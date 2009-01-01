Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой супергерой отвечает за то, чтобы вселенные DC и Marvel не смешивались?
DC и Marvel совместно выпускали серию комиксов, персонажами которых были скрещенные супергерои обеих вселенных. Одним из действующих лиц этой серии является подросток Доступ (в оригинале Access). Его задача — не допускать повторного смешивания вселенных DC и Marvel во вселенную Amalgam, из которой они когда-то отпочковались. Доступ способен телепортироваться между мирами, но если остаётся в каком-то из них слишком долго, начинают происходить кроссоверы персонажей. Правами на Доступа одновременно владеют оба издательства.
Источник: dc.wikia.com
Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками?
В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности.
Источник: en.wikipedia.org
Какой необычный компонент присутствовал в чернилах для печати комиксов «Squadron Supreme»?
Сотрудник Marvel Марк Грюнвальд, автор и продюсер многих серий комиксов, завещал смешать свой прах после кремации с чернилами и напечатать ещё комиксов. В 1996 году последняя воля была исполнена — необычные чернила использовали для переиздания серии «Squadron Supreme».
Источник: ibusiness.ru
Как связан Бэтмен с английской идиомой о глуповатых людях?
В Англии есть деревня Готэм, известная благодаря идиоме «Wise Men of Gotham», означающей простоватых и глуповатых людей. Согласно легенде, жители Готэма, узнав о планах короля поселиться неподалёку и прикинув свои расходы на содержание его двора, решили притвориться дураками перед королевскими послами. Для этого селяне предавались бестолковой работе, например, топили угря в луже воды или строили изгородь вокруг сидящей на кусте кукушки, и король в итоге выбрал другое место для домика. Прозвищем Нью-Йорка Готэм стал благодаря сравнению в сатирическом рассказе Вашингтона Ирвинга. Позже оно было выбрано для названия города, где живёт Бэтмен.
Источник: ru.wikipedia.org
Зачем в Marvel создали нового супергероя, постоянно пользующегося слуховым аппаратом?
Сотрудники компании Marvel получили письмо с просьбой о помощи от матери 4-летнего мальчика Энтони Смита. Ребёнок почти полностью потерял слух, и ему нужно было носить слуховой аппарат, однако он отказался это делать, так как супергерои не пользуются подобными устройствами. В Marvel сразу вспомнили об одном из комиксов про Соколиного глаза, когда он был вынужден надеть слуховой аппарат из-за ранения. Художники нарисовали спецвыпуск, объединив Соколиного глаза с новым героем The Blue Ear, созданным по образу Энтони, который произносил: «Благодаря моему аппарату я могу слышать призывы о помощи от всех, кто в беде!». Получив в подарок от Marvel эти рисунки, мальчик с удовольствием стал надевать устройство.
Источник: en.wikipedia.org
Какими сверхспособностями обладает герой комиксов по имени normalman?
Среди огромного количества комиксов про супергероев существует созданная Джимом Валентино серия «normalman», главный герой которой не имеет никаких отличительных навыков. Завязка сюжета является пародией на «Супермена»: младенца отправляют в ракете на другую планету, все жители которой обладают сверхспособностями. Из-за их отсутствия прибывший герой и получает имя normalman.
Источник: en.wikipedia.org
Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой?
Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми.
Источник: en.wikipedia.org
Почему раньше автомобили изображались в мультфильмах с овальными колёсами?
В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами.
Источник: autodrome.over-blog.com
Чья кровь применялась при печати комиксов?
Участники группы KISS для раскрутки первого комикса о себе сдали кровь и смешали её с красными чернилами в издающей комикс типографии.
Источник: www.snopes.com