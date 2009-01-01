Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто построил изгородь протяжённостью более 1300 км для защиты от китайцев? 79 + Ссылка Великая Китайская стена была построена для защиты Поднебесной от кочевых народов севера. Когда в 17 веке маньчжуры завоевали Китай и основали династию Цин, они соорудили так называемую Ивовую изгородь с обратной с целью — чтобы китайцы не проникли в их родную Маньчжурию, область на северо-востоке современной КНР. Она представляла собой два параллельных вала чуть больше метра высотой, на вершинах которых высаживались ивы, формировавшие по мере роста живую изгородь. На некоторых участках конструкция объединялась с уцелевшими остатками восточной части Великой стены. Общая длина всех секций Ивовой изгороди составляла более 1300 км. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Среди кого китайские колдуны устраивали борьбу, чтобы получить особый яд? 92 + Ссылка В южных районах Китая с давних времён практиковалось использование особого яда «гу». Для его получения в закрытый сосуд помещали множество разных ядовитых животных — змей, скорпионов и других. То существо, которое в итоге выживало и пожирало других, наделялось сверхъестественными силами. Саму эту тварь или выкачанный из неё яд колдуны применяли в ритуалах чёрной магии и просто для уничтожения своих противников. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие продукты изначально были главными ингредиентами кетчупа? 246 + Ссылка Соус, известный как кетчуп, появился в начала 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер? 261 + Ссылка По легенде, первая попытка исследования космоса китайцами была совершена много веков назад. Некий чиновник Вань Ху захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями, и для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет. По одной версии, Вань Ху сгорел тут же, по другой, всё же оторвался от земли, и его никто больше не видел. Хотя китаеведы признают эту историю вымышленной, в честь отважного чиновника назван лунный кратер Ван-Гу. Ссылка на легенду есть и в мультфильме «Кунг-фу панда», где для попадания на церемонию По, вместо преодоления ступенек лестницы, успешно совершает полёт на стуле с помощью ракет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком крупном городе в большинство унитазов поступает морская вода? 421 + Ссылка В Гонконге очень мало источников пресной воды, и её приходится в больших количествах импортировать из соседних китайских провинций. С 1950-х годов городские власти стали развивать систему смыва унитазов морской водой, которая устанавливалась в новых домах отдельно от основной канализации. Сейчас более 80% гонконгских домов используют такую схему. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая территория осталась белой на одной из самых дорогих марок с надписью «Вся страна — красная»? 523 + Ссылка В 1968 году Китай выпустил почтовую марку с силуэтом государства красного цвета, внутри которого была надпись: «Вся страна — красная». При этом территория Тайваня, которую Пекин считал и продолжает считать частью КНР, из-за оплошности художника осталась белой. Властям удалось изъять почти весь тираж поступившей в обращение марки, но несколько экземпляров попало в руки коллекционеров и теперь считаются одними из самых редких и дорогих в мире. О судьбе художника Вана Вэйшэна долгое время ничего не было известно, однако недавно выяснилось, что он жив и даже не угодил в тюрьму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна производила бронеавтомобиль, который мог двигаться как на гусеницах, так и по рельсам? 610 + Ссылка Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам. Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего минуту. Вооружение состояло из одного пулемёта в конической башне. «Со-Ки», будучи способным развивать скорость по рельсам до 72 км/ч, широко использовался в Китае для транспортировки и патрулирования. Неправда? Источник: www.aviarmor.net

В какой стране детей заставляли изображать пасущихся овец? 577 + Ссылка Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, рассказывая о мерах по преодолению бедности, упомянул о перегибах на местах. В одной из провинций, готовясь к проезду кортежа начальства, местные власти одели детей в белые мешки и расставили по холмам. Они должны были казаться овцами и создавать впечатление процветающего района. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Какой особый ингредиент присутствует в цементе, которым скреплялись блоки Великой Китайской стены? 509 + Ссылка Великая Китайская стена строилась, расширялась, разрушалась и восстанавливалась в течение многих веков и тысячелетий, но большинство сохранившихся до наших времён её фрагментов относятся к эпохе правления династии Мин 14—17 веков. Одной из причин этого является удивительно прочный цементный раствор из гашёной извести и клейкого варёного риса. Он применялся для скрепления блоков не только Стены, но и гробниц, храмов и многих других зданий. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какой китаец стал чернокожим американцем, а затем цыганом? 815 + Ссылка В повести Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях подростков во время Гражданской войны одним из героев был китаец Ю-ю. В немой экранизации 1923 года из-за сложных отношений с Китаем его заменили на чернокожего акробата Тома Джексона. А в 1967 году, когда сложные отношения были и с Китаем, и с США, этот герой в картине «Неуловимые мстители» перевоплотился в Яшку-цыгана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится 4-километровый мост, который не пересекает реку, а расположен вдоль её русла? 475 + Ссылка Власти провинции Хубэй в центральном Китае долго бились над задачей, как построить шоссе до труднодоступного высокогорного уезда Синшань. Местные фермеры отказались продавать земли, пригодные для строительства, экологи протестовали против подкопа гор, а прокладывать тоннель было слишком дорого. В итоге решили соорудить мост вдоль русла реки длиной 4 км. Неправда? Источник: www.novate.ru

Как решила проблему китайская компания, против которой подали иск за клонирование сегвеев? 691 + Ссылка В сентябре 2014 года компания Segway, Inc. подала несколько исков против китайских производителей, которые стали выпускать клоны сегвеев, нарушая патенты. Одна из таких компаний, Ninebot, при финансовой поддержке корпорации Xiaomi через несколько месяцев просто купила Segway, Inc. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую внешность часто ошибочно приписывают Будде Гаутаме? 378 + Ссылка Изображение улыбающегося человечка с большим животом, будь то статую или фигурку нэцкэ, часто ошибочно принимают за Будду Гаутаму, который канонично изображается серьёзным и стройным. На самом деле первый — это китайский монах Хотэй, или Будай, живший на 16 веков позднее Гаутамы и считающийся воплощением другого Будды — Майтреи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему чемпионке по стендовой стрельбе не дали защитить титул на следующей Олимпиаде? 543 + Ссылка Соревнования по стендовой стрельбе на Олимпийских играх проводятся с 1968 года, и женщины принимали в них участие наравне с мужчинами. Однако ни одна из них не могла выиграть медаль, поэтому ещё до Олимпиады-1992 в Барселоне МОК решил ограничить женщинам участие в данной дисциплине на Олимпиаде-1996. Но именно в Барселоне золото взяла китаянка Чжан Шань. Несмотря на поднявшуюся шумиху, решение не было изменено, поэтому Чжан не смогла защитить свой титул четыре года спустя. Только с 2000 года женщины вернулись в олимпийскую стендовую стрельбу, но уже отдельно от мужчин. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом в начале 19 века доставили вакцину от оспы в Америку? 850 + Ссылка В конце 18 века европейские врачи убедились в том, что прививание коровьей оспы обеспечивает человеку иммунитет от более тяжёлой натуральной оспы, которая ежегодно уносила более миллиона жизней. Вскоре вакцину захотели переправить в Новый Свет, однако в то время не было холодильников. В 1803 году стартовала экспедиция под руководством испанского доктора Франсиско Хавьера де Бальмиса. Он использовал 22 мальчиков-сирот в возрасте от 8 до 10 лет в качестве живой цепочки: примерно каждые десять дней из созревших на их руках пузырьков забиралась лимфа и прививалась следующим мальчикам. Таким образом вакцина была доставлена в Мексику, страны Центральной и Южной Америки, а затем с помощью новой партии мальчиков в Филиппины и Китай. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где во 2 веке добывали соль и природный газ из скважин глубиной несколько сот метров? 832 + Ссылка Большую часть соли в древнем Китае добывали из морской воды. Однако в удалённых от моря районах уже во 2 веке китайцы придумали технологию бурения скважин на глубину в несколько сот метров к подземным бассейнам с солевым раствором. В качестве бура использовались связки из стеблей бамбука с прикреплённым к концу железным сверлом, а поднимали раствор по трубам из того же бамбука с помощью системы кожаных клапанов. По этим же трубам извлекали попадавшийся природный газ, который затем сжигали для испарения воды из раствора. Позже газ научились доставлять по бамбуковым трубам к жилищам для их обогрева. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 735 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

Где был издан Толкиновский «Хоббит» под видом новой книги о Гарри Поттере? 1079 + Ссылка В 2002 году в Китае была издана «новая» книга о Гарри Поттере от анонимного автора под названием «Гарри Поттер и Бао Зулонг». Она представляла собой точный перевод Толкиновского «Хоббита», в котором все персонажи были заменены на героев из произведений Джоан Роулинг. Лишь в начале книги были добавлены несколько абзацев о превращении Гарри в хоббита, когда он принимал ванну, а в конце — об обратной метаморфозе. Юристы Роулинг смогли добиться от китайского издательства лишь извинений в прессе и штрафа в 3400 $, а книга была продана миллионными тиражами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От кого тибетцы унаследовали гены, облегчающие жизнь в высокогорьях? 473 + Ссылка В геноме тибетцев есть аллель гена EPAS1, который увеличивает присутствие гемоглобина в крови, что объясняет их приспособленность к жизни в высокогорных условиях. Этой адаптации нет больше ни у одного народа, но точно такой же аллель найден в геноме денисовцев — людей, не относящихся ни к неандертальцам, ни к виду Homo Sapiens. Из всех гипотез наиболее вероятна та, что много тысячелетий назад денисовцы скрещивались с общими предками китайцев и тибетцев. Впоследствии китайцы, живущие на равнинах, данный аллель утратили за ненадобностью, а у тибетцев он сохранился. Неправда? Источник: elementy.ru

Какой фрукт стал культовым в Китае во время правления Мао Цзедуна? 565 + Ссылка В 1968 году Китай посетил министр иностранных дел Пакистана и подарил Мао Цзедуну коробку манго. Мао отправил её рабочим, которые были призваны в Университет Цинхуа усмирить вражду между двумя группировками хунвейбинов. Рабочие раньше никогда не видели манго и сочли подарок вождя чуть ли не священным. Фрукты разошлись по фабрикам и тщательно сохранялись нетронутыми, а на одном заводе начавшее подгнивать манго сварили в большом количестве воды и дали попробовать эту похлёбку каждому сотруднику. На многие годы в Китае воцарился настоящий культ манго, прочно связываемый с личностью Мао: в магазинах продавались пластиковые копии фрукта, на парадах колонны носили его гигантские реплики, а изображение фрукта присутствовало на большом числе бытовых предметов и повседневных товаров. Неправда? Источник: www.collectorsweekly.com

Какие два растения объясняют разницу между западным и восточным стилем мышления? 888 + Ссылка Многочисленные психологические исследования показывают, что для человека западной культуры более характерны индивидуализм и аналитическое мышление, а для человека восточной культуры — коллективизм и холистическое мышление. Одна из гипотез объясняет это различие дихотомией «пшеница — рис»: если пшеницу может успешно возделывать одна семья, то для культивирования риса требуется объединение усилий множества людей, что и ведёт к возрастанию роли коллектива в системе ценностей. Данная гипотеза показала более успешную корреляцию по сравнению с другими гипотезами на примере одного Китая. Жители северных областей, где традиционно выращивается больше пшеницы, склонны по тестам к индивидуалистско-аналитическому стилю мышления, а жители «рисовых» южных районов — к коллективистско-холистическому. Неправда? Источник: elementy.ru

В каких странах сильное рукопожатие могут расценить как грубость? 1080 + Ссылка В Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатия гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Индии и Китае запрещено узнавать пол ребёнка во время беременности? 575 + Ссылка Китай и Индия относятся к числу государств с наиболее высоким коэффициентом соотношения полов, то есть переизбытком мужчин. В силу культурных и экономических причин рождение мальчиков в этих странах более желанно для родителей, что приводит к большому числу абортов, обусловленных половой избирательностью. По этой причине и в Китае, и в Индии даже приняты законы, запрещающие определение пола ребёнка до рождения с помощью УЗИ или любого другого способа. Однако запреты показывают малую эффективность, так как нелегально такие услуги доступны любой семье. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое похищение стало основой процветания Византийской империи? 1057 + Ссылка В середине 6 века н. э. византийский император Юстиниан I отправил двух монахов в Китай, чтобы они похитили секрет производства шёлка. Монахи разобрались во всём технологическом процессе и поняли, что взрослых особей тутового шелкопряда невозможно увезти с собой, так как они быстро умирают при сильных отклонениях температуры окружающей среды. Вместо них монахи привезли Юстиниану личинок шелкопряда и успешно высадили их на тутовые деревья. Эта операция привела к отмене монополии Китая и Персии на производство шёлка, ставшее основой экономики Византийской империи и во многом способствовавшее её процветанию на несколько столетий вперёд. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Китае люди часто спрашивают друг друга: «Вы уже поели риса?»? 1144 + Ссылка В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространённым приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?». Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является: «Да, спасибо. А вы?». Неправда? Источник: pages.kiva.org

В какой стране придумали китайские печенюшки с предсказаниями? 1003 + Ссылка В китайских ресторанах США и многих других стран на десерт подают печенье с предсказаниями — вложенными внутрь бумажками, содержащими мудрые фразы на китайском языке с переводом или числа, которые многие затем переносят в лотерейные билеты. Однако в самом Китае эти печенюшки практически неизвестны, и к их происхождению китайцы отношения не имеют. Прототип этих сладостей возник ещё в 19 веке в японских храмах, и именно японские иммигранты адаптировали печенье для американского рынка. По одной из версий, оно начало прочно ассоциироваться с Китаем, когда во время Второй Мировой войны японо-американцы массово переселялись в концентрационные лагеря, и производство печенья подхватили китайцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой китайский народ является матриархальным и живёт без традиционных семей? 1614 + Ссылка Недалеко от границы с Тибетом в Китае проживает небольшая этническая группа мосо численностью 40 тысяч человек, которую иногда называют «королевством женщин». В их крестьянской среде отсутствуют традиционные семьи, и все взрослые люди имеют полную свободу выбора и смены партнёров. Вместо брака существует обычай, по которому мужчина посещает дом своей любовницы ночью, тайно или открыто. При этом утром он должен уйти и впоследствии не имеет никаких прав на воспитание своих детей, так как главами домов являются женщины, и наследство переходит именно по женской линии. Как правило, мужчины заботятся о детях своих сестёр, с которыми живут под одной крышей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего средневековые китайцы носили тёмные очки, не защищающие от солнца? 936 + Ссылка В Китае с 12 века использовались тёмные очки, сделанные из плоских пластинок дымчатого кварца. Они не защищали от солнечного света, а применялись для избегания взглядов посторонних. В частности, такие очки надевали во время заседаний судьи, чтобы никто в зале суда не увидел их эмоции, переданные выражением глаз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в списке самых влиятельных людей 20 века журнала Time есть неизвестная личность? 1525 + Ссылка В июне 1989 года китайские власти ввели в Пекин войска и разогнали демонстрацию на площади Тяньаньмэнь, в результате чего погибло несколько сотен людей. Один из участников протестов в одиночку сдерживал колонну танков в течение получаса, и его фотография была напечатана газетами по всему миру. Этот мужчина, прославившийся как «неизвестный бунтарь», был включён журналом Time в список ста самых влиятельных людей 20 века. Его настоящая личность, как и его судьба в тот день и после подавления демонстрации, достоверно неизвестны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую поэму можно прочитать почти тремя тысячами способов? 2162 + Ссылка Жившая в 4 веке китайская поэтесса Су Хуэй создала поэму-палиндром, которая представляет собой квадрат из иероглифов размером 29×29. Эту поэму можно прочитать 2 848 способами, путешествуя по квадрату вправо или влево, по горизонтали, вертикали и даже диагонали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где проложена железная дорога, в вагоны поездов которой подают кислород? 1475 + Ссылка Цинхай-Тибетская железная дорога в Китае является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У какого народа не считается предосудительным матери ласкать ртом гениталии своего мальчика публично? 2077 + Ссылка У племени маньчжуров, проживающих в Китае, публичные поцелуи считаются проявлением сексуальности и не приветствуются, причём не только между супругами или влюблёнными, но и когда мать целует ребёнка. А вот если мать ласкает ртом гениталии своего мальчика, это сексуальным актом не считается и окружающие люди воспринимают такое проявление привязанности спокойно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему среди китайцев и вьетнамцев больше в процентном отношении людей с абсолютным слухом? 2405 + Ссылка Большинство диалектов китайского, вьетнамский и некоторые другие языки Азии и Африки являются тональными, то есть один и тот же слог может иметь разные значения в зависимости от высоты произносимого звука. Среди носителей тональных языков отмечается больший процент людей с абсолютным слухом, так как они естественным образом привыкают к различению тонов с раннего детства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно посетить тематический парк, в котором танцуют и поют одни карлики? 1486 + Ссылка Недалеко от китайского города Куньмин находится «Королевство маленьких людей» — тематический парк, в котором работают одни карлики. Ежедневно они разыгрывают для посетителей сцены из сказок, танцуют и поют. Многие организации критикуют владельца парка за то, что он организовал человеческий зоопарк и изолирует карликов от общества, на что он приводит контраргумент: благодаря этому парку более ста карликов трудоустроены, чего им трудно добиться в обычной жизни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой человек может стоять вниз головой на острие гвоздя? 2028 + Ссылка Китаец Ли Синь выполняет немыслимый трюк — он стоит вверх ногами, опираясь головой на острие гвоздя, причём без помощи рук. Опорой для ног ему служит планка, которую держат два помощника. В таком положении Ли Синь может провести более 10 секунд. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Откуда взялось выражение «последнее китайское предупреждение»? 3853 + Ссылка В 1950—1960-х годах американские самолёты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без последствий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем китайцы на похоронах сжигают нарисованные бумажные деньги? 3988 + Ссылка Многие китайцы уверены, что после смерти попадут в преисподнюю. Их представления об аде базируются на даосистской концепции подземного суда, куда прилетала душа умершего, и укрепились благодаря христианским миссионерам, однако китайцы воспринимают ад не в негативном свете, а как мир духов. Чтобы покойник мог дать взятку правителю ада Яньло-Вану для избежания наказания и просто достойно жить на том свете, в Китае распространён ритуал сожжения специально нарисованных бумажных банкнот. Традиционно такие деньги изготовляли из бамбуковой или рисовой бумаги, нанося простые рисунки, но с конца 19 века широко стали применяться банкноты, стилизованные под юани и доллары. Наряду с традиционными символами типа драконов, Будды или Нефритового императора, на этих деньгах часто помещают изображения популярных личностей, например, Джона Кеннеди, Эйнштейна, Мэрилин Монро. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких оленей вместо рогов — клыки? 3297 + Ссылка Почти все роды и виды оленей имеют рога. Единственным исключением является обитающий в Китае и Корее водяной олень, у которого рога не растут, зато есть выступающие клыки, что делает его похожим на представителя другого семейства — кабаргу. Во время гона водяные олени вступают в схватки и пытаются клыками порезать противнику шею. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно встретить захоронения в виде гробов, прибитых к скалам? 5094 + Ссылка В Китае, Индонезии и на Филиппинах можно встретить захоронения в виде гробов, прибитых к скалам. У народа Бо, одного из национальных китайских меньшинств, считалось, что горы являются самым подходящим для похорон местом, потому что являются лестницей между земным и небесным мирами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько дней длилась крупнейшая в мировой истории автомобильная пробка? 4678 + Ссылка В 2010 году на 110-м китайском шоссе государственного значения была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем китайским девочкам до начала 20 века бинтовали ноги? 6405 + Ссылка В аристократической среде Китая до начала 20 века практиковался обычай бинтования ног девочкам. Все пальцы на ногах, кроме большого, привязывались к ступне, и постепенно ноги деформировались настолько, что иногда женщина вообще не могла ходить. Это считалось завидным достоинством, так как даме из высшего общества ходить самостоятельно считалось зазорным, а большие ступни однозначно свидетельствовали о происхождении женщины из низших сословий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего китаянки уезда Цзянъюн с давних времён пользовались письменностью, скрываемой от мужчин? 4180 + Ссылка С давних времён у китаянок, живущих в уезде Цзянъюн провинции Хунань, существовала особая система письменности под названием Нюй-шу, тщательно скрываемая от мужчин. Так как женщинам запрещалось изучение официальной грамоты, они изобрели свой набор знаков, соответствующих отдельным слогам, а передавалось это знание девочкам только от матери или сестёр. Чтобы тайнопись не обнаружили мужчины, знаки нюй-шу чаще всего вплетали в орнамент — сама их форма была оптимальна для вышивания на ткани. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране можно официального выйти замуж за покойника? 3936 + Ссылка Во Франции можно официально жениться или выйти замуж за умершего, хотя закон в этом случае не даёт права наследования за покойным супругом. В основном такие браки заключаются, чтобы узаконить детей беременной невесты. Каждую заявку на посмертный брак одобряет президент Франции. Во время церемонии жених или невеста стоит рядом с фото покойного, а церемониймейстер произносит фразу «пока смерть не разлучит вас» в прошедшем времени. Похожая традиция, которая называется призрачным браком, существует в Китае и Судане. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой народ наиболее сильно подвержен заболеванию психическим синдромом втягивания пениса? 3366 + Ссылка У жителей юго-восточной Азии, в первую очередь китайцев, часто наблюдают синдром Коро — психическую патологию, когда мужчина думает, что его пенис уменьшается или втягивается в живот. При этом «больной» всерьёз боится наступающей смерти. Это культурная особенность именно азиатов, так как случаи синдрома Коро у африканцев или европейцев страхом смерти, как правило, не сопровождаются. Часто в рамках самолечения мужчины с целью прекратить втягивание подвешивают к пенису какой-нибудь груз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и зачем заключённых в тюрьмах заставляют играть в компьютерные игры? 5346 + Ссылка Существует многомиллионная индустрия по продаже внутриигровых денег и предметов в многопользовательских онлайн-играх за реальные деньги. Виртуальная валюта зарабатывается так называемыми «голд-фармерами», для которых такие игры являются обычной повседневной работой. Подавляющая часть фармеров занята в Китае — ещё в 2005 году общее их число оценивалось больше чем в 100 000 человек. Кроме того, во многих китайских тюрьмах начальники и охранники заставляют заключённых играть в онлайн-игры, получая от этого незаконные доходы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких авраамических религиях женщины имеют право на получение духовного сана? 2228 + Ссылка В авраамических мировых религиях — иудаизме, исламе и христианстве — женщины традиционно не могли претендовать на духовный сан (за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях). Однако в конце 20 века в различных течениях перечисленных религий женщинам стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признаёт права женщин быть раввинами, то в реформистском иудаизме такое право у них уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских мечетях, а в западных странах, особенно Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам. Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин, в англиканстве они могут быть не только дьяконами, но с недавних пор и епископами. А вот православная и католическая церкви категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране строят целые кварталы, почти полностью скопированные с европейских городов? 3945 + Ссылка В Китае можно встретить целые кварталы, скопированные с европейских городов. Например, в 30 километрах от Шанхая выстроен «типичный немецкий город» со стилизованными домами, уличными фонарями, памятниками Гёте и Шиллеру, а в городе Чэнду — почти точная копия английского Дорчестера. Также недалеко от Шанхая есть «мини-версии» Венеции и Барселоны. В ближайших планах — «клонирование» австрийского Хальштатта, занесённого ЮНЕСКО в список мирового наследия, включая его знаменитое живописное озеро. Неправда? Источник: www.spiegel.de

Где существует традиция есть яйца, сваренные в урине маленьких мальчиков? 3700 + Ссылка В начале каждой весны в китайском городе Дуньян существует традиция есть яйца, сваренные по уникальному рецепту — в урине маленьких мальчиков. Мочу собирают в начальных школах, а затем начинают приготовление, которое может затянуться на целые сутки. Местные жители утверждают, что эти «девственные яйца» пахнут весной. Неправда? Источник: www.cnngo.com

Какую страну называют Криевия или Венемаа? 10003 + Ссылка Название России не во всех языках происходит от корня «рос-» или «рус-». Например, в Латвии её называют Криевия от племени кривичей, соседствовавших с древними латышами на востоке. Ещё одно древнее племя — венеды — дали название России в эстонском (Венемаа) и финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну Элосы и могут сократить до просто Э, а вьетнамцы тот же самый иероглиф читают как Нга, и называют Россию именно так. Неправда? Источник: flower53.livejournal.com

Какому советскому маршалу иностранное правительство предъявило иск за убийство проститутки? 5970 + Ссылка В ходе советско-китайского вооружённого конфликта на Китайско-восточной железной дороге 1929 года советским снарядом была случайно убита проститутка в японском публичном доме. Консульство Японии предъявило советскому командующему Блюхеру иск на 22 500 иен. Эта сумма была подсчитана исходя из того, сколько лет могла бы прожить эта проститутка, сколько обслужить клиентов за это время и какой доход принести бюджету Японии. Блюхер иск отклонил. Неправда? Источник: www.hrono.ru

Зачем в 1960 году китайцы завозили воробьёв из-за границы? 6084 + Ссылка В 1958 году по инициативе Мао Цзэдуна в Китае была начата кампания по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Главными врагами были объявлены воробьи. Так как воробьи не могут быть в воздухе без отдыха больше 15 минут, китайцам были выданы инструкции всячески пугать птиц, чтобы они не садились и валились на землю замертво. Согласно статистике, за год их было уничтожено почти 2 миллиарда. И хотя через год урожай стал лучше, его сильно поели гусеницы и саранча, численность которых ранее регулировалась воробьями. Экологический дисбаланс обострил вызванный политикой Большого скачка и природными бедствиями голод, в результате которого погибло более 20 миллионов человек. Воробьёв пришлось снова завозить из-за границы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему год кролика также называют годом кота? 3514 + Ссылка В китайском гороскопе 2011 год однозначно именуется годом кролика. Второе название — год кота — пришло из вьетнамского гороскопа. Китайский иероглиф для обозначения кролика произносится так же, как слово «кошка» по-вьетнамски, именно поэтому здесь кот заменил кролика. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких животных природа плохо «спроектировала» для размножения? 7502 + Ссылка Большие панды признаны исчезающим видом и имеют низкий уровень рождаемости. Китайские учёные из исследовательского центра панд в Чэнду пришли к выводу, что плохая рождаемость обусловлена в том числе и тем, что природа плохо «спроектировала» животных. Самки больших панд готовы размножаться только один раз в год на протяжении 72 часов, причём только от 12 до 24 часов в этом периоде они могут быть успешно оплодотворены. Самцы же имеют непропорционально маленькие пенисы, из-за чего половой акт возможен только в строго определённой позиции, и это положение самцы знают плохо. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Когда и где красноармейцы и белогвардейцы сражались на одной стороне в одинаковой форме? 4238 + Ссылка В 1931 году в китайской провинции Синьцзян вспыхнуло восстание тюрко-мусульманского населения. В правительственные войска были мобилизованы русские эмигранты — как белогвардейцы, кто жил в Синьцзяне ещё со времён Гражданской войны в России, так и те, кто бежал от голода и коллективизации в СССР. Ещё через два года генерал-губернатор провинции Шэн Шицай сумел договориться с Советским Союзом о помощи в подавлении восстания. В Китай был переброшены 13-й Алма-Атинский и 10-й Ташкентский полки ОГПУ, солдаты которых были одеты в белогвардейскую форму. Кроме того, СССР напрямую финансировал уже сражавшиеся части, составленные из русских эмигрантов. Таким образом, «красные» и «белые» участвовали в этом конфликте на одной стороне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого француза обманул китайский шпион, почти 20 лет выдававший себя за женщину? 12444 + Ссылка Французский дипломат Бернар Бурсико в возрасте 20 лет оказался в Пекине и познакомился с оперным певцом и сотрудником китайских спецслужб Ши Пэйпу. Бурсико до этого не имел секса с женщинами, поэтому Ши удалось выдать себя за женщину и даже вступить с Бурсико в сексуальную связь (спрятав гениталии, быстро и в темноте). Ещё через 4 года Ши предъявил Бурсико якобы рождённого от него сына. Всё это дало повод китайским властям шантажировать дипломата и получать от него секретные документы. Позже Бурсико удалось вывезти Ши с сыном во Францию, где их арестовали, и вся правда раскрылась, после чего дипломат пытался покончить жизнь самоубийством, но безуспешно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда был изобретён механический дифференциал? 5543 + Ссылка Когда автомобиль поворачивает, для уменьшения износа колёс нужно, чтобы едущее по внутреннему радиусу колесо вращалось медленнее. Для того чтобы колёса на одной оси вращались с разными угловыми скоростями, применяется механическое устройство — дифференциал. Несмотря на его сложность, подобное устройство было известно ещё древним китайцам задолго до нашей эры. Они знали прибор под названием «Колесница, указывающая на юг» — маленькая модель колесницы с человечком-указателем. Этот указатель был связан дифференциальной передачей с колёсами и сохранял заданное ему направление вне зависимости от направления движения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где совсем недавно потушили пожар, длившийся непрерывно в течение 130 лет? 7540 + Ссылка Только в 2004 году удалось потушить пожар на китайском угольном месторождении Люхуангоу, который длился непрерывно в течение 130 лет. Пламя сжигало почти 2 миллиона тонн угля в год. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие валюты произошли от китайского юаня, изменив названия с учётом особенностей местного языка? 5417 + Ссылка Название китайской валюты «юань» означает просто «круглая монета» и традиционно записывалось иероглифом 圓. Этот же иероглиф перешёл в японскую и корейскую письменность, со временем упростившись. Само название денег в Японии изменилось на «иена», а в Корее на «вона». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рукотворные объекты на Земле видны из космоса? 10315 + Ссылка Долгое время бытовал миф о том, что единственным рукотворным объектом, видимым из космоса, является Великая Китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно если не знаешь где именно её искать. Это подтвердил даже первый китайский тайконавт Ян Ливэй. Что касается других объектов, то из космоса хорошо видны египетские Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие большие города и шоссе, аэропорты и плотины. Неправда? Источник: www.nasa.gov

Почему в Китае соотношение новорождённых мальчиков к девочкам значительно выше нормы? 6917 + Ссылка В Китае более 30 лет действовала политика «Одна семья — один ребёнок», что означало законодательный запрет иметь более одного ребёнка (хотя разрешение можно было получить за деньги). Такая политика позволила значительно сократить рождаемость, но одновременно привела к перекосу в соотношении новорождённых мальчиков и девочек. В Азии традиционно мальчики ценятся больше, ведь они будут содержать родителей в старости, поэтому в условиях ограничения количества детей многие стремятся обзавестись именно мальчиком. К началу 21 века в Китае рождалось 117 мальчиков на 100 девочек при нормальном соотношении 105:100, что сулит в будущем проблемы с поиском жены для миллионов китайских мужчин. С 2016 года правительство смягчило ограничение, позволив семьям иметь по два ребёнка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где расположена самая «падающая» башня в мире? 6759 + Ссылка Пизанская башня, которая до восстановительных работ в конце 20 века отклонялась от вертикали на 5,5°, а после них — на 4°, вовсе не является самой «падающей» башней в мире. Сегодня рекорд с показателем 12° принадлежит 10-метровой башне в китайском уезде Суйчжун. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом китайцы в эпоху феодализма совершали самоубийство в целях мести? 7579 + Ссылка В феодальном Китае нередко практиковалась месть через самоубийство, которое доведённый до отчаяния человек совершал во дворе дома обидчика. Китайцы верили, что душа самоубийцы не возносится на небо, а остаётся в этом случае в доме обидчика и приносит ему и его семье несчастья. Неправда? Источник: tools-of-death.ru

Какая страна ввела на всей территории одинаковое время, отказавшись от четырёх часовых поясов? 6391 + Ссылка Территория Китая простирается с востока на запад на 60° долготы, что соответствует четырём часовым поясам. Однако постановлением правительства во всей стране действует одинаковое время, как в столице Пекине. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каких животных древние китайцы использовали в целях самообороны? 13841 + Ссылка В древнем Китае пекинесов использовали в том числе для самообороны. Маленькие собачки легко помещались в рукаве. В случае опасности они выскакивали и бросались на обидчика. Неправда? Источник: Журнал GEO, сентябрь 2007, с. 82.

Какие птицы помогали японцам и китайцам на рыбалке? 6107 + Ссылка Издавна в Японии и Китае для ловли рыбы использовали дрессированных бакланов. Птицам надевали кольца на шею, а затем привязывали на верёвку и выпускали в воду. Бакланы ловили рыбу, но не могли её проглотить и приносили хозяину. Сейчас данный способ практического значения не имеет и используется только для развлечения туристов. Неправда? Источник: www.floranimal.ru

Где крокодилов использовали для охраны дома вместо собак? 8829 + Ссылка В Китае издавна любили лакомиться крокодильим мясом. На берегах Янцзы ловили маленьких крокодилов и откармливали их, пока хвост не достигал нужной длины. Таким образом, рептилия становилась домашним животным, притом выполнявшим и функции сторожевого пса. Дело в том, что крокодила держали у входа во двор в ящике вроде собачьей будки, где он был крепко прикован за заднюю ногу довольно длинной цепочкой. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким образом моряк продержался на плоту в океане 133 дня, не имея запасов воды и пищи? 26746 + Ссылка В 1942 году немецкая подлодка потопила британский торговый корабль. Служивший на нём моряк китайского происхождения Линь Пэн успел выпрыгнуть за борт в спасжилете, а потом в воде нашёл свободный плот. Небольшие запасы воды и печенья на плоте быстро кончились. Моряк, дрейфуя на плоту по Атлантическому океану, собирал дождевую воду и ел сырую рыбу, которую ловил импровизированной удочкой, а однажды ему удалось поймать чайку и высосать из неё кровь. Так он плавал 133 дня, пока плот не прибило к бразильскому берегу. Линь Пэн похудел всего на 9 кг и сразу мог ходить без посторонней помощи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие японские искусства родились в Китае? 4181 + Ссылка Традиционные японские искусства бонсай и оригами изначально были позаимствованы японцами из Китая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Китае название Кока-Кола перевели как «Кусай воскового головастика»? 10455 + Ссылка Когда в 1928 году Кока-Кола вышла на китайский рынок, название продукта на китайский переводить не стали. Однако некоторые китайские торговцы сделали это самостоятельно, точно передав иероглифами звуки «ко-ка-ко-ла». При этом о смысле надписей они не думали, в результате рождались названия наподобие «Кусай воскового головастика». Маркетологи Кока-Колы перебрали 200 разных иероглифов, но не смогли составить красивую фразу. В результате им пришлось поменять звуки на «ко-ку-ко-ле», что в переводе означало «Полный рот счастья». Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой русский поп-певец имеет самую большую армию поклонников? 12555 + Ссылка Витас — самый популярный современный русский исполнитель в Китае, что ставит его на первое место среди всех русских исполнителей по общему числу поклонников в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы поставляют материал для супа «ласточкины гнёзда»? 4600 + Ссылка Знаменитый китайский суп «ласточкины гнёзда» на самом деле готовится из гнёзд стрижей, которые те делают из своей слюны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой из российских регионов Тайвань считает своей территорией? 9548 + Ссылка Республика Тыва полноправно вошла в состав СССР и РСФСР только в 1944 году. До 1912 года она была регионом Китая, но отделилась после свержения маньчжурской династии. В 1914 году Тыва была принята под российский протекторат, но с 1921 снова стала независимой. Однако Китай не признавал независимости Тывы, а сейчас её считает своей территорией Тайвань, куда бежало правительство Китайской Республики после поражения от Мао Цзэдуна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фрукт раньше называли китайским крыжовником? 8063 + Ссылка Символ Новой Зеландии — фрукт киви — привезли туда из Китая и прозвали китайским крыжовником. Когда в 1950-х годах новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине Холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «kiwifruit» в честь другого символа страны — птицы киви. Так как кивифрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортёры называют его просто киви. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие детекторы лжи применяли древние китайцы и арабы? 2613 + Ссылка Ещё в древности разные народы использовали принципы, которые применяются в современном детекторе лжи, для определения вины подозреваемого. Китайцы заставляли набрать в рот горсть риса и затем выплюнуть его. Арабы заставляли лизнуть раскалённый клинок. Если рис был сухим или подозреваемый получал ожог от клинка — значит перед этим у него пересыхало во рту, что свидетельствовало о виновности. Неправда? Источник: books.google.ru

Какое выражение англичане употребляют вместо нашего «китайская грамота»? 11192 + Ссылка Выражению «китайская грамота» соответствует английская идиома «It is Greek to me». Аналогичные выражения есть и в других языках, часто с другими эталонами трудности. Например, немецкое выражение апеллирует к испанскому языку, румынское — к турецкому, турецкое — к французскому, а китайское — к птичьему языку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org