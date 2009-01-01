Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Можно ли играть в тетрис бесконечно? 68 + Ссылка Если порядок фигур в тетрисе определяется идеальным генератором случайных чисел, то в него нельзя играть бесконечно. Рано или поздно выпадет очень много последовательно сменяющих друг друга серий S-фигурок и Z-фигурок, которые нельзя будет расположить без дыр по краям поля, что в конечном счёте приведёт к проигрышу. В практических же реализациях игры, как правило, установлено алгоритмическое ограничение на длинные серии идущих подряд одинаковых фигур. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом компьютерные игры и программы скачивали из бумажных журналов и радиопередач? 673 + Ссылка В 1980-х и начале 1990-х годов большой популярностью в Европе, а затем и странах бывшего СССР, пользовались компьютеры ZX Spectrum. Их дешевизна была обусловлена использованием в качестве экрана обычного телевизора, а в качестве внешнего накопителя — бытового магнитофона. В него вставлялись аудиокассеты с записанными играми и программами, звук которых компьютер интерпретировал как последовательность битов и загружал в память. Часто программы можно было «скачать» в специальных радиопередачах, записав на кассету. Также небольшие программы печатались в посвящённых «Спектрумам» журналах в виде исходного кода — его нужно было набрать на клавиатуре, запустить и опять же сохранить на аудионоситель. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая функция, помимо развлекательной, была возложена на «Косынку» и «Сапёра»? 720 + Ссылка Известные стандартные игры Windows — «Косынка», «Свободная ячейка» и «Сапёр» — были включены в операционную систему неслучайно. Помимо развлекательной функции, они, по замыслу разработчиков, должны были помочь пользователям в освоении мыши и адаптации к графическому интерфейсу после интерфейса командной строки. В упомянутых пасьянсах оттачивался навык drag'n'drop, а «Сапёр» учил точному позиционированию кликов и правильному использованию обеих кнопок мыши. Неправда? Источник: geektimes.ru

Какая обезьяна умеет проходить первый уровень Pac-Man? 992 + Ссылка Одна из самых известных обезьян, участвующих в исследовательских программах по обучению приматов языку — это карликовый шимпанзе по имени Канзи. Он может сопоставлять несколько сотен слов с символами на специальной клавиатуре, и через них же выражает свои просьбы, когда ему что-то требуется. Среди документально зафиксированных умений Канзи — зажигание огня спичками и поджаривание зефира на костре. Также его обучили играть в Pac-Man, и Канзи сумел пройти первый уровень. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Мэр какого города перед победой на выборах обыграл своих конкурентов в SimCity? 833 + Ссылка Во время кампании по выборам мэра Варшавы 2002 года кандидатам предложили посоревноваться в управлении городом в игре SimCity 3000. Для этого с некоторыми допущениями была смоделирована карта Варшавы, и каждому участнику выдана одинаковая сумма в игровой валюте. Правда, большинство участников предпочло поручить развитие компьютерного города членам своей команды, а сами в это время общались со зрителями, но такая ситуация как раз хорошо отражает суть работы мэра. Лучшего результата добился Лех Качиньский, который затем и победил на выборах, а впоследствии был избран президентом Польши. Неправда? Источник: www.citymetric.com

Почему миролюбивый в реальном мире Ганди в игре «Цивилизация» был очень агрессивным? 820 + Ссылка В первой версии культовой игры «Цивилизация Сида Мейера» многие игроки удивлялись агрессивности лидера индийцев Ганди — ведь он, наоборот, должен быть образцом миролюбивости. Ганди действительно имел минимально возможный уровень агрессии, равный единице. Но при переходе к демократии этот уровень для любой нации снижался на 2, что в случае с Ганди приводило к значению -1, которое по причине определённого типа переменной было эквивалентно 255, то есть максимальной нетерпимости. И демократ Ганди сразу начинал угрожать всем остальным государствам, а также без тени сомнения использовал ядерное оружие, если оно было разработано. В следующих версиях игры баг агрессивности был исправлен, но «ядерное сумасшествие» Ганди разработчики специально оставили в качестве пасхального яйца. Неправда? Источник: www.geek.com

Как с помощью онлайн-игры учёные решают задачи по сворачиванию белка? 1048 + Ссылка Существует онлайн-головоломка Foldit, где задачей игрока является оптимальный фолдинг белка, то есть сворачивание полипептидной цепи в пространственную структуру. Игроки выполняют задания не только для набора очков — лучшие варианты анализируются биологами и зачастую становятся решением реальных научных проблем. Например, в 2011 году благодаря проекту за 10 дней удалось расшифровать структуру вируса, вызывающего СПИД у обезьян, хотя учёные не могли сделать это на протяжении 15 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Копия какой страны со всеми городами и рельефом существует в игре Minecraft? 526 + Ссылка В апреле 2014 года датское правительство сделало копию своей страны в игре Minecraft. Для этого были использованы геоданные, уже находящиеся в открытом доступе для граждан Дании. На карте воссозданы не только природные ландшафты, но и города с постройками — правда, с плоскими крышами и случайными цветами фасадов. Карта максимально приближена к реальности и благодаря тому, что самая высокая точка Дании — 171 метр над уровнем моря, а движок Minecraft позволяет строить блоки до высоты 192 метра. Вскоре после запуска были зафиксированы случаи вандализма — хотя динамит на этом сервере был запрещён, игроки обнаружили, что его всё-таки можно взорвать, положив внутрь шахтёрской тачки. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какой баг в разработке привёл к появлению концепции игры Grand Theft Auto? 974 + Ссылка В 1995 году студия DMA Design разрабатывала гоночную игру «Race'n'Chase», в которой игрок мог выбрать роль преступника или полицейского и выполнять различные миссии, перемещаясь как на машине, так и пешком. Процесс создания был тяжёлым, и тестеры не чувствовали вовлечённость в игру, но всё поменялось после «бага» в одном из апдейтов, который позволил полицейским машинам под управлением компьютера ездить более опрометчиво и преследовать нарушителя без оглядки на скорость и правила. Тестерам это очень понравилось, они стали играть только за преступников и игнорировать миссии, просто наслаждаясь безбашенными погонями. Видя такую реакцию, разработчики поменяли концепцию проекта и переименовали его в «Grand Theft Auto». Неправда? Источник: www.gamefaqs.com

Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде? 677 + Ссылка После выхода игры Tiger Woods PGA Tour 08 компания-разработчик Electronic Arts получила много жалоб от геймеров на то, что можно ударить по мячу, лежащему на поверхности водоёма. В ответ на эти претензии был снят вирусный ролик, героем которого стал настоящий Тайгер Вудс. Он, как ни в чём ни бывало, прошёл по воде и нанёс точный удар, а недоразумение в игре Electronic Arts объявила «не багом, а фичей». Неправда? Источник: www.youtube.com

Зачем кроликам нужен яркий белый хвост? 816 + Ссылка Профессор Гёттингенского университета Дирк Земманн разработал теорию о том, зачем кроликам нужен яркий белый хвост. Преследующий кролика хищник концентрирует внимание на этом контрастном пятне, игнорируя туловище жертвы. Когда кролик совершает резкий и непредсказуемый поворот, хищнику зачастую не удаётся быстро сориентироваться, и погоня заканчивается неудачей. Подтверждением гипотезы стала компьютерная игра, в которой людям было предложено «влезть в шкуру» хищника и нажимать клавиши, соответствующие изменению курса бегущего впереди кролика. В первом варианте игроки гнались за кроликом сплошного цвета, во втором — за кроликом с белым хвостом, и в этом случае количество ошибок значительно увеличивалось. Неправда? Источник: nauka21vek.ru

Что мог делать автомат 1912 года, считающийся первой в мире компьютерной игрой? 1324 + Ссылка В 1912 году, задолго до появления прообразов современных компьютеров, испанский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический автомат «El Ajedrecista», который считается первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой шахматную доску с передвигаемыми машиной с помощью электромагнитов королём и ладьёй, а также королём другого цвета, которого перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество ходов, гарантированно завершал этот шахматный эндшпиль матом оппоненту. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой крик можно услышать более чем в 200 фильмах и компьютерных играх? 2720 + Ссылка В вестерне 1951 года «Далёкие барабаны» для озвучки был использован короткий крик, названный «Человека кусает аллигатор, и он кричит». Второе появление этого крика зафиксировано в фильме «Атаки у реки Фезер», где его издаёт раненный стрелой из лука рядовой Вильгельм. Далее этот звук появлялся ещё в нескольких фильмах Warner Bros., а в 1970-х звукорежиссёр Бен Бёрт позаимствовал его и стал применять в качестве своего профессионального знака во многих фильмах, включая серии «Звёздные войны» и «Индиана Джонс». Вскоре эту традицию подхватили и другие звукорежиссёры — на данный момент крик Вильгельма можно услышать более чем в 200 фильмах и компьютерных играх. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему у Лары Крофт такая большая грудь? 2663 + Ссылка Изначально модель Лары Крофт не планировалась столь пышногрудой. Но однажды дизайнер в процессе настройки этого персонажа случайно одним кликом увеличил грудь Лары на 150%. Результат сразу понравился всей команде разработчиков, которые решили оставить такой вид. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие компьютерные пираты пытались засудить других пиратов за незаконное использование их марки? 3708 + Ссылка Многие любители компьютерных игр помнят, что в конце 1990-х многие нелегальные диски с играми продавались под маркой «Фаргус». Переводы от «Фаргуса» в целом были более качественными, чем у других пиратов. Однако позже качество снизилось, в том числе и потому, что для улучшения продаж не имеющие отношения к «Фаргусу» пираты стали ставить на дисках его логотип. Владельцы официально зарегистрировали название «Фаргус» и подали в 2005 году иск к одной из торговых точек за незаконное использование марки, то есть по сути одни пираты заявили в суд на других. Иск был отклонён, и других попыток уже не предпринималось. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие навыки из игры World of Warcraft помогли мальчику спастись от рассерженного лося? 16957 + Ссылка 12-летний норвежец Ганс Йорген Ольсен спас себя и свою сестру от рассерженного лося во время прогулки в лесу. Мальчик применил навыки, увиденные им в игре World of Warcraft. Сначала он подразнил лося, чтобы отвлечь его от сестры. Когда животное пошло за ним, он лёг на землю и притворился мёртвым — такая уловка доступна игрокам-охотникам 30-го уровня. Неправда? Источник: www.wired.com