Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая актриса дала имя эффекту, когда попытка удаления информации приводит к её большему распространению? 59 + Ссылка В 2003 году адвокаты Барбры Стрейзанд безуспешно подали в суд на Кеннета Адельмана, который разместил на публичном сайте несколько тысяч фотографий побережья Калифорнии, так как на одном из снимков был её дом. До этого момента фото было скачано всего 6 раз, а через месяц с освещением процесса в прессе количество скачиваний перевалило за 400 тысяч. С тех пор подобные попытки удаления информации, приводящие только к её большему распространению, называют эффектом Стрейзанд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто является главным героем пушкинской «Сказки о попе» в цензурированной церковью версии? 422 + Ссылка Пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни поэта не издавалась, да и после смерти долгое время печаталась в редакции Жуковского, заменившего попа на купца Кузьму Остолопа. Без этих изменений у сказки вообще не было шансов быть пропущенной церковной цензурой. Авторский текст стал известен широким массам в 20 веке, но вариант про купца не забыт. В 2011 году настоятель из Армавира с одобрения руководства РПЦ выпустил его небольшим тиражом для распространения в воскресных школах и церковных магазинах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой номер имеет ошибка HTTP, свидетельствующая об ограничении доступа из-за цензуры? 958 + Ссылка Из всех ошибок протокола HTTP пользователи чаще всего сталкиваются со статусом 404 Not Found, когда сервер не может найти информацию по сформированному клиентом запросу. Нередко можно увидеть и статус 403 Forbidden, означающий, что сервер имеет информацию, но не может выдать её клиенту из-за ограниченных прав доступа. Среди множества других сообщений об ошибке можно выделить статус 451, свидетельствующий о запрете доступа к данным по требованию государственных органов или правообладателей. Его номер является прямой отсылкой к роману Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в БСЭ появилась статья о несуществующем виде «Зелёная лягушка»? 410 + Ссылка В октябре 1952 года по так называемому «делу врачей» был арестован академик Владимир Зеленин. Как раз в это время подписывался в печать очередной том Большой советской энциклопедии, в котором была статья про него. Вместо неё срочно поместили статью о несуществующем в биологической систематике виде «Зелёная лягушка», где говорилось об обычной прудовой лягушке. В последующем издании БСЭ зелёной лягушки уже не было. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине? 1304 + Ссылка На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Упоминания какой страны цензоры потребовали убрать из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»? 1806 + Ссылка В первой серии фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Холмс угадывает, что Ватсон приехал с востока. Однако в изначальной озвучке фраза Холмса звучала: «Давно из Афганистана?». Дело в том, что перед выходом ленты на телеэкраны на худсовете от создателей фильма потребовали убрать все упоминания об Афганистане, так как незадолго до этого туда ввели советские войска. Пришлось переозвучить несколько фрагментов, вставив «восток» и «восточные колонии». Неправда? Источник: www.221b.ru

Какую заставку к «Кавказской пленнице» не пропустила советская цензура? 4979 + Ссылка В оригинальной заставке к фильму «Кавказская пленница» появлялся Трус, который писал на заборе букву «Х». Затем выходил Бывалый и писал рядом букву «У». Третьим появлялся Балбес, увидевший милиционера и дописавший: «дожественный фильм». По соображениям цензуры заставка в окончательную версию картины не вошла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким словом из-за цензуры в фильме «Бриллиантовая рука» заменили слово «синагога»? 3140 + Ссылка В фильме «Бриллиантовая рука» управдом Плющ в разговоре с женой Горбункова говорит: «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу», при этом в конце фразы артикуляция Нонны Мордюковой выглядит неестественно. Дело в том, что во время съёмок она произносила не «любовницу», а «синагогу», чего не допустили в финальной версии из-за цензурных соображений. Неправда? Источник: www.ng.ru

Почему Корней Чуковский в одной из книг под своей редакцией назвал Бога волшебником? 2689 + Ссылка В советское время было очень сложно получить доступ к религиозной литературе. Корней Чуковский в 1960-х годах запросил разрешение на выпуск библейских преданий, адаптированных для детей известными писателями и литераторами под своей редакцией. Проект разрешили с оговоркой: в книге не должны упоминаться Бог и евреи, поэтому для Бога придумали псевдоним «Волшебник Яхве». Несмотря на это, весь тираж книги «Вавилонская башня и другие древние легенды», выпущенной издательством «Детская литература» в 1968 году, был уничтожен, а заново напечатали книгу только в 1990 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как редакция БСЭ изымала из вышедших книг статьи о расстрелянном Берии? 3581 + Ссылка В пятом томе Большой советской энциклопедии вышла хвалебная статья о Берии с его портретом. Вскоре Берия был арестован и расстрелян, и редакция БСЭ разослала всем подписчикам специальное письмо. В нём рекомендовалось ножницами или бритвой вырезать страницы о Берии, а вместо них вклеить дополнительные страницы, посвящённые расширенной в несколько раз статье «Берингов пролив». Неправда? Источник: www.novayagazeta.ru

Почему грипп 1918-1920 годов получил название «испанка»? 5291 + Ссылка Эпидемия гриппа, который получил название «испанка», началась в США. Что касается количества заболевших и умерших, Испания тоже не была лидером по этому показателю. Просто Испания была нейтральной стороной в Первой мировой войне, и там не было цензуры военного времени. Газеты открыто писали о распространении эпидемии, а у жителей других стран создавалось впечатление, что именно Испания оказалась наиболее охваченной этим гриппом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом антиалкогольная кампания повлияла на тексты песен «Машины времени»? 5102 + Ссылка Во время горбачёвской антиалкогольной кампании цензуре подверглись многие произведения искусства. Например, Андрей Макаревич изменил текст в песне «Разговор в поезде»: после строки «Вагонные споры — последнее дело» вместо «когда больше нечего пить» он стал петь «и каши из них не сварить». Неправда? Источник: www.ytime.com.ua

Почему советская цензура исключила из БСЭ статью об обычном музыкальном фестивале? 3446 + Ссылка В Большой Советской Энциклопедии издания 1955 года была статья «Пражская весна» о ежегодном фестивале академической музыки в Праге. Однако в следующем издании БСЭ, вышедшем после печально известного введения советских войск в Чехословакию 1968 года, статьи с таким названием уже не было. Неправда? Источник: Большая Советская Энциклопедия, издания 1955 и 1969-1976 годов

Как правильно называется аргентинская провинция Жужуй? 16603 + Ссылка В Аргентине есть провинция Jujuy, что по правилам испанского языка читается как «Хухуй». Однако во всех российских атласах и энциклопедиях это название пишут как «Жужуй» ввиду неблагозвучности правильного варианта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие слова из стихотворения Пушкина «Памятник» были вырезаны цензурой в 1949 году? 5768 + Ссылка В 1949 году отмечался 150-летний юбилей Пушкина. Доклад о его жизни и творчестве делал по радио Константин Симонов. В одном казахском городке у репродуктора собралось большое число калмыков, депортированных сюда с исторической родины. Где-то в середине доклада они потеряли к нему всякий интерес и покинули площадь. Дело было в том, что при чтении пушкинского «Памятника» Симонов остановил чтение прямо в тот момент, когда должен был произнести: «И друг степей калмык». Это значило, что калмыки до сих пор в опале и цензура исключает всяческие упоминания о них даже в таких безобидных случаях. Неправда? Источник: lit.1september.ru