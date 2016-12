Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твёрдо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом её всё же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причём повторных записей Селин Дион не проводили, и в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки.

Официальный DVD голливудской экранизации романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» вышел стилизованным под пиратскую продукцию. Сам диск выглядит как обычная «болванка» со стандартной маркировкой производителя, на которой как будто маркером написано «The Girl with the Dragon Tattoo». Многие покупатели были сконфужены и пытались вернуть DVD в магазин, поэтому Sony пришлось приносить им извинения и объяснять, что всё было так и задумано. Стоит заметить, что сама идея «пиратского» дизайна не нова: ранее в таком же стиле выходили DVD фильма «Борат» и альбом «Steal this album!» группы «System of a Down».

Почему день фильма «Звёздные войны» празднуется 4 мая?

Самая знаменитая цитата из фильма «Звёздные войны» — «Да пребудет с тобой Сила» — по-английски звучит как «May the Force be with you». Эту фразу-каламбур можно понять и как «May the 4th be with you» («4 мая с тобой»). Именно поэтому день «Звёздных войн» фанаты этой саги празднуют 4 мая.

