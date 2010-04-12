Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие продукты изначально были главными ингредиентами кетчупа? 92 + Ссылка Соус, известный как кетчуп, появился в начала 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране жители пекут хлеб, закапывая в землю? 216 + Ссылка Исландия славится своими гейзерами и геотермальными источниками. Некоторые жители даже пекут так называемый вулканический хлеб прямо в земле рядом с выходом на поверхность кипящей воды. Процесс приготовления одного каравая занимает примерно сутки. Неправда? Источник: www.eater.com

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи? 287 + Ссылка Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем ацтеки заменили человеческое мясо в ритуальном супе после запрета каннибализма? 396 + Ссылка Главными ингредиентами мексиканского супа посоле являются специальным образом обработанная кукуруза и мясо. У ацтеков и других местных племён этот суп был ритуальным, а мясо в нём — человеческим. После испанского завоевания и запрета каннибализма индейцы заменили его свининой из-за довольно схожего вкуса. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая жидкость течёт из стейка при его неполной прожарке? 501 + Ссылка Жидкость, вытекающая из стейка при неполной прожарке — это не кровь, которая практически полностью выводится при разделке туши, а белок миоглобин, в большом количестве находящийся в скелетных мышцах. Именно этот белок окрашивает мясо в розовый цвет. В процессе термической обработки атомы железа в миоглобине меняют степень окисления и становятся связанными не с кислородом, а с молекулами воды, отчего мясо меняет цвет на коричневый. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В честь кого назван салат «Цезарь»? 718 + Ссылка Салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю. Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрёл этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали пищи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в изначальном варианте суши рис в пищу не употреблялся? 541 + Ссылка Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где варёный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему её можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в 14—16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Ёхэй Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране популярным снеком являются кленовые листья? 807 + Ссылка В некоторых регионах Японии популярным снеком являются кленовые листья во фритюре. Листья собирают, затем выдерживают примерно год в бочонках с солью, а после этого покрывают особым сладким тестом и обжаривают в масле. Производители снека уверяют, что самым подходящим занятием при поедании кленовых листьев является любование осенними красками японской природы. Неправда? Источник: kotaku.com

От чего зависит способность человека воспринимать неприятный запах свинины? 588 + Ссылка В процессе приготовления свинины может появиться резкий запах. Обычно это связано с тем, что мясо взято от некастрированного или поздно кастрированного самца и имеет большое содержание стероида под названием андростенон. Правда, даже в этом случае часть населения неприятного запаха не почувствует — способность его воспринимать зависит от того, обладает ли человек двумя функциональными копиями определённого гена (аллель RT/RT) или только одной (аллель RT/WM). Вторая категория может даже описывать запах андростенона как приятный и сладкий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком ресторане Полковник Сандерс съел худшую курицу в своей жизни? 712 + Ссылка Полковник Сандерс за 12 лет создал путём франчайзинга огромную сеть ресторанов KFC, основой которых был фирменный секрет жаренной в кляре курицы, и продал права на неё, за исключением канадских точек, в 1964 году. При этом KFC сохранила права на использование его образа на логотипе и в рекламных целях. В 1976 году Сандерсу довелось посетить KFC в Нью-Йорке, после чего он назвал отведанную курицу худшей, что он ел в своей жизни, а подливку — клеем для обоев. Неправда? Источник: books.google.com

Каким образом английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? 902 + Ссылка Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает «завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они съедают больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какими вкусовыми и питательными свойствами отличаются белые яйца от коричневых? 464 + Ссылка Белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы. Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы: белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи — коричневые яйца. Разная цена на яйца разного цвета в магазине скорее всего объясняется другими параметрами — например, размером. Также цена может зависеть от традиций той или иной страны. Если домохозяйки в данном регионе предпочитают покупать белые яйца, коричневые могут стоить дороже, так как их предложение ограничено, и наоборот. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках? 838 + Ссылка Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где пролегает экватор белых сосисок? 926 + Ссылка В Баварии широко распространены белые сосиски вайсвурст, но чем дальше на север Германии, тем меньше они встречаются в повседневной кухне. Примерная граница их употребления шутливо называется экватором белых сосисок. Насчёт физического положения этой линии существуют споры: одни проводят её по реке Дунай, другие — по реке Майн, третьи выбирают средний вариант по 49-й широте. В общем смысле экватор белых сосисок разделяет территории южнонемецких и средненемецких диалектов с соответствующими им культурными особенностями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране придумали китайские печенюшки с предсказаниями? 983 + Ссылка В китайских ресторанах США и многих других стран на десерт подают печенье с предсказаниями — вложенными внутрь бумажками, содержащими мудрые фразы на китайском языке с переводом или числа, которые многие затем переносят в лотерейные билеты. Однако в самом Китае эти печенюшки практически неизвестны, и к их происхождению китайцы отношения не имеют. Прототип этих сладостей возник ещё в 19 веке в японских храмах, и именно японские иммигранты адаптировали печенье для американского рынка. По одной из версий, оно начало прочно ассоциироваться с Китаем, когда во время Второй Мировой войны японо-американцы массово переселялись в концентрационные лагеря, и производство печенья подхватили китайцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис? 1291 + Ссылка В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что делали с тестом англичанки 17 века, чтобы придать хлебу свойства афродизиака? 2921 + Ссылка В Англии 17 века среди женщин был распространён обычай выпекания так называемого «cockle bread» для своих возлюбленных. Кусок теста прикладывали к вульве, чтобы на нём отпечатались все складки, а затем отправляли в печь. Считалось, что такой хлеб будет действовать как афродизиак. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В состав какого кулинарного блюда можно включить всю нашу планету? 3610 + Ссылка Если в двух противоположных точках нашей планеты одновременно положить на землю два куска хлеба, то получится сэндвич с земным шаром. Первый такой бутерброд изготовили в 2006 году, рассчитав координаты места в Испании и соответствующего места-антипода в Новой Зеландии. Впоследствии опыт был повторён во многих других уголках планеты. А вот жителям России сэндвич с Землёй сделать очень трудно, поскольку для подавляющей части территории страны противоположные точки находятся в Тихом и Атлантическом океанах. Неправда? Источник: www.zefrank.com

Где можно съесть стейк, приготовленный над жерлом действующего вулкана? 3117 + Ссылка На испанском острове Лансароте, входящем в группу Канарских островов, есть ресторан El Diablo (в переводе с испанского — «дьявол»). Пищу здесь готовят прямо над жерлом действующего вулкана при температуре свыше 400 °C. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Какой деликатес до середины 19 века считался пищей американских бедняков? 2326 + Ссылка До середины 19 века омары считались пищей американских бедняков, использовались как удобрение и приманка для рыбы. Но затем интерес гурманов к этим ракообразным стал быстро расти, и теперь омары — признанный деликатес. Интересно то, что более вкусные омары с мягким панцирем стоят дешевле особей с жёстким панцирем, мясо которых уже не такое нежное. Это связано с тем, что мягкотелых омаров нельзя перевозить на большие расстояния, а отведать можно только в районах непосредственной ловли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем парижане в 1870 году съели двух слонов из зоопарка? 6134 + Ссылка Когда в ходе франко-прусской войны немцы в 1870 году осадили Париж на пять месяцев, в городе быстро возникла нехватка продовольствия. По мере того как обычные продукты стали заканчиваться, парижане стали есть конину, а затем кошек, собак и крыс. Когда и это мясо подошло к концу, повара начали закупать животных в зоопарках, предлагая богатым клиентам экзотические блюда из них. После антилоп, верблюдов и зебр очередь дошла и до двух парижских слонов — Кастора и Поллукса, чьё мясо, по общему мнению, было невкусным. Для сравнения, за время более чем двухлетней блокады Ленинграда его жители не тронули ни одно животное из зоосада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно попробовать напиток из живой лягушки? 2634 + Ссылка В Перу есть много кафе, где можно попробовать специальный напиток из лягушек. Один из рецептов его приготовления заключается в смешивании в блендере живой лягушки с бобовой похлёбкой, мёдом, соком алоэ и корнем растения мака. Считается, что этот напиток помогает от различных болезней, таких как астма или бронхит, а также увеличивает потенцию. Неправда? Источник: www.msnbc.msn.com

Какого зверя Дарвин считал самым вкусным? 2978 + Ссылка Чарльз Дарвин был любознательным во всём, что касалось животных, в том числе каковы они на вкус. Будучи студентом Кембриджа, Дарвин вступил в клуб гурманов, который собирался каждую неделю для поедания чего-то необычного. Там он попробовал ястреба и выпь, но прекратил своё членство после того, как отведал мясо старой совы. Однако через некоторое время Дарвин продолжил свои гастрономические изыскания в экспедиции на корабле «Бигль». Среди его обедов были пума, броненосец, агути (чьё мясо он признал самым вкусным), птица нанду и галапагосские черепахи. Неправда? Источник: www.neatorama.com

Каким образом в одном японском блюде танцует мёртвый кальмар? 6272 + Ссылка В японской кухне существует блюдо «танцующий кальмар». Недавно убитого кальмара помещают в чашку с рисом, а затем поливают соевым соусом — и в это время моллюск начинает «танцевать», перебирая своими щупальцами. Данный эффект объясняется особым строением нервных волокон кальмаров, которые даже после их смерти реагируют с содержащимся в соусе натрием и заставляют мышцы сокращаться. Неправда? Источник: www.thesun.co.uk

Где находится ресторан быстрого питания, который рекламирует себя как самый вредный в мире? 4756 + Ссылка В Лас-Вегасе есть ресторан быстрого питания, который позиционирует себя как самый вредный в мире. Его название — Heart Attack Grill — означает «Гриль-бар сердечного приступа». Хит его меню — 900-граммовый бургер Quadruple Bypass Burger, энергетическая ценность которого равняется 8000 килокалорий. А питьевой крем ButterFat Shake, как написано в меню, содержит рекордное в мире количество холестерина. Официантки заведения ходят в униформе медсестёр со стетоскопами, а тем, кто заказал большой бургер, предоставляется право покататься в инвалидном кресле. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где существует традиция есть яйца, сваренные в урине маленьких мальчиков? 3679 + Ссылка В начале каждой весны в китайском городе Дуньян существует традиция есть яйца, сваренные по уникальному рецепту — в урине маленьких мальчиков. Мочу собирают в начальных школах, а затем начинают приготовление, которое может затянуться на целые сутки. Местные жители утверждают, что эти «девственные яйца» пахнут весной. Неправда? Источник: www.cnngo.com

Какой продукт в российских магазинах часто продают под видом спаржи? 4286 + Ссылка В российских магазинах часто можно увидеть «салат со спаржей», хотя длинные белые штуки в нём к спарже не имеют никакого отношения. На самом деле это «пенка», образующаяся при кипячении соевого молока, или фучжу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Нужно ли добавлять борщевик в борщ? 3617 + Ссылка Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский (не следует путать с ядовитым борщевиком Сосновского). Раньше это растение называлось просто «борщ» и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ — это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом — это наличие в нём свеклы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой способ приготовления мяса применяли гунны во время длительных конных переездов? 3636 + Ссылка Воины-гунны под предводительством Аттилы изобрели оригинальный способ хранения и приготовления мяса, помещая его под седло во время длительной верховой езды. От тряски оно отбивалось и теряло жидкость, к тому же просаливалось от лошадиного пота. В результате через некоторое время воины получали готовое к употреблению мясо. Неправда? Источник: books.google.com

Почему финская пицца с копчёной олениной названа в честь Сильвио Берлускони? 2804 + Ссылка В 2005 году итальянский город Парма был выбран штаб-квартирой Европейского органа по безопасности пищевых продуктов. На торжественной церемонии премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что рад такому исходу, так как основные конкуренты Пармы финны питают страсть к копчёной оленине, поэтому неразумно размещать такую организацию в Финляндии. В ответ на это финская сеть пиццерий Kotipizza выпустила в продажу новую пиццу с копчёной олениной, названную в честь Берлускони. В 2008 году пицца Берлускони заняла первое место на ежегодном фестивале пиццы в Нью-Йорке, опередив два блюда из самой Италии. Неправда? Источник: www.corriere.it

Как зовут аналога русского Колобка из английской народной сказки? 5382 + Ссылка Существует английская народная сказка — аналог русского «Колобка» — в которой главного героя зовут Джонни-пончик. Сюжет сказок практически совпадает за исключением того, что вместо зайца Джонни-пончик сначала уходит от двух рабочих. Неправда? Источник: www.velib.com

С какого времени устрицы стали деликатесом и почему? 4884 + Ссылка Ещё в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привёл к их резкому сокращению в природе, и во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему привычная еда в самолёте имеет совершенно другой вкус? 5870 + Ссылка Многие пассажиры самолётов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной этому служит шум полёта. При высоком уровне шума еда кажется менее солёной и сладкой, но при этом более хрустящей. Неправда? Источник: lenta.ru

Как посредством живописи доказали, что за последнюю тысячу лет средний человек ест всё больше и больше? 5068 + Ссылка Исследование полотен различных художников на мотив Тайной вечери за последнюю тысячу лет показало, что количество потребляемой пищи одним человеком неуклонно повышается. Учёные анализировали соотношение наполняемости посуды и тел апостолов и высчитали, что размер основного блюда вырос на 69%, размер тарелок на 66%, а размер хлебов на 23%. Причём такой рост с течением времени происходит постепенно и без резких скачков. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Какое отношение к табаку имеет блюдо «цыплёнок табака»? 5716 + Ссылка Блюдо «цыплёнок табака» никак не связано с табаком. Дело в том, что это исковерканное название, тогда как правильное — «цыплёнок тапака», произошедшее от специальной грузинской сковороды под названием «тапака». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится ресторан, пообедать в котором удаётся только одному из 250 желающих? 4705 + Ссылка В небольшом испанском городке Росас находится ресторан El Bulli. Он пять раз за последнее десятилетие признавался лучшим рестораном мира по версии Restaurant Magazine. Сезон обслуживания составляет только полгода, и попасть сюда очень сложно: сразу после закрытия за один день бронируются все места на весь следующий сезон (а «конкурс на место» составляет примерно 250 человек). Несмотря на среднюю стоимость блюда в 250 евро, сам ресторан убыточен. Прибыль владельцы получают от продажи посвящённых ему книг и лекций шеф-повара Феррана Адрия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто впервые произнёс фразу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»? 4748 + Ссылка Королеве Франции Марии-Антуанетте приписывают фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которую она якобы произнесла, узнав, что крестьяне голодают. Но впервые эту фразу записал Жан-Жак Руссо, когда Мария-Антуанетта была ещё ребёнком. Видимо, её сказала какая-то другая королева или принцесса, но кто именно, однозначного ответа нет. Кроме того, в оригинале фразы упоминаются не пирожные, а бриоши — сладкие булки из сдобного теста с добавлением масла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным? 8813 + Ссылка В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? В пятёрке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Что помогает японцам хорошо перерабатывать углеводы морских водорослей? 6658 + Ссылка В кишечниках японцев содержатся уникальные микробы, которые позволяют перерабатывать углеводы морских водорослей, использующихся для приготовления суши, гораздо лучше, чем у людей других национальностей. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Что на реке Темзе принадлежит королеве Елизавете II? 5985 + Ссылка Все непомеченные лебеди-шипуны на Темзе принадлежат королеве Елизавете II. Королевская семья установила собственность на лебедей ещё в 12 веке, когда их подавали к столу в качестве деликатеса. Сейчас птиц не едят, но права согласно английским законам сохранились. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Какой деликатес производят на Сардинии, подвергая его гниению и разложению? 7858 + Ссылка На итальянском острове Сардиния производится деликатесный сорт сыра «Касу марцу». Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырной мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров, поэтому едокам рекомендуется защищать глаза. А некоторые гурманы даже не удаляют червей перед употреблением сыра. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом люди в белых халатах продвигали первые гамбургеры в США? 6844 + Ссылка Современная индустрия фастфуда началась с американской компании White Castle, которая открылась в 1921 года и стала готовить гамбургеры. Для привлечения покупателей к диковинной еде были использованы принципы, применяемые и сегодня: устойчивая цена, чистота и прозрачность (посетители видят, как готовятся гамбургеры). Кроме этого, White Castle задействовала нестандартные ходы: например, специально нанятые люди в белых халатах в очереди создавали у людей впечатление, что даже врачи покупают гамбургеры. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные служили морякам «живыми консервами»? 6055 + Ссылка В 16 веке мореплаватели открыли Галапагосские острова, а с ними и обитающих там гигантских черепах. Довольно быстро их стали использовать в качестве «живых консервов». В то время рацион моряков состоял из сухарей и солонины. Черепахи же могли долгие месяцы обходиться без пищи и воды, и их убивали по мере надобности в свежем мясе. Было истреблено множество видов гигантских черепах, а от полного уничтожения их спасло изобретение настоящих консервов и холодильников. Неправда? Источник: bio.1september.ru

Что делают работники палочками для еды при найме на работу к азиатским производителям микросхем? 5741 + Ссылка В сборочных цехах на фабриках по производству микросхем ценятся работники с хорошей координацией движений. Многие азиатские производители, принимая на работу персонал, проводят тест на координацию движений: необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда научил весь мир есть в ресторанах по русской системе? 8107 + Ссылка До середины 19 века в ресторанах подавали сразу все заказанные блюда — такой способ обслуживания носит название «service à la française» («французская система»). В начале 19 века Францию посетил русский князь Александр Куракин и научил рестораторов другому способу — подавать блюда постепенно, в порядке их расположения в меню. В современных ресторанах такая система наиболее популярна и называется «service à la russe». Неправда? Источник: www.cuisinenet.com

Каким образом японские учёные вывели неядовитую рыбу фугу? 8403 + Ссылка Самым изысканном деликатесом в японской кухне является рыба фугу. Однако при неправильном приготовлении употребление в пищу этой рыбы может вызвать смертельное отравление. Учёные выяснили, что ядовитость рыбы фугу обусловлена не врождёнными свойствами, а исключительно её рационом — морскими звёздами и ракушечниками, от которых она и получает яд. Если же кормить её нетоксичной пищей, смертельного яда в ней совершенно не окажется. Однако это открытие не вызвало радость поваров и владельцев японских ресторанов. Ведь порция фугу стоит очень дорого и привлекает туристов именно возможностью испытать острые ощущения, а отсутствие опасности может значительно снизить цену блюда. Неправда? Источник: lenta.ru

Какая надпись на упаковках растительного масла бессмысленна? 10962 + Ссылка Надпись «Не содержит холестерина» на упаковках растительного масла — это просто рекламный трюк, так как холестерин может содержаться только в животном жире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего католическая церковь причислила бобра, капибару и ондатру к рыбам? 14616 + Ссылка В 17 веке по просьбе архиепископа Квебека католическая церковь классифицировала бобров как рыб, чтобы их можно было есть в пятницу, когда у католиков действует запрет на употребление в пищу мяса. По той же причине к числу рыб в разное время были причислены другие полуводные грызуны — капибара и ондатра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «дойти до ручки»? 26574 + Ссылка В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где крокодилов использовали для охраны дома вместо собак? 8809 + Ссылка В Китае издавна любили лакомиться крокодильим мясом. На берегах Янцзы ловили маленьких крокодилов и откармливали их, пока хвост не достигал нужной длины. Таким образом, рептилия становилась домашним животным, притом выполнявшим и функции сторожевого пса. Дело в том, что крокодила держали у входа во двор в ящике вроде собачьей будки, где он был крепко прикован за заднюю ногу довольно длинной цепочкой. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

За что авторы «South Park» грозились подать в суд на режиссёра фильма «Горбатая гора»? 11850 + Ссылка Эрик Картман в одном из эпизодов мультфильма South Park сказал: «Независимое кино — это когда ковбои-педики едят пудинг и познают свою сексуальность». Авторы мультфильма заявили перед премьерой фильма «Горбатая гора», что подадут в суд на его режиссёра, если ковбои в фильме едят пудинг. Однако герои «Горбатой горы» ели в основном консервированные бобы — поэтому процесса не состоялось. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая рыба уникальна зелёными костями? 5828 + Ссылка Кости у рыбы саргана необычно зелёного цвета. Такая окраска обусловлена повышенным содержанием в организме рыбы пигмента желчи под названием биливердин. Он же ответственен за зелёный цвет крови, костей и внутренних органов одного из видов ящериц-сцинков с острова Новая Гвинея. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой традиционный салат в оригинале готовился с икрой, рябчиками и раками? 8297 + Ссылка Оригинальный рецепт салата «оливье», изобретённого в 19 веке жившим в Москве французским поваром Люсьеном Оливье, утерян. В 1904 году рецептура приготовления салата была примерно воспроизведена: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски? 7200 + Ссылка Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень тихо. Неправда? Источник: www.slovomania.ru

Какие птицы поставляют материал для супа «ласточкины гнёзда»? 4598 + Ссылка Знаменитый китайский суп «ласточкины гнёзда» на самом деле готовится из гнёзд стрижей, которые те делают из своей слюны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой пищевой продукт является настоящей корой деревьев? 4045 + Ссылка Пряность корица — это не семена, листья или коренья какого-нибудь растения, а именно молотая кора дерева, растущего в Шри-Ланке и южной Индии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого изначально собирались лечить докторской колбасой? 14931 + Ссылка В 1936 году был разработан новый сорт колбасы — докторская. Название колбасы объяснялось особой почётной миссией — она предназначалась «для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему китайцы от природы не приспособлены к питью молока? 23713 + Ссылка Человеческий организм переваривает молоко благодаря особому ферменту — лактазе, который изначально вырабатывался только в организме грудных детей, чтобы пить материнское молоко. Однако некоторые люди имели «дефект», благодаря которому фермент вырабатывался их кишечником всю жизнь. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество среди жителей Северной Европы, ощущавших недостаток кальция и витамина D. Постепенно этот ген распространился, и сегодня число жителей североевропейских стран с непереносимостью лактозы не превышает 10%. А у китайцев, жителей Юго-Восточной Азии, Африки, американских индейцев этот показатель выше 90%. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем опасны булочки с маком? 9270 + Ссылка Употребление в пищу пирожков или булочек с маковыми зёрнами может вызвать положительную реакцию теста на наркотики в крови. Неправда? Источник: www.snopes.com

Чем особенны израильские почтовые марки? 4984 + Ссылка Все израильские почтовые марки с обратной стороны смазаны кошерным клеем. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связана английская заработная плата с солью? 5939 + Ссылка Английские слова «salary» (заработная плата) и «salad» (салат) произошли от латинского «sal» (соль). Первое слово возникло виду того, что римским солдатам выдавали разрешение на покупку соли, а второе из-за того, что римляне любили солить зелень. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как сами шведы называют шведские стол и стенку? 12760 + Ссылка Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье — мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трёх и более человек, является заблуждением. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Где едят протухшую рыбу? 5471 + Ссылка В скандинавских странах распространены блюда из протухшей или забродившей рыбы. Например, исландское блюдо хакарл готовится из протухшего мяса акулы, а шведское сюрстрёмминг — из прокисшей сельди. Неправда? Источник: www.chaskor.ru

Какой продукт питания даёт организму человека отрицательные калории? 26035 + Ссылка Жуя сельдерей, человек тратит больше калорий, чем получает от его переваривания. Неправда? Источник: www.snopes.com

Где родина грецкого ореха? 5357 + Ссылка Грецкий орех мы называем так, потому что он попал к нам через Византию. Однако родиной ореха является Азия, ещё древнегреческий учёный Теофраст называл его персидским орехом. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Как были изобретены чипсы? 9928 + Ссылка Фирменным рецептом одного американского ресторана, где в 1853 году работал Джордж Крам, был картофель фри. Однажды посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Крам, решив подшутить над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Таким образом он изобрёл чипсы, которые стали самым популярным блюдом ресторана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда нужно есть сыр камамбер? 5924 + Ссылка Сыр камамбер нужно употребить как можно ближе к дате истечения срока годности, но ни в коем случае после этой даты. Неправда? Источник: www.znaikak.ru

Как изобрели пожарские котлеты? 8439 + Ссылка Однажды русский царь завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мяса, и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились, он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни. Неправда? Источник: www.1001recept.com

Когда в моде были чёрные зубы? 4178 + Ссылка Когда сахар появился в Европе, он был роскошью. Чтобы показать своё положение, у богатых людей вошло в моду иметь чёрные зубы. Неправда? Источник: www.foodsmarket.info

Как появился «коктейль Молотова»? 7610 + Ссылка Во время советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел Молотов говорил, что советские войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы окрестили «Молотовскими хлебными корзинами», а потом стали называть устройства с зажигательной смесью против советских танков «Коктейлем для Молотова». У нас название подобного оружия сократилось до просто «Коктейля Молотова» Неправда? Источник: en.wikipedia.org