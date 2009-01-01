Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему один из самых известных цветов назвали в честь итальянской деревни? 28 + Ссылка Один из четырёх основных цветов в полиграфии, маджента, изначально называли фуксином по имени соответствующего пигмента. Вскоре после открытия фуксина в 1859 году состоялось Маджентское сражение, в котором франко-сардинские войска разбили австрийскую армию и овладели итальянским селом Маджента. В целях рекламы нового красителя ему и дали это имя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Названия каких цветов радуги происходят от общего корня? 110 + Ссылка Праиндоевропейский корень, произносящийся примерно как «гхэл», означал «жёлтый, зелёный, яркий». От него в современном русском языке произошли названия одновременно и жёлтого, и зелёного цветов, а также название золота. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие цвета крови, кроме красного, распространены в животном мире? 248 + Ссылка Кровь позвоночных красная за счёт белка гемоглобина, который при соединении с кислородом приобретает красный цвет. Единственным исключением являются ящерицы зеленокровные сцинки, у которых из-за аномально высокой концентрации жёлчного пигмента биливердина кровь зелёная. Того же цвета она у некоторых кольчатых и многощетинковых червей, но уже по другой причине — они используют для связывания кислорода белок хлорокруорин. Остальные цвета крови в животном мире также образуются из-за других белков: гемоцианин окрашивает кровь моллюсков в голубой цвет, гемэритрин — кровь некоторых морских беспозвоночных в фиолетовый, а гемованадин — кровь асцидий в горчично-жёлтый. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Благодаря чему у футбольных судей появились красная и жёлтая карточки? 436 + Ссылка До конца 1960-х годов у футбольных судей не было карточек, а предупреждения они просто фиксировали в блокноте. Анализируя некоторые скандалы в международных матчах, связанных с языковым барьером между арбитрами и игроками, начальник судейского корпуса чемпионата мира Кен Астон захотел сделать систему наказаний более наглядной. Решение у него родилось, когда он ехал на машине и остановился на светофоре. По прибытию домой он поделился идеей с женой, которая тут же визуализировала её, вырезав из цветного картона красную и жёлтую карточки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Оттенок какого цвета назван в честь святого Патрика? 244 + Ссылка С Ирландией в массовой культуре ассоциируется прежде всего зелёный цвет. Однако на ирландском гербе арфа находится на синем фоне, который официально именуется «синий цвет святого Патрика». Это же название употребляется для описания формы ирландских спортивных команд, беретов подразделений британской армии в Северной Ирландии, академического дресс-кода Ирландского национального университета и многих других элементов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть розовых дельфинов? 248 + Ссылка Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему самые надёжные и ликвидные акции называют голубыми фишками? 831 + Ссылка Акции наиболее известных и надёжных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фактор окружающей среды оказывает влияние на восприятие цветов? 451 + Ссылка В восприятии людей разных культур и языков красному, синему, зелёному и другим цветам соответствуют немного отличные длины волн, и только жёлтый практически везде является константой. Однако представление о чистом жёлтом может варьироваться в зависимости от времени года. Участников эксперимента учёные Йоркского университета помещали в абсолютно тёмную комнату и просили на специальном устройстве выбрать «настоящий» жёлтый цвет, причём эксперимент повторялся летом и зимой. Усреднённые результаты оказались различными, причиной чему, вероятно, являются сезонные изменения цветового баланса окружающей среды. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему мы называем чёрно-жёлтых птиц синицами? 575 + Ссылка Когда мы говорим о синицах, то подразумеваем прежде всего типичного представителя рода Parus major — большую синицу. Этот вид, однако, имеет чёрно-жёлтую окраску и своё название с этимологической точки зрения не оправдывает. Дело в том, что изначально синицей называли другой вид, лазоревку, которая как раз отличается заметной синей окраской, а затем это название стало собирательным для целого рода. Есть и другая версия происхождения названия от звукоподражания пению «синь-синь». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы имеют полностью чёрный окрас, а также чёрные кости и внутренние органы? 940 + Ссылка Аям Цемани — это порода полностью чёрных кур из Индонезии. Они имеют доминантный ген, вызывающий гиперпигментацию. Эти «готические» куры чёрные не только снаружи: их кости и внутренние органы тоже чёрные. Кровь этих птиц хоть и остаётся красной, но существенно темнее, чем у кур других пород. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого растения цветки становятся прозрачными после дождя? 783 + Ссылка Двулистник Грея — это растение семейства Барбарисовые, распространённое на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине и Курильских островах. Его уникальной особенностью является прозрачность цветков после дождя. Под воздействием воды белые цветки постепенно теряют пигментацию и начинают просвечивать, а, высыхая, возвращаются к нормальному состоянию. Неправда? Источник: www.botanichka.ru

Сколько государств имеют флаги без белого, синего или красного цвета? 871 + Ссылка Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цвета. Единственным исключением является чёрно-жёлто-зелёный флаг Ямайки. Неправда? Источник: www.reddit.com

Что означают цвета колец на олимпийском флаге? 821 + Ссылка Кольца на олимпийском флаге часто соотносят с частями света в таком порядке: голубое — Европа, жёлтое — Азия, чёрное — Африка, зелёное — Австралия, красное — Америка. Такое распределение присутствовало и в официальном справочнике МОК до 1951 года. Однако затем его убрали, так как не нашлось ни одного свидетельства, что основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, придумывая эту символику, хотел назначить цвета данным образом. Его идея была немного другой: число колец действительно соответствовало пяти частям света, а цвета были подобраны так, чтобы как минимум один из них присутствовал на флаге любого государства. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона? 552 + Ссылка В традиционных приборах ночного видения (не тепловизорах) поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки чёрного и белого, и, только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зелёная гамма выбрана по двум причинам: во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а, во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелёными и ранние монохромные мониторы. Неправда? Источник: www.explainthatstuff.com

Каков усреднённый цвет всех источников света во Вселенной? 542 + Ссылка Группа астрономов Университета Джонса Хопкинса в 2002 году определила, что если усреднить цвета всех источников света во Вселенной, то получится светло-бежевый цвет. Его показали в заметке газеты «Вашингтон Пост» и предложили читателям придумать ему название. Один из них, сидя в «Старбаксе», заметил схожесть этого оттенка с цветом кофе в его кружке и отправил в газету вариант «Космическое латте», который и победил в конкурсе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означал древний корень, от которого произошли названия белого и чёрного цветов? 765 + Ссылка От праиндоевропейского корня «bhleg-», означающего «гореть, сиять», произошли названия двух противоположных цветов. Сначала возникли два прагерманских слова: «blakaz» («сгоревший») и «blankaz» («яркий», «сияющий»). Первое в итоге дало имя чёрному цвету в английском языке («black»), а второе — белому цвету во французском («blanc») и многих других европейских языках. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Какими вкусовыми и питательными свойствами отличаются белые яйца от коричневых? 555 + Ссылка Белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы. Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы: белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи — коричневые яйца. Разная цена на яйца разного цвета в магазине скорее всего объясняется другими параметрами — например, размером. Также цена может зависеть от традиций той или иной страны. Если домохозяйки в данном регионе предпочитают покупать белые яйца, коричневые могут стоить дороже, так как их предложение ограничено, и наоборот. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Каков механизм превращения зелёных оливок в чёрные? 709 + Ссылка Зелёные и чёрные оливки, которые также называют маслинами, — это плоды одного дерева. Просто зелёные собираются на начальной стадии зрелости, как правило в октябре, а чёрные — в декабре. Причём по мере созревания оливки, в зависимости от сорта, могут окрашиваться в желтоватый, розовый, пурпурный, коричневый и фиолетовый цвета. Однако большое количество маслин в продаже на самом деле собраны зелёными и затем меняют цвет во время вымачивания в гидроксиде натрия, обогащённом кислородом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему куры породы араукана несут голубые или зеленоватые яйца? 611 + Ссылка Куры породы араукана родом из Южной Америки несут голубые или зеленоватые яйца. Причина этого — заражённость данных кур определённым ретровирусом, который встраивает в ДНК хозяина ген, приводящий к повышенному содержанию в скорлупе желчного пигмента биливердина. Это обстоятельство совершенно не влияет на качество самих яиц и не делает их более вредными или полезными по сравнению с привычными белыми или коричневыми яйцами. Неправда? Источник: www.popsci.com

Почему составленный из шин символ компании Michelin Бибендум белый, а не чёрный? 826 + Ссылка Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам чёрный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому Бибендум — один из старейших всемирно известных торговых знаков, символ компании Michelin с конца 19 века — является белым, а не чёрным. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем по химическому составу отличаются рубины от сапфиров? 488 + Ссылка Камни рубин и сапфир — это разновидности одного и того же минерала корунда, но имеющие разную окраску за счёт различных примесей. Если корунд красный, его называют рубином, и ценится он выше сапфира, который имеет синий или другой цвет. Жёлто-оранжевые сапфиры иногда называют словом падпараджа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? 1284 + Ссылка Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда появилось деление цвета одежды на розовый для девочек и синий для мальчиков? 1396 + Ссылка Сегодня общепринятыми цветами одежды для девочек и мальчиков являются розовый и синий соответственно. Однако такое разделение сформировалось в США и странах Европы только в 1940-е годы. До этого времени рекомендации родителям по выбору цвета одежды редко основывались на поле ребёнка: одни источники советовали выбирать по цвету волос, другие — по цвету глаз. А в случае с полом рекомендации бывали прямо противоположны современным стандартам. Например, в детском выпуске журнала Earnshaw's Infants' Department от 1918 года говорилось: «По общепринятому правилу, розовый нужно выбирать для мальчиков, а синий для девочек, так как розовый цвет более сильный и твёрдый, а синий — более изящный и утончённый». Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Каким образом дизайнеры концепт-кара Mako Shark обхитрили начальника? 2014 + Ссылка В 1961 году General Motors разработала концепт-кар XP-755 Mako Shark, ставший позднее прототипом для третьего поколения Chevrolet Corvette. Характерные формы автомобиля были во многом вдохновлены акулой-мако, что отражено в названии. Руководитель дизайнеров Билл Митчелл распорядился покрасить его так же, как чучело настоящей акулы-мако, пойманной им на рыбалке и висящей на стене в кабинете: чтобы тёмная серо-голубая верхняя часть плавно переходила в более светлый низ. Не сумев в точности выполнить это задание, дизайнеры похитили чучело из кабинета и перекрасили его так, как смогли выкрасить машину. Митчелл не заметил подвоха и остался доволен работой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого дерева кора может быть окрашена во все оттенки радуги? 2263 + Ссылка На островах Юго-Восточной Азии произрастает радужный эвкалипт — дерево с разноцветной корой. У молодого дерева кора ярко-зелёная, но постепенно разные её участки созревают и окрашиваются во все оттенки радуги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находятся три рядом расположенных озера, периодически меняющих окраску? 3624 + Ссылка На вершине индонезийского вулкана Келимуту расположены три озера, каждое из которых периодически меняет цвет от бирюзового к зелёному, красному и чёрному. Такие превращения вызваны вулканическими газами, которые вступают в реакцию с различными минералами, растворёнными в воде, тем самым меняя окраску озёр. Неправда? Источник: nat-geo.ru

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис? 1444 + Ссылка В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в одном американском городе висит светофор, у которого зелёный сигнал вверху? 1463 + Ссылка В американском городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, расположен квартал Типперэри Хилл, населённый преимущественно потомками ирландских иммигрантов. Здесь находится единственный в мире светофор, у которого зелёный сигнал вверху, а красный — внизу. Когда светофор был впервые установлен в 1925 году, дети стали выбивать в нём стёкла, потому что символизирующий Ирландию зелёный находился под британским красным. Через три года власти сдались и решили навсегда зафиксировать на этом светофоре обратное расположение сигналов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных самцы соревнуются между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага»? 2471 + Ссылка У обитающих в Северной Америке ящериц вида Uta stansburiana существует три типа самцов, конкурирующих между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага». Самцы с оранжевой окраской горла являются ультрадоминантными — они охраняют большую территорию с гаремом самок и часто похищают в него новых самок у самцов с синей окраской горла. «Синие» менее агрессивны и охраняют территорию только с одной подругой. Третий тип, самцы с жёлтой окраской горла, внешним видом напоминают женских особей, поэтому могут проникать на территорию «оранжевых» и спариваться с самками из их гарема. А вот обмануть таким образом «синих», внимание которых сосредоточено только на одной самке, им практически никогда не удаётся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где обитают белые львы? 1225 + Ссылка Среди подвида львов из южноафриканского национального парка Крюгер встречаются особи с белой окраской. Они не являются альбиносами — такой окрас обусловлен проявлением рецессивного гена. Большое количество белых львов также содержится в зоопарках по всему миру, так как многие натуралисты считают, что эти особи не могут охотиться так же эффективно, как обычные львы. Однако существуют наблюдения, которые показывают, что белые львы в диких условиях охотятся ничуть не хуже. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему дизайн Facebook выполнен в синей гамме? 1476 + Ссылка Основатель Facebook Марк Цукерберг страдает дальтонизмом, плохо различая оттенки красного и зелёного цветов. Это одна из причин того, что дизайн Facebook выполнен в синей гамме — Цукербергу доступны для восприятия все варианты синего. Неправда? Источник: www.newyorker.com

Где производится водка чёрного цвета? 2040 + Ссылка Британец Марк Дорман в 1996 году придумал идею чёрной водки и стал первым, которому удалось её осуществить. Водка марки Blavod имеет чёрный цвет благодаря красителю «чёрный катеху», при этом по всем остальным показателям и органолептическим тестам остаётся обычной прозрачной водкой и не окрашивает полость рта. Особенно часто Blavod можно увидеть на праздновании Хэллоуина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой? 2816 + Ссылка Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему человеческие глаза бывают голубыми и зелёными, хотя в них нет таких пигментов? 4926 + Ссылка В радужной оболочке человеческого глаза не бывает пигментов синего или зелёного цвета. Единственный окрашивающий пигмент в глазу — это меланин: при его определённых концентрациях цвет глаз становится от светло-карего до почти чёрного. Однако при низком содержании меланина короткие волны светового спектра не поглощаются оболочкой, а отражаются, в результате чего мы фиксируем синий, голубой, зелёный или серый цвет глаз. Этот эффект обусловлен рэлеевским рассеянием света, которое аналогично объясняет видимый нами синий или серый цвет неба. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где расположено озеро, вода в котором по невыясненной причине розового цвета? 7699 + Ссылка На острове Мидл-Айленд в архипелаге Решерш на юго-западе Австралии расположено озеро Хиллиер, примечательное водой розового цвета. Причина такой аномалии до сих пор не установлена: предполагалось, что цвет воде придают вырабатывающие красный пигмент водоросли, однако учёные, исследовавшие пробы воды из озера, не обнаружили следов жизнедеятельности таких водорослей. Похожее озеро с цветом воды, колеблющимся от фиолетового до алого, находится в Сенегале и называется Ретба. Здесь причины окраски установлены точнее: виноваты в этом цианобактерии и большое количество растворённой в воде соли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличаются белая, зелёная и лиловая спаржа? 1548 + Ссылка Белая, зелёная и лиловая спаржа — это одно и то же растение, только выращенное разными способами. Дело в том, что ростки спаржи сажают относительно глубоко, и если их успеть срезать до момента прорастания наружу, они будут белыми. Зелёная спаржа — это та, которая выходит из-под земли и окрашивается в процессе фотосинтеза. Но если не дать ей находиться на солнце слишком много, она успеет стать только сиреневато-фиолетовой. Неправда? Источник: allcafe.ru

Каким образом тли в одной популяции могут рождаться как красными, так и зелёными? 2106 + Ссылка Жёлто-красная окраска животных в большинстве случаев объясняется получаемыми ими через пищу особыми веществами — каротиноидами. Обычно их синтезируют растения, грибы, бактерии и археи, однако недавно было обнаружено, что вырабатывать каротиноиды может обыкновенная тля. Отдельные особи этих насекомых могут быть зелёными или красными в пределах одной популяции, причём превалирующий цвет определяется количеством их естественных врагов в конкретном месте обитания. Если среди врагов больше паразитических ос, которые любят откладывать яйца в зелёных насекомых, рождается больше красных тлей, а если больше божьих коровок, предпочитающих охотиться на красных — то рождается больше зелёных. Неправда? Источник: elementy.ru

Какой цвет одежды персонажей некоторых сериалов указывает на их скорую смерть? 4673 + Ссылка Создатели телесериала «Звёздный путь» в своё время столкнулись с тем, что для поддержания зрительского интереса нужно постоянно показывать риск и гибель персонажей. Но так как убивать главных героев слишком накладно, решили жертвовать второстепенными, которые постоянно сменялись. Вскоре зрители заметили тенденцию — герои в жёлтых и голубых рубашках всегда преодолевали испытания, а персонажи в красных рубашках неизменно умирали. Впоследствии смерть «краснорубашечников» стала правилом для многих других фильмов и сериалов, в числе которых и «Остаться в живых». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При каких условиях возникает перевёрнутая радуга? 4542 + Ссылка Существует оптическое явление, которое можно назвать перевёрнутой радугой, хотя случается оно очень редко. Такая радуга появляется только при выполнении нескольких условий. В небе на высоте 7—8 км должна быть тонкая завеса перистых облаков, состоящих из кристалликов льда, а солнечный свет должен упасть на них под определённым углом, чтобы разложиться на спектр и отразиться в атмосферу. Цвета в радуге «вверх ногами» располагаются тоже наоборот: фиолетовый вверху, а красный — внизу. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

В какой стране города отличаются преобладающими цветами зданий и домов? 3882 + Ссылка Некоторые города Марокко известны тем, что с давних времён имеют преобладающий цвет зданий и домов, и даже новые постройки по традиции красят именно в этот цвет. Например, почти все здания третьего по величине города страны Марракеша — рыжевато-красные. А небольшой городок Шефшауэн пользуется особенной популярностью туристов за то, что все дома полностью или частично окрашены в синий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему бык на корриде атакует не матадора, а красный плащ? 3894 + Ссылка Бык на корриде атакует красный плащ матадора, который называется мулета, совсем не потому, что его раздражает красный цвет — ведь коровы не различают цветов. На самом деле бык реагирует на движение, когда тореро раскачивает мулету. А красный цвет исторически был выбран с той целью, чтобы кровь быка была менее заметна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое авиационное устройство полностью противоречит своему жаргонному названию? 3526 + Ссылка Бортовой самописец, который устанавливается на самолётах для записи информации о техническом состоянии всех устройств, а также действий и разговоров экипажа, нередко называют «чёрным ящиком». Хотя на самом деле это устройство имеет форму не ящика, а шара или цилиндра, да и цвет его не чёрный, а красный или оранжевый, чтобы было легче найти в случае аварии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие цветные шумы, помимо белого шума, существуют? 4403 + Ссылка Широко известно понятие «белый шум» — так говорят о сигнале с равномерной спектральной плотностью на всех частотах и дисперсией, равной бесконечности. Пример белого шума — это звук водопада. Однако помимо белого выделяют большое число других цветных шумов. Розовым шумом называют сигнал, у которого плотность обратно пропорциональна частоте, а у красного шума плотность обратно пропорциональна квадрату частоты — на слух они воспринимаются более «тёплыми», чем белый. Также существуют понятия синий, фиолетовый, серый шумы и много других. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему небо днём синее, а во время заката — красное? 3866 + Ссылка Коротковолновые составляющие солнечного спектра рассеиваются в воздухе сильнее, чем длинноволновые. Именно поэтому мы видим небо синим — ведь синий цвет находится на коротковолновом конце видимого спектра. По аналогичной причине во время заката или рассвета небо на горизонте окрашивается в красные тона. В это время свет идёт по касательной к земной поверхности, и его путь в атмосфере гораздо длиннее, в результате чего значительная часть синего и зелёного цветов из-за рассеяния покидает прямой солнечный свет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зебра — чёрная в белую полосу или наоборот? 6396 + Ссылка Многие полагают, что зебра — это белая лошадь в чёрную полосу, так как у зебр белые животы. Однако исследования зебр на эмбриональной стадии показывают, что фоновый цвет животного — именно чёрный, поэтому зебру правильнее считать чёрной в белую полосу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое значение в Шотландии имели количество и цвет разных полос в килте? 3059 + Ссылка Раньше в Шотландии имела место цветовая дифференциация килтов. В зависимости от своего сана человек имел право носить килт с ограниченным набором цветных полос в ткани. Например, шестицветный килт был исключительной привилегией короля. Также набор цветов в килте позволял судить откуда человек родом, так как ткачи имели ограниченный для данной местности выбор растений, из которых можно было получить краску. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая идиома во многих европейских языках соответствует русскому выражению «белая ворона»? 3639 + Ссылка Аналогом русского выражения «белая ворона» во многих европейских языках является идиома «чёрная овца». Хотя если мы называем белой вороной просто исключительного члена общества, то, называя человека чёрной овцой, европейцы намекают ещё и на нежелательность нахождения такого члена в обществе. В этом смысле идиома сближается с другим русским выражением — «паршивая овца». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими изначально были фасады готических соборов? 4277 + Ссылка Фасады готических соборов во время их постройки в средневековье не обязательно были такими же серыми и строгими, какими мы видим их сейчас. Когда в 1990-х годах Амьенский собор во Франции подвергся лазерной очистке, было обнаружено, что фасад много веков назад был раскрашен в разнообразные яркие цвета. Сейчас этот собор по праздникам подсвечивается теми же цветами, как это было в 13 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто содержится в одной из американских тюрем, где все внутренние стены выкрашены в розовый цвет? 3454 + Ссылка В одной из тюрем штата Джорджия вся внутренняя часть мужского отделения выкрашена в розовый цвет, а заключённые носят розовую форму. Как заявил начальник тюрьмы, после этого нововведения в тюрьме стало значительно меньше конфликтов среди заключённых. Женскую часть тюрьмы окрасили в лимонно-зелёный, правда, есть ли от него такой же эффект, не сообщается. Неправда? Источник: www.thegrio.com

Почему нацисты выбрали как один из своих символов именно коричневый цвет? 5513 + Ссылка Коричневый цвет сегодня строго ассоциируется с нацизмом. Хотя выбран он был нацистами не специально, а по вполне прозаичной причине. Когда Германия утратила свои африканские колонии после Первой Мировой войны, на складах осталось большое количество униформы коричневого цвета (специально для африканских ландшафтов). Эту униформу национал-социалистическая партия и приобрела по дешёвке для своих штурмовых отрядов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему сукно на большинстве бильярдных столов — зелёное? 3791 + Ссылка Бильярд произошёл от игр с палкой и шарами на открытом воздухе и в какой-то мере родственен гольфу и крокету. Поэтому в дань традиции сукно на большинстве бильярдных столов зелёное, как и цвет травы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в тюбике с цветной зубной пастой полосы остаются ровными и не перемешиваются? 7020 + Ссылка Многие из нас пользуются зубной пастой из нескольких полосок (например, красной, белой и синей). Однако почему полоски остаются ровными, а цвета не перемешиваются? Для этого используется специальный тюбик, запатентованный в США в конце 1950-х годов. Горлышко такого тюбика является удлинённой трубкой, которая заканчивается на уровне наполнения белой основы пасты. Ближе к горлышку в этой трубке есть маленькие отверстия, через которые поступают цветные наполнители. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Где живут зелёные светящиеся поросята? 8769 + Ссылка В 2006 году тайваньские учёные вывели зелёных светящихся поросят. Для этого в ДНК-цепочку эмбриона ввели ген зелёного флуоресцентного белка, позаимствованного у флуоресцирующей медузы. Светится у свинок не только кожа, но и все внутренние органы. Основная цель такого эксперимента — возможность визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых клеток. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему про аристократов говорят, что у них голубая кровь? 10427 + Ссылка Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя «sangre azul», что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему полосы на флаге Филиппин могут меняться местами? 8125 + Ссылка Флаг Филиппин состоит из белого треугольника, в который заключены солнце и звёзды, и двух полос — синей и красной. Это единственный государственный флаг, у которого есть два равноправных варианта: в мирное время синяя полоса сверху, а красная снизу, а когда Филиппины в состоянии войны, то наоборот. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как именно воспринимает цвета человеческий мозг? 8369 + Ссылка Утверждение о том, что человеческий мозг воспринимает цвет, разложенный на красную (R), зелёную (G) и синюю (B) составляющие, неверно. На самом деле мозг получает информацию о разнице яркости между белым и чёрным, между зелёным и красным, а также между синим и жёлтым цветами. Это объясняет тот феномен, что люди одинаково воспринимают цвет предметов при разных источниках освещения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое дерево имеет листья, которые сначала жёлтые или красные, а потом зеленеют? 4203 + Ссылка У цейлонского железного дерева новые листья имеют жёлтый, розовый или красноватый цвет, и только потом зеленеют. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на заре эпохи телевидения дикторши красились зелёной помадой? 10578 + Ссылка В эпоху чёрно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторш и актрис гримировали зелёными румянами и помадой. Неправда? Источник: blog.modernmechanix.com

Какая рыба уникальна зелёными костями? 5889 + Ссылка Кости у рыбы саргана необычно зелёного цвета. Такая окраска обусловлена повышенным содержанием в организме рыбы пигмента желчи под названием биливердин. Он же ответственен за зелёный цвет крови, костей и внутренних органов одного из видов ящериц-сцинков с острова Новая Гвинея. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких языках нет различий между синим и зелёным цветами? 13706 + Ссылка Изначально в японском языке не было различий между синим и зелёным цветами, и для их обозначения применялось одно слово — «аой». Отличать синий и зелёный в образовательных пособиях начали только в середине 20 века, но даже сегодня словом «аой» могут обозначать цвет растительности. И во многих других азиатских языках даже если имеются отдельные слова для этих цветов, природные объекты, например, листья, обозначаются синим, и только рукотворные зелёные предметы собственно зелёным. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на логотипе BMW изображён пропеллер самолёта? 7971 + Ссылка Логотип компании BMW унаследован от её «родителя» — компании Rapp Motorenwerke, а сегменты круга были раскрашены в белый и синий потому, что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображён стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолётов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как появились люди с голубыми глазами? 22476 + Ссылка Голубой цвет глаз — это результат мутации в гене HERC2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Возникла эта мутация примерно 6—10 тыс. лет назад в северо-западной части черноморского побережья, так что все люди с голубыми глазами могут считаться родственниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличаются белые носороги от чёрных носорогов? 6751 + Ссылка Чёрные и белые носороги получили такие названия неоправданно — все они могут быть и тёмно-серыми, и светло-серыми, и коричневыми. Ошибка возникла из-за того, что британские колонисты приняли голландское «wijd» за слово «white» — «белый», а надо было «wide» — «широкий», так как у этого вида широкая пасть. А раз уж появились белые носороги, то вид с узкой пастью назвали чёрным носорогом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое традиционное представление о древнегреческих статуях ошибочно? 11106 + Ссылка Долгое время считалось, что древнегреческие и древнеримские скульптуры из белого мрамора были изначально бесцветными. Однако недавние исследования учёных подтвердили гипотезу, что статуи раскрашивались в широкую гамму цветов, которые со временем исчезли под длительным воздействием света и воздуха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в радуге выделяют 7 цветов? 9434 + Ссылка Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нём выделяют 7 цветов. Считают, что первым выбрал это число Исаак Ньютон. Причём первоначально он различал только пять цветов — красный, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый, о чём и написал в своей «Оптике». Но впоследствии, стремясь создать соответствие между числом цветов спектра и числом основных тонов музыкальной гаммы, Ньютон добавил ещё два цвета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем страдал Дальтон? 8300 + Ссылка Цветовая слепота была названа дальтонизмом в честь английского учёного Джона Дальтона, впервые описавшего этот дефект. Дальтон сам был дальтоником, но не знал об этом до 26 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как выглядят щенки далматинцев при рождении? 7925 + Ссылка Щенки далматинов рождаются полностью белыми. Их кожа начинает пигментироваться в возрасте около двух недель, а окончательно пятна оформляются к пяти-шести месяцам. Неправда? Источник: www.cuteness.com

Какого цвета кожа у белого медведя? 15066 + Ссылка У белого медведя под мехом чёрная кожа. Сами щетинки шубы прозрачные и полые, поэтому в различных условиях окраска медведя может изменяться от белой до желтоватой. В жарких странах в неволе белый медведь может вообще позеленеть, если в щетинках начнут расти водоросли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org