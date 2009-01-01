Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие кукушки при определённых условиях способствуют лучшему выживанию птенцов в чужих гнёздах? 33 + Ссылка Хохлатые кукушки часто подкидывают яйца в гнёзда врановых. В отличие от большинства других кукушек, кукушата этого вида не выбрасывают яйца хозяев гнезда, хотя вылупившиеся из них птенцы часто умирают, не в силах бороться за пищу с кукушатами. Тем не менее, исследования на примере чёрных ворон показали, что в условиях высокой угрозы хищников выживаемость птенцов хозяев оказывается в целом выше в присутствии хохлатых кукушат, чем без них. Оказалось, что те выделяют запахи, отпугивающие хищных птиц, кошек и других любителей разорять гнёзда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой узор позволяет кукушатам получать больше пищи от приёмных родителей? 784 + Ссылка Птенцы кукушек, подброшенные в чужие гнёзда, обычно больше и сильнее собственных птенцов хозяев гнезда, поэтому кукушатам требуется больше пищи. У птенцов вида Cuculus fugax при развитии на крыльях появляется особый узор в виде раскрытого клюва, что и позволяет получать им за счёт этой иллюзии больше еды от приёмных родителей. Неправда? Источник: www.sciencemag.org

Какие птицы научились защищаться от кукушек трелью-паролем? 1511 + Ссылка Австралийские птички расписные малюры выработали защитный механизм от кукушек. Ещё над кладкой они учат будущих птенцов уникальной трели, своеобразному паролю, который птенцы затем воспроизводят, чтобы получить еду. А вот чужие птенцы, которых подбросили кукушки, не успевают выучить трель, так как вылупляются на несколько дней раньше. Однако если один вид паразитирующих на малюрах кукушек полностью уязвим к такой защите, то другой вид в ходе взаимной эволюции выработал ответные меры: в большинстве случаев птенцы этого вида успешно подбирают нужную трель после нескольких попыток и тоже получают еду. Неправда? Источник: www.nature.com

Какие животные, кроме кукушки, занимаются гнездовым паразитизмом? 2048 + Ссылка Самый известный представитель животного мира, занимающийся гнездовым паразитизмом, то есть подкладыванием яиц в чужие гнёзда — это кукушка. Но она далеко не единственная — гнездовой паразитизм обнаружен как минимум у 80 видов птиц. Также это явление широко распространено у некоторых видов социальных насекомых — шмелей, пчёл и муравьёв, самки которых проникают в чужую колонию, убивают матку и откладывают свои яйца. Гнездовой паразитизм существует и у рыб, например, у сомов из африканского озера Танганьика, которые подбрасывают икринки другим рыбам, инкубирующим икру у себя во рту. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рыбы подкладывают свою икру для выращивания другим рыбам, словно кукушки? 2419 + Ссылка Существует несколько видов рыб, которые вынашивают оплодотворённые икринки в своём рту. На этом механизме научилась паразитировать рыба Synodontis multipunctata, или сом-кукушка. Чувствуя запах, когда его жертвы мечут икру, этот сом быстро подплывает к ним, съедает часть икринок и тут же мечет свои, и затем «приёмная мать» берёт их в свой рот. Более того, мальки сома-кукушки вылупляются раньше и поедают оставшиеся родные икринки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org