Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

У какой планеты два спутника раз в четыре года меняются орбитами? 75 + Ссылка Расстояние между двумя спутниками Сатурна, Эпиметеем и Янусом, составляет 50 км, что меньше среднего радиуса каждого из них. Когда один из спутников, расположенный ближе к планете, догоняет второй, происходит гравитационный манёвр — они меняются орбитами. Такие перестроения происходят примерно раз в четыре года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится Море Москвы и кто возмущался этим названием? 407 + Ссылка Тёмные пятна на поверхности Луны повелось именовать морями. В качестве их названий обычно используют либо что-то связанное с водой (например, Море Дождей), либо какое-то состояние души (например, Море Спокойствия). Когда советская автоматическая станция «Луна-3» передала первые изображения обратной стороны спутника, там обнаружилось ещё два пятна, одно из которых решили назвать Море Москвы. Многие астрономы возмутились, что это нарушает устоявшийся принцип именования. Успокоить всех сумел француз Одуен Дольфюс, который заметил, что «Москва — это, по сути, тоже душевное состояние». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая неточность перевода вызвала появление теории о высокоразвитой цивилизации на Марсе? 278 + Ссылка В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на Марсе сетчатую структуру из линий, которые назвал словом «canali». В итальянском языке оно может означать как протоки естественного происхождения, так и искусственно созданные каналы, но в переводе его работ на английский был употреблён термин «canals», который применяется только к рукотворным объектам. Это спровоцировало появление множества теорий и литературных произведений о высокоразвитой цивилизации на Красной планете. Позже было доказано, что эти каналы были всего лишь оптической иллюзией, вызванной несовершенством телескопов того времени. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где в космосе можно увидеть улыбку Чеширского кота? 497 + Ссылка Астрономам известны так называемые кольца Эйнштейна-Хвольсона — оптические иллюзии, возникающие из-за гравитационных линз. Линзой может выступать чёрная дыра или массивная галактика, расположенная прямо на линии между земным наблюдателем и менее массивной далёкой галактикой, свет которой мы и наблюдаем в виде кольца. Одно из таких колец учёные окрестили «улыбкой Чеширского кота». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая характеристика нашей планеты оказывает наибольшее влияние на смену времён года? 486 + Ссылка Хотя Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, то, что в какую-то часть года мы находимся ближе к светилу, а в другую дальше, не оказывает определяющего влияния на смену времён года. Гораздо большее значение для чередования зимы, весны, лета и осени имеет наклон земной оси к орбите, составляющий 23,3°. В период между весенним и осенним равноденствиями северное полушарие больше наклонено к Солнцу, получает больше энергии, и там становится теплее, а в южном — холоднее. В другие полгода, соответственно, всё наоборот. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая известная физическая теория получила название от её критика? 670 + Ссылка Термин «Большой взрыв» для характеристики раннего развития Вселенной впервые употребил британский астроном Фред Хойл в лекции, которая была посвящена критике этой модели. Тем не менее, термин прижился, войдя в обиход и сторонников теории Большого взрыва. Кстати, с английского «Big Bang» уместнее переводить как «Большой хлопок», что точнее передаёт негативный оттенок, подразумеваемый Хойлом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каков усреднённый цвет всех источников света во Вселенной? 440 + Ссылка Группа астрономов Университета Джонса Хопкинса в 2002 году определила, что если усреднить цвета всех источников света во Вселенной, то получится светло-бежевый цвет. Его показали в заметке газеты «Вашингтон Пост» и предложили читателям придумать ему название. Один из них, сидя в «Старбаксе», заметил схожесть этого оттенка с цветом кофе в его кружке и отправил в газету вариант «Космическое латте», который и победил в конкурсе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие научные знания использовал Колумб для устрашения индейцев? 688 + Ссылка Во время четвёртой экспедиции Христофор Колумб со своей командой прожили год на Ямайке, где местные аборигены охотно снабжали их провиантом. Но со временем они стали приносить меньше еды, и Колумб обратился к астрономическим таблицам, обнаружив, что 29 февраля 1504 года состоится полное лунное затмение. В этот день он сказал индейским вождям, что его боги возмущены их поведением и вскоре это продемонстрируют. Когда луна покраснела, вожди в ужасе стали просить прощения. Колумб удалился в каюту до конца затмения, а потом объявил, что индейцы прощены, и те вернули поставки на прежний уровень. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким совпадением обусловлена кажущаяся с Земли одинаковость размеров Луны и Солнца? 1220 + Ссылка Во время полного солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением: диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны, но и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше, поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Данное соотношение размеров и расстояний уникально для всех планет Солнечной системы и всех известных их спутников. Причём это совпадение пришлось именно на наше время, ведь Луна постепенно удаляется от Земли, и спустя миллионы лет полное солнечное затмение уже нельзя будет увидеть. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Зачем вавилоняне назначали временного царя на период лунного затмения? 730 + Ссылка Астрономы Вавилона успешно предсказывали как солнечные, так и лунные затмения, причём последние считались плохим знаком для правящего царя. Поэтому на период затмения назначался временный царь, которого затем убивали, так что предзнаменование всегда оправдывалось. Неправда? Источник: sunearthday.nasa.gov

У какой планеты на северном полюсе наблюдается почти правильный шестиугольник? 1421 + Ссылка На северном полюсе Сатурна наблюдается вихрь из облаков в форме почти правильного шестиугольника. Строгое научное объяснение данному феномену отсутствует, однако учёные Оксфордского университета смогли создать подобные вихри в лабораторном эксперименте. В баллон с водой, стоящий на вращающемся столе, опускали маленькие кольца, которые вращались ещё быстрее. Возникающие вихри создавали потоки жидкости различных форм — не только шестиугольные, но и квадратные, треугольные и овальные. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком астрономическом теле есть кратер Водяной и тёмное пятно Кикимора? 1717 + Ссылка Почти все географические объекты на Тритоне, самом большом спутнике Нептуна, названы в честь водяных духов, божеств и монстров. Например, здесь есть кратер, названный в честь Левиафана, а также линия кратеров «Цепь Кракена». Астрономы не забыли и о духах славянской мифологии: один из кратеров носит имя Водяной, а одно из тёмных пятен на поверхности спутника называется Кикимора. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Можно ли увидеть восход и закат Земли на Луне? 1723 + Ссылка Известно, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной, однако для того, кто находится на Луне, Земля не будет висеть неподвижно в небе. Это связано с тем, что, во-первых, орбита Луны не круговая, а эллиптическая, а во-вторых, ось вращения Луны наклонена к оси орбиты вокруг Земли. Благодаря этим малым движениям, которые обобщённо называют либрацией, наблюдателю на Земле доступны для обозрения в совокупности около 60% лунной поверхности. В свою очередь, наблюдатель, находящийся на границе лунного диска, может видеть восход и закат Земли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько человек похоронено на Луне? 4138 + Ссылка Американский учёный Юджин Шумейкер, который занимался геологией и планетологией и был одним из открывателей врезавшейся в Юпитер кометы Шумейкера-Леви 9, является единственным на данный момент человеком, похороненным на Луне. Капсула с частью его пепла была помещена на межпланетную исследовательскую станцию Lunar Prospector, которая закончила свою миссию, упав на наш спутник, в 1999 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие католические священники сделали научные открытия, противоречащие религиозным догматам? 2414 + Ссылка Среди католиков немало учёных, сделавших открытия, которые прямо противоречили религиозным догматам. Причём они были не просто верующими людьми, но и служили священниками. Самый известный такой человек — Николай Коперник, он служил каноником в епархии Вармии и прославился своей теорией гелиоцентрической системы мироздания. Католическая церковь впоследствии запретила его учение и подвергла труды цензуре. Другой пример уже из 20 века — бельгиец Жорж Леметр, получивший сан аббата и работавший во многих университетах. Он стал автором теории расширяющейся вселенной независимо от советского математика Фридмана, и впоследствии его рассуждения легли в основу теории «Большого взрыва». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой народ давал имена межзвёздным тёмным участкам в млечном пути? 2254 + Ссылка Древние инки выделяли на небосводе и давали названия не только звёздам и созведиям, как это привычно нам. Они также именовали чёрные пятна в млечном пути. Среди названий таких межзвёздных участков — Лама, Детёныш ламы, Пастух, Кондор, Куропатка, Жаба, Змея и Лиса. Неправда? Источник: rumbur.ru

Какую верную гипотезу выдвинул Кеплер, неверно расшифровав анаграмму Галилея? 3400 + Ссылка Увидев в телескоп Сатурн с неясными придатками, Галилей решил, что открыл спутники Сатурна. В то время существовала мода публиковать шифровки об открытиях, а когда они подтверждались, предоставлять публике расшифровку и тем самым подтверждать своё первенство. Галилей опубликовал анаграмму: «Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras». Позже он расшифровал это на латыни: «Altissimum planetam tergeminum observavi» («Высочайшую планету тройную наблюдал»), хотя через время выяснилось, что эти «спутники» являются кольцами Сатурна. Другой астроном Иоганн Кеплер попытался расшифровать анаграмму, и у него получилось: «Salve, umbistineum geminatum Martia proles» («Привет вам, близнецы, Марса порождение»). Кеплер решил, что Галилей открыл два спутника Марса. Хотя эта расшифровка была неверна, гипотеза оказалась правильной, а подтвердилась спустя 250 лет. Неправда? Источник: www.sai.msu.su

Чего опасались жители Земли в 1910 году, когда наша планета прошла сквозь хвост кометы Галлея? 3684 + Ссылка В 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галлея, одной из составляющих которого является ядовитый газ циан. Один из ведущих астрономов того времени Камиль Фламмарион заранее предсказал, что этот газ отравит атмосферу и может убить всё живое на планете. В связи с этим население усиленно покупало защитные маски, а также выпущенные предприимчивыми производителями противоциановые пилюли и зонты. В итоге оказалось, что ядовитый газ в хвосте кометы был очень разрежен и не оказывал никакого влияния на живых существ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда обнаружил на Луне единорогов и крылатых гуманоидов? 6211 + Ссылка В 1835 году нью-йоркская газета Sun опубликовал серию очерков об открытии жизни и цивилизации на Луне. Якобы астроном Джон Гершель собрал очень мощный телескоп и присоединил к нему микроскоп, чтобы разглядеть мелкие детали. В результате он обнаружил на Луне единорогов, бесхвостых бобров и крылатых гуманоидов. Публикации произвели настоящий фурор и резко увеличили тираж газеты, который не упал даже после разоблачения мистификации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Солнце на небе Меркурия периодически останавливается и движется в обратном направлении? 4942 + Ссылка Как известно, Меркурий вращается вокруг своей оси очень медленно, а скорость его движения по орбите неравномерна. В течение примерно 8 суток из 88 орбитальная скорость этой планеты становится выше вращательной. Если в это время наблюдатель будет находиться на поверхности Меркурия, он увидит, что Солнце на небе остановилось и движется в обратном направлении. Такое явление иногда называют эффектом Иисуса Навина — библейского героя, согласно легенде, остановившего Солнце. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое явление может происходить в северном и южном полушариях одновременно и почти зеркально? 3947 + Ссылка Известно, что явления, аналогичные северному сиянию, бывают и в южном полушарии, а их появление связано с частицами, которые прилетают после солнечных вспышек. Более того, полярные сияния часто происходят одновременно и являются почти зеркальным отражением друг друга, что удалось выяснить благодаря снимкам со спутника НАСА. Неправда? Источник: www.astronet.ru

Где, несмотря на решение астрономов, Плутон законодательно объявили нормальной планетой? 5551 + Ссылка Несколько лет назад Международный астрономический союз лишил Плутон статуса планеты, назвав его карликовой планетой. Однако это решение понравилось не всем. В марте 2009 года сенат штата Иллинойс принял постановление, что Плутон будет считаться в штате планетой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в небе расположена Прикол-звезда? 9557 + Ссылка Раньше на Руси было распространено альтернативное название созвездия Большой медведицы вместе с Полярной звездой — Конь на приколе (имеется в виду пасущийся конь, привязанный верёвкой к колышку). А Полярную звезду, соответственно, называли Прикол-звездой. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Какая планета Солнечной системы вращается не как остальные? 4201 + Ссылка Почти у всех планет Солнечной системы плоскость экватора незначительно расходится с плоскостью орбиты, поэтому они вращаются наподобие волчка. Исключением является Уран, который вращается «лёжа на боку», так как плоскость его экватора наклонена к плоскости орбиты под углом 98°. Это делает планету похожей на катящийся шар. В момент солнцестояния один из полюсов Урана направлен прямо на Солнце, а через половину уранского года «полярный день» наступает в другом полушарии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие знаки зодиака были названы в честь малоизвестной богини правды? 5248 + Ссылка Древнегреческая богиня правды Дике была второстепенным персонажем пантеона, но дала название сразу двум знакам зодиака. По легенде, она жила на Земле с людьми, а потом вознеслась на небо и стала созвездием Девы. А её неизменный атрибут — весы, аналогичный весам правосудия её матери Фемиды, стал созвездием Весов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой небесный объект сопровождал рождение и смерть Марка Твена? 9839 + Ссылка В 1835 году рядом с Землёй пролетала комета Галлея, а через две недели после её перигелия родился Марк Твен. В 1909 году он написал: «Я пришёл в этот мир с кометой и уйду тоже с ней, когда она прилетит в следующем году». Так и случилось: Твен умер 21 апреля 1910 года, на следующий день после очередного перигелия кометы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто первым выдвинул теорию о том, что земля вращается вокруг Солнца? 6507 + Ссылка Гелиоцентрическая теория устройства Солнечной системы была впервые выдвинута ещё греческим астрономом и философом Аристархом Самосским за 1800 лет до Николая Коперника. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ещё недавно находилось общество, члены которого придерживались модели плоской Земли? 6328 + Ссылка Английский изобретатель Самюэль Роуботэм издал в 19 веке книгу, в которой доказывал, что Земля на самом деле плоская, как сказано в некоторых библейских текстах. Его последователи как 19-го, так и 20-го века предлагали множество опровержений фактов, свидетельствующих, что наша планета это сфера, а спутниковые фотографии Земли называли подделками. Созданное в 1956 году Общество плоской Земли в момент своего расцвета насчитывало 3000 членов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда было ослаблено гравитационное поле Земли? 26973 + Ссылка 1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур в эфире радио BBC разыграл слушателей, объявив, что в 9:47 случится редкий астрономический эффект: Плутон пройдёт позади Юпитера, вступит с ним в гравитационное взаимодействие и немного ослабит гравитационное поле Земли. Если слушатели подпрыгнут в этот момент, они должны испытать странное чувство. Начиная с 9:47 BBC получило сотни звонков с рассказами о странном чувстве, а одна женщина даже заявила, что вместе со своими друзьями оторвалась от стульев и летала по комнате. Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Что сказал Галилей инквизиции? 6909 + Ссылка Инквизиция заставила Галилея отречься от своих слов о том, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, но своих убеждений учёный не поменял. Однако знаменитую фразу — «И всё-таки она вертится!» — он не произносил. Этот миф сочинил через сто лет итальянский журналист. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая причина привела к сожжению на костре Джордано Бруно? 8371 + Ссылка Джордано Бруно был сожжён католической церковью не за научные (а именно поддержку коперниковской гелиоцентрической теории), а за антихристианские и антицерковные взгляды (например, утверждение о том, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в Солнечной системе сутки длятся немногим меньше года? 3751 + Ссылка За один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси ровно на полтора оборота. Другими словами, за 2 года на этой планете проходит всего 3 суток. А на Венере сутки вообще длятся больше года, то есть вокруг своей оси Венера вертится медленнее, чем вокруг Солнца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org