Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о сыре

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»?

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»?

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Сливочный сыр «Филадельфия» не имеет отношения к известному городу-миллионнику. Впервые в США подобный сыр стали производить множество разных фермеров штата Нью-Йорк в 19 веке. Особым качеством славился сыр хозяйств около небольшого городка Филадельфия с населением менее 2000 человек, который и дал название бренду.

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Метки: сыр, продукты, сша, филадельфия

Источник: en.wikipedia.org

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках?

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках?

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Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца».

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Метки: языки, англия, диаграммы, кулинария, названия, пицца, португалия, сладости, сыр, франция

Источник: en.wikipedia.org

Под залог какого продукта питания можно получить кредит в Италии?

Под залог какого продукта питания можно получить кредит в Италии?

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С 1950-х годов несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.

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Метки: сыр, банки, италия, продукты

Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в советский сыр помещали пластиковые цифры?

Зачем в советский сыр помещали пластиковые цифры?

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В советском сыре можно было найти цифры из пищевого пластика, которые коллекционировали многие дети. Вдавленными цифрами на заводе отмечали дату изготовления, номер варки и другую информацию. Сегодня эту информацию чаще всего помещают просто на упаковку.

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Метки: продукты, ссср, сыр, числа

Источник: ru.wikipedia.org

Какой деликатес производят на Сардинии, подвергая его гниению и разложению?

Какой деликатес производят на Сардинии, подвергая его гниению и разложению?

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На итальянском острове Сардиния производится деликатесный сорт сыра «Касу марцу». Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырной мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров, поэтому едокам рекомендуется защищать глаза. А некоторые гурманы даже не удаляют червей перед употреблением сыра.

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Метки: продукты, италия, кулинария, насекомые, сардиния, сыр

Источник: ru.wikipedia.org

Какие литературные герои находятся на памятнике плавленому сырку «Дружба»?

Какие литературные герои находятся на памятнике плавленому сырку «Дружба»?

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В Москве на углу улицы Руставели и Огородного проезда установлен памятник плавленому сырку «Дружба». На постаменте сидят герои басни Крылова — ворона и лисица, вместе держат огромный сырок и обнимают друг друга.

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Метки: памятники, басни, вороны, дружба, крылов, лисы, москва, продукты, россия, сыр

Источник: art.1001chudo.ru

Когда нужно есть сыр камамбер?

Когда нужно есть сыр камамбер?

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Сыр камамбер нужно употребить как можно ближе к дате истечения срока годности, но ни в коем случае после этой даты.

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Метки: продукты, кулинария, сыр

Источник: www.znaikak.ru

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