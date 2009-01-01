Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты о химии

При каких условиях горит вода?

При каких условиях горит вода?

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Под горением часто понимают реакцию окисления с участием кислорода, однако сам кислород может окисляться при взаимодействии с ещё более активным элементом — фтором. Даже вода, уже являющаяся продуктом горения, может гореть в атмосфере фтора с образованием фтороводорода и свободного кислорода.

Неправда?

Метки: химия, вода, водород, кислород, огонь, фтор

Источник: ru.wikipedia.org

Какой химический элемент получил название оттого, что им травили грызунов?

Какой химический элемент получил название оттого, что им травили грызунов?

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Оксид мышьяка издавна применялся для травли грызунов, поэтому название элемента в народной речи было образовано от слова «мышь».

Неправда?

Метки: мыши, грызуны, мышьяк, слова, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи?

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи?

148 +

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Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа.

Неправда?

Метки: радиация, англия, венгрия, кулинария, общепит, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Почему фрукты могут дозревать сами по себе?

Почему фрукты могут дозревать сами по себе?

617 +

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Один из синтезируемых растениями фитогормонов, газ этилен, способствует созреванию плодов, причём он образуется, даже если плод уже сорван с ветки. Поэтому фрукты перед длительной транспортировкой собирают недозрелыми, и в дороге они поспевают сами. А для контролируемого процесса фрукты помещают в камеры, куда принудительно подаётся этилен. Уже спелые плоды выделяют ещё больше газа, что можно использовать для ускорения созревания неспелых в домашних условиях, просто положив их в один пакет.

Неправда?

Метки: фрукты, газы, гормоны, растения, химия

Источник: www.vokrugsveta.ru

Чем объясняется запах, исходящий от монет?

Чем объясняется запах, исходящий от монет?

1102 +

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Характерный запах монет — это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причём чтобы человек почувствовал этот «металлический» запах, достаточно очень малого количества реагентов.

Неправда?

Метки: запахи, деньги, металлы, монеты, химия

Источник: www.membrana.ru

Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми?

Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми?

1447 +

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В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых учёных с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны. Этими учёными были Пётр Капица и Николай Семёнов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы.

Неправда?

Метки: картины, искусство, кустодиев, николай семёнов, нобелевская премия, пётр капица, ссср, учёные, физика, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Какова суммарная масса содержания в земной коре самого редкого химического элемента?

Какова суммарная масса содержания в земной коре самого редкого химического элемента?

1012 +

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Радиоактивный химический элемент астат — наиболее редкий элемент из всех, что встречаются в природе. Если суммировать содержание астата в земной коре в любой момент времени, получится не более одного грамма. Но число это будет почти одинаковым, так как скорость образования радионуклидов астата, входящих в состав радиоактивных рядов урана, постоянна и равна скорости их распада.

Неправда?

Метки: химия, астат, радиация, уран

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом растения для защиты от травоядных привлекают хищников?

Каким образом растения для защиты от травоядных привлекают хищников?

2237 +

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Многие растения в ходе эволюции научились вырабатывать химические вещества, которые вредны или смертельно опасны для травоядных. Однако у некоторых растений химическая защита имеет не прямое, а косвенное воздействие по принципу «враг моего врага — мой друг». В этом случае выделяемые летучие вещества привлекают хищников, которые регулируют численность травоядных и тем самым способствуют выживанию растения.

Неправда?

Метки: растения, животные, природа, химия

Источник: en.wikipedia.org

Какой репеллент от комаров используют южноамериканские обезьяны-капуцины?

Какой репеллент от комаров используют южноамериканские обезьяны-капуцины?

1821 +

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Южноамериканские обезьяны вида траурных капуцинов умеют использовать натуральные репелленты от комаров. Они находят в коре деревьев многоножек, которые выделяют защитные химические вещества класса бензохинонов, и натирают ими кожу.

Неправда?

Метки: животные, комары, многоножки, насекомые, обезьяны, химия, членистоногие

Источник: www.nytimes.com

Каким образом пиво повлияло на изобретение газированной воды?

Каким образом пиво повлияло на изобретение газированной воды?

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Английский учёный Джозеф Пристли в 1767 году заинтересовался природой пузырьков, которые выходят на поверхность при брожении пива. Над пивным чаном он поместил чашу с водой, которую затем попробовал на вкус, и обнаружил, что она обладает освежающим действием. Пристли открыл не что иное, как углекислый газ, который и сегодня используется при изготовлении газированных напитков. Через пять лет Пристли опубликовал работу, в которой описал более совершенный метод получения углекислого газа путём реакции серной кислоты с мелом.

Неправда?

Метки: химия, англия, газированная вода, пиво, углекислый газ

Источник: en.wikipedia.org

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара?

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара?

3069 +

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Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким.

Неправда?

Метки: открытия, английский язык, англия, сахар, случайности, химия

Источник: en.wikipedia.org

Почему мимозу стыдливую так назвали?

Почему мимозу стыдливую так назвали?

2881 +

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Растение мимоза стыдливая известно тем, что его листья складываются после чьего-нибудь прикосновения, а через некоторое время опять распрямляются. Этот механизм обусловлен тем, что специфические области на стебле растения при внешнем раздражении выделяют химические вещества, в том числе ионы калия. Они воздействуют на клетки листьев, из которых начинается отток воды. Из-за этого падает внутреннее давление в клетках, и, как следствие, черешок и лепестки на листьях сворачиваются, причём данное воздействие может передаваться по цепочке и другим листьям.

Неправда?

Метки: растения, природа, химия

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом в одном японском блюде танцует мёртвый кальмар?

Каким образом в одном японском блюде танцует мёртвый кальмар?

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В японской кухне существует блюдо «танцующий кальмар». Недавно убитого кальмара помещают в чашку с рисом, а затем поливают соевым соусом — и в это время моллюск начинает «танцевать», перебирая своими щупальцами. Данный эффект объясняется особым строением нервных волокон кальмаров, которые даже после их смерти реагируют с содержащимся в соусе натрием и заставляют мышцы сокращаться.

Неправда?

Метки: кулинария, кальмары, моллюски, химия, япония

Источник: www.thesun.co.uk

В каком случае этиловый спирт может служить противоядием?

В каком случае этиловый спирт может служить противоядием?

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Метиловый спирт в составе алкогольного напитка по вкусу и запаху неотличим от этилового, однако его действие на организм гораздо опаснее. Даже небольшое количество метанола может привести к слепоте, а доза от 30 мл — к смерти. Этим объясняются частые случаи отравления метиловым спиртом либо по незнанию, либо в случае употребления поддельного алкоголя. Интересно то, что в случае такого отравления противоядием является обычный, то есть этиловый спирт. Это связано с тем, что процессы связывания обоих спиртов в организме происходят с участием одного фермента алкогольдегидрогеназы, который реагирует с этанолом быстрее. В результате фермент исчерпывается, и метанол остаётся большей частью нерасщеплённым, а вследствие этого в крови получается меньше вредных продуктов его распада.

Неправда?

Метки: болезни, алкоголь, смерть, химия, человек

Источник: ru.wikipedia.org

Почему фуллерены не были названы в честь футбольного мяча?

Почему фуллерены не были названы в честь футбольного мяча?

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В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учёные не договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в США). В итоге соединения назвали фуллеренами в честь архитектора Фуллера, который придумал геодезический купол, составленный из тетраэдров.

Неправда?

Метки: химия, англия, архитектура, названия, сша, фуллерены, футбол

Источник: Nature, vol. 438, p. 1094

Какая деталь автомобиля была изобретена случайно?

Какая деталь автомобиля была изобретена случайно?

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Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась плёнка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.

Неправда?

Метки: изобретения, автомобили, случайности, стекло, учёные, франция, химия

Источник: en.wikipedia.org

Какой футбольный клуб назван в честь двух химических веществ, одно из которых — яд?

Какой футбольный клуб назван в честь двух химических веществ, одно из которых — яд?

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Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ — аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей клуб.

Неправда?

Метки: названия, пермь, россия, спорт, футбол, химия, яды

Источник: ru.wikipedia.org

Неполадки в какой бытовой системе объясняют множество феноменов из разряда «дом с привидениями»?

Неполадки в какой бытовой системе объясняют множество феноменов из разряда «дом с привидениями»?

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Множество феноменов из разряда «дом с привидениями» объясняется всего-навсего плохо работающей системой отопления, вызывающей у жителей отравление угарным газом в малой концентрации. В число симптомов такого отравления, помимо головных болей и чувства усталости, входят также зрительные и слуховые галлюцинации.

Неправда?

Метки: химия, газы, галлюцинации, зрение, привидения, слух

Источник: en.wikipedia.org

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал?

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал?

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Во время посещения Парижа шведским королём Густавом III к нему явилась делегация французских учёных и высказала почтение в связи с работой в Швеции выдающегося химика Карла Вильгельма Шееле, открывшего многие органические и неорганические вещества. Так как король никогда не слышал о Шееле, он отделался общими фразами, а затем немедленно издал приказ возвести химика в рыцарское достоинство. Однако премьер-министр тоже не знал учёного, и в результате титул графа достался другому Шееле — лейтенанту артиллерии, а химик так и остался неизвестным для короля и придворных.

Неправда?

Метки: учёные, монархи, награды, правители, франция, химия, швеция

Источник: www.nkj.ru

Кто сыграл ключевую роль в популяризации шампанского?

Кто сыграл ключевую роль в популяризации шампанского?

6761 +

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Изобретателем шампанского многие считают французского монаха Пьера Дом Периньона, однако это далеко от истины. Он разработал много техник, которые и сейчас применяются производителями шампанского в процессе изготовления начального вина, однако пузырьки в вине считал признаком брака. А ключевую роль в популяризации пузырящегося вина сыграли англичане. Они импортировали вина из провинции Шампань, а затем переливали их из бочек в бутылки с пробкой из пробкового дерева (чего французы тогда не знали). После возобновления процесса ферментации в бутылках начинал образовываться углекислый газ, и вино в открытых бутылках пузырилось, что очень понравилось англичанам.

Неправда?

Метки: алкоголь, англия, изобретения, случайности, франция, химия, шампанское

Источник: en.wikipedia.org

Какие существа виновны в цвете Кровавого водопада в Антарктиде?

Какие существа виновны в цвете Кровавого водопада в Антарктиде?

15643 +

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В Антарктиде из ледника Тейлора временами выходит Кровавый водопад. Вода в нём содержит двухвалентное железо, которое, соединяясь с атмосферным воздухом, окисляется и образует ржавчину. Это и придаёт водопаду кроваво-рыжий цвет. Однако двухвалентное железо в воде возникает не просто так — его производят бактерии, живущие в изолированном от внешнего мира водоёме глубоко подо льдом. Эти бактерии сумели организовать жизненный цикл при полном отсутствии солнечного света и кислорода. Они перерабатывают остатки органики, а «дышат» трёхвалентным железом из окружающих пород.

Неправда?

Метки: природа, антарктида, бактерии, водопады, железо, химия

Источник: www.membrana.ru

Какой химический элемент был получен как побочный эффект от попытки выделить золото из мочи?

Какой химический элемент был получен как побочный эффект от попытки выделить золото из мочи?

8947 +

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В 1669 году немецкий алхимик Бранд Хенниг в поисках философского камня решил попробовать синтезировать золото из человеческой мочи. В процессе её выпаривания, дистилляции и прокаливания он получил белый порошок, светящийся в темноте. Хенниг принял его за «первичную материю» золота и назвал «светоносец» (что по-гречески произносится как «фосфор»). Когда дальнейшие манипуляции с этой материей так и не привели к получению драгоценного металла, он начал продавать новое вещество ещё дороже, чем само золото.

Неправда?

Метки: химия, алхимия, германия, золото, изобретения, фосфор

Источник: ru.wikipedia.org

В каких отраслях промышленности используется вещество, ответственное за запах фекалий?

В каких отраслях промышленности используется вещество, ответственное за запах фекалий?

5754 +

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За характерный запах фекалий ответственно органическое соединение скатол. Однако в небольших дозах скатол обладает приятным цветочным запахом. Его применяют для производства парфюмерии и сигарет, в пищевой промышленности.

Неправда?

Метки: химия, запахи, парфюмерия, сигареты, технологии, фекалии

Источник: ru.wikipedia.org

Кем по профессии был человек, названный москвичами в легендах светящимся монахом?

Кем по профессии был человек, названный москвичами в легендах светящимся монахом?

10046 +

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Академик Семён Вольфкович был в числе первых советских химиков, проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры предосторожности ещё не принимались, и газообразный фосфор в ходе работы пропитывал одежду. Когда Вольфкович возвращался домой по тёмным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под ботинок высекались искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и принимала учёного за потустороннее существо, что привело к распространению по Москве слухов о «светящемся монахе».

Неправда?

Метки: химия, монахи, москва, ссср, учёные, фосфор

Источник: n-t.ru

Почему название «Силиконовая долина» по сути неверно?

Почему название «Силиконовая долина» по сути неверно?

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Хотя термин «Силиконовая долина» для обозначения высокотехнологичного региона в Калифорнии уже устоялся, по сути он неверен — правильнее было бы говорить «Кремниевая долина». Дело в том, что в английском названии Silicon Valley слово «silicon» означает именно кремний, который служит материалом для изготовления полупроводников. А словом «silicone» называются кремнийорганические соединения, именно это созвучие стало причиной ошибки перевода. Из-за широкого использования силиконов для искусственного увеличения груди термином Silicone Valley шутливо обозначают долину Сан-Фернандо в Калифорнии, где находится большинство американских порностудий.

Неправда?

Метки: названия, английский язык, калифорния, кремний, переводы, порнография, секс, сша, технологии, химия, языки

Источник: ru.wikipedia.org

Как Менделеев открыл периодический закон?

Как Менделеев открыл периодический закон?

8961 +

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Широко распространена легенда, что мысль о периодической таблице химических элементов пришла к Менделееву во сне. Однажды его спросили, так ли это, на что учёный ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Неправда?

Метки: наука, изобретения, менделеев, случайности, сны, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Что помогает обнаруживать детали конструктора «Лего», если их проглатывают дети?

Что помогает обнаруживать детали конструктора «Лего», если их проглатывают дети?

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В состав пластмассы для деталей конструктора «Лего» входит сульфат бария. Эта соль не растворяется в воде, что делает её нетоксичной для организма, и хорошо видна на рентгеновских снимках. Таким образом, если ребёнок проглотит деталь, её будет легко найти по этим снимкам.

Неправда?

Метки: химия, дети, игры, лего, рентген

Источник: www.echo.msk.ru

Какая жидкость имеет достаточную вязкость, чтобы по ней можно было ходить?

Какая жидкость имеет достаточную вязкость, чтобы по ней можно было ходить?

7270 +

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Если вязкость жидкости зависит только от её природы и температуры, как, например, у воды, такую жидкость называют ньютоновской. Если вязкость зависит ещё и от градиента скорости, её называют неньютоновской. Такие жидкости при внезапном применении силы ведут себя как твёрдые тела. Пример — кетчуп в бутылке, который не будет течь, пока не встряхнуть бутылку. Другой пример — суспензия кукурузного крахмала в воде. Если налить её в большую ёмкость, можно в буквальном смысле ходить по ней, если передвигать ногами быстро и прикладывать достаточную силу к каждому удару.

Неправда?

Метки: физика, кетчуп, кукуруза, химия

Источник: en.wikipedia.org

Какому знаменитому физику вручили Нобелевскую премию в области химии?

Какому знаменитому физику вручили Нобелевскую премию в области химии?

11263 +

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Эрнест Резерфорд занимался исследованиями в основном в области физики и однажды заявил, что «все науки можно разделить на две группы — на физику и коллекционирование марок». Однако Нобелевскую премию ему вручили по химии, что стало неожиданностью как для него, так и для других учёных. Впоследствии он замечал, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, «самым неожиданным стало собственное превращение из физика в химика».

Неправда?

Метки: учёные, гении, нобелевская премия, резерфорд, физика, химия

Источник: science.ng.ru

Чем опасно использование монооксида дигидрогена?

Чем опасно использование монооксида дигидрогена?

20542 +

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С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются призывы запретить использование монооксида дигидрогена. В них перечисляются многочисленные опасности, которое вызывает это вещество: оно является главным компонентом кислотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать короткое замыкание и т. п. Несмотря на опасность, вещество активно применяется в качестве промышленного растворителя, добавки к пищевым продуктам, на атомных станциях, а предприятия сбрасывают его в огромных количествах в реки и моря. Эта шутка — ведь монооксид дигидрогена есть не что иное, как вода — должна учить критическому восприятию информации. В 2007 году на неё купился новозеландский депутат. Ему пришло подобное письмо от избирателя, и он перенаправил его в правительство, потребовав запретить опасный химикат.

Неправда?

Метки: вода, интернет, наука, новая зеландия, розыгрыши, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Почему вещество земляничный альдегид имеет в корне неправильное название?

Почему вещество земляничный альдегид имеет в корне неправильное название?

1884 +

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Земляничный альдегид с точки зрения органической химии является не альдегидом, а этиловым эфиром. Также это вещество не содержится в землянике, а только напоминает её своим запахом. Своё название вещество получило в 19 веке, когда химический анализ был ещё не очень точным.

Неправда?

Метки: химия, запахи, земляника, ягоды

Источник: ru.wikipedia.org

Почему платина сначала была дешевле серебра, а теперь гораздо дороже?

Почему платина сначала была дешевле серебра, а теперь гораздо дороже?

6953 +

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Платина в переводе с испанского буквально означает «серебришко». Объясняется такое пренебрежительное название, данное этому металлу конкистадорами, исключительной тугоплавкостью платины, которая не поддавалась переплавке, долгое время не находила применения и ценилась вдвое ниже, чем серебро. Сейчас на мировых биржах платина дороже серебра примерно в 100 раз.

Неправда?

Метки: металлы, испания, конкистадоры, названия, платина, серебро, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Откуда происходит запах мокрой земли?

Откуда происходит запах мокрой земли?

4750 +

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Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, — это органическое вещество геосмин, которое вырабатывают живущие на поверхности земли цианобактерии и актинобактерии.

Неправда?

Метки: обоняние, бактерии, дождь, химия

Источник: en.wikipedia.org

Какая деревня дала название четырём химическим элементам?

Какая деревня дала название четырём химическим элементам?

8070 +

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Множество химических элементов получили своё название в честь стран или других географических объектов. Сразу 4 элемента — иттрий, иттербий, тербий и эрбий — были названы в честь шведской деревни Иттербю, около которой обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов.

Неправда?

Метки: металлы, география, деревни, названия, химия, швеция

Источник: ru.wikipedia.org

Как металл кобальт связан с горными духами?

Как металл кобальт связан с горными духами?

4241 +

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При обжиге содержащих мышьяк кобальтовых минералов выделяется летучий ядовитый оксид мышьяка. Руда, содержащая эти минералы, получила у горняков имя горного духа Кобольда. Древние норвежцы приписывали отравления плавильщиков при переплавке серебра проделкам этого злого духа. В честь него и назвали сам металл кобальт.

Неправда?

Метки: металлы, горное дело, кобальт, мифология, названия, норвегия, серебро, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы помогали шахтёрам?

Какие птицы помогали шахтёрам?

5427 +

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Канарейки очень чувствительны к содержанию в воздухе метана. Эту особенность использовали в своё время шахтёры, которые, спускаясь под землю, брали с собой клетку с канарейкой. Если пения давно не было слышно, значит следовало подниматься наверх как можно быстрее.

Неправда?

Метки: птицы, газ, горное дело, канарейки, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Как были открыты антибиотики?

Как были открыты антибиотики?

8957 +

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Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг оставил пробирку с бактериями стафилококка без внимания на несколько дней. Из-за обычного для его лаборатории беспорядка в пробирке выросла колония плесневых грибов и стала разрушать бактерии, а затем Флеминг выделил активное вещество — пенициллин.

Неправда?

Метки: изобретения, бактерии, лекарства, медицина, пенициллин, случайности, учёные, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Как с помощью птиц обнаружить утечку газа?

Как с помощью птиц обнаружить утечку газа?

13092 +

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Грифы-индейки имеют очень острый нюх, особенно хорошо они чуют этантиол — газ, который выделяется при гниении трупов животных. Искусственно полученный этантиол добавляют в природный газ, который сам по себе не имеет запаха, чтобы мы могли почуять утечку газа из незакрытой конфорки. В малонаселённых районах США инженеры-обходчики иногда обнаруживают утечки на магистральных трубопроводах именно по кружению над ними грифов-индеек, привлекаемых привычным им запахом.

Неправда?

Метки: птицы, аварии, газ, обоняние, сша, трубопроводы, химия

Источник: www.sierrapotomac.org

Как была открыта вулканизация?

Как была открыта вулканизация?

4787 +

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Американец Чарльз Гудьир случайно открыл рецепт изготовления резины, которая не размягчается в жару и не становится хрупкой на морозе. Он по ошибке нагрел смесь каучука и серы на кухонной плите (по другой версии, оставил образец резины у печи). Этот процесс получил название вулканизация.

Неправда?

Метки: изобретения, резина, случайности, сша, технологии, химия

Источник: en.wikipedia.org

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