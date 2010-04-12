Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие птицы умеют распространять лесные пожары? 42 + Ссылка Хищные птицы часто обращают себе на пользу лесные пожары, подкарауливая выбегающую из зарослей жертву. Согласно наблюдениям австралийских аборигенов, фермеров, пожарных, учёных, как минимум три вида птиц — чёрный коршун, коршун-свистун и бурый сокол — извлекают из пожаров не только пассивную выгоду. Они могут целенаправленно распространять огонь на ещё не охваченный пожаром лес, перенося горящие ветки в клювах или когтях. Неправда? Источник: blog.nature.org

Где обитают птицы, «воскресшие» после вымирания, вызванного крупным наводнением? 67 + Ссылка На атолле Альдабра, входящем в состав Сейшельских островов, примерно 136 000 лет назад произошло крупное наводнение, уничтожившее всю флору и фауну. Среди найденных палеонтологами костей были останки нелетающего подвида птиц кювьеровых пастушков. Однако спустя некоторое время этот вид снова колонизировал острова атолла перелётом с Мадагаскара, и снова способность птиц к полёту постепенно редуцировалась. Сегодняшние представители кювьеровых пастушков на Альдабре принципиально не отличаются от тех, которые жили здесь до вымирания. Это один из примеров итеративной эволюции — процесса развития вида из одинакового предка, но в разное время. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие кукушки при определённых условиях способствуют лучшему выживанию птенцов в чужих гнёздах? 139 + Ссылка Хохлатые кукушки часто подкидывают яйца в гнёзда врановых. В отличие от большинства других кукушек, кукушата этого вида не выбрасывают яйца хозяев гнезда, хотя вылупившиеся из них птенцы часто умирают, не в силах бороться за пищу с кукушатами. Тем не менее, исследования на примере чёрных ворон показали, что в условиях высокой угрозы хищников выживаемость птенцов хозяев оказывается в целом выше в присутствии хохлатых кукушат, чем без них. Оказалось, что те выделяют запахи, отпугивающие хищных птиц, кошек и других любителей разорять гнёзда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Инаугурация какого президента сопровождалась птичьими трупами? 107 + Ссылка Президент Никсон не хотел, чтобы голуби помешали параду в честь его инаугурации. В связи с этим деревья на пути парада были обработаны специальным пестицидом, который должен был раздражать лапки птиц и тем самым не давать им сидеть на ветвях. Однако некоторые голуби пытались есть этот пестицид и сразу погибали, поэтому шествие Никсона было омрачено множеством птичьих трупов. Неправда? Источник: www.mentalfloss.com

Какой предмет из быта индейцев дал название поведению пингвинов? 179 + Ссылка Пингвины передвигаются по суше не только на ногах. Они могут съезжать с возвышенностей на животе, корректируя курс лапами. Такое поведение в английском языке даже называют отдельным словом — tobogganing — от названия тобоггана, бесполозных саней, которыми пользовались индейцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем некоторые птички подлетают близко к открытой пасти крокодила? 772 + Ссылка Со времён античности известна легенда о симбиотических отношениях крокодилов с некоторыми птичками, которые якобы чистят им зубы без опаски быть съеденными, но никаких документальных подтверждений этому поведению не найдено. Наблюдения за птицей крокодилов сторож, или египетский бегунок, позволили судить только о том, что её особи оказываются вблизи рептилий, охотясь на падальных мух, когда те, в свою очередь, пытаются добыть куски застрявшего в крокодильей пасти мяса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы могут песней управлять развитием птенцов в яйцах? 477 + Ссылка Зебровые амадины, птицы семейства вьюрковых ткачиков, могут песней управлять развитием птенцов в яйцах, адаптируя их к жаркому климату. Если температура окружающего воздуха превышает 26 °C, высиживающий яйца родитель в последние дни перед вылуплением время от времени издаёт специальный крик. Он способствует замедлению роста птенцов, которые оказываются более устойчивыми к высоким температурам относительно своих собратьев нормального размера. Те же результаты учёные получили и в лаборатории, проигрывая яйцам записанную песню. Адаптация проявляется также во втором поколении, когда самки, весившие меньше в раннем возрасте, производят больше птенцов. Неправда? Источник: nplus1.ru

Каким образом спаривают самца и самку охотничьих соколов, считающих своим половым партнёром разводчика? 556 + Ссылка Половой импринтинг — это механизм запечатления животным в самой ранней стадии развития образа, который затем становится ориентиром при выборе партнёра для спаривания. При разведении охотничьих соколов объектом импринтинга для птиц становится сам человек. Для получения нового потомства разводчик позволяет самцу «спариваться» со специальной шляпой на своей голове, снабжённой карманами для сбора семени. Затем выбирается самка, которой при необходимости предлагается определённая ритуалом ухаживания пища, и разводчик производит оплодотворение, впрыскивая семя через шприц или пипетку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Ходил ли Гоголь гоголем? 429 + Ссылка О расхаживающем в бодрой и молодцеватой манере человеке или о гордо прогуливающемся бездельнике могут сказать: ходит гоголем. Писатель Николай Васильевич здесь ни при чём — такое поведение было совсем не в его характере. Гоголь — это также птица семейства утиных, манера ходьбы которой и стала причиной сравнения. Неправда? Источник: new.gramota.ru

Какие фамилии вместо лошадиных вспоминали герои в черновом варианте рассказа Чехова? 445 + Ссылка В черновом варианте рассказа Чехова «Лошадиная фамилия» герои вспоминали птичьи фамилии — Соколов, Воробьёв, Петухов и т.п. Вместо Овсова искомой фамилией была Вербицкий, потому что «птица садится на вербу». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие эволюционные изменения характерны для всех птиц, попадающих на острова? 386 + Ссылка Попадая на острова, многие птицы эволюционируют в нелетающих — так появились, например, додо, какапо, киви и ещё более тысячи других видов. Это объясняется тем, что при меньшей опасности от хищников птицам не нужны сильные мускулы крыльев. Широкомасштабное сравнение популяций видов, обитающих как на материке, так и на островах, показало, что у островных представителей всегда более слабая мускулатура, отвечающая за полёт, и более длинные ноги. Такие изменения характерны даже для колибри, которые всю жизнь проводят в порхании. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

С какими птицами находятся в симбиозе некоторые грибы? 561 + Ссылка Дятлы чаще пытаются добыть насекомых из-под коры деревьев, где уже есть продолбленные отверстия, так как видят в этом свидетельство того, что древесина здесь мягче. Такие деревья с большей вероятностью бывают заражены дереворазрушающими грибками, которые образуют своеобразный симбиоз с птицами, переносящими их на новые деревья. Неправда? Источник: nplus1.ru

На какой Олимпиаде голуби сгорели в чаше олимпийского огня? 655 + Ссылка Во время церемонии открытия Олимпиады в Сеуле было выпущено множество голубей. Часть из них уселась на чашу и сгорела, когда в ней был зажжён олимпийский огонь. Через четыре года в Барселоне МОК потребовал разнести голубей и огонь на несколько часов, а затем вообще запретил использование живых птиц. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Количество каких птиц в качестве домашних питомцев резко возросло в Англии в 2000-х годах? 319 + Ссылка Фильмы о Гарри Поттере резко увеличили популярность заведения сов в качестве домашних питомцев в Великобритании. Однако многие их владельцы изначально не осознают, что эти птицы плохо предназначены для содержания в домашних условиях и скверно пахнут. Часто родители просто не могут отказать детям, ставшим фанатами Гарри Поттера. В итоге от значительной части сов затем отказываются, и те попадают либо в специальные приюты, которые подтверждают значительный прирост питомцев в последние годы, либо в дикую природу, где чаще всего погибают, так как выращены в неволе. Неправда? Источник: www.bbc.com

Кто носил одеяния из перьев колибри? 529 + Ссылка Колибри были заметными персонажами культуры и мифов индейских народов. У ацтеков только вождям, членам их семей и жрецам разрешалось носить одежды из перьев колибри. Чтобы изготовить один такой наряд, необходимо было поймать и ощипать несколько тысяч птиц. Неправда? Источник: www.worldofhummingbirds.com

Почему мы называем чёрно-жёлтых птиц синицами? 533 + Ссылка Когда мы говорим о синицах, то подразумеваем прежде всего типичного представителя рода Parus major — большую синицу. Этот вид, однако, имеет чёрно-жёлтую окраску и своё название с этимологической точки зрения не оправдывает. Дело в том, что изначально синицей называли другой вид, лазоревку, которая как раз отличается заметной синей окраской, а затем это название стало собирательным для целого рода. Есть и другая версия происхождения названия от звукоподражания пению «синь-синь». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему голуби кивают головой при ходьбе? 600 + Ссылка Голуби «кивают» при ходьбе из-за особенностей своего зрения, чтобы стабилизировать изображение. Этот процесс состоит из двух фаз: в начале шага птица резко перемещает голову вперёд, а затем некоторое время держит неподвижно, пока тело её «догоняет». Именно во второй фазе голубю гораздо легче рассматривать детали или замечать движущиеся объекты. Эта гипотеза была экспериментально подтверждена на беговых дорожках, по которым научили ходить голубей. Когда скорости движения птицы и дорожки были равны, то есть перемещение относительно окружающих объектов равнялось нулю, голуби переставали кивать. Неправда? Источник: science.d3.ru

Какие птицы имеют полностью чёрный окрас, а также чёрные кости и внутренние органы? 909 + Ссылка Аям Цемани — это порода полностью чёрных кур из Индонезии. Они имеют доминантный ген, вызывающий гиперпигментацию. Эти «готические» куры чёрные не только снаружи: их кости и внутренние органы тоже чёрные. Кровь этих птиц хоть и остаётся красной, но существенно темнее, чем у кур других пород. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут спать стоя? 629 + Ссылка Лошади, коровы, слоны, жирафы и некоторые другие крупные млекопитающие могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого «запираются» в определённом положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Такое поведение обусловлено эволюционными причинами: из стоячего положения можно сразу же пуститься в бег в случае опасности от хищников. Но если перечисленные животные чувствуют себя в безопасности, они могут спать и лёжа, достигая полного расслабления и глубокой фазы сна. Другими примерами научившихся спать стоя, причём только на одной ноге и прямо в воде, являются фламинго и цапли. Неправда? Источник: sleep.org

От какого животного, обучаемого языку, учёные услышали осмысленный вопрос? 1328 + Ссылка Известны несколько многолетних программ по обучению высших приматов языку жестов, в ходе которых они в той или иной степени демонстрировали обучаемость и понимание. Однако, успешно отвечая на вопросы учёных, обезьяны ни в одном из экспериментов не задавали вопросы сами. Некоторые исследователи даже предположили, что именно постановка вопросов является главным отличием когнитивных способностей человека и животных. Тем не менее, учёные слышали вопрос от попугая Алекса, который за 31 год жизни выучил более 100 слов, включая несколько цветов, форм и пространственных концепций. Однажды он спросил, какого цвета он сам, на что получил ответ «серый» и после нескольких повторений запомнил это слово. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким видом мусора городские птицы отпугивают паразитов в своих гнёздах? 732 + Ссылка Птицы нередко приносят в гнёзда листья растений, отталкивающих паразитов. А городские птицы для этой цели научились использовать окурки. Исследуя городских воробьёв и чечевиц, мексиканские экологи выявили, что в гнёздах с более высоким содержанием ацетатов целлюлозы, одного из компонентов сигарет, меньше паразитических клещей. Однако позитивный эффект никотина в перспективе может сыграть с птицами злую шутку, так как они тоже подвержены его канцерогенному воздействию. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какое направление мысленной числовой линии является врождённым? 1059 + Ссылка Взрослые люди располагают числа по возрастанию на мысленной числовой линии так, как привыкли писать: мы — слева направо, а, например, арабы — справа налево. Однако эксперименты с ещё не владеющими письмом младенцами показывают, что врождённое представление об ориентации числовой оси — всё-таки слева направо. Более того, эта же ориентация, видимо, свойственна и для других животных. Маленьких цыплят научили находить пищу за экраном с 5 квадратиками, а потом предлагали два других одинаковых экрана. Если на них было по 2 квадрата, большинство цыплят шли к левому экрану, а если по 8 — к правому, и результаты эксперимента подтвердились также для чисел 20, 8 и 32. Неправда? Источник: elementy.ru

Какую птицу напоминает эхо от пирамиды, построенной народом майя? 819 + Ссылка Пирамида Кукулькана — одно из немногих архитектурных сооружений, сохранившихся в древнем городе майя Чичен-Ица. Если встать прямо напротив главной лестницы пирамиды и хлопнуть в ладоши, можно услышать в ответ «чирикающее» эхо, очень похожее на звук кетцалей — птиц, почитаемых индейцами Мезоамерики. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие млекопитающие уличены в изнасиловании пингвинов? 1414 + Ссылка Южноафриканские исследователи начиная с 2006 года зафиксировали несколько случаев изнасилования королевских пингвинов морскими котиками на субантарктическом острове Марион. В одном эпизоде после акта копуляции котик убил и съел птицу. Назвать причины такого необычного поведения ластоногих, ищущих сексуального контакта с представителями другого класса животного мира, учёные пока затрудняются. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие птицы могут имитировать звуки бензопилы, выстрела ружья и плача ребёнка? 1156 + Ссылка Австралийская птица лирохвост имеет самый сложный голосовой орган среди воробьинообразных. Это позволяет ей имитировать пение любой другой птицы и крики многих животных, например, коал или динго. Кроме того, существуют многочисленные свидетельства мастерского подражания лирохвостов звукам искусственного происхождения: бензопилы, автомобильного двигателя и клаксона, выстрела из ружья, плача ребёнка и многих других. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое особое состояние вещества обнаружено в курином глазе? 1146 + Ссылка Существует особое состояние вещества под названием «неупорядоченная сверходнородность», при котором вещество обладает свойствами кристалла и жидкости одновременно. Сначала его обнаружили физики в жидком гелии и простых плазмах, но недавно с ним столкнулись и биологи при изучении куриного глаза. Как и у других дневных птиц, у куриц есть пять видов фоторецепторов: красные, синие, зелёные, фиолетовые и отвечающие за восприятие освещённости. Все они располагаются на сетчатке в один слой на первый взгляд беспорядочно, однако при детальном изучении паттернов выяснилось, что вокруг каждой колбочки есть так называемая запретная зона, в которой исключено появление других колбочек того же типа. В итоге система не может принять единую упорядоченную форму, но стремится быть максимально однородной. Неправда? Источник: www.princeton.edu

Какой узор позволяет кукушатам получать больше пищи от приёмных родителей? 804 + Ссылка Птенцы кукушек, подброшенные в чужие гнёзда, обычно больше и сильнее собственных птенцов хозяев гнезда, поэтому кукушатам требуется больше пищи. У птенцов вида Cuculus fugax при развитии на крыльях появляется особый узор в виде раскрытого клюва, что и позволяет получать им за счёт этой иллюзии больше еды от приёмных родителей. Неправда? Источник: www.sciencemag.org

У каких птиц внутривидовая конкуренция происходит в гнёздах других птиц? 745 + Ссылка Птицы вида большой медоуказчик, хоть и не относятся к кукушкам, тоже подкладывают яйца в чужие гнёзда — их жертвами являются в основном карликовые щурки. Подкинув яйцо, медоуказчики клювом надкалывают другие яйца в гнезде, в результате чего некоторые птенцы щурков умирают сразу, а другие вылупляются недоразвитыми, что даёт преимущество птенцам-паразитам. Медоуказчики стараются нести яйца как можно более похожими на яйца щурков, однако учёные выяснили, что щурки совершенно безразличны к внешнему виду яиц. Оказалось, что медоуказчики конкурируют с другими особями своего же вида. Увидев в гнезде щурка непохожие на остальные яйца, они стараются причинить им больше вреда, так что чем ближе яйца медоуказчиков к оригинальным, тем больше шансов выжить у птенцов. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие хищные птицы перед съедением жертвы действуют как шашлычники? 810 + Ссылка Хищные птички американские жуланы, охотящиеся на насекомых, ящериц и более мелких птиц, не имеют достаточно больших когтей. Поэтому чтобы съесть свою добычу, они насаживают её на что-нибудь острое — например, шипы кустарника акации или торчащие концы колючей проволоки, за что получили прозвище «птицы-мясники». Для привлечения самок самцы жуланов иногда украшают приколотый подарок яркими перьями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего у одного вида гадюк на кончике хвоста имеется образование в виде паука? 1170 + Ссылка В горных районах западного Ирана обитает вид ложнорогатых гадюк, который назвали паукохвостым. На кончике хвоста этих змей находится образование, сильно похожее на паукообразное членистоногое. Совершая движения хвостом, змеи имитируют движение паука и тем самым приманивают птиц, которых затем съедают. Неправда? Источник: snakesarelong.blogspot.ru

Какому правителю население страны подарило одеяло из шейных воробьиных перьев? 1046 + Ссылка Готовясь праздновать 80-летие Ким Ир Сена в 1992 года, его сын Ким Чен Ир задумал подарить ему одеяло из воробьиных перьев, причём не любых, а только шейных — из-за их особой мягкости. Чтобы собрать перья, он призвал на охоту за воробьями всё население КНДР. За пять месяцев было убито 700 тысяч птиц, и великий вождь получил своё одеяло. Неправда? Источник: articles.chicagotribune.com

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? 1274 + Ссылка Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких птиц гомосексуальные пары используют суррогатных матерей? 1982 + Ссылка Примерно четверть брачных пар у чёрных лебедей образуют гомосексуальные самцы. Часто пара таких самцов временно объединяется с самкой, получает яйцо, а затем изгоняет её из гнезда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего множество видов насекомых и пауков мимикрируют под муравьёв? 3172 + Ссылка Муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьёв среди других насекомых — жуков, клопов, клещей, мух, богомолов. Но лидером в этом отношении являются ещё одни представители членистоногих, пауки, более 100 видов которых так похожи на разные виды муравьёв, что визуально отличить их можно только по количеству ног (8 вместо 6). Причём некоторые их них, например, пауки-муравьеды, мимикрируют не с целью защиты, а с целью охоты на самих муравьёв. Они заходят в муравейник на шести задних ногах, поднимая две передние на манер муравьиных антенн, а когда ловят добычу, то подражают поведению обычных муравьёв, выносящих наружу своих умерших товарищей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой птице дали названия как минимум четыре разных государства? 1375 + Ссылка Птица, которую мы называем индейкой, имеет производные от Индии названия ещё в нескольких языках, включая иврит, французский и турецкий. В нидерландском и всех скандинавских языках её имя происходит от конкретного индийского города Каликут. В английском языке птица названа уже в честь Турции — turkey. В греческом и шотландском гэльском языках она зовётся французской курицей. В португальском, хорватском и хинди её имя образовано от государства Перу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда солдаты с пулемётами воевали против страусов эму? 1089 + Ссылка В 1932 году фермеры западной Австралии обратились за помощью к военным, попросив истребить страусов эму, которые портили посевы пшеницы и делали дыры в заборах, защищающих поля от кроликов. Армия выделила для операции, которую журналисты позже окрестили Великой войной с эму, майора и двух солдат с пулемётами Lewis. За полмесяца «боевых действий» удалось убить не более трёх тысяч птиц из общего количества в несколько десятков тысяч, и, в связи с низкой эффективностью, а также негативным освещением в прессе, солдаты были отозваны. Не решив таким образом проблему с эму, правительство Австралии позднее стало выдавать премии за уничтожение птиц самим фермерам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое социальное поведение может возникать у пауков? 1730 + Ссылка Большинство видов пауков ориентировано на одиночный образ жизни, но есть виды, которые в той или иной степени можно назвать социальными. Группа пауков строит общую паутину, что позволяет увеличить пойманную биомассу в расчёте на одного паука. Иногда общие сети бывают настолько крупными и прочными, что в них попадаются птицы и летучие мыши. Некоторые виды, например, Anelosimus eximius, по ряду признаков приближаются к эусоциальному поведению пчёл или муравьёв. В колонии таких пауков появляется доминирующая самка, в то время как остальные самки нерепродуктивны и только ухаживают за общим потомством, также замечен механизм наподобие роения, когда группа самок отделяется от колонии и эмигрирует в новое место. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы научились защищаться от кукушек трелью-паролем? 1531 + Ссылка Австралийские птички расписные малюры выработали защитный механизм от кукушек. Ещё над кладкой они учат будущих птенцов уникальной трели, своеобразному паролю, который птенцы затем воспроизводят, чтобы получить еду. А вот чужие птенцы, которых подбросили кукушки, не успевают выучить трель, так как вылупляются на несколько дней раньше. Однако если один вид паразитирующих на малюрах кукушек полностью уязвим к такой защите, то другой вид в ходе взаимной эволюции выработал ответные меры: в большинстве случаев птенцы этого вида успешно подбирают нужную трель после нескольких попыток и тоже получают еду. Неправда? Источник: www.nature.com

Кто последовательно заражает улитку, лягушку и птицу, чтобы совершить жизненный цикл? 3384 + Ссылка Паразитические плоские черви рода Ribeiroia начинают свой жизненный путь внутри улиток, где развиваются до второй стадии, покидают тело и пытаются заразить рыб или лягушек. Внедряясь в головастиков, паразит вырабатывает особые вещества, которые влияют на рост конечностей, из-за чего взрослые земноводные вырастают с набором дополнительных лап. Это уменьшает их скорость и выносливость, делая более лёгкой добычей для финального хозяина паразита — птицы или млекопитающего. В их кишечнике Ribeiroia производит яйца, которые вместе с помётом могут быть снова съедены улиткой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные, кроме кукушки, занимаются гнездовым паразитизмом? 2068 + Ссылка Самый известный представитель животного мира, занимающийся гнездовым паразитизмом, то есть подкладыванием яиц в чужие гнёзда — это кукушка. Но она далеко не единственная — гнездовой паразитизм обнаружен как минимум у 80 видов птиц. Также это явление широко распространено у некоторых видов социальных насекомых — шмелей, пчёл и муравьёв, самки которых проникают в чужую колонию, убивают матку и откладывают свои яйца. Гнездовой паразитизм существует и у рыб, например, у сомов из африканского озера Танганьика, которые подбрасывают икринки другим рыбам, инкубирующим икру у себя во рту. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой поэт содержал множество животных, среди которых были медведь, крокодил и орёл? 2617 + Ссылка Лорд Байрон сильно любил животных. Учась в Кембридже, он столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах и решил завести медвежонка. Так как медведи в запрете не упоминались, университет ничего не смог поделать с этим фактом. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орёл, журавль и цапля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким простым жестом можно загипнотизировать курицу? 2200 + Ссылка Если прижать голову курицы к земле и начертить прямую линию от клюва в направлении от курицы, она впадёт в гипнотическое состояние и будет непрерывно смотреть на линию. Время оцепенения может составить от нескольких секунд до получаса. Учёные связывают такое поведение с тем, что курица, как и некоторые другие животные, в присутствии угрозы притворяется мёртвой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Смог ли Койот хотя бы раз догнать Дорожного бегуна? 1395 + Ссылка Койот однажды догнал Дорожного бегуна в мультсериале Warner Bros. — это случилось в серии под названием «Soup or Sonic». Правда, воспользоваться этим и съесть птицу койот не смог, так как по сюжету мультфильма стал очень маленьким и едва смог обхватить лапу бегуна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком стиле играет группа, вокалистом которой является попугай? 1977 + Ссылка Единственная в мире группа, вокалистом которой является птица — попугай по кличке Вальдо, играет в стиле дэт-метал и называется Hatebeak. К настоящему времени группа выпустила три альбома, однако проект существует только в студии и концертов не даёт. Второй альбом Hatebeak записали с дэтграйнд-коллективом Caninus, в котором солировали два питбультерьера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы северного полушария отправляются на зимовку на север? 1568 + Ссылка Не все перелётные птицы северного полушария зимой улетают на юг. Розовая чайка, обитающая на северо-востоке Сибири и в Гренландии, при наступлении морозов летит, наоборот, на север. На берегу Северного Ледовитого океана много мест, где сохраняется открытая вода, не покрывающаяся льдом полностью, и здесь розовые чайки зимуют, питаясь рыбой и рачками. Неправда? Источник: naturall.ru

Какие птицы могут в полёте выполнять сальто назад? 1514 + Ссылка Голуби породы бирмингемский роллер могут прямо в полёте выполнять сальто назад, причём не один раз, а целую серию кульбитов. Учёные ещё не объяснили, для чего они это делают, а многие разводчики голубей говорят, что птицам просто нравятся подобные трюки. Существует и другая порода — салонный роллер — голуби которой любят делать сальто назад, правда, только на земле, потому что они не умеют летать. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего красный перец в результате эволюции стал таким жгучим? 3739 + Ссылка Активным компонентом красного перца, который отвечает за его жгучий вкус, является алкалоид капсаицин. Биологи полагают, что высокое содержание этого вещества является результатом естественного отбора с целью поощрения поедания этого растения птицами, а не млекопитающими. Дело в том, что птицы совершенно не реагируют на жгучесть капсаицина, а зёрна красного перца проходят через их пищеварительный тракт непережёванными и могут прорастать на новом месте. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самка какого животного влюбилась в катамаран и провела с ним два года? 4103 + Ссылка В 2006 году самка чёрного лебедя Петра, жившая на водохранилище Аазее в Германии, влюбилась в катамаран, сделанный в форме лебедя. Петра всегда следовала за катамараном, когда на нём совершали прогулки, и даже проявляла агрессию к людям, которые подходили к пустующему судну. Зимой катамаран вместе с Петрой перевезли в зоопарк, чьи работники безуспешно пытались спарить её с самцами своего вида, а следующим летом их вернули на водохранилище. Только в 2008 году у Петры нашёлся ухажёр, который оказался неверным и переключился на других самок, после чего она провела ещё одно лето с катамараном, а о дальнейшей её судьбе ничего не известно. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Какие птицы могут спать на лету? 3208 + Ссылка Аисты во время перелётов могут периодически засыпать, не опускаясь на землю, на время до десяти минут. Уставший аист перемещается в центр косяка, закрывает глаза и дремлет, а сохранять направление и высоту полёта в это время ему помогает обострившийся слух. Способность ко сну во время полёта орнитологи также отмечали у чёрных стрижей и тёмных крачек. Неправда? Источник: www.glubinnaya.info

Чем объясняется феномен, когда внутри птичьего яйца обнаруживается ещё одно вложенное яйцо? 2578 + Ссылка Существует очень редкий феномен, когда внутри птичьего (например, куриного) яйца находят ещё одно вложенное яйцо. Это происходит, когда уже сформировавшееся яйцо в скорлупе по неизвестным причинам проходит по яйцеводу птицы в обратном направлении и встречает ещё одно незавершённое яйцо. В результате первое яйцо обволакивается, после чего на этом образовании формируется новая скорлупа. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Какие животные способны узнавать себя в зеркале? 4727 + Ссылка Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого зверя Дарвин считал самым вкусным? 3044 + Ссылка Чарльз Дарвин был любознательным во всём, что касалось животных, в том числе каковы они на вкус. Будучи студентом Кембриджа, Дарвин вступил в клуб гурманов, который собирался каждую неделю для поедания чего-то необычного. Там он попробовал ястреба и выпь, но прекратил своё членство после того, как отведал мясо старой совы. Однако через некоторое время Дарвин продолжил свои гастрономические изыскания в экспедиции на корабле «Бигль». Среди его обедов были пума, броненосец, агути (чьё мясо он признал самым вкусным), птица нанду и галапагосские черепахи. Неправда? Источник: www.neatorama.com

Какие представители животного мира, кроме людей и дельфинов, обладают уникальными именами? 3214 + Ссылка Помимо людей и дельфинов, уникальными именами в животном мире обладают попугаи. Птенцы получают имена, которые заключаются в особом способе чириканья, от родителей. В каждой такой сигнатуре содержится не только уникальный позывной конкретной птицы, но также отражены её пол и принадлежность к определённой семье попугаев. Неправда? Источник: www.news.cornell.edu

Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»? 4541 + Ссылка Раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда! Сейчас вылетит птичка!». Эта птичка была вполне реальной в начале эры массовой фотографии — правда, не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую «птичку», которая к тому уже умела издавать трели. Неправда? Источник: vintagephoto.tv

Каких частей скелета у колибри в два раза больше, чем у жирафа? 2321 + Ссылка Почти у всех млекопитающих количество шейных позвонков — ровно семь, а у птиц это число может доходить до 25. У разных видов колибри 14 или 15 шейных позвонков, то есть в два раза больше, чем в шее жирафа, которая может достигать трёх метров в длину. Неправда? Источник: www.worldofhummingbirds.com

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6238 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Зачем вальдшнепы иногда имитируют дождь? 2843 + Ссылка Дождевые черви являются основой питания вальдшнепов. Для добывания червяков из земли птицы иногда прибегают к хитрости: они топчутся по земле, имитируя дождь, что и привлекает жертв к поверхности. Неправда? Источник: www.kp.ru

Какие птицы имеют сложные спиралевидные гениталии? 5284 + Ссылка Утки и гуси обладают очень сложным строением гениталий. Фаллос самцов образует спиралевидную форму и может достигать в длину размера всего тела. Аналогичная спиралеобразная форма присуща и яичнику самок этих птиц, причём она тем изощрённее, чем сложнее пенис селезня. У некоторых видов уток и гусей самец и самка образуют постоянную пару, но самки подвергаются опасности быть «изнасилованными» другими самцами. Для того, чтобы не выводить от чужаков потомство, полость яичника этих птиц может иметь несколько ложных карманов, где блокируется нежелательная сперма. Неправда? Источник: www.nytimes.com

У каких птиц присутствует деление на расы? 2117 + Ссылка Для кукушек характерен гнездовой паразитизм, то есть самки подбрасывают яйца в гнёзда других птиц, обычно из отряда воробьинообразных. При этом даже в пределах одного вида кукушки формируют несколько генетических линий, или рас. Каждой расе присуща кладка яиц определённого цвета и размера, чтобы максимально соответствовать яйцам тех или иных приёмных родителей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кем приходятся друг другу ворон и ворона? 2792 + Ссылка Ворон и ворона — это не самец и самка одной птицы, а разные виды, хотя принадлежат к одному отряду, семейству и роду. Ворон крупнее, он имеет длину тела в среднем на 10 см больше, чем чёрная или серая ворона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою? 6313 + Ссылка Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа «Казино „Рояль”»: коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящение этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем совы селят в своих гнёздах змей? 5163 + Ссылка Совы иногда селят в своих гнёздах маленьких змей. Они питаются мелкими насекомыми, конкурирующими с совятами за принесённую совой добычу. Птенцы в результате такого симбиоза быстрее растут и меньше болеют. Неправда? Источник: www.audubonmagazine.org

Откуда произошло слово «снайпер»? 6165 + Ссылка Птица бекас имеет отличную камуфляжную окраску для болотистой местности, а небольшие размеры и особенный стиль полёта делают её очень трудной мишенью для охотников. Тех же, кому удавалось подстрелить бекаса из простого кремневого ружья, с конца 18 века стали называть снайперами, так как «бекас» по-английски и есть «snipe». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая змея питается исключительно птичьими яйцами намного больше себя? 2488 + Ссылка Африканская яичная змея уникальна тем, что может питаться исключительно яйцами птиц, диаметр которых может значительно превосходить размеры самой змеи. Удаётся ей это благодаря очень подвижным соединениям костей черепа, малоразвитым зубам и особым отросткам шейных позвонков. Именно благодаря им змея вскрывает скорлупу, проглатывая жидкость и выплёвывая затем остатки скорлупы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему сидящая на проводе птица не погибает от удара током? 4931 + Ссылка Сидящая на проводе высоковольтной ЛЭП птица не страдает от тока, потому что её тело — плохой проводник тока. В местах прикосновения птичьих лап к проводу создаётся параллельное соединение, а так как провод гораздо лучше проводит электричество, по самой птице бежит очень малый ток, который не может причинить вреда. Однако стоит птице на проводе коснуться ещё какого-нибудь заземлённого предмета, например металлической части опоры, она сразу погибает, ведь тогда уже сопротивление воздуха по сравнению с сопротивлением тела слишком велико, и весь ток идёт по птице. Неправда? Источник: www.ehow.com

Какая птица может парить вверх ногами? 5289 + Ссылка Во время полёта белоголовый орлан может перевернуться вверх ногами и продолжать парение в таком виде. Прибегать к этому манёвру птица может по нескольким причинам — например, для использования когтей во время защиты от нападения сверху, или просто в качестве брачного ритуала. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Существует ли профессия переворачивателя пингвинов? 6353 + Ссылка После военного конфликта 1982 года между Англией и Аргентиной появилась история о пингвинах Фолклендских островов, которые падают на спину от задирания головы на летящие низко самолёты или вертолёты и не в силах подняться обратно на ноги. С течением времени слух обрастал деталями, включая появление новой профессии под названием «переворачиватель пингвинов» — специального военнослужащего, который спасает опрокинутых птиц от умирания. Опасения общественности стали настолько высоки, что в 2001 году группа британских учёных провела долговременное исследование в Антарктиде, в течение которого не зафиксировала ни одного случая падения пингвинов при приближении вертолёта. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Зачем в 1960 году китайцы завозили воробьёв из-за границы? 6123 + Ссылка В 1958 году по инициативе Мао Цзэдуна в Китае была начата кампания по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Главными врагами были объявлены воробьи. Так как воробьи не могут быть в воздухе без отдыха больше 15 минут, китайцам были выданы инструкции всячески пугать птиц, чтобы они не садились и валились на землю замертво. Согласно статистике, за год их было уничтожено почти 2 миллиарда. И хотя через год урожай стал лучше, его сильно поели гусеницы и саранча, численность которых ранее регулировалась воробьями. Экологический дисбаланс обострил вызванный политикой Большого скачка и природными бедствиями голод, в результате которого погибло более 20 миллионов человек. Воробьёв пришлось снова завозить из-за границы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие пингвины круглый год живут при температуре выше 20 °C? 3025 + Ссылка Не все пингвины живут в Антарктиде или прилегающих к открытому морю Южного полушария территориях с холодным климатом. На Галапагосских островах, которые находятся почти на экваторе, обитает вид под названием галапагосские пингвины. Здесь круглый год температуры воды составляет +22...+24 °C, а воздуха — +18...+28 °C. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом императорские пингвины кооперируются, чтобы согреться? 4303 + Ссылка Императорские пингвины кооперируются, чтобы согреться — они собираются в плотные группы, температура внутри которых может достигать +35 °C при температуре окружающего воздуха −20 °C. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки? 4021 + Ссылка Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в 1988 году логотип Nestle лишился одного птенца? 6470 + Ссылка Больше века на логотипе компании Nestle была птица и три птенца в гнезде. В 1988 году в ходе очередного ребрендинга логотип лишился одного птенца. Одна из причин этого заключалась в том, что к этому времени в средней семье в западных странах стало два ребёнка вместо трёх. Неправда? Источник: www.etiziano.com

Зачем птицы-шалашники строят беседки, не выполняющие никакой полезной функции? 6663 + Ссылка Самцы птиц-шалашников для привлечения внимания самок строят изящные беседки из прутьев, украшая их цветами, ракушками, ягодами, крыльями бабочек и другими красивыми предметами. Эти беседки не выполняют никакой полезной функции. При этом шалашники не гнушаются разорять постройки других самцов или воровать из них украшения для своей беседки. Поэтому по количеству украшений самка может определить силу самца и способность защищать своё имущество. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие птицы помогают людям искать мёд и почему? 8840 + Ссылка Птицы из семейства медоуказчиков любят полакомиться пчелиным воском, однако не способны сами проникнуть в улей. Вместо этого они ищут людей или других млекопитающих, которые едят мёд, подлетают к ним и своеобразным поведением просят следовать за собой, приводя в итоге к пчёлам. После вскрытия улья, когда человек забирает мёд, эти птицы получают доступ к воску. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые могут питаться слезами других животных? 8145 + Ссылка В природе существуют моли, которые восполняют потери жидкости, высасывая слёзы у спящих животных. Так, мадагаскарская моль Hemiceratoides hieroglyphica пьёт ночью слёзы у птиц, а моль Mecistoptera griseifusa и вовсе у крокодилов и других крупных животных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кому откусил голову Оззи Осборн? 8092 + Ссылка Оззи Осборн на одном из концертов в 1982 году на самом деле откусил голову летучей мыши. Одна поклонница бросила её на сцену, и Оззи подумал, что это очередная резиновая игрушка. Но когда он укусил её за шею, оказалось, что летучая мышь живая, после чего артист был доставлен в больницу с подозрением на бешенство. А годом раньше Оззи пригласили на радио, куда он взял с собой двух голубей с целью отпустить их в знак мира. Но после выпуска первого голубя он неожиданно откусил голову второму. Позже Оззи заявил, что был в тот момент мертвецки пьян. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны между собой Канарские острова и канарейки? 9431 + Ссылка Ошибочно считать, что Канарские острова получили своё название от большого количества живущих там канареек. На самом деле наоборот — именно птицы были названы в честь островов. А название Канарские восходит к латинскому слову canis — собака. Так назвали остров римляне, когда столкнулись с его обитателями, обожествлявшими собак. И сегодня на гербе Канарских островов щит поддерживают именно собаки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто сумел выиграть золотую олимпийскую медаль, по ходу дистанции остановившись и пропустив уток? 12920 + Ссылка Двукратный олимпийский чемпион по одиночной гребле Генри Пирс из Австралии свою первую золотую медаль выиграл в Амстердаме в 1928 году. В четвертьфинальном заезде он сильно опережал соперника, как вдруг заметил преграждавшую ему путь утку с утятами. Он решил остановиться и пропустить их, а в это время противник обошёл его на пять корпусов. Однако Пирс сумел выиграть как этот заезд, так и все последующие. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какие птицы в 1995 году заставили НАСА отложить запуск шаттла «Дискавери»? 10172 + Ссылка Дятлы могут безболезненно долбить кору деревьев благодаря особому строению черепа. В отличие от других птиц, клюв у дятлов не соединён напрямую с остальной частью черепа. Между ними имеется специальная ткань, выполняющая ту же функцию, что и амортизатор в автомобиле. В 1995 году пара дятлов принесла значительный ущерб НАСА, продолбив множество дырок в изоляции топливного бака шаттла «Дискавери». Американцы были вынуждены перенести старт на два месяца. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Каким образом голуби помогают медикам и наркодельцам? 10846 + Ссылка Сейчас почтовые голуби уже редко используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удалённых районах Англии и Франции голуби доставляют в больницу пробы крови. А наркодельцы запускают целые стаи голубей для доставки героина из Афганистана в Пакистан. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Как муравьи помогают птицам избавляться от паразитов? 8888 + Ссылка Если ворошить муравейник, муравьи начинают брызгать в обидчика кислотой. Этим пользуются птицы, которые с помощью муравьиной кислоты избавляются от кожных паразитов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы помогали японцам и китайцам на рыбалке? 6199 + Ссылка Издавна в Японии и Китае для ловли рыбы использовали дрессированных бакланов. Птицам надевали кольца на шею, а затем привязывали на верёвку и выпускали в воду. Бакланы ловили рыбу, но не могли её проглотить и приносили хозяину. Сейчас данный способ практического значения не имеет и используется только для развлечения туристов. Неправда? Источник: www.floranimal.ru

Куда девают голову страусы в случае опасности? 4150 + Ссылка Когда страусы прячутся от хищников, они кладут шею и голову на землю, и становятся издали похожими на холмик земли. Скорее всего, именно эта особенность поведения птиц послужила основой для легенды о том, что страусы при опасности прячут голову в песок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы поставляют материал для супа «ласточкины гнёзда»? 4654 + Ссылка Знаменитый китайский суп «ласточкины гнёзда» на самом деле готовится из гнёзд саланганов — птиц семейства стрижиных, которые сооружают их из собственной затвердевающей слюны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фрукт раньше называли китайским крыжовником? 8135 + Ссылка Символ Новой Зеландии — фрукт киви — привезли туда из Китая и прозвали китайским крыжовником. Когда в 1950-х годах новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине Холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «kiwifruit» в честь другого символа страны — птицы киви. Так как кивифрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортёры называют его просто киви. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему страусы иногда насиживают яйца избирательно? 5878 + Ссылка Яйца страусов большую часть суток насиживают самцы, причём сразу от многих самок из стаи. Однако распределением яиц занимается главная самка — свои кладёт в центр, яйца других самок по краям. Однажды в Кении была найдена кладка страусов, состоящая из 78 яиц, из которых насижено было только 21. Подобная расточительность имеет глубокий биологический смысл: многочисленные хищники в первую очередь подбирают яйца, разбросанные вокруг гнезда, не трогая те, что лежат в его центре. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какая птица почитается почти во всех мировых религиях? 5690 + Ссылка Пеликан почитается почти во всех мировых религиях. У мусульман он считается священной птицей — по преданию пеликан носил в горловом мешке камни для постройки святынь в Мекке. В европейской геральдике пеликан, «кормящий детей своих», представляет символ самоотверженной родительской любви: считалось, что он разрывает клювом собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью. Раннехристианские писатели за это сравнивали его с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь ради спасения человечества. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто пытался надевать курицам на птицефабриках красные линзы? 5348 + Ссылка Современные птицефабрики сталкиваются с проблемой агрессивности кур, доходящей до заклёвывания птицами своих сородичей. Традиционно для предотвращения этого птицам срезают кончики клювов. Снизить агрессивность также помогает красное освещение, но оно слишком тусклое для работников фабрик. В 1980-х годах американская компания AnimaLens предложила фермерам красные контактные линзы для куриц, которые не только уменьшали их агрессивность, но и увеличивали продуктивность кладки. Однако новинка так и не прижилась, так как быстро приводила к полной потере зрения несушек. Неправда? Источник: everything2.com

Какая птица сумела прожить полтора года без головы? 27488 + Ссылка Петух Майк прожил полтора года после того, как в 1945 году американский фермер отрубил ему голову. У петуха осталось основание мозга и одно ухо. Когда фермер заметил, что петух до сих пор не скончался, то решил заботиться о нём, вводя молоко и зерно напрямую через пипетку. Майк обрёл славу после начала его демонстраций по всей стране, его подлинность задокументирована, а умер петух только из-за того, что хозяин забыл еду и шприц для очистки пищевода на месте проведения очередного показа. Многие пытались повторить этот опыт, но ни одна другая курица не прожила больше двух дней без головы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему утки и лебеди теряют способность летать? 5879 + Ссылка Утки, гуси и лебеди во время линьки теряют все маховые перья и теряют способность летать на срок до 1,5 месяцев. В это время они собираются большими группами в труднодоступных местах — например, зарослях тростника и рогоза. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Почему фламинго розовые? 9578 + Ссылка Розовая окраска фламинго дана им не с рождения, а происходит от употребляемых в пищу маленьких красных рачков или водорослей, в которых содержится каротиноид. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «типун тебе на язык»? 12543 + Ссылка Небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу, называется типун. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке человека названы типунами по аналогии с этими птичьими бугорками. По суеверным представлениям, типун обычно появляется у лживых людей. Отсюда и недоброе пожелание «типун тебе на язык». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Зачем крокодилы глотают камни? 6194 + Ссылка Многие животные с относительно слабой зубной системой, прежде всего птицы, специально глотают камни, которые попадают в желудок и способствуют перетиранию пищи. Кроме птиц такое поведение замечено у муравьедов, панголинов, утконосов, ехидн и крокодилов. Последним камни в желудке помогают также лучше балансировать тело при плавании. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая птица умеет летать назад? 10484 + Ссылка Колибри — это единственная птица, способная летать назад. В отличие от большинства птиц, крылья колибри движутся не просто вверх и вниз: они постоянно перекручиваются, а их концы описывают в воздухе плоскую восьмёрку. Меняя угол наклона крыльев и подруливая хвостом, колибри способны осуществлять любые манёвры, в том числе неподвижно зависать в воздухе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы помогали шахтёрам? 5541 + Ссылка Канарейки очень чувствительны к содержанию в воздухе метана. Эту особенность использовали в своё время шахтёры, которые, спускаясь под землю, брали с собой клетку с канарейкой. Если пения давно не было слышно, значит следовало подниматься наверх как можно быстрее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org