 40 тысяч человек, которую иногда называют «королевством женщин». В их крестьянской среде отсутствуют традиционные семьи, и все взрослые люди имеют полную свободу выбора и смены партнёров. Вместо брака существует обычай, по которому мужчина посещает дом своей любовницы ночью, тайно или открыто. При этом утром он должен уйти и впоследствии не имеет никаких прав на воспитание своих детей, так как главами домов являются женщины, и наследство переходит именно по женской линии. Как правило, мужчины заботятся о детях своих сестёр, с которыми живут под одной крышей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране бывшего СССР сросшиеся брови считаются признаком женской красоты? 2316 + Ссылка В Таджикистане, особенно в сельских районах, сросшиеся на переносице брови считаются одним из признаков женской красоты. Некоторые таджички, у которых обычные разделённые брови, специально окрашивают участок между ними на переносице. Неправда? Источник: www.globalpost.com

В каком возрасте чаще всего происходит усыновление в Японии? 1592 + Ссылка Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин. Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновлённым и дочерью приёмного отца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране население ежедневно чернило зубы на протяжении множества веков? 1337 + Ссылка В Японии издавна существовала традиция «охагуро» — чернение зубов специальным лаком, состоящим из раствора железа в уксусной кислоте с добавлением красителя из чернильных орешков. Краска на зубы наносилась ежедневно и предназначалась как для «красоты», так и для укрепления эмали. Обычай сошёл на нет только в начале 20 века, и сегодня зубы в Японии чернят только актёры традиционных театров и некоторые гейши. Однако в Юго-Восточной Азии эта традиция продержалась дольше, поэтому и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и других странах нередко можно встретить пожилых женщин с чёрными зубами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой европейской стране женщина может жить мужской жизнью только сохраняя девственность? 1411 + Ссылка В Албании живёт немало «бурнеша» — женщин, поклявшихся сохранять девственность и взамен получивших от старейшин разрешение вести жизнь как мужчины. В традиционном патриархальном укладе албанцев, особенно из северных горных областей, женщинам не позволяется носить мужскую одежду, курить и пить алкоголь, быть главой хозяйства, выполнять многие работы, считающиеся только мужскими. Женщины выбирают путь бурнеша по разным причинам: кого-то сделать это вынуждают родители, чтобы завещать наследство в отсутствии сыновей, другие не желают выходить замуж за человека, определённого договором между семьями, а третьи просто желают больше личной свободы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис? 1301 + Ссылка В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находятся церкви, которые на Пасху устраивают ракетную войну? 1692 + Ссылка Каждый год на Пасху в греческом городке Вронтадос на острове Хиос случается ракетная война. Общегреческая традиция запускать фейерверки в этот праздник трансформировалась здесь в противостояние между двумя церквями, чьи прихожане запускают десятки тысяч самодельных ракет. Их цель — поразить колокольню церкви противников, а победителя определяют на следующий день, подсчитывая количество попаданий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране находится храм, куда мусульмане приходили за сексом с незнакомцами? 1833 + Ссылка В центре индонезийского острова Ява на горе Кемукус расположен храм, который до недавнего времени активно посещали паломники-мусульмане. Знаменит он весьма странным для такой консервативной религии обычаем — по местным поверьям, если на этом холме ночью заняться сексом с незнакомцем или незнакомкой, тебя ждёт удача в бизнесе. В самые людные дни сюда стекалось до 8 000 паломников, а вокруг ритуала сложилась соответствующая инфраструктура из сдачи комнат в аренду, развлекательных заведений и услуг проституток. Лишь в 2014 году местные власти запретили подобную практику. Неправда? Источник: www.thejakartapost.com

Какой народ хоронит младенцев в деревьях? 1603 + Ссылка Индонезийский народ тораджи известен особым отношением к смерти, которую родственники умершего пышно празднуют с приглашением сотен гостей. Хотя тораджи называют себя христианами, их редко хоронят в земле — в основном покойников помещают в склепы, выдолбленные в утёсах, либо в подвешиваемые на скалах деревянные гробы. Если у тораджей умирает маленький ребёнок, у которого ещё не режутся зубы, его хоронят в дупле, сделанном в большом дереве. Считается, что дерево залечивает рану и впитывает в себя тело и душу ребёнка. Неправда? Источник: www.odditycentral.com

Какие народы практиковали искусственную деформацию черепа и для чего? 1427 + Ссылка На протяжении мировой истории самые разные народы практиковали искусственную деформацию черепа, чтобы придать голове отличную от естественной форму. Археологические находки свидетельствуют о подобной традиции ещё у некоторых неандертальцев, а также у гуннов и аланов, восточногерманских племён, индейцев майя и инка, австралийских аборигенов. Процесс деформации начинали почти с самого рождения, когда у ребёнка ткани черепа обладают наибольшей пластичностью, а желаемую форму задавали с помощью тугих повязок или деревянных дощечек. Среди причин таких обычаев называют желание обособить племя или определённую группу людей от чужих, демонстрацию социального статуса или же просто проявление своеобразных эстетических представлений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где был распространён обычай самосожжения женщин? 1583 + Ссылка Издавна в Индии был распространён обычай сати — самосожжение вдовы на погребальном костре умершего мужа. Хотя этот ритуал считался для женщины делом добровольным, известны рисунки, на которых вдова находится в костре связанной или окружена наблюдателями с длинными шестами, не позволяющими ей выбраться. Тем не менее, сати нельзя назвать массовым явлением: по документальным данным Британской Ост-Индской компании начала 19 века самосожжение охватывало менее 1% вдов. Хотя в наши дни как участие, так и наблюдение за ритуалом в Индии строго запрещено, изредка появляются сообщения о новых случаях сати. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где мужчины не носят плавок и прикрывают пенис специальным футляром? 4814 + Ссылка Мужчины некоторых районов острова Новая Гвинея прикрывают свой пенис специальным футляром под названием котека, который обычно делают из высушенного плода калабасы. Мальчики начинают носить котеку в возрасте 4–5 лет. От племени к племени широко варьируются длина и положение котеки: она может быть направлена прямо вверх, вбок или под углом. Вопреки распространённому мнению, диаметр и длина котеки никак не зависят от социального положения мужчины в племени. В 1970-х годах правительство Индонезии пыталось искоренить котеки и привить аборигенам культуру ношения современной одежды, но потерпело неудачу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране дети и взрослые разыгрывают друг друга имитацией клизмы в анус? 2381 + Ссылка В Японии популярен розыгрыш под названием кантё, что в переводе означает «клизма», когда один человек складывает ладони вместе, вытягивает указательные пальцы и пытается вонзить их в анальную область другого человека. Чаще всего в эту игру играют младшие школьники, однако нередко и взрослые японцы могут позволить себе сделать кантё. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких народов существует запрет на произнесение имени умерших? 1596 + Ссылка У многих народов существует запрет на упоминание имени умершего человека из опасения вызвать его дух или призрак. Вместо оригинального имени используют какую-нибудь нейтральную характеристику или присваивают другое имя, как африканское племя масаи. У южноамериканских индейцев гуахиро назвавший покойника по имени мог сам понести смертельное наказание. В некоторых племенах австралийских аборигенов данное табу настолько сильно, что даже живые тёзки умершего вынуждены менять имена. Из уважения к обычаям аборигенов в начале многих австралийских фильмов и телепередач встречается предупреждение о том, что зритель может увидеть изображения или услышать голоса умерших. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кому отрубали руки после смерти короля государства Тонга несколько веков назад? 1772 + Ссылка Несколько веков назад в королевстве Тонга, что находится в Океании, традиция предписывала отрубать руки непосредственным участникам погребения короля после его смерти. Считалось, что последние прикосновения к телу монарха — это великая честь, которую не должно испортить прикосновение к чему-нибудь другому. Сегодня этот обычай гораздо гуманнее: могильщикам не отрубают руки, а просто запрещают их использовать в течение 100 дней. В это время они находятся в специальном доме, где их кормят другие люди. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

В каких странах Европы принято ходить в общественную сауну нагишом без разделения полов? 7652 + Ссылка В Германии и Австрии большинство общественных саун открыто для посещения мужчинами и женщинами одновременно, причём греться принято нагишом. Находиться обнажёнными в одной сауне как с незнакомцами, так и с друзьями, родственниками, коллегами по работе считается абсолютно нормальным. Такая же свобода нравов присуща саунам стран Бенилюкса, в остальных государствах Европы её встретишь редко. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах некоторых девочек воспитывают как мальчиков? 2452 + Ссылка В Афганистане и Пакистане существует традиция воспитания девочек как мальчиков — таких детей называют «бача пош». К такому средству прибегают семьи, в которых рождаются только девочки, что по местным обычаям считается чуть ли не позором для семьи. Бача пош дают мужское имя, одевают в мальчишескую одежду и коротко стригут, она имеет больше возможностей появляться на публике, ходить в школу и заниматься спортом. Однако при наступлении полового созревания бача пош приходится снова возвращаться к жизни девочки, лишаясь всех мужских прав, а затем выходить замуж. Часто они становятся плохими супругами, так как не научились должным образом готовить, шить и выполнять другую работу, считающуюся женской. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране на стенах многих домов изображены фаллосы? 2615 + Ссылка В королевстве Бутан на многих домах и зданиях нарисованы фаллосы как символ удачи. Зарождение этого обычая связывают с буддистским ламой Друкпа Кюнле, жившим в 15—16 веках и вошедшим в историю как «сумасшедший святой». Кюнле проповедовал буддизм необычным способом, широко демонстрируя своё увлечение женщинами и вином и рисуя фаллосы на стенах, уверяя людей, что они будут отгонять злых духов. В его честь был построен монастырь Чими Лакханг, в котором хранятся несколько деревянных фаллосов и один серебряный, по преданию привезённый ламой Кюнле из Тибета. Этот монастырь часто посещают бездетные женщины, и настоятель, благословляя их на зачатие, бьёт искусственным фаллосом по голове. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком английском городе публично взвешивают каждого избранного мэра и для чего? 2634 + Ссылка В английском городке Хай-Вайкомб каждый избранный мэр подвергается процедуре взвешивания на городской площади. Эта традиция берёт своё начало в 1678 году, когда жители решили покончить с поведением мэров, воровавших деньги из казны, после чего толстевших от сытной жизни. После года службы мэра взвешивают снова, и глашатай кричит «Прибавилось!» или «Не прибавилось!». В старые времена горожане, услышав о наборе веса, могли освистать мэра и закидать тухлыми яйцами, сейчас эта часть традиции отменена. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой культуре существует третий пол из мальчиков, воспитанных как девочек? 5686 + Ссылка На островах Самоа некоторых мальчиков с самого детства воспитывают как девочек. Такие люди считаются третьим полом под названием «фаафафина». Они носят женские платья и занимаются женской работой, впоследствии целиком посвящают себя большой самоанской семье и воспитанию детей. Почти всегда они состоят в любовных отношениях с мужским полом, а не с женщинами или другими фаафафина, и это положение настолько привычно для самоанской культуры, что не считается гомосексуализмом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране популярны частные салоны по чистке ушей? 3149 + Ссылка В 2006 году японское правительство отменило необходимость медицинской лицензии для оказания услуг по чистке ушей. После этого в японских городах открылись сотни салонов, для которых чистка ушей — основной вид деятельности. Большинство их клиентов — мужчины, которые приходят сюда главным образом для того, чтобы расслабиться. Сеанс чистки проходит в комнате традиционного японского стиля: мастер в кимоно сначала предлагает клиенту чай и небольшую беседу, затем укладывает его голову себе на колени и проводит процедуру, в ходе которой больше половины мужчин засыпают. Неправда? Источник: www.cnngo.com

В какой стране существует дискриминация по группе крови? 3603 + Ссылка Японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от неё зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй — надёжность и замкнутость, третьей — ум и честолюбие, а четвёртой — уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнёра для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В какой стране существуют заведения, где женщины могут набрать вес перед свадьбой? 4226 + Ссылка В Нигерии стройность женщины свидетельствует о её низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж мало зарабатывает и плохо её кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика открамливания девушек, иногда задолго до свадьбы, распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Зачем китайцы на похоронах сжигают нарисованные бумажные деньги? 3966 + Ссылка Многие китайцы уверены, что после смерти попадут в преисподнюю. Их представления об аде базируются на даосистской концепции подземного суда, куда прилетала душа умершего, и укрепились благодаря христианским миссионерам, однако китайцы воспринимают ад не в негативном свете, а как мир духов. Чтобы покойник мог дать взятку правителю ада Яньло-Вану для избежания наказания и просто достойно жить на том свете, в Китае распространён ритуал сожжения специально нарисованных бумажных банкнот. Традиционно такие деньги изготовляли из бамбуковой или рисовой бумаги, нанося простые рисунки, но с конца 19 века широко стали применяться банкноты, стилизованные под юани и доллары. Наряду с традиционными символами типа драконов, Будды или Нефритового императора, на этих деньгах часто помещают изображения популярных личностей, например, Джона Кеннеди, Эйнштейна, Мэрилин Монро. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно встретить захоронения в виде гробов, прибитых к скалам? 5057 + Ссылка В Китае, Индонезии и на Филиппинах можно встретить захоронения в виде гробов, прибитых к скалам. У народа Бо, одного из национальных китайских меньшинств, считалось, что горы являются самым подходящим для похорон местом, потому что являются лестницей между земным и небесным мирами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем китайским девочкам до начала 20 века бинтовали ноги? 6370 + Ссылка В аристократической среде Китая до начала 20 века практиковался обычай бинтования ног девочкам. Все пальцы на ногах, кроме большого, привязывались к ступне, и постепенно ноги деформировались настолько, что иногда женщина вообще не могла ходить. Это считалось завидным достоинством, так как даме из высшего общества ходить самостоятельно считалось зазорным, а большие ступни однозначно свидетельствовали о происхождении женщины из низших сословий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране на похоронах можно увидеть стриптиз? 3010 + Ссылка В прошлом веке на Тайване стриптиз стал популярным развлечением на похоронах. Традиция приглашать стриптизёрш, скорбя по своим друзьям, зародилась в мафиозных кругах, но распространилась и среди обычных жителей. В середине 1980-х тайваньские власти приняли закон, запрещающий подобные представления, однако и по сей день стриптиз на похоронах можно увидеть в сельских районах. Неправда? Источник: io9.com

Почему в одном из кадров «Трудностей перевода» японскую женщину можно считать мёртвой? 4081 + Ссылка Японское кимоно нужно надевать так, чтобы левая пола была выше правой. Наоборот запахивают кимоно только когда хоронят человека. В фильме «Трудности перевода», когда Боб впервые знакомится с Шарлоттой в лифте, одна японская женщина стоит именно в «похоронном» варианте кимоно. Наиболее вероятно, что это ошибка не постановщиков, которых консультировали настоящие японцы, а монтажёров фильма, по каким-то причинам отобразивших этот кадр зеркально. Неправда? Источник: www.imdb.com

Как европейцы скрестили два индейских символа войны и мира? 3236 + Ссылка Самым известным оружием индейцев является томагавк, который они умели и метать, и применять в ближнем бою. Помимо этого, ритуальные томагавки служили символом войны и мира — именно от индейцев происходит выражение «закопать топор войны». Узнав эти обычаи, европейцы скрестили это оружие с ещё одним символом — трубкой мира. Для этого рукоятку томагавка делали полой, превращая её в мундштук, а чашка трубки находилась с другой стороны от лезвия. Такие подарки были очень востребованы индейскими вождями, поддержкой которых хотели заручиться колонисты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого народа до 1970-х годов существовала традиция вставлять в нос женщинам деревянную пробку? 4448 + Ссылка У народа апатани, проживающего в Индии, до 1970-х годов сохранялась традиция вставлять в нос женщинам деревянную пробку. Сами апатани объясняли этот обычай тем, что когда-то их женщины были самыми красивыми в округе, и, чтобы защитить их от похищений мужчинами других племён, лицо намеренно уродовали таким образом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда возникла английская традиция пятичасового чаепития? 3084 + Ссылка В течение 18 века главный приём пищи в Англии отодвигался на всё более позднее время, пока не закрепился на отметке в 19—20 часов. Именно поэтому слово dinner, которое исторически означало «обед», нам привычнее переводить как «ужин». Вместо «динера» в дневное время англичане стали употреблять «ланч», но он был слишком лёгким и не утолял чувство голода до вечера. Это стало причиной новой привычки, которую придумала Анна Рассел, герцогиня Бедфорд: примерно в 17 часов она стала приглашать друзей с закусками, чтобы попить чаю. Из её дома традиция пятичасового чаепития, или Five o’clock Tea, распространилась по всей Англии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где новорожденных сбрасывают с 15-метровой высоты, чтобы они росли здоровыми? 4938 + Ссылка В некоторых индийских деревнях существует ритуал сбрасывать новорожденных с крыши храма. Например, в деревне Мусти, штат Махараштра, детей бросают с 15-метровой высоты на растянутый внизу тент. Обряд для своих младенцев заказывают и мусульманки, и индуистки, верящие, что это испытание принесёт ребёнку здоровье и удачу в будущем. Неправда? Источник: edition.cnn.com

Откуда пришла народная примета о том, что лучше не жениться в мае? 3396 + Ссылка Известна народная примета — лучше не жениться в мае, иначе затем всю жизнь маяться. Однако этот обычай гораздо старше славянской культуры, так как существовал ещё в Древнем Риме, о чём писал Плутарх. Правда, он не знает истинной причины такого обычая, делая несколько предположений. По одному из них, в мае не женятся, так как он помещается между апрелем, посвящённым Венере, и июнем, посвящённым Юноне, а именно эти две богини покровительствуют браку. По другой гипотезе Плутарха, название «май» происходит от слова maiores – «старейшины», а «июнь» от слова iuvenes – «юные», поэтому молодые и дожидаются июня. Неправда? Источник: www.ancientrome.ru

Где полицейские могут ходить, держась за руки, выражая таким образом простую мужскую дружбу? 7838 + Ссылка В Непале и в Индии часто можно увидеть гуляющих по улице мужчин, включая даже полицейских, которые держатся за руки. В таком поведении здесь не видят ничего предосудительного — мужчины просто обозначают свою дружбу, а вовсе не гомосексуальные отношения. Неправда? Источник: todayilearned.co.uk

Какой народ одним из признаков красоты считал косоглазие? 4110 + Ссылка Одним из признаков красоты народ майя считал косоглазие. Чтобы намеренно развить его, ребёнку на уровне глаз привязывали каучуковый шарик. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У какого народа статус племени определялся не количеством накопленных ценностей, а количеством раздаренного имущества? 3725 + Ссылка У североамериканских индейцев, живущих на тихоокеанском побережье, были распространены специальные праздники под названием потлач. Их устраивали вожди племён, приглашая в гости родственников и другие племена. В ходе потлача, наряду с музыкой и танцами, практиковалось дарение имущества клана гостям, а иногда и просто его уничтожение. Именно тем, сколько разных вещей раздарено, а не количеством накопленного, определялся статус семьи и уважение от других семей. Потлач был запрещён властями в конце 19 века как расточительный и непродуктивный обычай, противоречащий цивилизованной жизни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране распространена практика сна во время работы в сидячем положении? 9355 + Ссылка В Японии распространена практика «инемури» — сна посреди дня на работе и встречах. Практикующий инемури показывает, как много времени он посвящает работе и как мало спит ночью дома. Такое поведение японцы не считают зазорным ещё и потому, что после короткого сна человек начинает работать лучше. Главное правило инемури — оставаться в вертикальном положении, чтобы создавать ощущение вовлечённости в происходящее вокруг. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Где и когда повседневная одежда женщин допускала кофту с открытой грудью? 11659 + Ссылка В Корее времён конца 17 — начала 20 веков женщины в качестве повседневной одежды носили кофты с частично или полностью открытой грудью. Неправда? Источник: tttkkk.livejournal.com

Где обитают морские цыгане и чем они занимаются? 8430 + Ссылка В юго-восточной Азии обитает народность баджо — их также именуют морскими цыганами за то, что они ведут морской кочевой образ жизни у берегов Филиппин, Малайзии и Индонезии. Хотя в последнее время правительства этих стран переселили многих кочевников на сушу, до сих пор многие из них живут в море в домах на сваях либо просто в лодках. Они посещают берег для продажи пойманных рыбы и жемчуга и покупки риса, воды и предметов первой необходимости. Многим морским цыганам ещё в детстве перфорируют барабанные перепонки. Ребёнок неделю лежит с кровотечением из носа и ушей, зато потом может без боли нырять на глубину до 30 метров в поисках жемчуга и морских огурцов. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

В каких племенах процесс инициации юношей включает выполнение фелляции старшим? 12186 + Ссылка В высокогорьях Папуа — Новой Гвинеи живёт племя баруйя, отличающееся крайне высокой степенью патриархальности. В 9 лет мальчиков отнимают от матерей и воспитывают в мужском обществе до 20 лет, когда юноша становится полноценным воином. В процессе взросления и перенимания мужественности мальчики неоднократно выполняют фелляцию старшим и глотают их сперму. Оральный секс среди мальчиков как часть процесса инициации существует и в других племенах этого острова — например, самбия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть танцы в полуобнажённом виде десятков тысяч девственниц? 5515 + Ссылка Мсвати III, король африканского государства Свазиленд, имеет 14 жён и 23 ребёнка. Для церемонии выбора новой жены со всей страны съезжаются десятки тысяч девственниц, которые в полуобнажённом виде исполняют для монарха ритуальный «тростниковый танец». Неправда? Источник: www.newsru.com

В какой стране жених дарит невесте белые тапочки? 3938 + Ссылка В Тунисе существует традиция, по которой жених перед свадьбой дарит невесте белые тапочки. Наряду с ними в подарочный набор входят белые свеча, подушка и перчатки. Пока горит подаренная свеча, невеста украшает свои руки, лежащие на подушке, хной. После этого на её руки надеваются перчатки, а на ноги — белые тапочки. Неправда? Источник: ihnravy.ru

Откуда взялись выражения «шапочное знакомство» и «прийти к шапочному разбору»? 6519 + Ссылка Согласно традиции, мужчины на Руси при входе в церковь снимали шапки и складывали их у входа, а по окончанию службы разбирали их обратно. Тот, кто опоздал, приходил уже к шапочному разбору, и с тех пор это выражение закрепилось в значении «прийти куда-либо слишком поздно, когда всё уже кончилось». А выражение «шапочное знакомство», означающее поверхностное и беглое знакомство с кем-либо, тоже связано со старым обычаем. Когда встречались знакомые или приятели, они в знак приветствия приподнимали шляпы, и только друзья пожимали друг другу руки. Неправда? Источник: new.gramota.ru

Как не стоит благодарить датчан? 7715 + Ссылка По-датски выражение «Спасибо за всё» (‘Tak for alt’) аналогично по смыслу выражению «Покойся с миром» и пишется на могильных камнях, поэтому в благодарственных письмах использовать его не стоит. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Как должны носить килт настоящие шотландцы — с нижним бельём или без? 11237 + Ссылка Традиционная одежда шотландских мужчин — килт — может носиться как с нижним бельём, так и без него. Однако «настоящие» шотландцы, особенно солдаты, согласно традициям всё-таки должны надевать килт на голое тело. Раньше в полках даже устраивались специальные проверки: офицер со специальным зеркальцем заглядывал воинам «под юбку» и в случае обнаружения белья заставлял его снять. Неправда? Источник: www.utro.ru

В какой стране десятки людей соглашаются на добровольное распятие в Страстную Пятницу? 6212 + Ссылка У жителей Филиппин на Страстную Пятницу распространён обычай самобичевания. Участники массовых процессий бьют свои спины плетьми, пока те не покрываются кровью. Десятки филиппинцев соглашаются на добровольное распятие на крестах. Их прибивают настоящими гвоздями, продезинфицированными в спирте, и оставляют на некоторое время без всяких обезболивающих. Католическая церковь неоднократно официально осуждала эти обычаи, но запретить их не может. Неправда? Источник: www.rian.ru

Где ежегодно проводятся соревнования, в ходе которых нужно заставлять детей громко плакать? 6282 + Ссылка В Японии ежегодно проходит фестиваль плачущих детей. Это соревнование среди сумоистов, задача которых взять ребёнка в руки и как можно быстрее заставить заплакать. А если два ребёнка начинают плакать одновременно, побеждает тот, кто делает это громче. Японцы считают, что детский плач отпугивает злых духов и помогает малышам расти здоровыми. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким группам населения ацтеков было разрешено пить алкоголь? 5710 + Ссылка Алкогольный напиток пульке — забродивший сок агавы — был известен ещё ацтекам. Его употребляли священнослужители во время религиозных церемоний и аристократия во время празднования военных побед. Простым смертным пить пульке было запрещено, исключение составляли пожилые люди и беременные женщины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что делают множество голых мужчин в японском храме во время встречи лунного Нового года? 7295 + Ссылка В храме Сайдайдзи в японском городе Окаяма встреча лунного Нового Года сопровождается необычной церемонией. В тёмную комнату набивается множество голых мужчин, которые борются за право найти ароматизированные палочки, брошенные в драку священником храма. Неправда? Источник: ngm.nationalgeographic.com

Что делают работники палочками для еды при найме на работу к азиатским производителям микросхем? 5741 + Ссылка В сборочных цехах на фабриках по производству микросхем ценятся работники с хорошей координацией движений. Многие азиатские производители, принимая на работу персонал, проводят тест на координацию движений: необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что можно делать в японских кошачьих кафе? 13122 + Ссылка В крупных городах Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. Поэтому с недавних пор большой популярностью у японцев пользуются «кошачьи кафе». Только в Токио подобных кафе несколько десятков. За почасовую оплату здесь можно поиграть с любой понравившейся кошкой и погладить её. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что произошло в жизни кинорежиссёра Милоша Формана, когда ему попалось яйцо с двумя желтками? 8375 + Ссылка В Чехии существует традиция — когда в семье рождается ребёнок, новоиспечённому отцу подают тарелку дымящейся чечевицы, куда разбивают сырое яйцо. А кинорежиссёр Милош Форман в своей автобиографии рассказал об удивительном случае: когда у него родились близнецы, ему тоже устроили такое блюдо чечевицы. Но в разбившемся яйце вместо одного было два желтка. Неправда? Источник: Милош Форман «Круговорот». — М.: Вагриус, 1999.

Почему у самураев был в большом почёте гомосексуализм? 15063 + Ссылка У японских самураев особым уважением пользовалась практика сюдо — гомосексуализм между опытным мужчиной и юношей. Считалось, что это учит юношей достоинству, честности, чувству прекрасного. Сюдо противопоставлялось женской любви, которую обвиняли в «размягчении» мужчины. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему космонавты смотрят перед отлётом фильм «Белое солнце пустыни»? 17006 + Ссылка После гибели трёх космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Союза-12» был сокращён до двух человек. Перед стартом они посмотрели фильм «Белое солнце пустыни», а после удачной миссии говорили, что товарищ Сухов стал незримым третьим членом экипажа и помогал им в трудные минуты. С тех пор просмотр этой ленты стал традицией для всех советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу нашли и практическое применение: на примерах из фильма космонавтов учат работе с камерой и построению плана съёмки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где существовал обычай сосать соски королю, демонстрируя свою преданность? 9568 + Ссылка В древней Ирландии подданные демонстрировали преданность королю странным способом — они сосали его соски. Неправда? Источник: ngm.nationalgeographic.com

Каким образом китайцы в эпоху феодализма совершали самоубийство в целях мести? 7568 + Ссылка В феодальном Китае нередко практиковалась месть через самоубийство, которое доведённый до отчаяния человек совершал во дворе дома обидчика. Китайцы верили, что душа самоубийцы не возносится на небо, а остаётся в этом случае в доме обидчика и приносит ему и его семье несчастья. Неправда? Источник: tools-of-death.ru

Что ставят японцы вместо ручных подписей? 6929 + Ссылка Японцы вместо подписей на документах ставят личные печати, которые называются «инкан». Они представляют собой стержень диаметром от 25 до 75 миллиметров из дерева или слоновой кости с выгравированными иероглифами. Для совершения ответственных операций — закрепления сделок, покупки недвижимости, открытия банковских счетов — требуется печать, зарегистрированная в органах местного самоуправления. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский император считал, что американцы едят человеческое мясо? 7634 + Ссылка В 19 веке жители России мало что знали о США, а о нравах американцев имели искажённые представления. Когда в 1853 году Министерство народного просвещения направило Иосифа Гамеля в Америку для ознакомления с состоянием науки, Николай I утвердил эту командировку с указанием: «Обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо». Неправда? Источник: n-t.ru

Где ежегодно устраивают банкет для обезьян? 5923 + Ссылка В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2 000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что, по преданию, их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. Неправда? Источник: fun.1001chudo.ru

Где живёт племя, в котором все женщины специально удлиняют шею на 25—30 см? 14051 + Ссылка На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 кг. Существует миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может вызвать удушье. Однако они могут свободно надевать и снимать кольца. Рентгеновские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается плечевой пояс. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему у нас сложилась традиция подписывать корешки книг снизу вверх, а в Европе наоборот? 11086 + Ссылка В Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз. Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало: если книга лежит на столе (или в небольшой стопке), читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке. Неправда? Источник: www.artlebedev.ru

Где запрещено гладить детей по голове? 4929 + Ссылка Дотрагиваться до головы непальцев, индийцев, тайцев и некоторых других азиатов, а также гладить по голове их детей крайне неприлично. По местным канонам это священная часть тела, и прикасаться к ней могут только монахи и родители. Неправда? Источник: archive.travel.ru

Какие функции были возложены на женщин-самураев? 9161 + Ссылка Сословие самураев в средневековой Японии состояло не только из мужчин. В него также входили женщины-воительницы («онна-бугэйся»). Обычно они не участвовали в сражениях, но имели вооружение для защиты дома. У них также был ритуал дзигай — аналог сеппуку у мужчин — только женщины вместо вскрытия живота перерезали себе горло. Такой ритуал могли совершить и просто жёны погибших воинов, не входящие в сословие самураев, с согласия своих родителей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где сложенная в фигу ладонь является жестом приглашения проститутки? 7855 + Ссылка Сложенная в фигу ладонь в арабских странах означает сексуальное оскорбление, в Португалии и Бразилии является жестом защиты, а в Германии — приглашением проститутки. Неправда? Источник: www.finmarket.ru

Где покручивание указательным пальцем у виска означает, что человек думает? 5140 + Ссылка Покручивание указательным пальцем у виска в Италии обозначает эксцентричную личность, в Аргентине служит приглашением к телефону, а в Перу означает «Я думаю». Неправда? Источник: www.finmarket.ru

Где жест «ОК» означает гомосексуалиста? 8243 + Ссылка Жест «ОК» в странах Латинской Америки является оскорблением («ноль», «ничтожество»), в Бразилии свидетельствует о раздражении и ярости, а в Греции обозначает гомосексуалиста. Неправда? Источник: www.finmarket.ru

Где кивание головой означает «нет»? 4996 + Ссылка В Албании, Болгарии, Греции покачивание головой означает «да», а кивание — «нет». Неправда? Источник: www.finmarket.ru