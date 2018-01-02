Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране лицензированным массажистом может стать только слепой?
В Южной Корее статус лицензированного массажиста могут получить только слепые. Зрячие предлагают услуги массажа без лицензии, за что могут быть наказаны крупными штрафами, и уже неоднократно требовали отменить данный закон. Однако корейский суд не спешит отменять правило, установленное, кстати, ещё в 1913 году управлявшими колонией японцами для обеспечения слепых возможностью заработка.
Источник: www.telegraph.co.uk
Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность?
Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создаёт угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная комплектация подобными системами с автоматическим включением шума при движении со скоростью до 30 км/ч будет введена в 2019 году.
Источник: en.wikipedia.org
При каком психическом расстройстве человек может быть слепым и зрячим одновременно?
33-летняя пациентка немецкой психотерапевтической клиники, описанная в статье под инициалами B.T., за 13 лет до этого ослепла в аварии. Поводом для обращения стало диссоциативное расстройство личности — в пациентке уживалось более десяти персон, отличающихся по возрасту, полу и чертам характера. В ходе терапии одна из её личностей, юноша-подросток, начала видеть, впоследствии стали зрячими почти все остальные личности, кроме двух. Проверка энцефалографом показала, что пациентка не лжёт — если текущая личность была слепа, то мозг не демонстрировал электрическую активность на визуальные стимулы, и наоборот.
Источник: fillum.livejournal.com
Какая категория слепых может воспринимать визуальную информацию на подсознательном уровне?
Слепые из-за повреждения зрительной коры мозга люди иногда могут воспринимать окружающие объекты на подсознательном уровне. В экспериментах они могут правильно называть форму, цвет или направление движения предметов с вероятностью выше случайности, хотя сами утверждают, что ничего не видят и просто угадали. В другом опыте пациента с таким феноменом попросили пройти по комнате. Не зная, что она заставлена различными препятствиями, он обогнул их по пути на голос исследователя. Существует несколько теорий о природе псевдослепоты, но на сегодняшний день ни одна из них широко не признана.
Источник: en.wikipedia.org
Фонд помощи кому организовал слепой музыкант Рэй Чарльз?
Знаменитый слепой музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать.
Источник: en.wikipedia.org
Какое историческое событие дало рождение английской идиоме «повернуться слепым глазом»?
В ходе Копенгагенского сражения главнокомандующий британским флотом сэр Хайд Паркер-младший отдал приказ об отступлении. Заметив поступающие через семафорную азбуку команды, вице-адмирал Горацио Нельсон приложил подзорную трубу к своему незрячему глазу и сказал: «Я не вижу никаких сигналов», после чего силы под его командованием продолжили бой и в итоге одержали победу над датским флотом. В следующей морской битве британцами командовал уже сам Нельсон, а в английском языке закрепилась идиома «turning a blind eye».
Источник: en.wikipedia.org
Где находится ресторан, в котором посетители едят в полной темноте?
В 2004 году в Париже открылся ресторан Dans le Noir, весь персонал которого — слепые люди. Посетители ужинают здесь в полной темноте и зачастую не зная заранее точного меню, что даёт шанс в отсутствии зрения больше прочувствовать пищу через вкус и запах. С течением времени рестораны как под этим брендом, так и под другими названиями, но со схожей концепцией, открылись во многих столицах и крупных городах мира.
Источник: en.wikipedia.org
Какая военная разработка вдохновила Брайля на создание шрифта для слепых?
На создание шрифта для слепых Брайля вдохновила военная разработка. По заказу Наполеона Шарль Барбье придумал шрифт из рельефных точек для того, чтобы солдаты могли обмениваться сообщениями ночью без звука и света. Однако эта система оказалась трудна для изучения и особого практического применения не нашла. Когда Брайль ознакомился с ней, то нашёл главный недостаток — каждый символ в шрифте Барбье кодировался 12 возможными точками, что было слишком много для распознавания одного символа за одно касание. Уменьшив количество возможных точек до шести, Брайль разработал шрифт, который в разных вариациях используется слепыми по всему миру.
Источник: en.wikipedia.org
Какой полководец не проиграл ни одного сражения, будучи полностью слепым?
В ходе гражданской войны в Богемии начала 15 века вождь гуситов и чешский национальный герой Ян Жижка, будучи уже слепым на один глаз, лишился и второго. Однако он продолжил командовать своей армией ещё в течение трёх лет до смерти от чумы, не проиграв ни одного сражения. Согласно одному из летописцев тех времён, последним желанием умирающего Жижки было, чтобы его кожу натянули на барабан, и он таким образом мог бы даже после смерти воодушевлять своих солдат.
Источник: en.wikipedia.org
В каком виде выходит журнал Playboy для слепых?
С 1970 года американская национальная библиотечная служба выпускает журнал Playboy с шрифтом Брайля для слепых. Правда, туда входят только статьи из оригинального журнала, а рельефных картинок нет.
Источник: en.wikipedia.org
Может ли слепой человек использовать для ориентации в пространстве эхолокацию?
Некоторые слепые люди успешно используют для ориентации в пространстве эхолокацию, как это делают летучие мыши или китообразные. Источником звука для них служит стучание тростью, топанье ногой, а также щёлканье языком или специальным устройством. Эхолокация позволяет не только определять расстояния до предметов, но и воспринимать их движение, поэтому обучившиеся этому методу слепые впоследствии могут заниматься активной деятельностью, например, спортивными играми или даже катанием на велосипеде среди других участников дорожного движения.
Источник: en.wikipedia.org
Могут ли слепые от рождения люди полностью задействовать зрение после его обретения?
Люди, которые с рождения были слепы, но затем вылечились, сперва не могут опознать при помощи взгляда и без помощи осязания предметы, которых они ранее касались. Такой вывод сделали авторы исследования с индийскими детьми от 8 до 17 лет, которым вернули зрение. Однако уже через несколько дней дети с подобным заданием справились хорошо. Это опровергает теорию о том, что слепые от рождения люди не смогут полностью задействовать зрение после исцеления.
Источник: www.infoniac.ru
Могут ли собаки-поводыри помогать не только людям, но и слепым животным?
Собаки-поводыри могут быть обучены для сопровождения не только людей. У англичанина Грэма Веспа служил поводырём пёс Эдвард, но ослеп сам после развития катаракты. Весп не стал расставаться с псом, а запросил ещё одного. Теперь поводырь Опал помогает передвигаться не только человеку, но и старому поводырю Эдварду.
Источник: www.dailymail.co.uk
Кто закончил университет и написал 12 книг, будучи слепым и глухонемым?
Американка Хелен Келлер ещё в младенчестве полностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря своей силе воли и мастерству специального педагога научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ говорящего человека. После этого Хелен обучилась чтению по методу Брайля на пяти языках, закончила школу, а затем и университет. Впоследствии она посвятила свою жизнь политике, общественной деятельности и защите прав людей с ограниченными способностями, а также написала 12 книг.
Источник: en.wikipedia.org
Почему в московском метро в одних случаях станции объявляются мужским голосом, а в другом — женским?
Если в московском метро ехать по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом, а при движении от центра — женским. На кольцевой линии мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский — против часовой. Сделано это для удобства ориентирования слепых пассажиров.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие сны видят слепые люди?
Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов: слуховых, обонятельных, осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них угасает.
Источник: psych.ucsc.edu
Каких высот добился слепой альпинист Эрик Вейенмайер?
Эрик Вейенмайер в 2001 году покорил Эверест, а в 2002 году завершил программу «Семь вершин» (покорение самых высоких вершин всех частей света). Среди всех прочих альпинистов, добившихся тех же результатов, Вейенмайер отличается тем, что он слепой. Кроме альпинизма Эрик занимается дайвингом, лыжами, бегает марафонские дистанции.
Источник: en.wikipedia.org