Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему картина Гогена «Бретонская деревня в снегу» была продана под названием «Ниагарский водопад»? 34 + Ссылка Картина Поля Гогена «Бретонская деревня в снегу» была продана на аукционе после его смерти. Аукционер по ошибке повесил её вверх ногами и выставил под названием «Ниагарский водопад». Неправда? Источник: arthive.com

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки? 361 + Ссылка На картине Репина «Запорожцы» только один казак за столом голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где реставрация керамических изделий стала видом искусства с использованием золотого порошка? 369 + Ссылка Реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчёркивании согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия. Некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры? 380 + Ссылка В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой художник любил помещать на стены изображаемых помещений репродукции других своих картин? 802 + Ссылка В левом верхнем углу картины Решетникова «Опять двойка» висит репродукция его другого известного полотна — «Прибыл на каникулы». В свою очередь, репродукция «Опять двойки» находится в левом верхнем углу картины «Переэкзаменовка», для которой позировал тот же мальчик. Её главный герой сидит за столом летом в сельском доме и зубрит, в то время как остальные дети играют на улице. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой? 419 + Ссылка На знаменитой картине Флавицкого «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой художник под впечатлением от работы другого полностью переделал свою фреску? 555 + Ссылка Однажды Рафаэль договорился с ключником Сикстинской капеллы и проник в неё, чтобы посмотреть на процесс работы Микеланджело над росписью потолка. Будучи сильно впечатлённым, Рафаэль вернулся к своей фреске пророка Исайи в Церкви Святого Августина, отскоблил её и написал заново в другой манере, подражая Микеланджело. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами? 584 + Ссылка Исследования «Чёрного квадрата» Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками — одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая — к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно чёрному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами. Неправда? Источник: meduza.io

Какому художнику создавать шедевры «помогали» светлячки? 579 + Ссылка Некоторые художники эпохи Возрождения для создания эскизов пользовались камерой-обскурой, в качестве которой иногда выступал не просто ящик, а целая комната с отверстием в стене или потолке. Сложность этого метода заключалась в том, что рисовать нужно было в полной темноте. Дальше других пошёл мастер светотени Караваджо, на холстах которого были обнаружены следы флуоресцирующих веществ. Исследователи полагают, что в основе этих субстанций был порошок из истолчённых светлячков. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какой фальсификатор прославился настолько, что в продаже появились подделки его подделок? 789 + Ссылка Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав «карьеру» с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации. Неправда? Источник: www.nzherald.co.nz

Какие учёные упросили Кустодиева написать их портрет, только собираясь стать знаменитыми? 1449 + Ссылка В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых учёных с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны. Этими учёными были Пётр Капица и Николай Семёнов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Картины какого художника соответствуют математическому описанию турбулентных потоков? 1304 + Ссылка Математики, исследовавшие картины Ван Гога, пришли к выводу, что завихрения на некоторых его полотнах довольно точно описывают невидимые для глаза турбулентные потоки воздуха. Это выражается в том, что большая или меньшая яркость точек на картинах пропорциональна скоростям точек потока в соответствующих координатах при математическом моделировании турбулентности. Учёные также отмечают, что подобные картины, в том числе знаменитая «Звёздная ночь», писались Ван Гогом в периоды психической нестабильности. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Каким образом останки древнеегипетских мумий попали на картины? 736 + Ссылка Начиная с 16 века некоторые художники использовали коричневую краску, основой которой были останки забальзамированных древнеегипетских мумий. Особой популярностью этот пигмент пользовался у прерафаэлитов — многие их произведения выполнены в насыщенных коричневых тонах. Спрос на краску породил и предложение от мошенников, которые вымачивали в смоле тела казнённых преступников, обжигали их на солнце и выдавали за подлинные мумии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где применяли пытки, источником вдохновения для которых были работы Дали и Кандинского? 896 + Ссылка Работы Дали и Кандинского вдохновили республиканцев на создание особых пыточных камер для пленных франкистов во время Гражданской войны в Испании. В них были кровати с поверхностью под углом 20°, пол с хаотично приделанными кирпичами, на стенах висели картины от представителей абстракционизма и сюрреализма. Пытки включали также просмотр фильма Бунюэля «Андалузский пёс». Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Как нужно анатомически правильно изображать распятие Христа? 2464 + Ссылка В 1801 году английский скульптор Томас Бэнкс вместе с художниками Бенджамином Уэстом и Ричардом Косвеем решили экспериментально проверить, насколько правильно с точки зрения анатомии в мировом искусстве изображается сцена распятия Христа. Они приобрели право на использование тела повешенного преступника, которое прибили гвоздями к кресту. Когда труп окоченел, с него был сделан гипсовый слепок. По нему видно, что распятие корректнее изображать со свисающей кожей в области подмышечных впадин, выпуклым животом и руками под углом 45° к перекладине. Этот слепок периодически выставляется в лондонской Королевской Академии художеств. Неправда? Источник: www.racollection.org.uk

Где можно увидеть гигантские картины из риса, меняющиеся каждый год? 1568 + Ссылка В 1993 году жители японского села Инакадате задумались, как привлечь туристов, и у них возникла идея художественного оформления рисовых полей. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов на полях появляются и более знакомые всему миру образы — например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны ещё и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Название какой картины Рембрандта противоположно замыслу художника? 837 + Ссылка Написанная в 1642 году картина Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» со временем стала более известна как «Ночной дозор». Однако при реставрации полотна в 1947 году выяснилось, что слово «ночной» здесь не очень уместно. Рембрандт покрыл картину несколькими слоями тёмного лака, а за долгие годы нахождения в амстердамской ратуше она ещё и стала жертвой копоти от камина. Очистка полотна вкупе с анализом теней от персонажей показали, что действие происходит между полуднем и двумя часами дня. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Зачем один художник дал возможность стрелять по себе из пейнтбольного ружья через Интернет? 739 + Ссылка Американский художник иракского происхождения Вафаа Билал осуществил в 2007 году проект «Domestic Tension», заперевшись на месяц в маленькой комнате. Эта акция стала протестом художника против войны в Ираке, хотя сам он подвергался аресту за диссидентство ещё при режиме Саддама Хусейна. По словам Билала, множество иракцев, в том числе его родственники, были убиты американцами, которые даже не находились там — им было достаточно удалённо нажать кнопку для запуска ракеты, как будто в компьютерной игре. Именно поэтому художник позволил всем наблюдать за собой, а также стрелять в него из дистанционно управляемого пейнтбольного ружья через Интернет. За месяц посетители его сайта произвели около 60 тысяч выстрелов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Рембрандт изменил черты лица Данаи в процессе написания картины? 530 + Ссылка Знаменитая картина Рембрандта «Даная» не сразу обрела знакомый нам вид. Исследование с помощью рентгенограмм показало, что лицо изображённой женщины изначально было другим и больше напоминало жену художника Саскию. Однако после смерти супруги Рембрандт изменил черты лица Данаи, приблизив их к образу своей новой пассии Гертье Диркс. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда среди европейских дам было модно носить платья с полностью открытой грудью? 2752 + Ссылка В 15 веке под влиянием идей Ренессанса в Европе возникла мода на женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей этой моды была любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Крой с открытой грудью сохранялся в той или иной степени вплоть до 19 века и был запечатлён художниками на множестве портретов дам из высшего общества. Обнажённая грудь согласно моральным устоям того времени была более допустима, чем голые ножки или плечи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему не сохранилась статуя Микеланджело, выполненная им по заказу Пьеро де Медичи? 709 + Ссылка Зимой 1494 года во Флоренции прошёл сильный снегопад. Правитель Флорентийской республики Пьеро де Медичи, вошедший в историю под именем Пьеро Невезучий, вызвал Микеланджело и заказал ему вылепить снежную статую. Работа была выполнена, и современники отмечали её красоту, но никаких сведений о том, как выглядел снеговик или кого он изображал, не сохранилось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»? 2193 + Ссылка На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали. Неправда? Источник: awesomenator.com

Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст? 1117 + Ссылка Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кем была выпущена книга, которая зашифровывала сама себя после первого прочтения? 1056 + Ссылка Основатель стиля киберпанк Уильям Гибсон в соавторстве с художником Деннисом Эшбо и издателем Кевином Бегосом-младшим выпустили в 1992 году концептуальную работу «Агриппа (книга мёртвых)». Она состояла из художественного альбома, в который была вложена дискета с поэмой, посвящённой человеческой памяти и постепенному размыванию сохранённых в ней фрагментов. Особенность была в том, что поэму можно было прочитать только однажды, так как при первом же чтении программа на дискете зашифровывала текст. Точно так же рисунки и надписи альбома были напечатаны фоточувствительной краской, которая начинала увядать при попадании на неё света. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой объект, предназначенный для уничтожения, превратился в 100 неуничтожимых? 598 + Ссылка В 1923 году американский художник Ман Рэй создал работу «Объект, предназначенный для уничтожения». Он представлял собой обычный метроном, на маятник которого был прикреплён обрезок фотографии женского глаза. В 1957 году группа парижских студентов ворвалась в здание, где этот объект выставлялся, схватила его, а уже на улице один из похитителей выстрелил в него из пистолета. Ман Рэй получил страховку за это уничтожение и создал 100 реплик, каждая из которых была названа «Неуничтожимый объект». Их можно увидеть в различных музеях и частных коллекциях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине? 1344 + Ссылка На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто нарисовал пенис, который был послан на Луну как произведение искусства? 1279 + Ссылка Во время полётов астронавтов на Луну американец Форрест Майерс загорелся идеей послать туда какое-нибудь произведение искусства. Он изготовил маленькую керамическую пластинку, поместив на неё шесть рисунков известных американских художников того времени, сделанных специально для этого проекта. Среди них было и творение Энди Уорхола, представляющее собой его стилизованные инициалы, изначально узнаваемые как пенис. Попытки Майерса договориться официальным путём с НАСА успехом не увенчались, тогда он познакомился с одним из инженеров, и тот тайно прикрепил пластинку к лунному модулю «Аполлона-12». С тех пор данную пластинку называют «Лунным музеем» и первым объектом искусства в космосе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как можно сделать облако внутри помещения? 1613 + Ссылка Голландский художник Бернднот Смильде придумал способ делать облака внутри помещений. Для этого он создаёт условия по тщательно подобранным параметрам температуры, влажности и освещения, а затем выпускает немного пара из дымовой машины. Получившееся облако держится в воздухе несколько мгновений, которых хватает, чтобы его сфотографировать. Неправда? Источник: techland.time.com

Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа? 2007 + Ссылка Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто нарисовал обнажённую версию Мона Лизы? 2894 + Ссылка Одним из студентов Леонардо да Винчи был юноша по имени Салаи. Многие искусствоведы уверены, что именно он был моделью для картин Леонардо «Иоанн Креститель» и «Бахус». Существуют также версии, что переодетый в женское платье Салаи послужил образом самой Моны Лизы, и что между учеником и учителем была интимная связь. Работы самого Салаи мало известны, одной из них является обнажённая версия Джоконды под названием «Монна Ванна». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого изображали с треугольными или квадратными нимбами на некоторых христианских иконах? 1340 + Ссылка В христианской традиции святых на иконах и полотнах изображают обычно с круглым нимбом над головой, однако известны и рисунки с нимбами других форм. Бог-отец иногда изображался с треугольным нимбом, что символизировало Троицу. Нимбом прямоугольной формы украшали голову некоторых святых или римских пап, которые ещё не умерли. Существуют фрески, на которых изображены персонификации добродетелей с гексагональными нимбами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и где может заболеть синдромом Стендаля? 2756 + Ссылка Французский писатель Стендаль после визита во Флоренцию в 1817 году написал: «Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю…». Взволновавшие писателя шедевры искусства могут оказывать похожее влияние и на других людей, вызывая частое сердцебиение и головокружение — такое психосоматическое расстройство названо синдромом Стендаля. «Подцепивший» его человек испытывает крайне обострённые эмоции от созерцания картин, как бы переносясь в пространство изображения. Нередко переживания настолько сильны, что люди пытаются разрушить произведения искусства. В более широком смысле синдром Стендаля может вызвать любая наблюдаемая красота — например, природы или женщин. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

По каким правилам играют в трёхсторонний футбол? 3520 + Ссылка Датский художник Асгер Йорн ещё в начале 1990-х годов придумал трёхсторонний футбол. В него играют одновременно три команды на шестиугольном поле, а ворота команд расставлены на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча считается не забившая больше всех, а пропустившая меньше всех команда. Главной идеей создания такого вида спорта автор считал разрушение традиционной биполярной конфронтации в футболе и придание игре более философского подхода. Сегодня матчи по трёхстороннему футболу, как правило, несистемны и приурочены к фестивалям, выставкам или крупным политическим событиям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды? 2853 + Ссылка На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда архитекторы или музыканты могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом? 2663 + Ссылка С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда происходит слово «миниатюра»? 2642 + Ссылка Слово «миниатюра» происходит от латинского названия красной краски «minium» и в оригинале обозначает античные или средневековые картины в жанре иллюминированного манускрипта. Из-за небольшого размера этих картин и наличия в слове приставки «мини» позже случилась этимологическая метаморфоза, в результате чего миниатюрами стали называть любые маленькие рисунки, особенно портретные миниатюры. Из живописи термин проник и в литературу, где им обозначают произведения небольшого формата. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть многоцветные и трёхмерные пещерные рисунки древних людей? 2742 + Ссылка Рисунки древних людей в пещерах необязательно примитивны и грубы. Например, в испанской пещере Альтамира найдены полихромные рисунки эпохи верхнего палеолита (более 10 тысяч лет назад). На стенах пещер изображены, главным образом, животные — бизоны, лошади, кабаны, причём не одним, а несколькими цветами сразу. Более того, естественные контуры стены были использованы древними художниками для создания трёхмерного эффекта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «силуэт»? 3284 + Ссылка В 1759 году французский министр Этьен де Силуэт ввёл жёсткие экономические ограничения из-за финансового кризиса, вызванного Семилетней войной. Именно от его фамилии произошло название силуэтов — портретов, вырезанных из чёрной бумаги — так как, во-первых, они были гораздо дешевле картин, а во-вторых, сам министр увлекался изготовлением таких портретов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»? 3561 + Ссылка Художников Эдуарда Мане и Клода Моне иногда путают — ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Мане «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто сумел продать собственные фекалии по цене золота такой же массы? 5867 + Ссылка В 1961 году итальянский художник Пьеро Мандзони продал необычные произведения искусства. Он заявил, что собрал собственные фекалии, и расфасовал их в 90 баночек, написав на каждой: «100%-ое натуральное дерьмо художника». При этом Мандзони установил цену каждой баночки эквивалентно цене золота той же массы, и все экземпляры были проданы. Позже ассистент Мандзони сказал, что в баночках разложен обычный гипс, однако ни один из покупателей не давал комментариев на этот счёт. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем сенбернаров изображают с бочонками бренди на шее? 4007 + Ссылка Сенбернары на фотографиях часто изображаются с бочонком бренди на шее. Якобы, этот алкоголь используется для приведения в чувство людей, найденных под снежным завалом в горах. На самом деле монахи из монастыря Святого Бернарда, которые и придумали использовать собак этой породы для поиска попавших в лавину, утверждают, что такого никогда не было, ведь алкоголь только способствует оттоку тепла и никак не помогает замерзающему. По всей видимости, первым бочонок бренди на шее собак изобразил английский художник Эдвин Лэндсир на картине «Альпийские мастиффы спасают увязшего путника». Неправда? Источник: www.cracked.com

Как посредством живописи доказали, что за последнюю тысячу лет средний человек ест всё больше и больше? 5048 + Ссылка Исследование полотен различных художников на мотив Тайной вечери за последнюю тысячу лет показало, что количество потребляемой пищи одним человеком неуклонно повышается. Учёные анализировали соотношение наполняемости посуды и тел апостолов и высчитали, что размер основного блюда вырос на 69%, размер тарелок на 66%, а размер хлебов на 23%. Причём такой рост с течением времени происходит постепенно и без резких скачков. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Какого скульптора трижды не приняли в парижскую Школу изящных искусств? 3134 + Ссылка Знаменитый скульптор Огюст Роден трижды пытался поступить в парижскую Школу изящных искусств, но всякий раз получал отказ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Носил ли адмирал Нельсон чёрную повязку на глазу? 3800 + Ссылка Есть много портретов адмирала Горацио Нельсона, на котором он изображён с чёрной повязкой на глазу. Это не соответствует исторической действительности — хотя Нельсон был ранен в глаз и почти перестал им видеть, внешне глаз никак не был повреждён, и необходимости носить повязку не было, что подтверждают все прижизненные портреты адмирала. Только после его смерти начали пририсовывать повязку для придания большего пафоса национальному герою. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина? 4811 + Ссылка Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Её звали Окуни и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях, и женщин в театре кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах женские роли стали снова исполнять женщины. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая многомиллионная сделка сорвалась из-за неловкого движения локтем? 7771 + Ссылка В 2006 году американский магнат Стив Уинн согласился продать картину Пабло Пикассо «Сон» за 139 миллионов долларов, и это стало бы одной из самых больших цен в истории за произведение искусства. Однако при демонстрации картины Уинн слишком сильно размахивал руками и порвал полотно локтем. Владелец расценил это как знак свыше и принял решение не продавать картину после восстановления. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Какой художник экономил деньги на отправке писем, просто рисуя марки на конвертах? 9245 + Ссылка Художник Владислав Коваль во время учёбы в Москве посылал письма родным. При этом марки на конверты он не наклеивал, а рисовал, и все письма дошли в таком виде. Когда министерство печати объявило конкурс на эскизы новых марок, студент Коваль принёс организаторам пачку конвертов и стал победителем. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Что побудило Микеланджело высечь своё имя на одной из его скульптур? 5615 + Ссылка Когда Микеланджело закончил свою первую «Пьету» и её выставили в Соборе Святого Петра, до автора дошли слухи, что людская молва приписывает эту работу другому скульптору — Кристофоро Солари. Тогда Микеланджело высек на поясе Девы Марии: «Это сделал флорентиец Микеланджело Буонаротти». Позже он сожалел об этой вспышке гордости и больше никогда не подписывал свои скульптуры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему у Моны Лизы выбриты волосы на лбу и выщипаны брови? 10008 + Ссылка В Западной Европе в 15 веке существовал такой идеал женщины: S-образный силуэт, изогнутая спина, круглое бледное лицо с высоким чистым лбом. Чтобы соответствовать идеалу, женщины выбривали волосы на лбу и выщипывали брови — точно так же, как у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что изображалось на картинах — ранних представителях натюрморта? 6178 + Ссылка Среди ранних натюрмортов были картины в жанре ванитас. Композиционным центром в них был человеческий череп. Также в композиции участвовали гнилые фрукты, увядающие цветы и другие предметы, символизирующие старение и затухание. Такие картины предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»? 8646 + Ссылка В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины, — взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию её детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил. Неправда? Источник: ilya-repin.ru

Сколько пальцев на правой руке папы римского на картине «Сикстинская мадонна»? 7671 + Ссылка При взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II шесть пальцев (это ощущение усиливается переводом имени Сикст — «шестой»). На самом деле это место является частью ладони. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как выглядит памятник человеку-невидимке? 7435 + Ссылка В Екатеринбурге установлен памятник человеку-невидимке, герою романа Герберта Уэллса. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные оттого, что авторов памятника — двое, и каждый захотел оставить свой след. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким жестом древние римляне приказывали убить поверженного гладиатора? 19354 + Ссылка Мнение о том, что древнеримские зрители в Колизее выбирали жизнь или смерть для побеждённого, направляя большой палец вверх или вниз, ошибочно. Оно возникло после появления картины ‘Pollice Verso’ художника Жана-Леона Жерома, который неправильно перевёл латинский текст. На самом деле отогнутый в любом направлении (вверх или вниз) большой палец означал смерть для побеждённого, символизируя обнажённый меч. А чтобы даровать жизнь, зрители показывали сжатый кулак, намекая на меч, спрятанный в ножны. Неправда? Источник: penelope.uchicago.edu

Кто помогал Шишкину рисовать медведей на картине «Утро в сосновом лесу»? 8364 + Ссылка Картину «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин написал не один, а в соавторстве с Константином Савицким (который рисовал медведей). Однако коллекционер Павел Третьяков после приобретения картины стёр подпись Савицкого, так что сейчас автором картины указывается один Шишкин. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Малевича? 24140 + Ссылка Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича написал чёрный квадрат — картину под названием «Битва негров в пещере глубокой ночью». Также он почти на семьдесят лет предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу из одной тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произведением «Траурный марш для похорон великого глухого». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой смысл имеет чередование цветных и чёрно-белых сцен в фильме «Дядя Ваня»? 6010 + Ссылка В фильме режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», вышедшем в 1970 году, встречаются как цветные, так и чёрно-белые сцены. Некоторые критики нашли художественное обоснование для такого приёма. На самом деле не хватало запасов цветного «Кодака», а советская цветная плёнка не давала нужного качества изображения, поэтому и снимали на чёрно-белую. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Микеланджело изобразил на своей скульптуре пророка Моисея с рогами? 4502 + Ссылка Микеланджело изобразил на своей скульптуре Моисея с рогами. Многие историки искусства объясняют это неправильным толкованием Библии. В книге Исход говорится, что когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями, израильтянам было трудно смотреть в его лицо. В этом месте в Библии употреблено слово, которое с иврита можно перевести и как «лучи», и как «рога». Однако по контексту однозначно можно сказать, что речь идёт именно о лучах света — что лицо Моисея сияло, а не было рогато. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое традиционное представление о древнегреческих статуях ошибочно? 10922 + Ссылка Долгое время считалось, что древнегреческие скульптуры из белого мрамора были изначально бесцветными. Однако недавние исследования учёных подтвердили гипотезу, что статуи раскрашивались в широкую гамму цветов, которые со временем исчезли под длительным воздействием света и воздуха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Пикассо топил печь своими картинами? 6924 + Ссылка В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org