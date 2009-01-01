Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой супергерой отвечает за то, чтобы вселенные DC и Marvel не смешивались? 54 + Ссылка DC и Marvel совместно выпускали серию комиксов, персонажами которых были скрещенные супергерои обеих вселенных. Одним из действующих лиц этой серии является подросток Доступ (в оригинале Access). Его задача — не допускать повторного смешивания вселенных DC и Marvel во вселенную Amalgam, из которой они когда-то отпочковались. Доступ способен телепортироваться между мирами, но если остаётся в каком-то из них слишком долго, начинают происходить кроссоверы персонажей. Правами на Доступа одновременно владеют оба издательства. Неправда? Источник: dc.wikia.com

Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками? 424 + Ссылка В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой необычный компонент присутствовал в чернилах для печати комиксов «Squadron Supreme»? 354 + Ссылка Сотрудник Marvel Марк Грюнвальд, автор и продюсер многих серий комиксов, завещал смешать свой прах после кремации с чернилами и напечатать ещё комиксов. В 1996 году последняя воля была исполнена — необычные чернила использовали для переиздания серии «Squadron Supreme». Неправда? Источник: ibusiness.ru

Как связан Бэтмен с английской идиомой о глуповатых людях? 426 + Ссылка В Англии есть деревня Готэм, известная благодаря идиоме «Wise Men of Gotham», означающей простоватых и глуповатых людей. Согласно легенде, жители Готэма, узнав о планах короля поселиться неподалёку и прикинув свои расходы на содержание его двора, решили притвориться дураками перед королевскими послами. Для этого селяне предавались бестолковой работе, например, топили угря в луже воды или строили изгородь вокруг сидящей на кусте кукушки, и король в итоге выбрал другое место для домика. Прозвищем Нью-Йорка Готэм стал благодаря сравнению в сатирическом рассказе Вашингтона Ирвинга. Позже оно было выбрано для названия города, где живёт Бэтмен. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в Marvel создали нового супергероя, постоянно пользующегося слуховым аппаратом? 1017 + Ссылка Сотрудники компании Marvel получили письмо с просьбой о помощи от матери 4-летнего мальчика Энтони Смита. Ребёнок почти полностью потерял слух, и ему нужно было носить слуховой аппарат, однако он отказался это делать, так как супергерои не пользуются подобными устройствами. В Marvel сразу вспомнили об одном из комиксов про Соколиного глаза, когда он был вынужден надеть слуховой аппарат из-за ранения. Художники нарисовали спецвыпуск, объединив Соколиного глаза с новым героем The Blue Ear, созданным по образу Энтони, который произносил: «Благодаря моему аппарату я могу слышать призывы о помощи от всех, кто в беде!». Получив в подарок от Marvel эти рисунки, мальчик с удовольствием стал надевать устройство. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какими сверхспособностями обладает герой комиксов по имени normalman? 612 + Ссылка Среди огромного количества комиксов про супергероев существует созданная Джимом Валентино серия «normalman», главный герой которой не имеет никаких отличительных навыков. Завязка сюжета является пародией на «Супермена»: младенца отправляют в ракете на другую планету, все жители которой обладают сверхспособностями. Из-за их отсутствия прибывший герой и получает имя normalman. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой? 2721 + Ссылка Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему раньше автомобили изображались в мультфильмах с овальными колёсами? 8113 + Ссылка В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами. Неправда? Источник: autodrome.over-blog.com