Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом свечи использовали в качестве часов и будильника? 64 + Ссылка В Китае издавна пользовались свечными часами. Зная скорость горения свечи из определённого материала, её размечали делениями, соответствующими единицам измерения времени. Такой прибор легко превращался в будильник: для этого около нужного деления вбивали гвоздик или подвешивали металлический шарик, которые, падая, издавали звон. Существовал также другой способ невизуального информирования о времени, для чего в разные отрезки фитиля добавляли различные пахучие травы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой момент звона часов на Спасской башне соответствует наступлению Нового Года? 658 + Ссылка Непременный атрибут телетрансляции в новогоднюю ночь — звон часов на Спасской башне. Многие думают, что момент наступления Нового Года связан с первым или последним ударом колокола. На самом деле первая секунда года соответствует началу перезвона, к 20-й секунде начинает бить колокол, а его последний двенадцатый удар приходится на окончание первой минуты. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст? 1209 + Ссылка Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем два века назад специальные люди в Англии плевались горохом в окна домов? 827 + Ссылка С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жёстким графиком, однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые «будильщики», или knocker-ups. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен. Если рабочий жил на втором этаже, его будили стуком длинной палки или плеванием гороха из духовой трубки в окно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем до 1873 года японское деление суток на часы отличалось от западного? 1064 + Ссылка В Японии день традиционно делился не на равномерные часы, а по особому методу, зависящему от времени года. В сутках выделяли два больших отрезка — от восхода до заката и от заката до восхода, каждый из которых состоял из шести часов. Таким образом, летом дневные часы были гораздо длиннее, чем зимой, а ночные — наоборот. В 16 веке японские мастера научились мастерству изготовления часов от западных торговцев, и впоследствии придумали, как адаптировать равномерный европейский циферблат к меняющемуся японскому, хотя подстройка осуществлялась не автоматически, а вручную. Только в 1873 году японское правительство утвердило в стране григорианский календарь вместе с равномерным делением суток. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находятся Часы Судного дня и сколько времени они показывают? 3600 + Ссылка На обложках журнала «Bulletin of the Atomic Scientists», который основали создатели первой атомной бомбы, время от времени публикуется изображение Часов Судного дня. Эти часы показывают, сколько минут осталось человечеству до глобального ядерного конфликта, тем самым символизируя напряжённость международной обстановки. Самое близкое к полночи значение составляло 11:58 — в 1953 году, когда СССР и США испытали термоядерные бомбы, а также в 2018 году из-за развернувшегося противостояния между США и КНДР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему направление «по часовой стрелке» именно такое, а не наоборот? 2544 + Ссылка До изобретения механических часов люди пользовались в основном солнечными часами. В простейшем случае они представляли собой гномон — вкопанный в землю шест, солнечная тень от которого указывала на текущее время. Путь движения этой тени стал основой для пути стрелок на механических часах — именно поэтому направлением «по часовой стрелке» мы считаем движение сверху направо, а не сверху налево. Однако помимо горизонтально расположенных солнечных часов встречались и вертикальные, например, на стене. В таком положении тень движется, как бы мы сейчас сказали, против часовой стрелки. Иногда конструкторы механических часов следовали именно этому принципу, а самый знаменитый пример часов с движением «против часовой стрелки» — это куранты на Мюнстерском соборе в Германии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org