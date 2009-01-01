Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какую шутку придумал Утёсов, будучи расстроенным, что ему не дают звание заслуженного артиста? 39 + Ссылка По сюжету эстрадного представления Леонида Утёсова «Царевна Несмеяна» герою, которому не удалось рассмешить царевну, отрубают голову. Утёсов, которому долго не давали звание заслуженного артиста, заготовил репризу. Когда в очередной раз он положил голову на плаху, а палач заносил топор, кто-то в зале воскликнул: «Какая незаслуженная смерть!». Утёсов тут же поднялся и ответил: «Какой артист, такая и смерть». Возможно, именно эта шутка сдвинула дело с мёртвой точки, и желанное звание ему вскоре присвоили. Неправда? Источник: www.e-reading.club

Зачем римлянин Септумулей удалил мозг из головы Гракха и влил туда расплавленный свинец? 264 + Ссылка В политической борьбе, имевшей место в Риме в 121 году до н.э. и приведшей к вооружённым столкновениям, консул Луций Опимий одержал победу над народным трибуном Гаем Семпронием Гракхом. За голову Гракха была назначена награда в равном по весу количестве золота. Её принёс друг Опимия Септумулей, предварительно удалив мозг и залив на его место расплавленный свинец. Награду Септумулей получил в полном объёме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой награды был удостоен Гагарин сразу после первого космического полёта? 590 + Ссылка Первой полученной Гагариным после космического полёта наградой стала медаль «За освоение целинных земель». Её вручили после посадки подобравшего его вертолёта. Впоследствии и другим космонавтам при посадке стали вручать аналогичную медаль. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую курицу воины-мусульмане русской императорской армии попросили заменить на джигита? 436 + Ссылка «Дикая дивизия» русской императорской армии состояла в основном из кавказских мусульман. На государственных наградах для этой категории солдат изображения святых, в том числе Георгия, были заменены на двуглавого орла. Однако горцам не понравилось, что их награждают «курицей», и они попросили вернуть «джигита», поэтому орден Святого Георгия и Георгиевский крест снова стали вручаться воинам Дикой дивизии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Из солдат какой национальности был составлен самый награждаемый полк за всю историю США? 604 + Ссылка Воевавший на европейском фронте Второй Мировой войны американский пехотный полк № 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награждённых, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и зачем итальянцы массово меняли золотые обручальные кольца на железные? 608 + Ссылка В ответ на нападение Италии на Эфиопию в 1935 году Лига Наций ввела против Италии санкции, запретив весь импорт из неё и экспорт товаров стратегического назначения. Такие меры только способствовали подъёму патриотических настроений и всплеску поддержки фашистского режима. Его кульминацией стала кампания «Золото для родины», когда на площадях Рима и других крупных городов были организованы пункты приёма золота. Люди массово сдавали свои обручальные кольца, получая взамен железные. Все драгоценности сдал и Муссолини со своей семьёй, а писатель Луиджи Пиранделло пожертвовал нобелевскую медаль. Неправда? Источник: vozduh.afisha.ru

Почему фильм «Побег из Шоушенка» не получил ни одного «Оскара» и других престижных наград? 1239 + Ссылка Фильм «Побег из Шоушенка» уже много лет возглавляет самый известный интернет-рейтинг IMDB Top-250. Однако лента не получила ни одной награды самых престижных кинопремий — «Оскар», «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США. Дело в том, что 1994 год был очень богат на удачные фильмы, и награды достались таким картинам, как «Форрест Гамп» и «Криминальное чтиво». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент США получил кинематографическую антипремию, хотя вообще не был актёром? 466 + Ссылка В 2004 году лауреатами кинематографической антипремии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли и не собиралась начинать актёрскую карьеру. Причиной для наград стали кадры с ними в документальном фильме «Фаренгейт 9/11». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль, министр обороны Дональд Рамсфельд — за худшую мужскую роль второго плана, а госсекретарь Кондолиза Райс — за худший дуэт всё с тем же Бушем. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в 1813 году богатые немки с удовольствием меняли золотые украшения на железные? 766 + Ссылка В 1813 году во время войны с Наполеоном прусская принцесса Мариана придумала способ пополнения казны. Немецким женщинам предложили обменивать золотые украшения на аналогичные ювелирные предметы из железа, на которых был надпись «Gold gab ich für Eisen» («Золотом отдам я за Железо»). Ношение таких украшений быстро вошло в моду и подчёркивало патриотизм обладательницы. Похожая идея способствовала созданию в том же 1813 году одной из самых знаменитых немецких наград, Железного креста. В отличие от других существующих медалей, Железный крест из драгоценного имел только скромную серебряную оправу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент вручал премию тем, кто заснул на государственном совещании? 977 + Ссылка Во время президентства Джорджа Буша-старшего его советником по национальной безопасности был генерал-лейтенант ВВС Брент Скоукрофт, который отличался тем, что часто засыпал на государственных совещаниях. Видя это, Буш учредил специальную премию имени Скоукрофта. Ею награждались те, кто уснул во время встречи с президентом, причём тот оценивал кандидатов на получение награды по трём показателям — продолжительности и глубине сна, а также наличию храпа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое право получили в подарок футболисты сборной СССР за победу в Кубке Европы 1960 года? 1877 + Ссылка В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400 франков, а также ордера на покупку подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги. Дело в том, что даже имея на руках необходимую сумму, в Советском Союзе в то время нужно было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное разрешение от властей. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого? 1680 + Ссылка В 1895 году выпускник морского кадетского корпуса Иванов был произведён в мичманы и отправлен служить на Чёрное море. В то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера, и данному Иванову достался номер 13. В 1904 году в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны. Во время боя погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который отдал приказ о затоплении корабля и последним сошёл с борта. За проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия IV степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на «Иванов-Тринадцатый». Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какой американец в одном и том же году был признан и худшим актёром, и худшей актрисой? 1559 + Ссылка Фильм «Такие разные близнецы» 2011 года, в котором Адам Сэндлер сыграл две главные роли — брата Джека и сестры Джил — был очень негативно воспринят критиками. На вручении анти-наград «Золотая малина» фильм победил во всех 10 номинациях, включая «Худший актёр» и «Худшая актриса», доставшихся Сэндлеру. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько наград при жизни получил Ленин? 1282 + Ссылка Орден Ленина за всё время его существования был вручен более 400 000 раз. Однако сам Ленин при жизни не получил никаких наград, кроме Ордена Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики в 1922 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна и по какому поводу отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград? 3138 + Ссылка Во время и после Первой Мировой войны Великобритания вручала родственникам всех погибших памятный медальон с надписью «Он умер за честь и свободу», который в народе прозвали «Пенни мертвеца». На нём были изображены женская персонификация страны Британния рядом с другим символом страны — львом. Два дельфина в стороне символизировали морскую мощь государства, а второй лев внизу медальона раздирал на части немецкого орла. Уникальность данной награды в том, что на каждом из более чем миллиона выпущенных медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного человека. Причём звание или должность погибшего не указывались и не влияли на форму или размер награды — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого для достижения общей цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены пилили свои олимпийские медали, чтобы сплавить их гибриды? 4179 + Ссылка На олимпийских играх 1936 года в Берлине в соревнованиях по прыжкам с шестом два японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая— Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку, по другой — так решила японская федерация из-за того, что Нисиде для взятия высоты понадобилась всего одна попытка, да и вообще он старше Оэ. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. Неправда? Источник: www.sports-reference.com

Сколько золота содержится в золотой олимпийской медали? 2598 + Ссылка Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, в золотых олимпийских медалях должно содержаться не менее 6 граммов чистого золота в виде нанесения. Как правило, организаторы Игр не увеличивают эту цифру, поэтому золотая медаль в физическом смысле по большей части серебряная. Так, в медалях высшей пробы лондонской Олимпиады-2012 содержание золота составляет чуть больше 1%. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком участке фронта за силы нацистской коалиции воевали сотни еврейских солдат? 3150 + Ссылка Во время Второй Мировой войны сотни еврейских солдат и офицеров сражались за финскую армию, которая входила в зону влияния нацистской Германии. Финляндия решительно отказалась помогать нацистам в «решении еврейского вопроса», не став лишать своих граждан-евреев никаких прав и свобод и мобилизуя их на фронт наравне с обычными финнами. Трёх финских евреев за отличную службу даже наградили немецким Железным крестом, но они отказались принимать это поощрение. Неправда? Источник: shaon.livejournal.com

В каком всемирно известном спортивном трофее можно крестить детей? 1328 + Ссылка Начиная с 1993 года каждый игрок команды-обладательницы Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день. Традиционно хоккеисты привозят его в родные города, показывают друзьям и родным, но иногда кубок используется нестандартным образом. Например, кто-то принимает с ним душ, другие спят с ним в одной кровати или едят из него попкорн в кино. Два раза в Кубке Стэнли спортсмены крестили детей: в 1996 году это сделал игрок «Колорадо» Сильвен Лефевр, а в 2007 году Томас Хольстрём из «Детройта» позволил провести обряд над дочерью своей кузины. Неправда? Источник: bleacherreport.com

Кого и когда официально награждали орденом «За пьянство»? 8468 + Ссылка Пётр I боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден «За пьянство» весом около 7 кг без учёта цепи. Его вешали на шею пьяницам в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На чьей стороне во Второй Мировой войне, кроме Третьего Рейха, воевал Гитлер? 10488 + Ссылка В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награждён Семён Константинович Гитлев — случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно. Неправда? Источник: blog.dp.ru

Кто обладает как Нобелевской, так и Шнобелевской премиями? 7662 + Ссылка Голландский физик российского происхождения Андрей Гейм в 2010 году получил Нобелевскую премию за опыты, которые помогли изучить свойства графена. А 10 годами раньше он получил ироничную Шнобелевскую премию за эксперимент по диамагнитной левитации лягушек. Таким образом, Гейм стал первым человеком в мире, который владеет как Нобелевской, так и Шнобелевской премиями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал? 5199 + Ссылка Во время посещения Парижа шведским королём Густавом III к нему явилась делегация французских учёных и высказала почтение в связи с работой в Швеции выдающегося химика Карла Вильгельма Шееле, открывшего многие органические и неорганические вещества. Так как король никогда не слышал о Шееле, он отделался общими фразами, а затем немедленно издал приказ возвести химика в рыцарское достоинство. Однако премьер-министр тоже не знал учёного, и в результате титул графа достался другому Шееле — лейтенанту артиллерии, а химик так и остался неизвестным для короля и придворных. Неправда? Источник: www.nkj.ru

На ордене какого прославленного военачальника изображён другой человек? 7698 + Ссылка Орден Александра Невского вручался проявившим отвагу и мужество армейским командирам. Однако изображение на ордене — это совсем не Александр Невский. Так как ни одного прижизненного портрета великого князя не сохранилось, на орден поместили лицо сыгравшего его актёра — Николая Черкасова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого и за что награждают премией Дарвина? 9816 + Ссылка Для людей, умерших или лишившихся возможности оставить потомство в результате собственной глупости, учреждена специальная премия Дарвина. Её вручают как награду за услугу — изъятие своих генов из генофонда человечества. Одна из классических подобных историй произошла в египетской деревне. 18-летний крестьянин полез в колодец доставать упавшего туда цыплёнка. Так как он не умел плавать, то начал тонуть, и ему на помощь в колодец начали прыгать его родственники и друзья. Всего утонуло 6 человек, а цыплёнок в итоге выжил. Неправда? Источник: www.darwinawards.com

Кто и за что удостаивается Шнобелевской премии? 9262 + Ссылка В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, даёт больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирландской полиции за выписывание пятидесяти дорожных штрафов некоему Prawo Jazdy, что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премии в области экономики удостоилась компания Газпром за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и у кого отобрали ранее врученную музыкальную премию Грэмми? 4145 + Ссылка В 1987 году продюсер Boney M задумал новый проект под названием Milli Vanilli. Однако внешность основных исполнителей оказалась не соответствующей ожиданиям молодёжной аудитории, и так получилось, что лицом группы стали два танцора, всегда поющие «под фанеру». Вскоре группа обрела сверхпопулярность по всему миру, но длилось это недолго, и музыканты были разоблачены. Компания-производитель дисков стала возвращать всем желающим деньги за альбом, а у дуэта отобрали ранее врученную премию Грэмми — единственный случай в истории этой музыкальной награды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Нобелевская премия не вручается за достижения в математике? 8494 + Ссылка Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое — математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему Дирак хотел отказаться от Нобелевской премии? 10525 + Ссылка Когда английского физика Поля Дирака в 1933 году наградили Нобелевской премией, он хотел отказаться от неё, так как ненавидел рекламу. Однако Резерфорд всё же уговорил коллегу получить награду, так как отказ стал бы ещё большей рекламой. Неправда? Источник: А. Абрагам. Время вспять. М., Наука, 1991, с. 251.

Кто обещает крупную премию экстрасенсам за доказательство их способностей? 4794 + Ссылка Образовательный Фонд Джеймса Рэнди занимается исследованиями мистификаций и экстрасенсорики и гарантирует премию в миллион долларов любому, кто сможет продемонстрировать сверхъестественные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. С 1996 года ни один претендент не смог добиться получения премии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой рекламный контракт заставил Майкла Джордана завернуться в американский флаг? 9486 + Ссылка Майкл Джордан на церемонии награждения американской баскетбольной сборной золотыми медалями Олимпиады 1992 года в Барселоне стоял на пьедестале, завернувшись в американский флаг. Это было вызвано не только патриотическими чувствами, но и контрактом спортсмена с компанией Nike, так как на форме сборной стоял логотип Reebok. Неправда? Источник: espn.go.com

Когда статуэтки Оскара делали из гипса? 7878 + Ссылка Во время Второй Мировой войны статуэтки Оскара изготавливались из гипса. После окончания войны все обладатели гипсовых наград смогли заменить их на обычные металлические с позолотой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое открытие Эйнштейна было удостоено Нобелевской премии? 11048 + Ссылка В архивах Нобелевского комитета сохранилось около 60 номинаций Эйнштейна в связи с формулировкой теории относительности, однако премия была присуждена только за объяснение фотоэлектрического эффекта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто признавал Гитлера человеком года? 3351 + Ссылка В 1938 году журнал «Тайм» назвал Адольфа Гитлера «Человеком года». Правда, это был единственный раз, когда фотография человека года не была размещена на обложке журнала. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как отреагировал Бернард Шоу на вручение Нобелевской премии? 10885 + Ссылка В 1925 году Нобелевскую премию по литературе присудили Бернарду Шоу, который назвал это событие «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в текущем году». Неправда? Источник: www.langust.ru