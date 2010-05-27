Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая особенность походки кошек позволяет им быть более скрытными?
Походка кошек и других кошачьих организована таким образом, что задними лапами они наступают почти ровно в то место, куда ранее наступили передние лапы. Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов.
Источник: en.wikipedia.org
Почему кошки и другие животные переносят детей зубами за холку?
Кошки и многие другие млекопитающие переносят за холку своих детёнышей, которые в этот момент успокаиваются и становятся почти неподвижными. Эффекта умиротворения можно добиться и у взрослых котов, если собрать кожу на шее и скрепить её обычным канцелярским зажимом. Эксперименты на мышах показали, что такое поведение обусловливается чисто физиологически. Особи, которым вводили в шею анестетик, не снижали активность при захвате, так как сигналы от нервных окончаний не доходили до мозжечка. Эволюционное значение этого механизма состоит в том, чтобы дети не мешали маме быстро перемещать их при внешней опасности.
Источник: io9.gizmodo.com
В какой стране станционным смотрителем работала кошка и привлекла много новых клиентов?
В 2006 году японская железнодорожная компания в префектуре Вакаяма с целью оптимизации расходов наняла на должность смотрителей небольших станций совместителей. Одна из новых сотрудниц взяла на попечение несколько бродячих кошек, и вскоре одну из них по имени Тама решили официально назначить станционным смотрителем. Основной её обязанностью было приветствие пассажиров в фирменной фуражке, а новость об этом существенно увеличила их поток. Было подсчитано, что назначение Тамы принесло в местную экономику более миллиарда иен. За эти заслуги Тама была повышена до исполнительного директора и работала в компании до самой смерти в 2015 году.
Источник: ru.wikipedia.org
На каком празднике англичане в 17 веке заживо сжигали кошек?
В ночь на 5 ноября англичане запускают фейерверки и сжигают чучело католика Гая Фокса — участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года, целью которого был взрыв здания парламента вместе с выступавшим там протестантским королём. Однако в том же 17 веке, когда традиции праздника ещё только формировались, обычно вымещали злобу на образах папы римского и дьявола. В 1677 году их чучела для большего эффекта набили живыми кошками, чьи крики при горении произвели неизгладимое впечатление на толпу.
Источник: en.wikipedia.org
К какой хитрости при охоте на обезьян прибегают амазонские длиннохвостые кошки?
Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса своих жертв с целью выманивания. Первое наблюдение такого плана сделали бразильские биологи в 2005 году — они увидели длиннохвостую кошку, издающую звуки, похожие на плач детёнышей обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины попытались исследовать источник звука, но, заметив хищника, успели скрыться. По свидетельству коренных жителей Амазонии, подобную стратегию охоты применяют также ягуары, пумы и другие кошачьи.
Источник: www.sciencedaily.com
Сколько видов животных на планете исчезли из-за кошек?
Специалисты из Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих, наибольшая часть которых становится жертвами бездомных и одичавших кошек. В целом кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете — в основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс.
Источник: www.bbc.co.uk
Какая кошачья порода является аналогом таксы?
Кошки породы манчкин отличаются непропорционально короткими лапами — то, как они выглядят по сравнению с обычными кошками, ставит их в один ряд с таксами на фоне других собак. Манчкины появились в США в 1983 году из-за генетической мутации, причём отвечающий за коротколапость ген является доминантным, то есть у манчкина и обычной кошки рождаются коротколапые котята.
Источник: en.wikipedia.org
В доме-музее какого писателя живёт более 50 кошек, половина из которых с лишними пальцами?
Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своём доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка. Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того чтобы приобщиться к наследию писателя.
Источник: cats.about.com
Благодаря какой собаке было спасено более 900 бездомных кошек?
Собака Джинни, ушедшая из жизни в 2005 году, прославилась тем, что очень любила кошек. Как только Джинни взяли из приюта, она принялась выискивать и спасать их, после чего приносила хозяину. Собака находила брошенных или заблудившихся кошек в трубах, мусорных контейнерах, коробках. Джинни быстро стала популярной в округе, и владелец Филипп Гонсалес основал фонд помощи кошкам её имени, куда жители приносили бездомных животных уже сами. Всего благодаря Джинни и её фонду было спасено более 900 кошек, а в 1998 году Уэстчестерский фелинологический клуб присвоил ей звание «Кошка года».
Источник: www.ginnyfanclub.org
Какой тип коммуникации взрослые кошки используют только для привлечения человека?
Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук «мяу» характерен для котят, подзывающих свою маму, а взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека. Для взрослых диких кошек мяуканье вообще не характерно ни в каких ситуациях.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма?
Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено.
Источник: www.dailymail.co.uk
В каком городе домашним собакам запрещено лаять ночью?
В Москве ещё с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал — с 22:00 до 8:00 — и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров, свиней и нутрий.
Источник: lenta.ru
Где и когда можно было пожертвовать кошку на корм львам, чтобы попасть в зоопарк?
В 18 веке плата за посещение коллекции экзотических животных в Лондонском Тауэре составляла либо полтора пенни, либо кошку или собаку на корм львам.
Источник: en.wikipedia.org
Где собачий вальс зовут ослиным маршем, а где — кошачьей полькой?
Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах — блошиный вальс. В Болгарии — кошачий марш, а в Финляндии — кошачья полька. В Венгрии — ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой.
Источник: ru.wikipedia.org
В какой стране чёрная кошка, перебежавшая дорогу, приносит удачу?
В большинстве культур существует примета, что перешедшая тебе дорогу чёрная кошка сулит несчастье. Совсем наоборот в Великобритании — там аналогичная ситуация приносит удачу. Более того, согласно шотландскому поверью, встретить бездомную чёрную кошку на крыльце своего дома — к процветанию.
Источник: en.wikipedia.org
Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях?
Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года.
Источник: ru.wikipedia.org
Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения?
Один из пионеров художественной фотографии Оскар Густав Рейландер, родившийся в Швеции и живший в Англии, придумал использовать свою кошку для определения освещённости в студии, когда экспонометр ещё не был изобретён. Если кошачьи зрачки становились похожими на узкие щели, Рейландер ставил короткую выдержку, а если расширялись больше обычного, то и выдержку фотограф делал длиннее.
Источник: www.rleggat.com
Почему год кролика также называют годом кота?
В китайском гороскопе 2011 год однозначно именуется годом кролика. Второе название — год кота — пришло из вьетнамского гороскопа. Китайский иероглиф для обозначения кролика произносится так же, как слово «кошка» по-вьетнамски, именно поэтому здесь кот заменил кролика.
Источник: en.wikipedia.org
Чем отличается механизм лакания воды у кошек и собак?
В процессе лакания кошки не погружают язык в воду, а, слегка коснувшись изогнутым кончиком поверхности, тут же втягивают его обратно вверх. При этом образуется столбик жидкости благодаря тончайшему балансу гравитации, которая тянет воду вниз, и силы инерции, заставляющей воду продолжать движение вверх. Похожий механизм лакания используют собаки — хотя наблюдателю может показаться, что собака зачерпывает жидкость языком, сложенным в лопатку, рентгеновский анализ показал, что внутри рта эта «лопатка» разворачивается, а создаваемый собакой водяной столбик аналогичен кошачьему.
Источник: lenta.ru
Сколько времени выдержал в работающей стиральной машине котёнок Кимба из Австралии?
Маленький котёнок персидской породы из Австралии по кличке Кимба выжил после 30-минутного нахождения в работающей стиральной машине, включая заключительный режим отжима. Единственной проблемой для котёнка после стирки стали слезящиеся от порошка глаза, но это быстро вылечили.
Источник: lenta.ru
Как простая верёвочка помогала пилотам союзников наладить контакт с первобытными племенами?
Во время Второй Мировой войны пилотам союзников, летавшим над регионами проживания первобытных племён, рекомендовали брать с собой верёвочку на случай вынужденной посадки для облегчения контакта с аборигенами. При их приближении предполагалось как бы невзначай достать верёвочку из кармана и делать из неё фигуры типа «кошачьей колыбели». Несколько раз лётчикам пришлось прибегнуть к этому занятию, и аборигены наблюдали с дружелюбным интересом, а затем просили дать верёвочку и демонстрировали известные им фигуры.
Источник: www.adrr.com
Какие персонажи Киплинга поменяли пол в русском переводе?
В оригинальном произведении «Книга джунглей» Багира — это персонаж мужского пола. Русские переводчики поменяли Багире пол, скорее всего, потому, что слово «пантера» — женского рода. Такая же трансформация произошла с другим персонажем Киплинга: кот стал в русском переводе «Кошкой, которая гуляла сама по себе».
Источник: ru.wikipedia.org
Что можно делать в японских кошачьих кафе?
В крупных городах Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. Поэтому с недавних пор большой популярностью у японцев пользуются «кошачьи кафе». Только в Токио подобных кафе несколько десятков. За почасовую оплату здесь можно поиграть с любой понравившейся кошкой и погладить её.
Источник: en.wikipedia.org
Каким кошкам для продолжения рода нужно скрещиваться с другой породой?
В 1961 году была выведена новая порода кошек — шотландская вислоухая. Причиной загнутых вперёд и вниз ушей явилась генная мутация. Спаривание кошек этой породы вызывает нарушения опорно-двигательного аппарата у потомства, поэтому для получения новых вислоухих котят нужно скрещивать вислоухих кошек с нормальными особями.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие кошки любят плавать и не боятся воды?
Большинство кошек боится воды. Однако многие кошки пород Турецкий Ван, курильский бобтейл и Мейн-Кун с удовольствием плавают.
Источник: ru.wikipedia.org
Когда на Руси одна кошка ценилась как стадо баранов?
В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов.
Источник: kraevushka.livejournal.com
Какие животные предупреждали солдат о газовой атаке?
Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха.
Источник: www.redstar.ru