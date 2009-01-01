Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»? 71 + Ссылка Сливочный сыр «Филадельфия» не имеет отношения к известному городу-миллионнику. Впервые в США подобный сыр стали производить множество разных фермеров штата Нью-Йорк в 19 веке. Особым качеством славился сыр хозяйств около небольшого городка Филадельфия с населением менее 2000 человек, который и дал название бренду. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках? 779 + Ссылка Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Под залог какого продукта питания можно получить кредит в Италии? 788 + Ссылка С 1950-х годов несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в советский сыр помещали пластиковые цифры? 3283 + Ссылка В советском сыре можно было найти цифры из пищевого пластика, которые коллекционировали многие дети. Вдавленными цифрами на заводе отмечали дату изготовления, номер варки и другую информацию. Сегодня эту информацию чаще всего помещают просто на упаковку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой деликатес производят на Сардинии, подвергая его гниению и разложению? 7827 + Ссылка На итальянском острове Сардиния производится деликатесный сорт сыра «Касу марцу». Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырной мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров, поэтому едокам рекомендуется защищать глаза. А некоторые гурманы даже не удаляют червей перед употреблением сыра. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие литературные герои находятся на памятнике плавленому сырку «Дружба»? 8369 + Ссылка В Москве на углу улицы Руставели и Огородного проезда установлен памятник плавленому сырку «Дружба». На постаменте сидят герои басни Крылова — ворона и лисица, вместе держат огромный сырок и обнимают друг друга. Неправда? Источник: art.1001chudo.ru