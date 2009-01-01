Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое поведение можно охарактеризовать менталитетом краба? 22 + Ссылка Ведро, из которого один краб может спокойно выбраться, станет непреодолимой ловушкой для нескольких крабов, так как они будут хватать друг друга и мешать освободиться любому, кто близок к этому. Поэтому термин «менталитет краба» применяется для описания ситуаций, когда люди демонстрируют неприятие или бойкот более успешных членов общества, стараясь минимизировать их достижения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему злокачественную опухоль называют раком? 601 + Ссылка Первым в истории раковую опухоль описал Гиппократ. Он назвал её «καρκίνος», что в переводе с греческого означает «краб», так как снаружи опухоль была похожа на панцирь краба с отходящими во все стороны венами, напоминающими клешни. Термин перекочевал в лексикон римских врачей и трансформировался в «cancer» — «краб» по-латыни. Этим словом и сегодня обозначается злокачественная опухоль в английском языке, а в русском закрепился его перевод как «рак». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой паразит меняет поведение краба-самца в типичное для самки? 1443 + Ссылка Морской членистоногий паразит саккулина практически не имеет собственных органов и конечностей. Она внедряется в тело рака или краба, оплетая его внутренние органы корневидными выростами, а ещё одна часть паразита выходит наружу в виде мешочка. В нём вынашиваются яйца саккулины, при этом краб-хозяин заботится о них как о своих собственных, теряя возможность размножаться. Паразит меняет поведение и крабов-самцов, устраивая им химическую кастрацию, после чего те ухаживают за мешком с яйцами саккулины точно как самки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие улитки имеют раковину, покрытую слоем железного минерала? 1273 + Ссылка Улитки Chrysomallon squamiferum, обитающие вблизи гидротермальных источников на дне Индийского океана, отличаются необычной «бронёй». Их раковина образована тремя слоями: внутренний состоит из арагонита, обычного для многих моллюсков минерала, средний слой образован мягким органическим наполнителем, а внешний — сульфидами железа. Кроме того, из минералов железа состоят чешуйки, которые защищают ногу этой улитки. Такой панцирь делает моллюска слабо уязвимым к атакам крабов, сжимающих их клешнями, и уже заинтересовал американских военных, ищущих новые идеи для усовершенствования бронежилетов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие морские обитатели используют актиний словно боксёрские перчатки? 1859 + Ссылка Маленькие крабы рода Lybia больше известны как крабы-боксёры. Такое прозвище они получили за мутуалистические отношения с актиниями, которые охотятся с помощью стрекательных клеток. Крабы подбирают актиний и держат их в клешнях с целью защиты. Актинии, в свою очередь, благодаря крабам получают мобильность, ведь самостоятельно передвигаться они не могут. Это даёт им возможность захватывать своими щупальцами большее количество пищи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких морских животных способен имитировать осьминог вида Thaumoctopus mimicus? 3280 + Ссылка Для того, чтобы скрываться от врагов, все осьминоги могут подстраиваться под цвет воды или грунта, изменяя цвет и текстуру своей кожи. А осьминоги вида Thaumoctopus mimicus способны ещё и имитировать морских организмов — медуз, скатов, креветок, крабов и многих других. Выбор объекта для мимикрии эти осьминоги делают на основании того, какого хищника они заметили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные могут питаться выращенными на своём же теле бактериями? 3460 + Ссылка Некоторые виды ракообразных питаются бактериями, которые выращивают на своём же теле. Например, краб Kiwa puravida, которого называют также йети-крабом, живёт на глубинах более 2000 метров и обитает около щелей, откуда наружу выходят метан и сернистые соединения, что служат источником энергии для бактерий. Краб активно помогает росту бактерий, подставляя ворсистые клешни с ними под питательные потоки, словно танцуя. Неправда? Источник: www.nature.com

Почему у берегов Японии обитает много крабов с узором на панцире в виде разгневанного лица? 5642 + Ссылка У берегов Японии обитают крабы хэйкэгани, узор на панцире которых напоминает лицо разгневанного самурая. Согласно утверждению популяризатора науки Карла Сагана, этот вид обязан своим появлением неумышленному искусственному отбору. Многие поколения японских рыбаков, ловя подобных крабов, отпускали их обратно в море, так как считали их перерождениями погибших в бою самураев. Этим рыбаки повышали шансы хэйкэгани на воспроизводство и увеличение своего числа среди других крабов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org