Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему нидерландский корабль плыл в Австралию, замаскировавшись под остров?
После поражения от японцев в сражении в Яванском море всем оставшимся кораблям союзников было приказано убыть в Австралию. Нидерландский миноносец «Абрахам Крийнссен» оказался в пути один. Чтобы пройти незаметно, было решено замаскировать корабль под остров, для чего экипаж нарубил тропических деревьев и веток и распределил по палубе, а тем выступающим частям, которые не получалось закрыть листвой, краской придал сходство со скалами. Днём миноносец оставался неподвижным недалеко от берега и только ночью снимался с якоря.
Источник: en.wikipedia.org
Кожа каких животных может менять окраску автономно, без участия основного зрения?
Многие виды гекконов обладают способностью к камуфляжу — их кожа темнеет или светлеет в зависимости от освещённости окружающей среды. В ходе экспериментов со стенными гекконами им закрывали глаза, однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму. Но если ящерицам закрывали зоны по бокам тела, они справлялись с задачей камуфляжа гораздо хуже. В этих зонах также обнаружили большое количество светочувствительных белков опсинов, поэтому, по всей вероятности, кожа гекконов приспосабливается к окружающей среде без участия основного зрения. Подобные механизмы автономной регуляции окраски тела ранее были обнаружены и у некоторых рыб.
Источник: phenomena.nationalgeographic.com
Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру?
В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку.
Источник: en.wikipedia.org