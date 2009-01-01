Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»?
Сливочный сыр «Филадельфия» не имеет отношения к известному городу-миллионнику. Впервые в США подобный сыр стали производить множество разных фермеров штата Нью-Йорк в 19 веке. Особым качеством славился сыр хозяйств около небольшого городка Филадельфия с населением менее 2000 человек, который и дал название бренду.
Источник: en.wikipedia.org
Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках?
Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца».
Источник: en.wikipedia.org
Под залог какого продукта питания можно получить кредит в Италии?
С 1950-х годов несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.
Источник: ru.wikipedia.org
Зачем в советский сыр помещали пластиковые цифры?
В советском сыре можно было найти цифры из пищевого пластика, которые коллекционировали многие дети. Вдавленными цифрами на заводе отмечали дату изготовления, номер варки и другую информацию. Сегодня эту информацию чаще всего помещают просто на упаковку.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой деликатес производят на Сардинии, подвергая его гниению и разложению?
На итальянском острове Сардиния производится деликатесный сорт сыра «Касу марцу». Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырной мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров, поэтому едокам рекомендуется защищать глаза. А некоторые гурманы даже не удаляют червей перед употреблением сыра.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие литературные герои находятся на памятнике плавленому сырку «Дружба»?
В Москве на углу улицы Руставели и Огородного проезда установлен памятник плавленому сырку «Дружба». На постаменте сидят герои басни Крылова — ворона и лисица, вместе держат огромный сырок и обнимают друг друга.
Источник: art.1001chudo.ru
Когда нужно есть сыр камамбер?
Сыр камамбер нужно употребить как можно ближе к дате истечения срока годности, но ни в коем случае после этой даты.
Источник: www.znaikak.ru