Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему нидерландский корабль плыл в Австралию, замаскировавшись под остров? 71 + Ссылка После поражения от японцев в сражении в Яванском море всем оставшимся кораблям союзников было приказано убыть в Австралию. Нидерландский миноносец «Абрахам Крийнссен» оказался в пути один. Чтобы пройти незаметно, было решено замаскировать корабль под остров, для чего экипаж нарубил тропических деревьев и веток и распределил по палубе, а тем выступающим частям, которые не получалось закрыть листвой, краской придал сходство со скалами. Днём миноносец оставался неподвижным недалеко от берега и только ночью снимался с якоря. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кожа каких животных может менять окраску автономно, без участия основного зрения? 790 + Ссылка Многие виды гекконов обладают способностью к камуфляжу — их кожа темнеет или светлеет в зависимости от освещённости окружающей среды. В ходе экспериментов со стенными гекконами им закрывали глаза, однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму. Но если ящерицам закрывали зоны по бокам тела, они справлялись с задачей камуфляжа гораздо хуже. В этих зонах также обнаружили большое количество светочувствительных белков опсинов, поэтому, по всей вероятности, кожа гекконов приспосабливается к окружающей среде без участия основного зрения. Подобные механизмы автономной регуляции окраски тела ранее были обнаружены и у некоторых рыб. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com