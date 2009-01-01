Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему картина Гогена «Бретонская деревня в снегу» была продана под названием «Ниагарский водопад»?
Картина Поля Гогена «Бретонская деревня в снегу» была продана на аукционе после его смерти. Аукционер по ошибке повесил её вверх ногами и выставил под названием «Ниагарский водопад».
Источник: arthive.com
Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки?
На картине Репина «Запорожцы» только один казак за столом голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава.
Источник: ru.wikipedia.org
Где реставрация керамических изделий стала видом искусства с использованием золотого порошка?
Реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчёркивании согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия. Некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры?
В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой художник любил помещать на стены изображаемых помещений репродукции других своих картин?
В левом верхнем углу картины Решетникова «Опять двойка» висит репродукция его другого известного полотна — «Прибыл на каникулы». В свою очередь, репродукция «Опять двойки» находится в левом верхнем углу картины «Переэкзаменовка», для которой позировал тот же мальчик. Её главный герой сидит за столом летом в сельском доме и зубрит, в то время как остальные дети играют на улице.
Источник: ru.wikipedia.org
Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой?
На знаменитой картине Флавицкого «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой художник под впечатлением от работы другого полностью переделал свою фреску?
Однажды Рафаэль договорился с ключником Сикстинской капеллы и проник в неё, чтобы посмотреть на процесс работы Микеланджело над росписью потолка. Будучи сильно впечатлённым, Рафаэль вернулся к своей фреске пророка Исайи в Церкви Святого Августина, отскоблил её и написал заново в другой манере, подражая Микеланджело.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами?
Исследования «Чёрного квадрата» Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками — одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая — к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно чёрному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.
Источник: meduza.io
Какому художнику создавать шедевры «помогали» светлячки?
Некоторые художники эпохи Возрождения для создания эскизов пользовались камерой-обскурой, в качестве которой иногда выступал не просто ящик, а целая комната с отверстием в стене или потолке. Сложность этого метода заключалась в том, что рисовать нужно было в полной темноте. Дальше других пошёл мастер светотени Караваджо, на холстах которого были обнаружены следы флуоресцирующих веществ. Исследователи полагают, что в основе этих субстанций был порошок из истолчённых светлячков.
Источник: news.bbc.co.uk
Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок?
Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации.
Источник: www.nzherald.co.nz
Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми?
В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых учёных с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны. Этими учёными были Пётр Капица и Николай Семёнов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы.
Источник: ru.wikipedia.org
Картины какого художника соответствуют математическому описанию турбулентных потоков?
Математики, исследовавшие картины Ван Гога, пришли к выводу, что завихрения на некоторых его полотнах довольно точно описывают невидимые для глаза турбулентные потоки воздуха. Это выражается в том, что большая или меньшая яркость точек на картинах пропорциональна скоростям точек потока в соответствующих координатах при математическом моделировании турбулентности. Учёные также отмечают, что подобные картины, в том числе знаменитая «Звёздная ночь», писались Ван Гогом в периоды психической нестабильности.
Источник: www.gazeta.ru
Каким образом останки древнеегипетских мумий попали на картины?
Начиная с 16 века некоторые художники использовали коричневую краску, основой которой были останки забальзамированных древнеегипетских мумий. Особой популярностью этот пигмент пользовался у прерафаэлитов — многие их произведения выполнены в насыщенных коричневых тонах. Спрос на краску породил и предложение от мошенников, которые вымачивали в смоле тела казнённых преступников, обжигали их на солнце и выдавали за подлинные мумии.
Источник: en.wikipedia.org
Где применяли пытки, источником вдохновения для которых были работы Дали и Кандинского?
Работы Дали и Кандинского вдохновили республиканцев на создание особых пыточных камер для пленных франкистов во время Гражданской войны в Испании. В них были кровати с поверхностью под углом 20°, пол с хаотично приделанными кирпичами, на стенах висели картины от представителей абстракционизма и сюрреализма. Пытки включали также просмотр фильма Бунюэля «Андалузский пёс».
Источник: news.bbc.co.uk
Как нужно анатомически правильно изображать распятие Христа?
В 1801 году английский скульптор Томас Бэнкс вместе с художниками Бенджамином Уэстом и Ричардом Косвеем решили экспериментально проверить, насколько правильно с точки зрения анатомии в мировом искусстве изображается сцена распятия Христа. Они приобрели право на использование тела повешенного преступника, которое прибили гвоздями к кресту. Когда труп окоченел, с него был сделан гипсовый слепок. По нему видно, что распятие корректнее изображать со свисающей кожей в области подмышечных впадин, выпуклым животом и руками под углом 45° к перекладине. Этот слепок периодически выставляется в лондонской Королевской Академии художеств.
Источник: www.racollection.org.uk
Где можно увидеть гигантские картины из риса, меняющиеся каждый год?
В 1993 году жители японского села Инакадате задумались, как привлечь туристов, и у них возникла идея художественного оформления рисовых полей. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов на полях появляются и более знакомые всему миру образы — например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны ещё и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.
Источник: en.wikipedia.org
Название какой картины Рембрандта противоположно замыслу художника?
Написанная в 1642 году картина Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» со временем стала более известна как «Ночной дозор». Однако при реставрации полотна в 1947 году выяснилось, что слово «ночной» здесь не очень уместно. Рембрандт покрыл картину несколькими слоями тёмного лака, а за долгие годы нахождения в амстердамской ратуше она ещё и стала жертвой копоти от камина. Очистка полотна вкупе с анализом теней от персонажей показали, что действие происходит между полуднем и двумя часами дня.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Зачем один художник дал возможность стрелять по себе из пейнтбольного ружья через Интернет?
Американский художник иракского происхождения Вафаа Билал осуществил в 2007 году проект «Domestic Tension», заперевшись на месяц в маленькой комнате. Эта акция стала протестом художника против войны в Ираке, хотя сам он подвергался аресту за диссидентство ещё при режиме Саддама Хусейна. По словам Билала, множество иракцев, в том числе его родственники, были убиты американцами, которые даже не находились там — им было достаточно удалённо нажать кнопку для запуска ракеты, как будто в компьютерной игре. Именно поэтому художник позволил всем наблюдать за собой, а также стрелять в него из дистанционно управляемого пейнтбольного ружья через Интернет. За месяц посетители его сайта произвели около 60 тысяч выстрелов.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Рембрандт изменил черты лица Данаи в процессе написания картины?
Знаменитая картина Рембрандта «Даная» не сразу обрела знакомый нам вид. Исследование с помощью рентгенограмм показало, что лицо изображённой женщины изначально было другим и больше напоминало жену художника Саскию. Однако после смерти супруги Рембрандт изменил черты лица Данаи, приблизив их к образу своей новой пассии Гертье Диркс.
Источник: ru.wikipedia.org
Когда среди европейских дам было модно носить платья с полностью открытой грудью?
В 15 веке под влиянием идей Ренессанса в Европе возникла мода на женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей этой моды была любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Крой с открытой грудью сохранялся в той или иной степени вплоть до 19 века и был запечатлён художниками на множестве портретов дам из высшего общества. Обнажённая грудь согласно моральным устоям того времени была более допустима, чем голые ножки или плечи.
Источник: en.wikipedia.org
Почему не сохранилась статуя Микеланджело, выполненная им по заказу Пьеро де Медичи?
Зимой 1494 года во Флоренции прошёл сильный снегопад. Правитель Флорентийской республики Пьеро де Медичи, вошедший в историю под именем Пьеро Невезучий, вызвал Микеланджело и заказал ему вылепить снежную статую. Работа была выполнена, и современники отмечали её красоту, но никаких сведений о том, как выглядел снеговик или кого он изображал, не сохранилось.
Источник: en.wikipedia.org
Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»?
На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали.
Источник: awesomenator.com
Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст?
Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике.
Источник: ru.wikipedia.org
Кем была выпущена книга, которая зашифровывала сама себя после первого прочтения?
Основатель стиля киберпанк Уильям Гибсон в соавторстве с художником Деннисом Эшбо и издателем Кевином Бегосом-младшим выпустили в 1992 году концептуальную работу «Агриппа (книга мёртвых)». Она состояла из художественного альбома, в который была вложена дискета с поэмой, посвящённой человеческой памяти и постепенному размыванию сохранённых в ней фрагментов. Особенность была в том, что поэму можно было прочитать только однажды, так как при первом же чтении программа на дискете зашифровывала текст. Точно так же рисунки и надписи альбома были напечатаны фоточувствительной краской, которая начинала увядать при попадании на неё света.
Источник: en.wikipedia.org
Какой объект, предназначенный для уничтожения, превратился в 100 неуничтожимых?
В 1923 году американский художник Ман Рэй создал работу «Объект, предназначенный для уничтожения». Он представлял собой обычный метроном, на маятник которого был прикреплён обрезок фотографии женского глаза. В 1957 году группа парижских студентов ворвалась в здание, где этот объект выставлялся, схватила его, а уже на улице один из похитителей выстрелил в него из пистолета. Ман Рэй получил страховку за это уничтожение и создал 100 реплик, каждая из которых была названа «Неуничтожимый объект». Их можно увидеть в различных музеях и частных коллекциях.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине?
На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто нарисовал пенис, который был послан на Луну как произведение искусства?
Во время полётов астронавтов на Луну американец Форрест Майерс загорелся идеей послать туда какое-нибудь произведение искусства. Он изготовил маленькую керамическую пластинку, поместив на неё шесть рисунков известных американских художников того времени, сделанных специально для этого проекта. Среди них было и творение Энди Уорхола, представляющее собой его стилизованные инициалы, изначально узнаваемые как пенис. Попытки Майерса договориться официальным путём с НАСА успехом не увенчались, тогда он познакомился с одним из инженеров, и тот тайно прикрепил пластинку к лунному модулю «Аполлона-12». С тех пор данную пластинку называют «Лунным музеем» и первым объектом искусства в космосе.
Источник: en.wikipedia.org
Как можно сделать облако внутри помещения?
Голландский художник Бернднот Смильде придумал способ делать облака внутри помещений. Для этого он создаёт условия по тщательно подобранным параметрам температуры, влажности и освещения, а затем выпускает немного пара из дымовой машины. Получившееся облако держится в воздухе несколько мгновений, которых хватает, чтобы его сфотографировать.
Источник: techland.time.com
Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа?
Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году.
Источник: en.wikipedia.org
Кто нарисовал обнажённую версию Мона Лизы?
Одним из студентов Леонардо да Винчи был юноша по имени Салаи. Многие искусствоведы уверены, что именно он был моделью для картин Леонардо «Иоанн Креститель» и «Бахус». Существуют также версии, что переодетый в женское платье Салаи послужил образом самой Моны Лизы, и что между учеником и учителем была интимная связь. Работы самого Салаи мало известны, одной из них является обнажённая версия Джоконды под названием «Монна Ванна».
Источник: en.wikipedia.org
Кого изображали с треугольными или квадратными нимбами на некоторых христианских иконах?
В христианской традиции святых на иконах и полотнах изображают обычно с круглым нимбом над головой, однако известны и рисунки с нимбами других форм. Бог-отец иногда изображался с треугольным нимбом, что символизировало Троицу. Нимбом прямоугольной формы украшали голову некоторых святых или римских пап, которые ещё не умерли. Существуют фрески, на которых изображены персонификации добродетелей с гексагональными нимбами.
Источник: en.wikipedia.org
Кто и где может заболеть синдромом Стендаля?
Французский писатель Стендаль после визита во Флоренцию в 1817 году написал: «Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю…». Взволновавшие писателя шедевры искусства могут оказывать похожее влияние и на других людей, вызывая частое сердцебиение и головокружение — такое психосоматическое расстройство названо синдромом Стендаля. «Подцепивший» его человек испытывает крайне обострённые эмоции от созерцания картин, как бы переносясь в пространство изображения. Нередко переживания настолько сильны, что люди пытаются разрушить произведения искусства. В более широком смысле синдром Стендаля может вызвать любая наблюдаемая красота — например, природы или женщин.
Источник: ru.wikipedia.org
По каким правилам играют в трёхсторонний футбол?
Датский художник Асгер Йорн ещё в начале 1990-х годов придумал трёхсторонний футбол. В него играют одновременно три команды на шестиугольном поле, а ворота команд расставлены на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча считается не забившая больше всех, а пропустившая меньше всех команда. Главной идеей создания такого вида спорта автор считал разрушение традиционной биполярной конфронтации в футболе и придание игре более философского подхода. Сегодня матчи по трёхстороннему футболу, как правило, несистемны и приурочены к фестивалям, выставкам или крупным политическим событиям.
Источник: en.wikipedia.org
Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды?
На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену».
Источник: ru.wikipedia.org
Когда архитекторы или музыканты могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом?
С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда происходит слово «миниатюра»?
Слово «миниатюра» происходит от латинского названия красной краски «minium» и в оригинале обозначает античные или средневековые картины в жанре иллюминированного манускрипта. Из-за небольшого размера этих картин и наличия в слове приставки «мини» позже случилась этимологическая метаморфоза, в результате чего миниатюрами стали называть любые маленькие рисунки, особенно портретные миниатюры. Из живописи термин проник и в литературу, где им обозначают произведения небольшого формата.
Источник: en.wikipedia.org
Где можно увидеть многоцветные и трёхмерные пещерные рисунки древних людей?
Рисунки древних людей в пещерах необязательно примитивны и грубы. Например, в испанской пещере Альтамира найдены полихромные рисунки эпохи верхнего палеолита (более 10 тысяч лет назад). На стенах пещер изображены, главным образом, животные — бизоны, лошади, кабаны, причём не одним, а несколькими цветами сразу. Более того, естественные контуры стены были использованы древними художниками для создания трёхмерного эффекта.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда произошло слово «силуэт»?
В 1759 году французский министр Этьен де Силуэт ввёл жёсткие экономические ограничения из-за финансового кризиса, вызванного Семилетней войной. Именно от его фамилии произошло название силуэтов — портретов, вырезанных из чёрной бумаги — так как, во-первых, они были гораздо дешевле картин, а во-вторых, сам министр увлекался изготовлением таких портретов.
Источник: en.wikipedia.org
Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»?
Художников Эдуарда Мане и Клода Моне иногда путают — ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Мане «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве».
Источник: en.wikipedia.org
Кто сумел продать собственные фекалии по цене золота такой же массы?
В 1961 году итальянский художник Пьеро Мандзони продал необычные произведения искусства. Он заявил, что собрал собственные фекалии, и расфасовал их в 90 баночек, написав на каждой: «100%-ое натуральное дерьмо художника». При этом Мандзони установил цену каждой баночки эквивалентно цене золота той же массы, и все экземпляры были проданы. Позже ассистент Мандзони сказал, что в баночках разложен обычный гипс, однако ни один из покупателей не давал комментариев на этот счёт.
Источник: ru.wikipedia.org
Зачем сенбернаров изображают с бочонками бренди на шее?
Сенбернары на фотографиях часто изображаются с бочонком бренди на шее. Якобы, этот алкоголь используется для приведения в чувство людей, найденных под снежным завалом в горах. На самом деле монахи из монастыря Святого Бернарда, которые и придумали использовать собак этой породы для поиска попавших в лавину, утверждают, что такого никогда не было, ведь алкоголь только способствует оттоку тепла и никак не помогает замерзающему. По всей видимости, первым бочонок бренди на шее собак изобразил английский художник Эдвин Лэндсир на картине «Альпийские мастиффы спасают увязшего путника».
Источник: www.cracked.com
Как посредством живописи доказали, что за последнюю тысячу лет средний человек ест всё больше и больше?
Исследование полотен различных художников на мотив Тайной вечери за последнюю тысячу лет показало, что количество потребляемой пищи одним человеком неуклонно повышается. Учёные анализировали соотношение наполняемости посуды и тел апостолов и высчитали, что размер основного блюда вырос на 69%, размер тарелок на 66%, а размер хлебов на 23%. Причём такой рост с течением времени происходит постепенно и без резких скачков.
Источник: www.gazeta.ru
Какого скульптора трижды не приняли в парижскую Школу изящных искусств?
Знаменитый скульптор Огюст Роден трижды пытался поступить в парижскую Школу изящных искусств, но всякий раз получал отказ.
Источник: en.wikipedia.org
Носил ли адмирал Нельсон чёрную повязку на глазу?
Есть много портретов адмирала Горацио Нельсона, на котором он изображён с чёрной повязкой на глазу. Это не соответствует исторической действительности — хотя Нельсон был ранен в глаз и почти перестал им видеть, внешне глаз никак не был повреждён, и необходимости носить повязку не было, что подтверждают все прижизненные портреты адмирала. Только после его смерти начали пририсовывать повязку для придания большего пафоса национальному герою.
Источник: www.bbc.co.uk
Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина?
Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Её звали Окуни и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях, и женщин в театре кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах женские роли стали снова исполнять женщины.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем?
В 2006 году американский магнат Стив Уинн согласился продать картину Пабло Пикассо «Сон» за 139 миллионов долларов, и это стало бы одной из самых больших цен в истории за произведение искусства. Однако при демонстрации картины Уинн слишком сильно размахивал руками и порвал полотно локтем. Владелец расценил это как знак свыше и принял решение не продавать картину после восстановления.
Источник: www.lenta.ru
Какой художник экономил деньги на отправке писем, просто рисуя марки на конвертах?
Художник Владислав Коваль во время учёбы в Москве посылал письма родным. При этом марки на конверты он не наклеивал, а рисовал, и все письма дошли в таком виде. Когда министерство печати объявило конкурс на эскизы новых марок, студент Коваль принёс организаторам пачку конвертов и стал победителем.
Источник: www.nkj.ru
Что побудило Микеланджело высечь своё имя на одной из его скульптур?
Когда Микеланджело закончил свою первую «Пьету» и её выставили в Соборе Святого Петра, до автора дошли слухи, что людская молва приписывает эту работу другому скульптору — Кристофоро Солари. Тогда Микеланджело высек на поясе Девы Марии: «Это сделал флорентиец Микеланджело Буонаротти». Позже он сожалел об этой вспышке гордости и больше никогда не подписывал свои скульптуры.
Источник: en.wikipedia.org
Почему у Моны Лизы выбриты волосы на лбу и выщипаны брови?
В Западной Европе в 15 веке существовал такой идеал женщины: S-образный силуэт, изогнутая спина, круглое бледное лицо с высоким чистым лбом. Чтобы соответствовать идеалу, женщины выбривали волосы на лбу и выщипывали брови — точно так же, как у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо.
Источник: ru.wikipedia.org
Что изображалось на картинах — ранних представителях натюрморта?
Среди ранних натюрмортов были картины в жанре ванитас. Композиционным центром в них был человеческий череп. Также в композиции участвовали гнилые фрукты, увядающие цветы и другие предметы, символизирующие старение и затухание. Такие картины предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти.
Источник: ru.wikipedia.org
Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»?
В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины, — взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию её детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил.
Источник: ilya-repin.ru
Сколько пальцев на правой руке папы римского на картине «Сикстинская мадонна»?
При взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II шесть пальцев (это ощущение усиливается переводом имени Сикст — «шестой»). На самом деле это место является частью ладони.
Источник: ru.wikipedia.org
Как выглядит памятник человеку-невидимке?
В Екатеринбурге установлен памятник человеку-невидимке, герою романа Герберта Уэллса. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные оттого, что авторов памятника — двое, и каждый захотел оставить свой след.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Каким жестом древние римляне приказывали убить поверженного гладиатора?
Мнение о том, что древнеримские зрители в Колизее выбирали жизнь или смерть для побеждённого, направляя большой палец вверх или вниз, ошибочно. Оно возникло после появления картины ‘Pollice Verso’ художника Жана-Леона Жерома, который неправильно перевёл латинский текст. На самом деле отогнутый в любом направлении (вверх или вниз) большой палец означал смерть для побеждённого, символизируя обнажённый меч. А чтобы даровать жизнь, зрители показывали сжатый кулак, намекая на меч, спрятанный в ножны.
Источник: penelope.uchicago.edu
Кто помогал Шишкину рисовать медведей на картине «Утро в сосновом лесу»?
Картину «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин написал не один, а в соавторстве с Константином Савицким (который рисовал медведей). Однако коллекционер Павел Третьяков после приобретения картины стёр подпись Савицкого, так что сейчас автором картины указывается один Шишкин.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Малевича?
Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича написал чёрный квадрат — картину под названием «Битва негров в пещере глубокой ночью». Также он почти на семьдесят лет предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу из одной тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произведением «Траурный марш для похорон великого глухого».
Источник: ru.wikipedia.org
Какой смысл имеет чередование цветных и чёрно-белых сцен в фильме «Дядя Ваня»?
В фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», вышедшем в 1970 году, встречаются как цветные, так и чёрно-белые сцены. Некоторые критики нашли художественное обоснование для такого приёма. На самом деле не хватало запасов цветного «Кодака», а советская цветная плёнка не давала нужного качества изображения, поэтому и снимали на чёрно-белую.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему Микеланджело изобразил на своей скульптуре пророка Моисея с рогами?
Микеланджело изобразил на своей скульптуре Моисея с рогами. Многие историки искусства объясняют это неправильным толкованием Библии. В книге Исход говорится, что когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями, израильтянам было трудно смотреть в его лицо. В этом месте в Библии употреблено слово, которое с иврита можно перевести и как «лучи», и как «рога». Однако по контексту однозначно можно сказать, что речь идёт именно о лучах света — что лицо Моисея сияло, а не было рогато.
Источник: ru.wikipedia.org
Какое традиционное представление о древнегреческих статуях ошибочно?
Долгое время считалось, что древнегреческие скульптуры из белого мрамора были изначально бесцветными. Однако недавние исследования учёных подтвердили гипотезу, что статуи раскрашивались в широкую гамму цветов, которые со временем исчезли под длительным воздействием света и воздуха.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Пикассо топил печь своими картинами?
В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров.
Источник: en.wikipedia.org
Какая картина долго висела в музее вверх ногами?
В Нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.
Источник: en.wikipedia.org