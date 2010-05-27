Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая особенность походки кошек позволяет им быть более скрытными? 68 + Ссылка Походка кошек и других кошачьих организована таким образом, что задними лапами они наступают почти ровно в то место, куда ранее наступили передние лапы. Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему кошки и другие животные переносят детей зубами за холку? 121 + Ссылка Кошки и многие другие млекопитающие переносят за холку своих детёнышей, которые в этот момент успокаиваются и становятся почти неподвижными. Эффекта умиротворения можно добиться и у взрослых котов, если собрать кожу на шее и скрепить её обычным канцелярским зажимом. Эксперименты на мышах показали, что такое поведение обусловливается чисто физиологически. Особи, которым вводили в шею анестетик, не снижали активность при захвате, так как сигналы от нервных окончаний не доходили до мозжечка. Эволюционное значение этого механизма состоит в том, чтобы дети не мешали маме быстро перемещать их при внешней опасности. Неправда? Источник: io9.gizmodo.com

В какой стране станционным смотрителем работала кошка и привлекла много новых клиентов? 546 + Ссылка В 2006 году японская железнодорожная компания в префектуре Вакаяма с целью оптимизации расходов наняла на должность смотрителей небольших станций совместителей. Одна из новых сотрудниц взяла на попечение несколько бродячих кошек, и вскоре одну из них по имени Тама решили официально назначить станционным смотрителем. Основной её обязанностью было приветствие пассажиров в фирменной фуражке, а новость об этом существенно увеличила их поток. Было подсчитано, что назначение Тамы принесло в местную экономику более миллиарда иен. За эти заслуги Тама была повышена до исполнительного директора и работала в компании до самой смерти в 2015 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком празднике англичане в 17 веке заживо сжигали кошек? 485 + Ссылка В ночь на 5 ноября англичане запускают фейерверки и сжигают чучело католика Гая Фокса — участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года, целью которого был взрыв здания парламента вместе с выступавшим там протестантским королём. Однако в том же 17 веке, когда традиции праздника ещё только формировались, обычно вымещали злобу на образах папы римского и дьявола. В 1677 году их чучела для большего эффекта набили живыми кошками, чьи крики при горении произвели неизгладимое впечатление на толпу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

К какой хитрости при охоте на обезьян прибегают амазонские длиннохвостые кошки? 1369 + Ссылка Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса своих жертв с целью выманивания. Первое наблюдение такого плана сделали бразильские биологи в 2005 году — они увидели длиннохвостую кошку, издающую звуки, похожие на плач детёнышей обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины попытались исследовать источник звука, но, заметив хищника, успели скрыться. По свидетельству коренных жителей Амазонии, подобную стратегию охоты применяют также ягуары, пумы и другие кошачьи. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Сколько видов животных на планете исчезли из-за кошек? 1449 + Ссылка Специалисты из Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих, наибольшая часть которых становится жертвами бездомных и одичавших кошек. В целом кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете — в основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какая кошачья порода является аналогом таксы? 1953 + Ссылка Кошки породы манчкин отличаются непропорционально короткими лапами — то, как они выглядят по сравнению с обычными кошками, ставит их в один ряд с таксами на фоне других собак. Манчкины появились в США в 1983 году из-за генетической мутации, причём отвечающий за коротколапость ген является доминантным, то есть у манчкина и обычной кошки рождаются коротколапые котята. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В доме-музее какого писателя живёт более 50 кошек, половина из которых с лишними пальцами? 2543 + Ссылка Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своём доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка. Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того чтобы приобщиться к наследию писателя. Неправда? Источник: cats.about.com

Благодаря какой собаке было спасено более 900 бездомных кошек? 4978 + Ссылка Собака Джинни, ушедшая из жизни в 2005 году, прославилась тем, что очень любила кошек. Как только Джинни взяли из приюта, она принялась выискивать и спасать их, после чего приносила хозяину. Собака находила брошенных или заблудившихся кошек в трубах, мусорных контейнерах, коробках. Джинни быстро стала популярной в округе, и владелец Филипп Гонсалес основал фонд помощи кошкам её имени, куда жители приносили бездомных животных уже сами. Всего благодаря Джинни и её фонду было спасено более 900 кошек, а в 1998 году Уэстчестерский фелинологический клуб присвоил ей звание «Кошка года». Неправда? Источник: www.ginnyfanclub.org

Какой тип коммуникации взрослые кошки используют только для привлечения человека? 7984 + Ссылка Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук «мяу» характерен для котят, подзывающих свою маму, а взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека. Для взрослых диких кошек мяуканье вообще не характерно ни в каких ситуациях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6136 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

В каком городе домашним собакам запрещено лаять ночью? 5064 + Ссылка В Москве ещё с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал — с 22:00 до 8:00 — и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров, свиней и нутрий. Неправда? Источник: lenta.ru

Где и когда можно было пожертвовать кошку на корм львам, чтобы попасть в зоопарк? 4811 + Ссылка В 18 веке плата за посещение коллекции экзотических животных в Лондонском Тауэре составляла либо полтора пенни, либо кошку или собаку на корм львам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где собачий вальс зовут ослиным маршем, а где — кошачьей полькой? 6493 + Ссылка Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах — блошиный вальс. В Болгарии — кошачий марш, а в Финляндии — кошачья полька. В Венгрии — ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране чёрная кошка, перебежавшая дорогу, приносит удачу? 5527 + Ссылка В большинстве культур существует примета, что перешедшая тебе дорогу чёрная кошка сулит несчастье. Совсем наоборот в Великобритании — там аналогичная ситуация приносит удачу. Более того, согласно шотландскому поверью, встретить бездомную чёрную кошку на крыльце своего дома — к процветанию. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 20929 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения? 4796 + Ссылка Один из пионеров художественной фотографии Оскар Густав Рейландер, родившийся в Швеции и живший в Англии, придумал использовать свою кошку для определения освещённости в студии, когда экспонометр ещё не был изобретён. Если кошачьи зрачки становились похожими на узкие щели, Рейландер ставил короткую выдержку, а если расширялись больше обычного, то и выдержку фотограф делал длиннее. Неправда? Источник: www.rleggat.com

Почему год кролика также называют годом кота? 3501 + Ссылка В китайском гороскопе 2011 год однозначно именуется годом кролика. Второе название — год кота — пришло из вьетнамского гороскопа. Китайский иероглиф для обозначения кролика произносится так же, как слово «кошка» по-вьетнамски, именно поэтому здесь кот заменил кролика. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличается механизм лакания воды у кошек и собак? 11086 + Ссылка В процессе лакания кошки не погружают язык в воду, а, слегка коснувшись изогнутым кончиком поверхности, тут же втягивают его обратно вверх. При этом образуется столбик жидкости благодаря тончайшему балансу гравитации, которая тянет воду вниз, и силы инерции, заставляющей воду продолжать движение вверх. Похожий механизм лакания используют собаки — хотя наблюдателю может показаться, что собака зачерпывает жидкость языком, сложенным в лопатку, рентгеновский анализ показал, что внутри рта эта «лопатка» разворачивается, а создаваемый собакой водяной столбик аналогичен кошачьему. Неправда? Источник: lenta.ru

Сколько времени выдержал в работающей стиральной машине котёнок Кимба из Австралии? 11002 + Ссылка Маленький котёнок персидской породы из Австралии по кличке Кимба выжил после 30-минутного нахождения в работающей стиральной машине, включая заключительный режим отжима. Единственной проблемой для котёнка после стирки стали слезящиеся от порошка глаза, но это быстро вылечили. Неправда? Источник: lenta.ru

Как простая верёвочка помогала пилотам союзников наладить контакт с первобытными племенами? 9161 + Ссылка Во время Второй Мировой войны пилотам союзников, летавшим над регионами проживания первобытных племён, рекомендовали брать с собой верёвочку на случай вынужденной посадки для облегчения контакта с аборигенами. При их приближении предполагалось как бы невзначай достать верёвочку из кармана и делать из неё фигуры типа «кошачьей колыбели». Несколько раз лётчикам пришлось прибегнуть к этому занятию, и аборигены наблюдали с дружелюбным интересом, а затем просили дать верёвочку и демонстрировали известные им фигуры. Неправда? Источник: www.adrr.com

Какие персонажи Киплинга поменяли пол в русском переводе? 8929 + Ссылка В оригинальном произведении «Книга джунглей» Багира — это персонаж мужского пола. Русские переводчики поменяли Багире пол, скорее всего, потому, что слово «пантера» — женского рода. Такая же трансформация произошла с другим персонажем Киплинга: кот стал в русском переводе «Кошкой, которая гуляла сама по себе». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что можно делать в японских кошачьих кафе? 13122 + Ссылка В крупных городах Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. Поэтому с недавних пор большой популярностью у японцев пользуются «кошачьи кафе». Только в Токио подобных кафе несколько десятков. За почасовую оплату здесь можно поиграть с любой понравившейся кошкой и погладить её. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким кошкам для продолжения рода нужно скрещиваться с другой породой? 11811 + Ссылка В 1961 году была выведена новая порода кошек — шотландская вислоухая. Причиной загнутых вперёд и вниз ушей явилась генная мутация. Спаривание кошек этой породы вызывает нарушения опорно-двигательного аппарата у потомства, поэтому для получения новых вислоухих котят нужно скрещивать вислоухих кошек с нормальными особями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие кошки любят плавать и не боятся воды? 9046 + Ссылка Большинство кошек боится воды. Однако многие кошки пород Турецкий Ван, курильский бобтейл и Мейн-Кун с удовольствием плавают. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда на Руси одна кошка ценилась как стадо баранов? 14532 + Ссылка В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов. Неправда? Источник: kraevushka.livejournal.com