Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране лицензированным массажистом может стать только слепой? 56 + Ссылка В Южной Корее статус лицензированного массажиста могут получить только слепые. Зрячие предлагают услуги массажа без лицензии, за что могут быть наказаны крупными штрафами, и уже неоднократно требовали отменить данный закон. Однако корейский суд не спешит отменять правило, установленное, кстати, ещё в 1913 году управлявшими колонией японцами для обеспечения слепых возможностью заработка. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность? 219 + Ссылка Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создаёт угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная комплектация подобными системами с автоматическим включением шума при движении со скоростью до 30 км/ч будет введена в 2019 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При каком психическом расстройстве человек может быть слепым и зрячим одновременно? 637 + Ссылка 33-летняя пациентка немецкой психотерапевтической клиники, описанная в статье под инициалами B.T., за 13 лет до этого ослепла в аварии. Поводом для обращения стало диссоциативное расстройство личности — в пациентке уживалось более десяти персон, отличающихся по возрасту, полу и чертам характера. В ходе терапии одна из её личностей, юноша-подросток, начала видеть, впоследствии стали зрячими почти все остальные личности, кроме двух. Проверка энцефалографом показала, что пациентка не лжёт — если текущая личность была слепа, то мозг не демонстрировал электрическую активность на визуальные стимулы, и наоборот. Неправда? Источник: fillum.livejournal.com

Какая категория слепых может воспринимать визуальную информацию на подсознательном уровне? 410 + Ссылка Слепые из-за повреждения зрительной коры мозга люди иногда могут воспринимать окружающие объекты на подсознательном уровне. В экспериментах они могут правильно называть форму, цвет или направление движения предметов с вероятностью выше случайности, хотя сами утверждают, что ничего не видят и просто угадали. В другом опыте пациента с таким феноменом попросили пройти по комнате. Не зная, что она заставлена различными препятствиями, он обогнул их по пути на голос исследователя. Существует несколько теорий о природе псевдослепоты, но на сегодняшний день ни одна из них широко не признана. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Фонд помощи кому организовал слепой музыкант Рэй Чарльз? 980 + Ссылка Знаменитый слепой музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое историческое событие дало рождение английской идиоме «повернуться слепым глазом»? 853 + Ссылка В ходе Копенгагенского сражения главнокомандующий британским флотом сэр Хайд Паркер-младший отдал приказ об отступлении. Заметив поступающие через семафорную азбуку команды, вице-адмирал Горацио Нельсон приложил подзорную трубу к своему незрячему глазу и сказал: «Я не вижу никаких сигналов», после чего силы под его командованием продолжили бой и в итоге одержали победу над датским флотом. В следующей морской битве британцами командовал уже сам Нельсон, а в английском языке закрепилась идиома «turning a blind eye». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится ресторан, в котором посетители едят в полной темноте? 712 + Ссылка В 2004 году в Париже открылся ресторан Dans le Noir, весь персонал которого — слепые люди. Посетители ужинают здесь в полной темноте и зачастую не зная заранее точного меню, что даёт шанс в отсутствии зрения больше прочувствовать пищу через вкус и запах. С течением времени рестораны как под этим брендом, так и под другими названиями, но со схожей концепцией, открылись во многих столицах и крупных городах мира. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая военная разработка вдохновила Брайля на создание шрифта для слепых? 1322 + Ссылка На создание шрифта для слепых Брайля вдохновила военная разработка. По заказу Наполеона Шарль Барбье придумал шрифт из рельефных точек для того, чтобы солдаты могли обмениваться сообщениями ночью без звука и света. Однако эта система оказалась трудна для изучения и особого практического применения не нашла. Когда Брайль ознакомился с ней, то нашёл главный недостаток — каждый символ в шрифте Барбье кодировался 12 возможными точками, что было слишком много для распознавания одного символа за одно касание. Уменьшив количество возможных точек до шести, Брайль разработал шрифт, который в разных вариациях используется слепыми по всему миру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой полководец не проиграл ни одного сражения, будучи полностью слепым? 2130 + Ссылка В ходе гражданской войны в Богемии начала 15 века вождь гуситов и чешский национальный герой Ян Жижка, будучи уже слепым на один глаз, лишился и второго. Однако он продолжил командовать своей армией ещё в течение трёх лет до смерти от чумы, не проиграв ни одного сражения. Согласно одному из летописцев тех времён, последним желанием умирающего Жижки было, чтобы его кожу натянули на барабан, и он таким образом мог бы даже после смерти воодушевлять своих солдат. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде выходит журнал Playboy для слепых? 2141 + Ссылка С 1970 года американская национальная библиотечная служба выпускает журнал Playboy с шрифтом Брайля для слепых. Правда, туда входят только статьи из оригинального журнала, а рельефных картинок нет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Может ли слепой человек использовать для ориентации в пространстве эхолокацию? 3022 + Ссылка Некоторые слепые люди успешно используют для ориентации в пространстве эхолокацию, как это делают летучие мыши или китообразные. Источником звука для них служит стучание тростью, топанье ногой, а также щёлканье языком или специальным устройством. Эхолокация позволяет не только определять расстояния до предметов, но и воспринимать их движение, поэтому обучившиеся этому методу слепые впоследствии могут заниматься активной деятельностью, например, спортивными играми или даже катанием на велосипеде среди других участников дорожного движения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Могут ли слепые от рождения люди полностью задействовать зрение после его обретения? 1772 + Ссылка Люди, которые с рождения были слепы, но затем вылечились, сперва не могут опознать при помощи взгляда и без помощи осязания предметы, которых они ранее касались. Такой вывод сделали авторы исследования с индийскими детьми от 8 до 17 лет, которым вернули зрение. Однако уже через несколько дней дети с подобным заданием справились хорошо. Это опровергает теорию о том, что слепые от рождения люди не смогут полностью задействовать зрение после исцеления. Неправда? Источник: www.infoniac.ru

Могут ли собаки-поводыри помогать не только людям, но и слепым животным? 3831 + Ссылка Собаки-поводыри могут быть обучены для сопровождения не только людей. У англичанина Грэма Веспа служил поводырём пёс Эдвард, но ослеп сам после развития катаракты. Весп не стал расставаться с псом, а запросил ещё одного. Теперь поводырь Опал помогает передвигаться не только человеку, но и старому поводырю Эдварду. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Кто закончил университет и написал 12 книг, будучи слепым и глухонемым? 4775 + Ссылка Американка Хелен Келлер ещё в младенчестве полностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря своей силе воли и мастерству специального педагога научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ говорящего человека. После этого Хелен обучилась чтению по методу Брайля на пяти языках, закончила школу, а затем и университет. Впоследствии она посвятила свою жизнь политике, общественной деятельности и защите прав людей с ограниченными способностями, а также написала 12 книг. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в московском метро в одних случаях станции объявляются мужским голосом, а в другом — женским? 11833 + Ссылка Если в московском метро ехать по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом, а при движении от центра — женским. На кольцевой линии мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский — против часовой. Сделано это для удобства ориентирования слепых пассажиров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие сны видят слепые люди? 6264 + Ссылка Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов: слуховых, обонятельных, осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них угасает. Неправда? Источник: psych.ucsc.edu