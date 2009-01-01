Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой запрет сняла католическая церковь после уничтожения порохового склада в Брешии? 45 + Ссылка В 1769 году молния попала в пороховой склад города Брешии. Взрыв вызвал разрушения в радиусе километра, уничтожив шестую часть города, а счёт погибших шёл, по разным источникам, на сотни и тысячи. После этого случая католическая церковь сняла религиозный запрет на защиту церквей и других зданий молниеотводом, изобретённым за 15 лет до этого Бенджамином Франклином. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого подвергли остракизму за то, что он спасся после крушения «Титаника»? 577 + Ссылка Единственным японцем на борту «Титаника» был госслужащий Масабуми Хосоно. Он сумел спастись, заняв последнее место в одной из спасательных шлюпок, но по приезду на родину был подвергнут остракизму. Его назвали трусом, запятнавшим честь всей Японии, а некоторые газеты сообщили, что он проник на шлюпку, переодевшись женщиной. Существует множество статей, утверждающих, что он прожил в бесчестии до самой смерти, однако это не совсем так. Будучи уволенным из министерства связи, Хосоно вскоре был принят обратно, так как правительство посчитало нецелесообразным терять хорошего эксперта. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда противостояние флотов закончилось поражением обеих сторон от тайфуна? 465 + Ссылка В конце 19 века на островах Самоа в Тихом океане разразилась гражданская война, вследствие чего США и Германия, боровшиеся за влияние в регионе, прислали сюда по три больших военных корабля. Непосредственно в боевых действиях корабли не участвовали, но почти все были затоплены или повреждены из-за тайфуна, обрушившегося 15 марта 1889 года на гавань Апиа, столицы Самоа. Моряки вполне могли распознать заранее признаки приближающего бедствия и успеть отвести судна из гавани в открытое море, однако ни одна из сторон этого не сделала, руководствуясь национальной гордостью и нежеланием показать слабость. В общей сложности погибло около 150 членов экипажей кораблей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда было зафиксировано цунами высотой более 500 метров? 820 + Ссылка В 1958 году было зафиксировано мощное землетрясение на Аляске, сопровождавшееся оползнем 30 миллионов кубометров горных пород и льда в залив Литуйя. Это вызвало так называемое мегацунами — волну высотой 524 метра, самую высокую из зафиксированных человечеством, которая обрушилась на прилегающие к морю горы. Из-за малонаселённости района число погибших ограничилось только пятью. Похожий оползень на плотине Вайонт в Италии в 1963 году поднял волну высотой 250 метров, которая разрушила несколько деревень и унесла жизни более двух тысяч человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом крокодил стал причиной авиакатастрофы? 1549 + Ссылка В 2010 в Демократической Республике Конго разбился самолёт Let L-410 чешского производства, 20 человек погибли. Единственный оставшийся в живых человек рассказал причину катастрофы: один из пассажиров решил провезти в большой сумке крокодила, который выбрался из неё вскоре после взлёта. Все пассажиры вместе со стюардессой в панике устремились по направлению к кабине пилота, в результате чего самолёт потерял баланс и рухнул на землю. Виновнику аварии крокодилу удалось выжить. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Где и когда удар молнии убил целую футбольную команду во время матча? 8061 + Ссылка В 1998 году в Демократической Республике Конго во время футбольного матча в поле ударила молния. Все 11 игроков команды гостей погибли на месте, ещё 30 зрителей получили ожоги, но все футболисты из числа хозяев поля остались невредимыми. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Какой архитектурный стиль обязан своим появлением землетрясению? 2405 + Ссылка В 1693 году при извержении вулкана Этны на Сицилии произошло мощное землетрясение, полностью разрушившее многие дворцы, церкви и целые города. При их восстановлении архитекторы получили шанс привнести в господствовавший в то время стиль барокко новые черты и краски, что привело к созданию нового уникального стиля, названного сицилийским барокко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько раз выжил в катастрофах человек, которого журналисты называют самым везучим в мире? 11797 + Ссылка Журналисты The Daily Telegraph назвали самым везучим человеком в мире хорвата Фране Селака. Первый раз удача улыбнулась ему в 1964 году, когда поезд сошёл с рельсов и упал в реку. 17 человек погибли, но Фране сумел выплыть на берег. Затем с Фране происходили такие случаи: упал в стог сена из самолёта, во время полёта которого распахнулась дверь, погибло 19 человек; выплыл на берег после падения автобуса в реку; выбрался из внезапно загоревшегося автомобиля за несколько секунд до взрыва бензобака; отделался ушибами после того, как его сбил автобус; сорвался на машине с горной дороги, успев выпрыгнуть и зацепиться за дерево. Наконец, в 2003 году Фране впервые в жизни купил лотерейный билет и выиграл 600 тысяч фунтов стерлингов. Неправда? Источник: www.newsru.ru