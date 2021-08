Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой?

Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми.

Источник: en.wikipedia.org