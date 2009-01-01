Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом война во Вьетнаме повлияла на название экранизации сказки Роальда Даля? 155 + Ссылка Сражавшиеся во Вьетнаме американцы называли вьетконговцев «Чарли». Это стало одной из причин того, что экранизация повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» вышла в 1971 году под именем «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Другая версия, которую снял в 2005 году Тим Бёртон, имела оригинальное название. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда был снят первый 3D-фильм? 358 + Ссылка Первый 3D-фильм «Сила любви» был немым — его сняли в 1922 году. У фильма было две концовки — счастливая и грустная, и зрители могли выбирать из них, закрывая левый или правый глаз. Успеха, однако, кино не имело, и в широкий прокат поступила только 2D-версия. Сегодня обе версии считаются утерянными. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как снимали сцену в «Терминаторе-2», где присутствуют сразу две Сары Коннор? 321 + Ссылка Фильм «Терминатор-2: Судный день» был прорывным с точки зрения использования визуальных спецэффектов, включая первый случай применения технологии захвата движения для компьютерной генерации персонажа. Тем не менее, для съёмок сцены, где в кадре две Сары Коннор — настоящая и воспроизведённая Терминатором, особые спецэффекты не потребовались. Вторую Сару сыграла сестра-близнец Линды Хэмилтон, которая до этого никогда не была актрисой. Также два брата-близнеца снялись в сцене, где Терминатор мимикрирует под охранника в психбольнице. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Премьера какого фильма назначена на 2115 год? 483 + Ссылка Роберт Родригес снял фильм «100 лет: кино, которое вы никогда не увидите» с Джоном Малковичем в главной роли, премьера которого назначена на 18 ноября 2115 года. Спонсором проекта стала компания Rémy Martin, производитель коньяка вековой выдержки «Людовик XIII», в подвалах которой и будет храниться сейф с фильмом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На создание образа какого монстра оказали влияние шрамы выживших после ядерной бомбардировки? 310 + Ссылка Придуманный японцами монстр Годзилла проснулся и получил силу из-за испытаний водородной бомбы. Чтобы подчеркнуть связь Годзиллы с ядерным оружием, для прорисовки его кожи дизайнеры взяли за образец келоидные шрамы выживших после бомбардировки Хиросимы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Леонида Ярмольника исключили из актёрского состава фильма «Кин-дза-дза!»? 375 + Ссылка Фильм «Кин-дза-дза!» изначально должен был называться «Космическая пыль», а на роль торговца этой самой пылью был приглашён Леонид Ярмольник. Когда он приехал в пустыню Каракумы на съёмки, сгорела нужная декорация. Во второй приезд Ярмольника в восстановленную декорацию въехал пьяный водитель. В итоге роль и сюжетную линию про космическую пыль вообще решили убрать из сценария. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фильм помог принять правильные решения по спасению экипажа «Аполлона-13»? 341 + Ссылка По сюжету фильма «Потерянные» 1969 года НАСА разрабатывает чрезвычайный план спасения трёх астронавтов, оказавшихся на орбите с ограниченным запасом кислорода. Когда картина вышла на экраны, на Луне уже побывали «Аполлон-11» и «Аполлон-12», а через несколько месяцев полетел «Аполлон-13», на борту которого тоже были трое членов экипажа и тоже произошла авария. Инженер из команды наземной технической поддержки Джерри Вудфил посмотрел «Потерянных» всего за пару часов до неё и позже вспоминал, что события фильма непосредственно повлияли на ход рассуждений и помогли принять правильные решения. Например, как и в кино, астронавтам передали инструкции подзарядить батареи от запасного комплекта, что было недокументированной возможностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему рыцарей Тевтонского и Ливонского орденов называют псами? 330 + Ссылка В одной из работ Карл Маркс назвал тевтонцев «Reitershunde», то есть конным сбродом. Слово было неточно переведено как «псы-рыцари», и этот термин, особенно после его появления в фильме «Александр Невский», закрепился в русском языке за воинами Тевтонского и Ливонского орденов, хотя никаких собачьих атрибутов в их облике и амуниции не было. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему жители Чечено-Ингушской АССР массово хотели дать взятку Никите Михалкову? 429 + Ссылка При съёмках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Чечено-Ингушской АССР местных жителей пригласили участвовать в массовых сценах. Условия объявили так: «Нужно приходить с паспортом, конный — 10 рублей в день, пеший — 5». Речь шла о гонораре, но жители поняли всё наоборот и вложили купюры в паспорта, в результате чего на режиссёра Никиту Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве. Кроме того, актёры массовки всерьёз спрашивали: «Оружие вы будете давать, или нам своё принести?». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означает заклинание, которое произносит Старик Хоттабыч в книге Лазаря Лагина? 385 + Ссылка Заклинание «Трах-тибидох», прочно ассоциируемое со Стариком Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризовано в 16-й серии «Ну, погоди!», где в образе Хоттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги джинн произносит другое заклинание — «Лехододиликраскало». Это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литургического гимна встречи Шаббата в ашкеназском произношении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие однофамильцы решили стать братьями? 428 + Ссылка Братья Васильевы, которых прославил фильм «Чапаев», вовсе не братья. В 1925 году однофамильцы Георгий и Сергей Васильевы познакомились в «Совкино», где оказались трудоустроены в одной монтажной комнате. Нередко они вместе работали над проектами, а их взгляды на кинематограф оказались во многом схожими. Вскоре они стали совместно режиссировать сначала документальные, а затем и художественные фильмы, неизменно указывая в титрах псевдоним «Братья Васильевы». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто вдохновил на работу в спецслужбах своего будущего спасителя? 408 + Ссылка Джерри Парр заинтересовался карьерой в Секретной службе США ещё мальчиком после выхода на экраны фильма «Кодекс разведки» с Рональдом Рейганом в главной роли. Именно Парр, будучи сотрудником Секретной службы, спас жизнь президента Рейгана во время покушения 1981 года, быстро затолкнув его после начала стрельбы в лимузин и приказав водителю ехать в госпиталь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой китаец стал чернокожим американцем, а затем цыганом? 622 + Ссылка В повести Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях подростков во время Гражданской войны одним из героев был китаец Ю-ю. В немой экранизации 1923 года из-за сложных отношений с Китаем его заменили на чернокожего акробата Тома Джексона. А в 1967 году, когда сложные отношения были и с Китаем, и с США, этот герой в картине «Неуловимые мстители» перевоплотился в Яшку-цыгана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Стивен Спилберг, не имевший отношения к первым «Звёздным войнам», получает 2,5% прибыли от них? 384 + Ссылка Во время съёмок первых «Звёздных войн» Джордж Лукас посетил площадку, где Стивен Спилберг работал над «Близкими контактами третьей степени». Лукас был впечатлён и сказал, что фильм Спилберга ждёт больший успех, но тот не согласился. Тогда режиссёры решили заключить сделку, по которой каждому достанется по 2,5% от прибыли чужой картины. С течением времени стало ясно, что Спилберг был прав и выиграл от этой сделки гораздо больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую работу выполнял Джордж Лукас при съёмках лучшего эпизода «Звёздных войн»? 320 + Ссылка Картина «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» неизменно занимает высокие места в рейтингах лучших фильмов всех времён и считается критиками лучшей частью саги. Именно в этом эпизоде Джордж Лукас не был ни режиссёром, ни сценаристом, а только автором общей сюжетной линии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое новшество подарил бедуинам исполнитель главной роли фильма «Лоуренс Аравийский»? 616 + Ссылка Во время съёмок «Лоуренса Аравийского» исполнитель главной роли Питер О'Тул был вынужден много времени проводить верхом на верблюде, не имея такого опыта ранее. В один из перерывов он съездил на рынок, купил поролон и приспособил его к седлу, которое стало значительно удобнее. Участвовавшие в съёмках настоящие бедуины скопировали его находку и передали другим своим соплеменникам. С тех пор они уважительно зовут О'Тула «отцом губки». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему нам иногда кажется, что у едущего автомобиля колёса вращаются в обратную сторону? 420 + Ссылка При наблюдении за едущим автомобилем на некоторых видео нам кажется, что его колёса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Можно подобрать такую скорость езды, чтобы за время 1/24 секунды (стандартная длительность одного кадра фильма) колесо делало несколько оборотов, но чуть-чуть не доходило до своего прежнего положения. Так как человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, у нас возникает ощущение, что оно медленно вращается в обратную сторону. Это явление можно наблюдать и в реальной жизни — например, ночью на улице, которая освещается фонарями с низкочастотной пульсацией. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных? 899 + Ссылка Режиссёр Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к нему обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полёт пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицаппу ему дали в Министерстве Обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьёзе запрашивал у них гравицаппу. Неправда? Источник: www.newsru.com

Откуда взялось выражение «как фанера над Парижем»? 377 + Ссылка Выражение «Как фанера над Парижем» встречается в литературных источниках с середины 1970-х годов. Вероятнее всего, своим появлением оно обязано фильму 1975 года «Воздухоплаватель» — биографической драме о борце и артисте цирка Иване Заикине, который решил бросить всё и стать авиатором. Он отправляется учиться в Париж, и в одном из эпизодов ему удаётся подняться в небо на фанерном аэроплане. Фильм заканчивается крушением самолёта и другими неудачами главного героя. Неправда? Источник: story.dirty.ru

Из-за чего режиссёр Джон Форд потерял индейца, точно предсказывающего погоду? 885 + Ссылка Режиссёр Джон Форд часто привлекал индейцев не только как актёров для своих вестернов, но и на другие работы. При съёмках фильма «Форт Апачи» для многих сцен требовались определённые погодные условия, и Форд стал платить лекарю-навахо, чтобы тот давал ему прогнозы. Несколько дней они точно сбывались, но однажды лекарь сказал, что не может больше предсказывать. На вопрос почему, тот ответил, что один актёр забрал его радиоприёмник. Неправда? Источник: hollywoodhuckster.com

Во сколько обходится право на экранизацию рассказов Стивена Кинга для студентов-режиссёров? 718 + Ссылка Стивен Кинг даёт право начинающим режиссёрам или студентам экранизировать любой его рассказ за символическую плату в 1$, при этом оставляя себе все права на произведения и запрещая извлекать из получившихся фильмов коммерческую выгоду. За такими картинами, а также за их режиссёрами закрепилось прозвище «доллар-бэби». Одним из них был и Фрэнк Дарабонт, в возрасте 20 лет снявший короткометражку по рассказу «Женщина в палате». Кингу этот вариант понравился, и впоследствии именно Дарабонт стал режиссёром таких фильмов, как «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля» и «Мгла». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»? 440 + Ссылка За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Чубакку в лесах Калифорнии сопровождали ассистенты в ярких костюмах? 737 + Ссылка Сцены шестого эпизода «Звёздных войн» на спутнике Эндор снимались в лесах Калифорнии. При съёмках кадров, где Чубакка действует один, играющего его Питера Мейхью сопровождали несколько ассистентов в ярких костюмах. Иначе, по опасениям режиссёра, местные охотники могли принять Чубакку за снежного человека и подстрелить. Неправда? Источник: starwars.wikia.com

Какой суперхит изначально не планировался к созданию и не понравился исполнительнице? 800 + Ссылка Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твёрдо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом её всё же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причём повторных записей Селин Дион не проводили, и в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких условиях Спилберг согласился получить почётную степень в Школе кинематографии? 548 + Ссылка Стивен Спилберг три раза пытался поступить в Школу кинематографии Университета Южной Калифорнии и три раза получал отказ из-за низких оценок. Много лет спустя, когда Спилберг стал знаменитым режиссёром, эта школа захотела присвоить ему почётную степень. Он согласился с условием, что на дипломе будет стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Также Спилберг делает ежегодные денежные пожертвования школе. Неправда? Источник: www.theblackandblue.com

Почему Кубрик не ответил на письмо восхищения от Куросавы? 603 + Ссылка Стэнли Кубрик отличался заметной скрупулёзностью в режиссуре и всегда требовал снимать большое количество дублей одной сцены. Его ассистент Энтони Фрюин рассказал о полученном Кубриком в конце 1990-х письме восхищения от Акиры Куросавы. Кубрик и сам был большим поклонником и последователем японца, поэтому очень долго думал над правильным ответом, исписав множество черновиков. А когда письмо было, наконец, готово, пришло известие, что Куросава умер. Неправда? Источник: www.bfi.org.uk

Какие аллюзии на французское кино обнаруживаются во время исполнения песни «33 коровы»? 424 + Ссылка Когда в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Мистер Эй поёт: «Ведь молочная диета благотворна для поэтов», в кадр попадает постер к французской ленте 1982 года «Приглашение в путешествие». По её сюжету героиня погибает от электрического разряда во время приёма ванны с молоком. Есть также основания полагать, что название французского фильма не случайно совпадает с одноимённым стихотворением поэта Шарля Бодлера. Неправда? Источник: prosvet.muscomp.com

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов? 587 + Ссылка Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор встретились в одинаковых платьях? 855 + Ссылка На втором Московском международном кинофестивале, состоявшемся в 1961 году, произошёл конфуз: приглашённые звёзды Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор встретились в одинаковых платьях. Дамы вышли из положения, не отходя друг друга в течение всего вечера. По одной версии, обе актрисы заказали платья у Ив Сен-Лорана и по возвращению домой подали против него судебные иски. По другой, платье было сшито эксклюзивно для Тейлор, а Лоллобриджида попросту украла дизайн. Неправда? Источник: www.blogrockology.ru

Какая церковь внезапно получила сотни звонков от желающих поговорить с Богом? 668 + Ссылка В фильме «Брюс всемогущий» главный герой контактировал с Богом по телефону 776-2323. Этот номер был не занят в Буффало, где происходит действие фильма, однако его обладатели в других местах получали сотни звонков от зрителей, которые хотели поговорить с Богом. Самое забавное совпадение случилось в городке Сэнфорд, что в Северной Каролине: этот номер принадлежал местной церкви. К выходу фильма на DVD его изменили на 555-0123 (555 — стандартный префикс для вымышленных номеров в США). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое произведение Стивена Кинга вызывает у читателей сомнения в его авторстве? 775 + Ссылка Многие зрители удивляются тому, что сценарий культового фильма «Побег из Шоушенка» является адаптацией повести Стивена Кинга, которая разительно отличается по тематике и стилистике от других его работ. Однажды «король ужасов» разговаривал со старушкой, которая призналась, что не читала ни одной книги Кинга, так как предпочитает «вещи более подлинные» наподобие «Побега из Шоушенка». Писателю так и не удалось убедить её в том, что именно он является автором оригинального произведения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При показе какого фильма зрителей заставляли кричать, используя устройства в креслах? 671 + Ссылка В фильме ужасов 1959 года «Тинглер» повествуется о паразите, растущем на позвоночнике и питающего страхами человека. Во время показа в некоторых кинотеатрах в кульминационный момент существо как бы убегало с экрана в зрительный зал. Экран затемнялся, одновременно гасли все лампы в зале, и был слышен голос главного героя: «Леди и джентльмены, пожалуйста, не паникуйте. Но кричите! Кричите за свои жизни! Тинглер проник в этот кинотеатр!». В этот момент срабатывали вибрирующие устройства, присоединённые к тыльной стороне некоторых кресел, в результате чего зал наполнялся криками зрителей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как для испанских зрителей перевели фразу Терминатора «Hasta la vista, baby»? 564 + Ссылка Когда «Терминатор» переводили на испанский язык, знаменитое «Hasta la vista, baby» решили изменить, чтобы сохранить эффект смены языка для фразы со значением «До свидания». Выбрали японский эквивалент, и зрители слышали «Sayonara, baby». Хотя в другой испаноязычной версии для латиноамериканских стран переводчики решили оставить оригинальное выражение как есть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие слова повторяют актёры массовки, чтобы создать эффект гула толпы? 601 + Ссылка Существует специальное слово «walla», которое голливудские актёры массовки повторяют, чтобы создать эффект гула толпы. В английском кино принято повторять другое слово — «rhubarb» (оно переводится как «ревень»), в японском — «gaya». Правда, в наши дни такие простые приёмы встречаются реже, а участники массовки часто получают задание произносить нормальные повседневные фразы, импровизируя на ходу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему братья Люмьер считаются родоначальниками кино, хотя кинокамеру изобрели до них? 552 + Ссылка Братья Люмьер считаются изобретателями кино, так как демонстрация их фильмов в подвале «Гран-кафе» на парижском бульваре Капуцинок в 1895 году стала первой коммерчески успешной. Однако сконструированный ими «Синематограф» не был первым киносъёмочным аппаратом. Ещё за семь лет до него Луи Лепренс снял на кинокамеру фильм «Сцена в саду Раундхэй» длительностью 1,66 секунды, но не получил патент, так как внезапно исчез. Уильяму Фрис-Грину получить патент удалось, но затем он был аннулирован из-за финансовой несостоятельности изобретателя. В лаборатории Эдисона в 1891 году создали и запатентовали «Кинетограф», который был хорош с технической точки зрения, но демонстрировал фильмы только одному зрителю через окуляр и в итоге проиграл «Синематографу», проецировавшему ленты на экран для нескольких человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто вдохновил сына Пола Маккартни научиться играть на гитаре? 702 + Ссылка Джеймс Маккартни — английский музыкант-мультиинструменталист, сын Пола и Линды Маккартни. Он и принимал участие в записи некоторых альбомов родителей, и выпустил несколько своих сольных дисков. Сам он признавался, что научиться играть на гитаре в детстве его вдохновил не отец, а главный герой фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чьи крики при спаривании стали звуком общения велоцирапторов в «Парке Юрского периода»? 706 + Ссылка Для озвучки динозавров в фильме «Парк Юрского периода» Гэри Райдстром записал и смикшировал множество естественных звуков реальных животных. По его признанию, звук общения велоцирапторов друг с другом базируется на криках спаривающихся черепах. Неправда? Источник: www.vulture.com

Почему немое кино обычно показывается в ускоренном темпе? 506 + Ссылка С появлением звукового кино устоялся стандарт на скорость съёмки и воспроизведения фильмов — 24 кадра в секунду. Однако в эру немого кино единого стандарта не существовало, и ленты записывались на камеру со скоростью от 12 до 26 кадров. Именно поэтому при воспроизведении на современном оборудовании большинство немых фильмов проигрываются в ускоренном темпе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр был «благословлён» Толкином на роль Гэндальфа, но не получил её? 615 + Ссылка Единственный актёр «Властелина колец», встречавшийся с Толкином, — это сэр Кристофер Ли. Причём Толкин дал ему «благословение» на роль Гэндальфа, которая Ли не досталась. В итоге он получил роль антагониста Сарумана. Неправда? Источник: lotr.wikia.com

Почему фильм «Побег из Шоушенка» не получил ни одного «Оскара» и других престижных наград? 1140 + Ссылка Фильм «Побег из Шоушенка» уже много лет возглавляет самый известный интернет-рейтинг IMDB Top-250. Однако лента не получила ни одной награды самых престижных кинопремий — «Оскар», «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США. Дело в том, что 1994 год был очень богат на удачные фильмы, и награды достались таким картинам, как «Форрест Гамп» и «Криминальное чтиво». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком фильме актёры-индейцы полностью изменили свои диалоги без ведома режиссёра? 1079 + Ссылка В 1964 году Джон Форд снял вестерн «Осень шайеннов» о конфликте между индейским племенем, не желающим больше жить в отведённой резервации, и отрядом правительственных войск. Играть шайеннов были приглашены другие индейцы — навахо. В фильме они общались на своём языке, а зрители видели перевод в субтитрах. Однако во время съёмок никто не контролировал, что на самом деле говорят индейцы, которые воспользовались этим и вставили в свои диалоги ругань и похабные выражения. Зачастую их речь была вообще оторвана от событий фильма — например, в сцене подписания мира вождь индейцев вместо торжественных слов по сценарию высмеял размер пениса командира американцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что делал Гитлер, когда видел в фильме сцену жестокого обращения с животным? 1046 + Ссылка Гитлер, по крайней мере в последние годы жизни, был убеждённым вегетарианцем. Если Гитлер смотрел фильм, в котором встречалась сцена жестокого обращения с животным или его смерти, он закрывал глаза и открывал их только после предупреждения соседа, что сцена закончилась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент США получил кинематографическую антипремию, хотя вообще не был актёром? 437 + Ссылка В 2004 году лауреатами кинематографической антипремии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли и не собиралась начинать актёрскую карьеру. Причиной для наград стали кадры с ними в документальном фильме «Фаренгейт 9/11». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль, министр обороны Дональд Рамсфельд — за худшую мужскую роль второго плана, а госсекретарь Кондолиза Райс — за худший дуэт всё с тем же Бушем. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Шварценеггеру не дали озвучить Терминатора для проката фильма на немецком языке? 657 + Ссылка Арнольд Шварценеггер хотел лично продублировать свою роль Терминатора на немецком языке. Однако прокатчики посчитали его австрийский акцент слишком мягким и несоответствующим суровости персонажа, пригласив на озвучку другого актёра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в названии фильма «Летят журавли» для Каннского фестиваля журавлей заменили аисты? 747 + Ссылка Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Но для фестиваля название фильма перевели как «Quand passent les cigognes», что значит «Когда прилетают аисты». Дело в том, что буквальный перевод «Les grues volent» из-за многозначности каждого слова означал бы также «Проститутки воруют». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие две страны опережают Голливуд по числу производимых фильмов в год? 772 + Ссылка По числу производимых фильмов в год США и Голливуд в частности занимают только третье место в мире. На втором месте — так называемый Нолливуд, кинематограф Нигерии, а лидирует индийская киноиндустрия, которую часто именуют Болливудом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему сценаристы «Назад в будущее» отказались от холодильника в роли машины времени? 944 + Ссылка В первоначальном сценарии фильма «Назад в будущее» машиной времени должен был служить холодильник, а чтобы обеспечить ему необходимую мощность, герои должны были каким-то образом овладеть энергией взрыва с испытаний атомной бомбы. Однако у Роберта Земекиса возникли опасения, что дети, посмотрев фильм, полезут в холодильники и запрут себя в них. Поэтому машину времени решили сделать движущейся и пришли к варианту с автомобилем DeLorean и молнией. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как делали озвучку фильмов на разных языках до появления технологии дублирования? 764 + Ссылка Когда появились первые звуковые фильмы, технологию дублирования ещё не изобрели. Поэтому при съёмках фильмов, предназначенных для международного проката, голливудским актёрам приходилось играть одни и те же сцены несколько раз — на английском, испанском, французском и немецком. Так как далеко не все актёры владели иностранными языками, они просто учили наизусть фразы диалогов перед очередным дублем. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»? 2150 + Ссылка На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали. Неправда? Источник: awesomenator.com

Чем отличается использование & от «and» в титрах фильмов? 988 + Ссылка Несмотря на то, что знак амперсанда & в английском языке соответствует союзу «and» («и»), в некоторых текстах знак и союз не являются взаимозаменяемыми. Например, если в титрах фильма указаны два автора сценария, то объединение их амперсандом обозначает совместную одновременную работу над текстом. Если же фамилии соединены словом «and», значит, авторы писали сценарий в разное время и, возможно, вообще не совещались друг с другом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда показы фильма в кинотеатрах сопровождались подачей запахов? 435 + Ссылка Для проката фильма «Запах тайны» 1960 года в нескольких американских кинотеатрах была смонтирована система Smell-O-Vision для сопровождения происходящего на экране запахами. К каждому зрительскому месту была подведена трубка, и запахи выдувались из трубок централизованно по всему залу, причём система работала без участия оператора по заранее выставленным временным интервалам. Однако первые показы вызвали много негативных откликов: одни зрители жаловались на сильное шипение во время подачи запахов, другие на то, что запахи опаздывали на несколько секунд относительно действия на экране. Позднее эти проблемы были решены, но слухи о плохой работе оборудования вкупе с отрицательными отзывами о самом фильме уже успели разлететься, и Smell-O-Vision более никогда не использовалась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда появился миф о массовых самоубийствах леммингов? 445 + Ссылка Биологи 19 века не могли объяснить внезапные сокращения численности популяции норвежских леммингов. Вкупе с наблюдениями их массовых миграций, когда некоторые зверьки не рассчитывают силы и тонут при преодолении водных преград, этот факт привёл к появлению ложной гипотезы о массовых суицидах леммингов. Миф был широко популяризован диснеевским документальным фильмом 1958 года «Белая пустошь», где было показано, как лемминги один за другим прыгают в воду с высокого обрыва. Позднее выяснилось, что съёмочная группа специально закупила несколько десятков этих животных и заставила перемещаться их в нужном направлении с помощью покрытых снегом транспортёров. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему в последнем фильме о Гарри Поттере отсутствовал Крэбб? 1005 + Ссылка В финальной книге о Гарри Поттере в выручай-комнате от адского огня погибает Винсент Крэбб, но в последнем фильме эти события происходят с Грегори Гойлом, а Крэбб вообще в нём не показан. Это связано с тем, что сыгравший Крэбба во всех предыдущих экранизациях актёр Джейми Уэйлетт был арестован за выращивание конопли, и заменять его другим актёром режиссёр фильма не стал. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего перед съёмкой каждого дубля фильма специальный человек щёлкает хлопушкой? 1083 + Ссылка В процессе создания фильма специальный человек перед съёмкой каждого дубля щёлкает хлопушкой. Исторически её главным назначением была синхронизация звука с изображением при последующем монтаже, которая чётко устанавливалась исходя из звука щелчка и кадрика, где хлопушка смыкалась. И хотя современные технологии позволяют производить синхронизацию другими методами, хлопушки все равно продолжают использоваться для систематизации отснятого материала, ведь на них пишут номера или названия каждой сцены и дубля, а также другую служебную информацию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие известные однофамильцы погибли, находясь на взорвавшихся кораблях? 683 + Ссылка Художник-баталист Василий Верещагин в поисках сюжетов для новых картин отправился на русско-японскую войну и погиб, находясь на подорвавшемся на японской мине броненосце «Петропавловск». Герой фильма «Белое солнце пустыни» Павел Верещагин в конце фильма ведёт баркас, который взрывается. Однако никаких сведений о том, получил ли таможенник такую фамилию от режиссёров и сценаристов фильма специально, или это просто совпадение, не имеется. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

К какому фильму написана самая короткая кинорецензия? 926 + Ссылка Самой короткой кинорецензией считается заметка Леонарда Малтина о фильме 1948 года «Разве это не романтично?». Рецензия состоит из одного слова: «Нет». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая военная песня стала широко известной только спустя 30 лет после написания? 1437 + Ссылка Песня «Смуглянка» была написана Анатолием Новиковым в 1940 году для танцевальной сюиты, а воспевалась в ней молдавская партизанка времён Гражданской войны. Однако чиновники отказали в её записи, и песня по разным причинам лежала на полке до 1944 года, когда Ансамбль песни и пляски Александрова исполнил её на всесоюзном конкурсе песен о войне. Несмотря на то что «Смуглянка» понравилась зрителям, и многие ансамбли на фронте и в тылу стали включать её в репертуар, песню снова не пустили в широкое вещание. Возможно, причиной этому стало то, что в оккупированной немцами Молдавии практически не было партизанского движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получила только в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни „старики“». Неправда? Источник: old.redstar.ru

Какие гномы часто путешествуют по миру без ведома их хозяев? 2147 + Ссылка В 1980-е годы в западных странах зародилась шуточная традиция брать в путешествия чужих садовых гномов. Фигурку похищают, часто оставляя на её месте записку типа: «Хочу повидать мир. Не волнуйтесь, скоро вернусь». Гнома фотографируют на фоне достопримечательностей вдали от дома, а затем возвращают владельцу вместе с фотографиями. Более широкое распространение эта традиция получила после выхода фильма «Амели», где главная героиня посылает в путешествие гномика своего отца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое название фотографа было изначально именем киноперсонажа? 1180 + Ссылка В русском языке есть немало нарицательных существительных, которые были образованы от имён литературных персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, донкихот, ловелас. В этот ряд можно поставить и слово «папарацци», произошедшее уже в 20 веке от персонажа кино. Папараццо — так звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». После выхода картины слово приклеилось ко всем фотографам, преследующим знаменитостей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько голливудских киноманьяков были списаны с одного настоящего маньяка? 919 + Ссылка Образы главных героев сразу трёх знаменитых фильмов — «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят» — были в той или иной степени списаны с американца Эда Гейна. Его злодеяния начались с того, что он раскапывал могилы и развешивал черепа по своему дому, а также делал из человеческих останков предметы одежды и утвари. Когда его арестовали, Гейн признался в убийствах двух женщин, хотя исследователи приписывают ему ещё несколько нераскрытых исчезновений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Спилберг не приходит на съёмки последних сцен фильмов, которые он режиссирует? 1264 + Ссылка Стивен Спилберг не явился в режиссёрское кресло, когда шла съёмка последней сцены фильма «Челюсти», где акула взрывается — он был уверен, что съёмочная группа сговорилась и планирует бросить его в воду после команды «снято». С тех пор Спилберг завёл традицию не приходить на съёмки финальной сцены каждого фильма, который он режиссирует. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Руперт Гринт отказался писать автобиографическое эссе о своём персонаже Роне Уизли? 2127 + Ссылка Перед началом съёмок фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссёр Альфонсо Куарон попросил актёров, играющих трёх главных героев, написать автобиографическое эссе об их персонажах от первого лица. Руперт Гринт, исполняющий Рона Уизли, отказался писать, объяснив это тем, что Рон никогда бы не сделал подобной вещи. Куарон ответил, что Гринт правильно понимает своего героя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой режиссёр участвовал в акции протеста против собственного фильма? 1563 + Ссылка После выхода комедийного фильма Кевина Смита «Догма» активисты американской Католической Лиги устроили акцию протеста. Узнав о ней, Смит присоединился к митингу с плакатом «Dogma is Dogshit». Журналисты взяли у него интервью, спросив, почему режиссёр протестует против собственного фильма. Тот ответил, что на самом деле он Брайан Джонсон, которого постоянно путают со Смитом, а также заявил, что не смотрел сам фильм, но ему сказали, что он нехороший. Неправда? Источник: rationalwiki.org

Под каким псевдонимом был указан Шварценеггер в титрах своего кинодебюта? 941 + Ссылка Первое появление в кино Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке», причём в титрах он был указан как Арнольд Стронг (strong по-английски — «сильный»). На это были две причины — во-первых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для восприятия, а, во-вторых, они хотели обыграть фамилию более известного на тот момент комика Арнольда Станга, сыгравшего другого главного героя фильма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой киноактёр потерял свой изначальный голос, приобретя новый с уникальным тембром? 2630 + Ссылка Актёр Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса и озвучивший Карлсона, крокодила Гену и многих других мультгероев, известен по характерному тембру голоса, но так было не всегда. Ливанов потерял изначальный голос во время съёмок в своём кинодебюте «Неотправленное письмо», режиссёр которого заставил актёров вживую озвучить сцену пожара в тайге в сорокаградусный мороз. Сорванный голос вернулся через несколько дней, но уже с новым, хорошо знакомым нам тембром. Неправда? Источник: www.221b.ru

Какой знаменитый корабль выступил в роли другого не менее известного корабля в кино? 1220 + Ссылка В 1946 году на экраны страны вышел фильм «Крейсер „Варяг“». В роли «Варяга» было решено снять не менее знаменитый корабль — крейсер «Аврора». Так как крейсеры имели разную конструкцию и внешний вид, «Аврору» пришлось «гримировать»: установить четвёртую, фальшивую трубу и несколько орудий, переделать носовую часть и выстроить командирский балкон на корме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Упоминания какой страны цензоры потребовали убрать из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»? 1785 + Ссылка В первой серии фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Холмс угадывает, что Ватсон приехал с востока. Однако в изначальной озвучке фраза Холмса звучала: «Давно из Афганистана?». Дело в том, что перед выходом ленты на телеэкраны на худсовете от создателей фильма потребовали убрать все упоминания об Афганистане, так как незадолго до этого туда ввели советские войска. Пришлось переозвучить несколько фрагментов, вставив «восток» и «восточные колонии». Неправда? Источник: www.221b.ru

Почему рекламный анонс фильмов называется «трейлером»? 2151 + Ссылка Рекламный анонс будущего фильма называется «трейлер». Однако в английском языке главным значением глагола trail является «идти по следу», то есть по логике трейлеры должны не предварять основной фильм, как это происходит в современных кинотеатрах, а следовать в конце него. Именно так и обстояли дела в 1912 году, когда появились первые трейлеры, но вскоре прокатчики поняли бесперспективность такого подхода, так как в основной массе зрители покидали места после финальных титров и не желали смотреть анонсы. Тогда было решено показывать трейлеры в начале сеанса, а сам термин уже закрепился в языке. Неправда? Источник: www.straightdope.com

Какое отношение имеет светлейший князь Потёмкин к Потёмкинской лестнице в Одессе? 1503 + Ссылка Многие ошибочно полагают, что Потёмкинская лестница в Одессе как-то связана с именем светлейшего князя Григория Потёмкина. На самом деле это сооружение было построено по инициативе другого светлейшего князя, Михаила Воронцова, и долгое время вообще не имело официального названия. После выхода на экраны фильма «Броненосец „Потёмкин“» Сергея Эйзенштейна одесситы стали именовать лестницу Потёмкинской, и только в 1950-х годах это имя закрепилось в документах. Неправда? Источник: visit.odessa.ua

Какой американец в одном и том же году был признан и худшим актёром, и худшей актрисой? 1529 + Ссылка Фильм «Такие разные близнецы» 2011 года, в котором Адам Сэндлер сыграл две главные роли — брата Джека и сестры Джил — был очень негативно воспринят критиками. На вручении анти-наград «Золотая малина» фильм победил во всех 10 номинациях, включая «Худший актёр» и «Худшая актриса», доставшихся Сэндлеру. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого актёра заставила сыграть в «Гарри Поттере» его внучка? 3603 + Ссылка Ричард Харрис, сыгравший Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и философский камень», три раза отклонял предложение об этой роли, так как был уже серьёзно болен. Его 11-летняя внучка узнала о предложении и сказала, что она больше никогда не будет разговаривать с дедушкой, если тот откажется от роли. Только после этого Харрис дал своё согласие на съёмки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой персонаж «Звёздных войн» получил облик, частично заимствованный у Эйнштейна? 2231 + Ссылка Визажист Стюарт Фриборн создал образы всех персонажей оригинальной трилогии «Звёздные войны». Для моделирования куклы магистра Йоды Фриборн скрестил два лица: взяв за основу свой облик, он добавил к нему характерные морщины Альберта Эйнштейна. Неправда? Источник: www.geekinheels.com

Кто, будучи не очень похож на Кубрика, долгое время успешно выдавал себя за него? 1572 + Ссылка В свои поздние годы Стенли Кубрик редко появлялся на публике, о его личной жизни было мало что известно, чем в начале 1990-х воспользовался британец Алан Конвей. Мошенник был не очень похож на режиссёра и, в отличие от того, не носил бороды, но это не помешало ему раздавать «эксклюзивные интервью» от имени Кубрика, обещать многим знаменитостям роли в следующих фильмах и позволять им расплачиваться за обеды в ресторанах, обещая, что киностудия потом компенсирует расходы. Сам Кубрик, узнав о Конвее от своего адвоката, был очарован этой идеей. Притворщик умер за несколько месяцев до смерти Кубрика, и в обоих случаях причиной летального исхода стал инфаркт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где произошла авария на АЭС через несколько дней после выхода фильма, описывающего похожие события? 1772 + Ссылка 16 марта 1979 года в американский прокат вышел фильм «Китайский синдром», повествующий об аварии на атомной электростанции. Всего через 12 дней произошла реальная авария на АЭС Три-Майл-Айленд, считавшаяся крупнейшей в истории ядерной энергетики до Чернобыльской катастрофы. В одном эпизоде фильма оператор отключает аварийную подачу воды в активную зону из-за неисправного датчика, что едва не приводит к расплавлению станции — примерно то же произошло и на Три-Майл-Айленд. Ещё один персонаж фильма говорит, что такая авария может привести к эвакуации людей с территории размером с Пенсильванию, а именно в Пенсильвании располагается Три-Майл-Айленд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое правило русского языка нарушает героиня «Иронии судьбы» Надя? 3267 + Ссылка Для запоминания употребления глаголов «одеть» и «надеть» существует известное мнемоническое правило: «Одевают Надежду, а надевают одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» главная героиня Надя, учительница русского языка, произносит фразу с оговоркой: «Моё платье, я забыла одеть праздничное платье». Неправда? Источник: funtick5.livejournal.com

Какую заставку к «Кавказской пленнице» не пропустила советская цензура? 4952 + Ссылка В оригинальной заставке к фильму «Кавказская пленница» появлялся Трус, который писал на заборе букву «Х». Затем выходил Бывалый и писал рядом букву «У». Третьим появлялся Балбес, увидевший милиционера и дописавший: «дожественный фильм». По соображениям цензуры заставка в окончательную версию картины не вошла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие фильмы и альбомы продавались на DVD, стилизованных под пиратскую продукцию? 2015 + Ссылка Официальный DVD голливудской экранизации романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» вышел стилизованным под пиратскую продукцию. Сам диск выглядит как обычная «болванка» со стандартной маркировкой производителя, на которой как будто маркером написано «The Girl with the Dragon Tattoo». Многие покупатели были сконфужены и пытались вернуть DVD в магазин, поэтому Sony пришлось приносить им извинения и объяснять, что всё было так и задумано. Стоит заметить, что сама идея «пиратского» дизайна не нова: ранее в таком же стиле выходили DVD фильма «Борат» и альбом «Steal this album!» группы «System of a Down». Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Какой крик можно услышать более чем в 200 фильмах и компьютерных играх? 2537 + Ссылка В вестерне 1951 года «Далёкие барабаны» для озвучки был использован короткий крик, названный «Человека кусает аллигатор и он кричит». Второе появление этого крика зафиксировано в фильме «Атаки у реки Фезер», где его издаёт раненный стрелой из лука рядовой Вильгельм. Далее этот звук появлялся ещё в нескольких фильмах Warner Bros., а в 1970-х звукорежиссёр Бен Бёрт позаимствовал его и стал применять в качестве своего профессионального знака во многих фильмах, включая серии «Звёздные войны» и «Индиана Джонс». Вскоре эту традицию подхватили и другие звукорежиссёры — на данный момент крик Вильгельма можно услышать более чем в 200 фильмах и компьютерных играх. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько лет было актрисе, сыгравшей 13-летнюю Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере? 6067 + Ссылка 13-летнюю студентку Хогвартса Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере сыграла шотландская актриса Ширли Хендерсон, которой на момент съёмок было 37 лет. Неправда? Источник: harrypotter.wikia.com

Откуда взялись подёргивания головой Леонида Броневого в «Семнадцати мгновениях весны»? 2900 + Ссылка Леонид Броневой в роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» запомнился в том числе нервными подёргиваниями головой в напряжённых моментах. Эта жестикуляция возникла оттого, что Броневому сшили мундир меньшего чем требуется размера, воротник которого врезался в шею. Увидев такой жест, режиссёр фильма Татьяна Лиознова предложила его оставить, решив, что он добавит колорита фигуре Мюллера. Неправда? Источник: esquire.ru

Почему день фильма «Звёздные войны» празднуется 4 мая? 4082 + Ссылка Самая знаменитая цитата из фильма «Звёздные войны» — «Да пребудет с тобой Сила» — по-английски звучит как «May the Force be with you». Эту фразу-каламбур можно понять и как «May the 4th be with you» («4 мая с тобой»). Именно поэтому день «Звёздных войн» фанаты этой саги празднуют 4 мая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой продюсер публично попросил зрителей не смотреть его только что снятый фильм? 1804 + Ссылка Вышедший в 1987 году фильм «Леонард шестой», пародирующий кино про шпионов, оказался очень плохим. Билл Косби, который выступил продюсером и соавтором сценария, а также сыграл главную роль в фильме, сам был настолько разочарован, что публично попросил зрителей не тратить деньги и не смотреть его. При этом вину за провал Косби возложил на Пола Вейланда, который впервые стал режиссёром полнометражной картины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В скольких советских фильмах «сыграла» бронзовая статуя Пегаса, которую осматривал в магазине Горбунков? 3249 + Ссылка Горбунков из «Бриллиантовой руки» осматривает в комиссионном магазине ту же бронзовую статую Пегаса, что везёт в лифте Новосельцев из «Служебного романа». Этот же бронзовый конь мелькал в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Ширли-мырли», «Мой ласковый и нежный зверь», «Секретная миссия», «Пакет». Другой пример межфильмового кинореквизита — женская скульптура, в которую влюбляется помещик Алексей из «Формулы любви». Её можно также увидеть в фильмах «Вечный лабиринт», «Васса», «Старый новый год» и, опять же, «Служебный роман». Неправда? Источник: ru.digititles.com

Какой персонаж «Звёздных войн» получил имя от русского слова? 3843 + Ссылка На создание образа Чубакки из «Звёздных войн» Джорджа Лукаса вдохновил его пёс, сидящий на переднем сиденье автомобиля. А само имя Чубакка было придумано на основе русского слова «собака». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким словом из-за цензуры в фильме «Бриллиантовая рука» заменили слово «синагога»? 3120 + Ссылка В фильме «Бриллиантовая рука» управдом Плющ в разговоре с женой Горбункова говорит: «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу», при этом в конце фразы артикуляция Нонны Мордюковой выглядит неестественно. Дело в том, что во время съёмок она произносила не «любовницу», а «синагогу», чего не допустили в финальной версии из-за цензурных соображений. Неправда? Источник: www.ng.ru

Почему в фильме «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят» козлят только пятеро? 2495 + Ссылка Сказка «Волк и семеро козлят» в Румынии известна под названием «Коза и три козлёнка» в изложении Иона Крянгэ. Поэтому при съёмках совместного советско-румынско-французского музыкального фильма «Мама» по мотивам этих сказок число козлят выбрали среднее арифметическое — пятеро. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живёт женщина, которая плавает с искусственным русалочьим хвостом? 4737 + Ссылка Надя Весси из Новой Зеландии страдала врождённым недугом, из-за которого её ноги не развивались должным образом, и к 16 годам обе ноги были ампутированы. Несмотря на это, она хорошо плавала, а спустя много лет у неё возникла идея сделать себе хвост, как у русалки, чтобы плавать ещё эффективнее. Помогла ей в этом компания Weta Workshop, которая создавала спецэффекты для множества фильмов, в том числе для трилогии «Властелин колец». Теперь Надя плавает, прикрепляя к нижней части тела хвост из поликарбоната и неопрена, и планирует использовать его в спортивных состязаниях. Неправда? Источник: www.wetanz.com

Какой цвет одежды персонажей некоторых сериалов указывает на их скорую смерть? 4480 + Ссылка Создатели телесериала «Звёздный путь» в своё время столкнулись с тем, что для поддержания зрительского интереса нужно постоянно показывать риск и гибель персонажей. Но так как убивать главных героев слишком накладно, решили жертвовать второстепенными, которые постоянно сменялись. Вскоре зрители заметили тенденцию — герои в жёлтых и голубых рубашках всегда преодолевали испытания, а персонажи в красных рубашках неизменно умирали. Впоследствии смерть «краснорубашечников» стала правилом для многих других фильмов и сериалов, в числе которых и «Остаться в живых». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком фильме Сталлоне потребовал, чтобы с ним дрались по-настоящему, вследствие чего попал в больницу? 5269 + Ссылка В процессе съёмок фильма «Рокки 4» Сталлоне предложил Дольфу Лундгрену, исполнявшему роль советского боксёра Ивана Драго, драться по-настоящему, чтобы сцена боя выглядела максимально правдоподобно. В итоге после одного из ударов Лундгрена Сталлоне увезли в больницу, где он восстанавливался 8 дней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти? 4233 + Ссылка Американский композитор Джек Ницше, написавший музыку к таким фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 25 августа 2000 года. По странному совпадению, ровно 100 лет назад, 25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в одном из кадров «Трудностей перевода» японскую женщину можно считать мёртвой? 4047 + Ссылка Японское кимоно нужно надевать так, чтобы левая пола была выше правой. Наоборот запахивают кимоно только когда хоронят человека. В фильме «Трудности перевода», когда Боб впервые знакомится с Шарлоттой в лифте, одна японская женщина стоит именно в «похоронном» варианте кимоно. Наиболее вероятно, что это ошибка не постановщиков, которых консультировали настоящие японцы, а монтажёров фильма, по каким-то причинам отобразивших этот кадр зеркально. Неправда? Источник: www.imdb.com

Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою? 6011 + Ссылка Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа «Казино „Рояль”»: коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящение этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком фильме актрисе не пришлось играть, чтобы издать панический крик? 4003 + Ссылка В фильме «Муха» 1958 года есть сцена, когда главный герой — учёный Андре Деламбре — срывает с лица полотенце, а его жена, видя лицо мухи вместо человеческого, истошно кричит. Сыгравшая её Патрисия Оуэнс в жизни сильно боялась насекомых. Зная об этом, режиссёр фильма специально не показывал ей лицо человека-мухи до съёмок данного эпизода, чтобы добиться максимально искреннего и правдоподобного крика. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой несуществующий режиссёр указан в титрах более чем 20 голливудских фильмов? 3772 + Ссылка Когда режиссёр голливудского фильма по каким-то причинам не хочет видеть своё имя в титрах, в качестве режиссёра указывают Алана Смити (Alan Smithee). Начиная с 1968 года, с этим псевдонимом на экранах появились уже более 20 фильмов. Часто Алан Смити указывается режиссёром к расширенным телеверсиям известных фильмов, таких как «Дюна», «Запах женщины» или «Знакомьтесь, Джо Блэк», если правка исходной версии происходит без участия настоящего режиссёра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая актриса обладала двойным рядом ресниц из-за генетической мутации? 10267 + Ссылка Выразительность взгляда Элизабет Тейлор объяснялась не только её природным обаянием, но также и редкой генетической мутацией — у актрисы был двойной ряд ресниц. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какими двумя докторами, помимо доктора Ватсона, тесно связан персонаж Шерлока Холмса? 6251 + Ссылка Артура Конан Дойла на создание Шерлока Холмса вдохновил доктор Джозеф Белл, который работал в королевском госпитале Эдинбурга и отличался способностью делать тонкие умозаключения из мельчайших наблюдений. В свою очередь, Шерлок Холмс стал одной из основ для создания характера Грегори Хауса, гениального врача из одноимённого телесериала. Как и Холмс, Хаус любит только сложные дела, циничен, питает страсть к музыке и зависим от наркотиков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое изощрённое убийство в фильме о Джеймсе Бонде является ненатуральным? 7386 + Ссылка В фильме «Голдфингер» показано, как Джеймс Бонд находит свою девушку Джилл Мастерсон мёртвой из-за того, что её покрыли слоем золотой краски. Во времена, когда снимался фильм, действительно было распространено заблуждение, что покрытие всего человека краской приведёт к смерти, так как остановится дыхание через кожу. Актрису красили золотым, но оставили нетронутой кожу под стрингами, так как, опять же, именно такой способ избежать асфиксии применяли танцоры, красившие тело. На самом деле, абсолютное большинство кислорода человек получает через нос и рот, поэтому краска на теле никак не может вызвать удушение. Опасность может заключаться в содержащихся в ней токсинах либо в том, что краска закупорит поры и тем самым вызовет перегрев организма. Неправда? Источник: www.snopes.com

Кто придумал использовать обратный отсчёт для старта космических ракет? 6027 + Ссылка Обратный отсчёт, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учёными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчёт был показан в немецком фильме «Женщина на луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот приём. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем на съёмках фильма «Полосатый рейс» был убит лев Вася? 7864 + Ссылка Для съёмки сцены фильма «Полосатый рейс», где моряки тащат из медпункта спящего льва на носилках, требовалось усыпить льва Васю. Но тот не хотел принимать снотворное ни просто так, ни с мясом. А так как был последний день съёмок, приняли решение старого и больного льва застрелить и быстро доснять сцену, пока он не закоченел. Неправда? Источник: www.erlib.com

Почему полную версию «Человека дождя» показывали только на самолётах компании Qantas? 7859 + Ссылка Главный герой фильма «Человек дождя» сказал, что полетел бы только на самолётах австралийской компании Qantas, так как они ни разу не разбились. Это частично верно: аварии у этого перевозчика случались только до 1951 года и только на бипланах, а пассажирские лайнеры в аварии, которые повлекли бы смерть пассажиров, не попадали. Все авиакомпании, кроме Qantas, вырезали данную сцену из версии фильма для показа во время полёта. Неправда? Источник: www.imdb.com

Кому позволено курить сигареты марки «Red Apple»? 8661 + Ссылка Квентин Тарантино не любит рекламу в кино. В его фильмах герои курят только сигареты придуманной Тарантино марки «Red Apple». Единственным исключением является пачка сигарет «Capitol W», которая появилась в одном кадре фильма «Доказательство смерти». Неправда? Источник: www.tarantino.info

Какой немой фильм чешские зрители озвучивали сами во время просмотра? 3005 + Ссылка Одним из первых увиденных режиссёром Милошем Форманом фильмов стала немая документальная лента по опере Сметаны «Проданная невеста». Как пишет Форман, популярность оперы в Чехии была столь высока, что зрители сами пели все партии во время просмотра фильма. Неправда? Источник: Милош Форман «Круговорот». — М.: Вагриус, 1999.

Кому в университете выдали рекомендательное письмо со строчкой: «Он — гений математики»? 11512 + Ссылка Одно из самых лаконичных рекомендательных писем из университета получил математик Джон Нэш, прототип героя фильма «Игры разума». Помимо шаблонных фраз, там содержалось только одно утверждение: «Он — гений математики». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что порвал себе Брэд Питт перед съёмками фильма «Троя»? 6478 + Ссылка Перед съёмками фильма «Троя» исполнитель роли Ахиллеса Брэд Питт шесть месяцев тренировал владение мечом. В результате он травмировал ахиллово сухожилие, из-за чего съёмки пришлось перенести на несколько недель. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая американская актриса прославилась ещё и как учёный-изобретатель? 10881 + Ссылка В 1930—1940-е годы в США стала популярна актриса австрийского происхождения Хэди Ламарр. Первая слава о ней распространилась ещё после участия в чехословацком фильме, где она снялась в сцене обнажённого купания, вызвавшей громкий скандал во всём мире. Помимо кино, Хэди занималась наукой: она запатентовала систему, позволяющую на расстоянии управлять торпедами, а также разработала технологию «прыгающих частот», которая, например, применяется в современном Wi-Fi. Кстати, лицо Хэди Ламарр можно увидеть на заставке программы Corel Draw. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой актёр в «Белом солнце пустыни» играл с настоящей кровью вместо грима и почему? 5522 + Ссылка В фильме «Белое солнце пустыни» в сцене на баркасе у Верещагина кровь на лице. Это не грим — незадолго до съёмок сцены актёр Павел Луспекаев подрался в пивной с местными жителями и явился с ножевой раной на лице. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фильм заставил Игги Попа и Тома Уэйтса снова начать курить? 3997 + Ссылка В одном из эпизодов фильма «Кофе и сигареты» снялись Игги Поп и Том Уэйтс. По сюжету они курят в празднование того, что бросили курить. Причём незадолго до съёмок они действительно бросили эту привычку в реальной жизни. Но в процессе их «затянуло» и они снова начали курить. Узнав об этом, режиссёр Джим Джармуш предупредил других актёров: если они не курят, то он перепишет их роли так, чтобы им не нужно было появляться в кадре с сигаретой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему слово «Ку» в фильме «Кин-дза-дза!» ставило его под угрозу запрета? 7136 + Ссылка Когда снимался фильм «Кин-дза-дза!», генсеком СССР стал Черненко. Так как его инициалы были К.У., то Данелия решил подстраховаться и убрать из сценария частоупотребляемое универсальное слово «Ку». Выдвигались варианты «Ка», «Ко», «Кы» и другие, но пока съёмочная группа выбирала, Черненко умер, и в итоге всё осталось как прежде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное снималось и в «Кавказской пленнице», и в «9 роте»? 13469 + Ссылка Для съёмок сцены со стариком-афганцем в фильме «9 рота» понадобилась ослица. Съёмочная группа обратилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «9 роте» она сыграла также отлично. Неправда? Источник: www.kinopoisk.ru

Каково полное имя актрисы Рины Зелёной? 6144 + Ссылка Когда актриса Екатерина Зелёная играла первый в своей жизни спектакль, на афише её имя не поместилось, и она решила сократить его до просто «Рина». Этот псевдоним она использовала всю жизнь. Неправда? Источник: kamenobr.ru

Для чего изначально был создан знак Голливуда? 7915 + Ссылка Знак Голливуда был создан в 1923 году, но совсем не как обозначение всемирной фабрики грёз. Это была просто реклама новых жилых кварталов Лос-Анджелеса, а надпись была длиннее: HOLLYWOODLAND. Предполагалось, что знак простоит около полутора лет, однако благодаря бурному развитию киноиндустрии в Голливуде его решили оставить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На ордене какого прославленного военачальника изображён другой человек? 7637 + Ссылка Орден Александра Невского вручался проявившим отвагу и мужество армейским командирам. Однако изображение на ордене — это совсем не Александр Невский. Так как ни одного прижизненного портрета великого князя не сохранилось, на орден поместили лицо сыгравшего его актёра — Николая Черкасова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая часть фильмов эры немого кино безвозвратно утеряна? 5290 + Ссылка 80% американских фильмов эры немого кино безвозвратно утеряны. Часть из них была уничтожена в результате пожаров на киностудиях. Но ещё больше — специально, просто потому, что на складах кончалось место, которое нужно было освободить для новых плёнок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки? 11035 + Ссылка Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что иногда обычный режим съёмки — 24 кадра в секунду — не позволял уловить их, и приходилось использовать специальный режим в 32 кадра в секунду. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком моменте «Иронии судьбы» можно увидеть Олега Басилашвили? 7621 + Ссылка В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть забавный ляп. Когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на ней виден привычный нам герой, сыгранный Яковлевым. А когда Надя подбирает её со снега, там изображён уже Олег Басилашвили. Дело в том, что именно Басилашвили изначально планировался на роль Ипполита, но был вынужден отказаться из-за смерти отца. Однако эпизод с поднятием фотографии уже успели отснять, а заменить на фото с «яковлевским» Ипполитом попросту забыли. Неправда? Источник: www.kp.ru

В каком моменте «Матрицы» можно увидеть улыбку Чеширского кота? 6956 + Ссылка В фильме «Матрица» есть много параллелей с «Алисой в Стране чудес», включая такие, которые можно заметить только при чтении сценария. Предлагая две таблетки на выбор Нео, Морфеус говорит: «Выберешь красную — останешься в Стране чудес, и я покажу тебе, как глубоко идёт эта кроличья нора». И когда Нео делает правильный выбор, на лице Морфеуса «появляется улыбка Чеширского кота». Неправда? Источник: lib.ru

Почему в здании Пентагона изначально туалетов было в два раза больше, чем необходимо? 10338 + Ссылка В некоторых голливудских фильмах о Второй Мировой войне можно увидеть, что американские солдаты разных рас сражаются бок о бок. Это не соответствует действительности, так как расовую сегрегацию в армии США отменили только в 1948 году. Деление по расовому признаку сыграло роль и в строительстве Пентагона, происходившем в 1942 году — там были построены отдельные туалеты для белых и для чёрных, и общее количество туалетов было в два раза больше нужного. Правда, таблички «для белых» и «для чёрных» повешены так и не были благодаря вмешательству президента Рузвельта. Неправда? Источник: www.snopes.com

Что за голубой шар крутится-вертится над головой в популярной песне? 11238 + Ссылка В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой». Очевидная нелогичность текста (что за шар может крутиться над головой?) объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей ещё в середине 19 века, пелось не «шар», а «шарф». Но так как буква «ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась. Неправда? Источник: a-pesni.org

Какой эпизод в «Операции "Ы"» был снят Гайдаем на основе личного армейского опыта? 16246 + Ссылка Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список». Позже режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Неправда? Источник: www.pravda.ru

Какая актриса получила в один и тот же год «Оскара» и «Золотую малину»? 6741 + Ссылка Актриса Сандра Буллок установила своеобразный рекорд. В 2010 году она получила Оскара за лучшую женскую роль (в фильме «Невидимая Сторона») и антипремию «Золотая малина» за худшую женскую роль (в фильме «Всё о Стиве»). Сценарист Брайан Хелгеленд попал в такую же ситуацию в 1998 году: Оскар ему достался за сценарий «Секретов Лос-Анджелеса», а «Золотая малина» — за сценарий фильма «Почтальон». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой писатель в конце жизни признал вред, нанесённый природе собственным произведением? 7352 + Ссылка Питер Бенчли, автор романа «Челюсти», впоследствии экранизированного Стивеном Спилбергом, в последние годы жизни стал ярым защитником акул и морской экосистемы в целом. Он написал несколько работ, в которых подверг критике негативное отношение к акулам, раздутым в массовом сознании в том числе благодаря «Челюстям». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую фразу Терминатора раньше него уже произносил Электроник? 8698 + Ссылка В фильме «Терминатор-2: Судный день» Терминатор говорит байкеру: «Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл». За 11 лет до этого в фильме «Приключения Электроника» Электроник, собираясь заменить Сыроежкина, обращается к нему с фразой: «Мне нужна твоя форма». Неправда? Источник: Фильмы «Терминатор-2: Судный день» и «Приключения Электроника»

Что поётся в песенке «уно-уно-уно, ун моменто»? 9863 + Ссылка Песенка «уно-уно-уно, ун моменто» из фильма «Формула любви» на слух очень похожа на итальянскую. В действительности её текст представляет собой просто рифмованный набор итальянских слов о любви, а придуман он был композитором фильма Геннадием Гладковым. Неправда? Источник: ria.ru

Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени? 12900 + Ссылка «Машину времени» для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию её изобретает Шурик в одиночку, проект не подошёл, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счёте устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек: «Деньги выданы за изобретение машины времени». Неправда? Источник: www.gorodfm.ru

Почему космонавты смотрят перед отлётом фильм «Белое солнце пустыни»? 16896 + Ссылка После гибели трёх космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Союза-12» был сокращён до двух человек. Перед стартом они посмотрели фильм «Белое солнце пустыни», а после удачной миссии говорили, что товарищ Сухов стал незримым третьим членом экипажа и помогал им в трудные минуты. С тех пор просмотр этой ленты стал традицией для всех советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу нашли и практическое применение: на примерах из фильма космонавтов учат работе с камерой и построению плана съёмки. Неправда? Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_солнце_пустыни

Какую сказочную роль Георгий Милляр сыграл почти без грима? 16732 + Ссылка Георгий Милляр сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Милляру только для роли Кащея Бессмертного. Актёр был худым от природы, вдобавок к этому во время Второй Мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов. Неправда? Источник: gazeta.aif.ru

Какой фильм отличается тем, что почти все его актёры во время съёмок подверглись гипнозу? 8428 + Ссылка В фильме «Стеклянное сердце» герои отличаются странной замедленностью речи, нескоординированными движениями, взглядами поверх камеры. Режиссёр Вернер Херцог хотел подчеркнуть то, что всё население города находится как бы во сне, поэтому почти все актёры во время съёмок подверглись гипнозу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Исаев — это не настоящая фамилия Штирлица? 8324 + Ссылка Настоящее имя Штирлица — не Максим Максимович Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров. Исаев — это первый оперативный псевдоним разведчика, введённый Юлианом Семёновым в первом романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата», а Штирлиц — уже второй псевдоним. В фильме «Семнадцать мгновений весны» это не отражено. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «дать добро»? 13079 + Ссылка В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное от него выражение «Таможня даёт добро» впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему из «Бриллиантовой руки» удалили сцену с ядерным взрывом? 25152 + Ссылка В «Бриллиантовой руке» было много моментов, к которым придралась советская цензура: две проститутки, сцена пьянства главного положительного героя, безалаберность таможенников и многое другое. Гайдай пошёл на хитрость: приклеил в конце фильма ядерный взрыв и заявил комиссии Госкино, что они могут вырезать что угодно, кроме взрыва. Комиссия ответила наоборот: взрыв придётся удалить, а остальное пусть остаётся как есть, чего режиссёр и добивался. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За что авторы «South Park» грозились подать в суд на режиссёра фильма «Горбатая гора»? 11780 + Ссылка Эрик Картман в одном из эпизодов мультфильма South Park сказал: «Независимое кино — это когда ковбои-педики едят пудинг и познают свою сексуальность». Авторы мультфильма заявили перед премьерой фильма «Горбатая гора», что подадут в суд на его режиссёра, если ковбои в фильме едят пудинг. Однако герои «Горбатой горы» ели в основном консервированные бобы — поэтому процесса не состоялось. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему телесериалы называют «мыльными операми»? 17221 + Ссылка В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение «мыльная опера». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему композитор фильма «Убить Билла» получил всего 1 доллар гонорара? 23198 + Ссылка Квентин Тарантино во многих своих проектах сотрудничает с Робертом Родригесом. За музыку к фильму «Убить Билла» Тарантино заплатил Родригесу $1. Тот не остался в долгу и заплатил Тарантино как приглашённому режиссёру в «Городе грехов» тоже $1. Но пообещал, что во второй части фильма всё будет уже по-серьёзному и он заплатит Квентину $2. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда придумал греческий танец сиртаки? 8207 + Ссылка Танец Сиртаки не является греческим народным танцем. Его создали специально для фильма «Грек Зорба» в 1964 году. После выхода фильма танец стал очень популярным во всём мире и одним из символов Греции. Примечательно то, что актёр Энтони Куинн, исполнивший этот танец в фильме, сломал на съёмках ногу. И вместо изначально запланированных прыжков в танце были использованы скользящие движения, не причинявшие боль ноге. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой смысл имеет чередование цветных и чёрно-белых сцен в фильме «Дядя Ваня»? 5990 + Ссылка В фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», вышедшем в 1970 году, встречаются как цветные, так и чёрно-белые сцены. Некоторые критики нашли художественное обоснование для такого приёма. На самом деле не хватало запасов цветного «Кодака», а советская цветная плёнка не давала нужного качества изображения, поэтому и снимали на чёрно-белую. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто такой Рене Хобуа, указанный в титрах почти всех фильмов Данелии? 6925 + Ссылка Почти во всех фильмах Георгия Данелии в титрах указан актёр Рене Хобуа, хотя он никогда в них не снимался. Георгий Данелия и Резо Габриадзе познакомились со строителем Рене Хобуа в конце 1960-х, когда жили в гостинице в Тбилиси и вместе писали сценарий фильма «Не горюй!». Несколько дней подряд они рассказывали ему разные версии сценария, чтобы узнать «мнение простого зрителя», пока Рене не попросил, чтобы его отпустили. Оказалось, что он приехал в командировку из Зугдиди и должен был «достать» стройматериалы, но вместо этого вынужден был слушать сценарий. В благодарность его фамилию поместили в титры. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда применение компьютеров для создания спецэффектов в кино считалось мошенничеством? 12907 + Ссылка Фильм «Трон» 1982 года был одним из первых фильмов, в которых широко применялась компьютерная графика для создания спецэффектов. Однако картина была исключена из списка номинантов на «Оскар» за визуальные эффекты. Конкурсная комиссия обосновала это тем, что создатели фильма смошенничали, использовав компьютеры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр, прославившийся в жанре боевиков, начинал свою карьеру в порнофильме? 9804 + Ссылка Свою первую кинороль Сильвестр Сталлоне получил в 1970 году в порнофильме под названием «Итальянский жеребец». В то время Сталлоне было 24 года, он был разнорабочим и только начинал попытки пробиться в мир кинематографа. Неправда? Источник: www.snopes.com

Где построили фальшивый огромный супермаркет и разыграли тысячи людей? 26266 + Ссылка В 2003 году Прагу заполонили рекламные объявления об открытии нового супермаркета «Чешская мечта» с рекордно низкими ценами. На открытие собрались более 3000 человек. После торжественного перерезания ленточки толпа устремилась внутрь, но оказалось, что перед ними был просто огромный плоский плакат посреди поля. Всю эту акцию устроили два студента режиссёрского факультета, сняв фильм о данных событиях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр не сумел выиграть конкурс подражателей самого себя? 26256 + Ссылка Во время огромной популярности Чарли Чаплина по всей Америке устраивались «Чаплиниады» — конкурсы на лучшее подражание актёру. Сам Чаплин участвовал в одном из таких конкурсов в Сан-Франциско инкогнито, но не сумел победить. Неправда? Источник: www.snopes.com

Кто умер, спрыгнув с символа Голливуда? 9814 + Ссылка Британская актриса Пег Энтуисл, не добившись признания в Голливуде, покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с буквы «H» знака Голливуда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой миф советских времён про фильм «Прибытие поезда» жив до сих пор? 5253 + Ссылка Вопреки расхожему мнению (которое попало даже в советский учебник по истории зарубежного кино), фильм «Прибытие поезда» не показывался на знаменитом первом платном киносеансе в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как изобразили пророка Мухаммеда в фильме о нём? 7180 + Ссылка При съёмках голливудского фильма «Мухаммад — посланник Бога» режиссёр должен был соблюсти запрет ислама на изображение пророка и воспроизведение его речи. Все сцены с участием Мухаммеда были сняты от лица пророка и были немыми, а сказанные им слова повторяли другие герои фильма в других сценах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где показывали фильм об Анне Карениной со счастливым концом? 6978 + Ссылка У американского фильма «Любовь» 1927 года по мотивам «Анны Карениной» существует два разных финала — альтернативная счастливая развязка о воссоединении Анны и Вронского после смерти Каренина, предусмотренная для проката в США, и традиционная трагическая для проката в Европе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где существовал министр по делам «Властелина колец»? 9739 + Ссылка Трилогия «Властелин колец» принесла большой доход Новой Зеландии, где проходили съёмки. Новозеландское правительство даже учредило должность министра по делам «Властелина колец», который должен был решать все возникающие экономические вопросы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фильм подвергся атаке воспетых им героев? 10298 + Ссылка По иронии судьбы, официальный сайт фильма «Хакеры» был взломан неизвестными хакерами, а оригинальная версия сайта была утеряна. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто впервые сказал: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»? 12192 + Ссылка Выражение «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его автор — сценарист одноимённого фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «Взявшие меч — мечом погибнут». Неправда? Источник: slova.ndo.ru

Когда статуэтки Оскара делали из гипса? 7848 + Ссылка Во время Второй Мировой войны статуэтки Оскара изготавливались из гипса. После окончания войны все обладатели гипсовых наград смогли заменить их на обычные металлические с позолотой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org