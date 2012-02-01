Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой войне русской армии помогли боевые верблюды? 55 + Ссылка Арабы ещё с древности использовали боевых верблюдов, на которых умещались лучник и погонщик с длинным копьём. Правда, верблюды были неэффективны в наступлении на врага, так как отказывались подставляться под оружие и топтать людей, зато иногда их наличие пугало лошадей вражеской конницы. Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе. Во время Северной войны в одном из сражений под Псковом войско калмыков верхом на верблюдах, причём двугорбых, обратило в бегство шведскую кавалерию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое новшество подарил бедуинам исполнитель главной роли фильма «Лоуренс Аравийский»? 694 + Ссылка Во время съёмок «Лоуренса Аравийского» исполнитель главной роли Питер О'Тул был вынужден много времени проводить верхом на верблюде, не имея такого опыта ранее. В один из перерывов он съездил на рынок, купил поролон и приспособил его к седлу, которое стало значительно удобнее. Участвовавшие в съёмках настоящие бедуины скопировали его находку и передали другим своим соплеменникам. С тех пор они уважительно зовут О'Тула «отцом губки». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом верблюжий навоз был использован против немецких танкистов? 2836 + Ссылка Находясь на североафриканском театре действий Второй Мировой войны, немецкие танкисты завели традицию переезжать кучки верблюжьего навоза «на удачу». Видя это, союзники изготовили противотанковые мины, замаскированные под эти кучки. После того, как несколько из них сработало, немцы стали избегать нетронутый навоз. Тогда союзники сделали мины, которые выглядели как кучки навоза со следами уже переехавших их гусениц. Неправда? Источник: mentalfloss.com

Чем помогли верблюды советской армии во Второй Мировой войне? 9750 + Ссылка В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боёв под Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина. Неправда? Источник: spb.mk.ru

Где и кем управляют роботы-жокеи? 3364 + Ссылка В восточных странах популярны верблюжьи бега. Управлять верблюдом жокею совсем несложно, поэтому решающее значение имеет вес — чем легче жокей, тем больше преимущества у пары. Это привело к повсеместной эксплуатации мальчиков от 4 лет в качестве наездников, которых, к тому же, часто морили голодом, чтобы они набирали меньше веса. Несколько лет назад в ОАЭ и Катаре детский труд запретили, что способствовало развитию миниатюрных роботов-жокеев, управляемых оператором дистанционно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на флаге Челябинской области изображён верблюд, хотя они там не водятся? 5872 + Ссылка В Челябинской области верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска, а также на флаге Челябинской области изображён именно верблюд. Это объясняется тем, что в 19 веке основным источником доходов города была торговля, благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится край летающих верблюдов? 5026 + Ссылка Со времён израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались заминированные поля. Местные жители называют эту зону «краем летающих верблюдов». Неправда? Источник: www.kp.ru