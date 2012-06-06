Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой армии служебные собаки получают звание выше, чем прикреплённые к ним бойцы? 84 + Ссылка Служебных собак в американской армии принято относить к младшему командному составу — им присваивается звание капрала или сержанта. Причём звание собаки всегда на один ранг выше, чем звание прикреплённого к ней солдата или курсанта. Такая традиция призвана обеспечить уважительное отношение последних к животным. Неправда? Источник: www.army.mil

Какой офицер уехал из лагеря для военнопленных повидаться с умирающей матерью и сам вернулся обратно? 367 + Ссылка Британский капитан Кэмпбелл, находясь в лагере для военнопленных во время Первой Мировой войны, узнал о том, что его мать умирает от рака. Он написал письмо кайзеру Вильгельму II с просьбой отпустить его на время, дав слово офицера, что вернётся обратно, и кайзер удовлетворил просьбу. Пробыв неделю в Англии, он действительно прибыл в тот же лагерь и содержался там до конца войны. При этом с другими заключёнными Кэмпбелл участвовал в девятимесячном рытье подкопа, однако их поймали при попытке побега на границе и вернули обратно. Неправда? Источник: www.bbc.com

В какой стране можно уклониться от призыва в армию путём лотереи? 413 + Ссылка Призывной возраст в Королевскую армию Таиланда — 21 год. Во время призыва сначала выявляются те, кто хочет служить добровольно. Они могут выбрать род войск, а срок службы в зависимости от рода войск и образования составляет от шести месяцев до года. Если волонтёры не занимают все необходимые позиции, набор продолжается путём жребия. Вытянувшие чёрную карточку освобождаются от повинности, а вытянувшие красную идут служить, причём их срок составляет уже от одного до двух лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую курицу воины-мусульмане русской императорской армии попросили заменить на джигита? 549 + Ссылка «Дикая дивизия» русской императорской армии состояла в основном из кавказских мусульман. На государственных наградах для этой категории солдат изображения святых, в том числе Георгия, были заменены на двуглавого орла. Однако горцам не понравилось, что их награждают «курицей», и они попросили вернуть «джигита», поэтому орден Святого Георгия и Георгиевский крест снова стали вручаться воинам Дикой дивизии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему взявший Порт-Артур японский генерал совершил харакири? 778 + Ссылка Несмотря на удачный для японцев итог осады Порт-Артура, командующий армией Ноги Марэсукэ в докладе императору Мэйдзи не смог сдержать слёз из-за больших потерь. Он попросил разрешения сделать харакири, однако император заявил, что ответственность за войну происходит из его приказов, и Марэсукэ должен оставаться живым по крайней мере до тех пор, пока жив сам Мэйдзи. После смерти правителя генерал совершил харакири вместе с женой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая группа выпустила ремейк антивоенной песни, переделав текст в прославляющий армию? 469 + Ссылка Песня братьев Болландов «In the Army Now» получила всемирную известность в исполнении группы «Status Quo». Изначально это была антивоенная песня, однако в 2010 году музыканты выпустили ремейк, сделав её военно-патриотической и переписав все обличающие фрагменты текста. Так, «Дядя Сэм постарался на славу» превратилось в «Сейчас нужно сделать всё, что в твоих силах». А после строчки «Твой палец на спусковом крючке» вместо «Но, кажется, это неправильно» стало «Теперь время сражаться». Доходы от продажи сингла, по заверениям группы, должны были пойти в пользу организаций, помогающих раненным и реабилитирующих бывших военных. Неправда? Источник: song-story.ru

Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных? 1360 + Ссылка Режиссёр Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к нему обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полёт пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицаппу ему дали в Министерстве Обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьёзе запрашивал у них гравицаппу. Неправда? Источник: www.newsru.com

Из солдат какой национальности был составлен самый награждаемый полк за всю историю США? 738 + Ссылка Воевавший на европейском фронте Второй Мировой войны американский пехотный полк № 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награждённых, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой король создал целый полк из специально отобранных очень высоких солдат? 1115 + Ссылка Прусский король Фридрих Вильгельм I создал особый полк, куда зачисляли только солдат выше 188 см, которых прозвали «Потсдамскими гигантами». Их нанимали не только в Пруссии, но и других европейских странах, а многие монархи, в том числе Пётр I, специально посылали своих высоких подданных в этот полк для укрепления дружеских отношений с королём. Тех верзил, кто отказывался поступить на службу, иногда просто похищали. Фридрих Вильгельм лично муштровал свой полк каждый день, но при его жизни «гиганты» не приняли участия ни в одной войне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовало реальное крупное воинское формирование целиком из женщин? 906 + Ссылка Известен миф о воинственных амазонках, которые жили в государстве без мужчин. А в западноафриканском королевстве Дагомея существовало реальное воинское формирование целиком из женщин, отличавшееся строгой дисциплиной. В дагомейские амазонки часто попадали жёны или дочери, на поведение которых жаловались королю, но многие становились воительницами добровольно. Эти отряды сыграли заметную роль во франко-дагомейских войнах в ходе колонизации Африки. Сначала многие французские солдаты отказывались стрелять в амазонок, из-за чего несли большие потери, но в итоге истребили тех почти полностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое знаменитое военное здание охраняется гражданскими лицами? 479 + Ссылка Несмотря на то, что Пентагон является штаб-квартирой Министерства обороны США, охраной самого здания и всех его сотрудников занимается специальное агентство PFPA, укомплектованное только гражданскими лицами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране с многомиллионным населением нет постоянно действующей армии? 917 + Ссылка В мире существуют порядка 20 стран без постоянно действующей армии. В основном это карликовые государства, однако в этом списке выделяется Коста-Рика — государство в Центральной Америке с населением более 4,5 миллиона человек. Решение о ликвидации армии было принято после окончания гражданской войны в 1949 году и закреплено в конституции. С того времени Коста-Рика является почти единственной страной своего региона, где не было гражданских войн и военных переворотов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая военная организация в декабре сообщает по телефону текущие координаты Санта-Клауса? 1197 + Ссылка В 1955 году магазин из американского города Колорадо-Спрингс разместил перед Рождеством в газете объявление, предложив детям звонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и звонки стали поступать в командный центр противовоздушной обороны, специалисты которого не стали вешать трубку, а начали говорить детям координаты места, где пролетает Санта в данный момент. С тех пор военные сделали приём звонков от детей ежегодной традицией под названием «NORAD Tracks Santa», которую помогают поддерживать множество волонтёров. В наше время с 1 декабря каждого года можно получать координаты Санта-Клауса в реальном времени на официальном сайте программы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой генерал приказал похоронить с военными почестями ампутированную часть своего тела? 927 + Ссылка В 1838 году французские войска вторглись в Мексику, и в сражении с французским арьергардом ранение получил главнокомандующий мексиканской армией Антонио Лопес де Санта-Анна — пуля перебила ему лодыжку. Врачам пришлось ампутировать часть ноги, которую генерал приказал похоронить со всеми военными почестями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Суворов прыгал через стулья, узнав о получении звания фельдмаршала? 2173 + Ссылка После подавления польского восстания и взятия Варшавы Екатерина II произвела Суворова в фельдмаршалы, хотя в русской армии девять генералов имели более высокий ранг, и обычно никто не повышался в звании через головы старших. Узнав об этом, Суворов с детской непосредственностью расставил стулья и стал прыгать через них. При этом с каждым прыжком он называл фамилию генерала, приговаривая: «Такого-то перескочил». Неправда? Источник: rusvestnik.ru

Какая военная разработка вдохновила Брайля на создание шрифта для слепых? 1363 + Ссылка На создание шрифта для слепых Брайля вдохновила военная разработка. По заказу Наполеона Шарль Барбье придумал шрифт из рельефных точек для того, чтобы солдаты могли обмениваться сообщениями ночью без звука и света. Однако эта система оказалась трудна для изучения и особого практического применения не нашла. Когда Брайль ознакомился с ней, то нашёл главный недостаток — каждый символ в шрифте Барбье кодировался 12 возможными точками, что было слишком много для распознавания одного символа за одно касание. Уменьшив количество возможных точек до шести, Брайль разработал шрифт, который в разных вариациях используется слепыми по всему миру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего на боевом посту командира дежурных сил РВСН находится кувалда? 3095 + Ссылка В 1980 году центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения СССР посетила инспекция, и дежурного генерала спросили: что он намерен делать, если после команды запуска ракет кодовый замок сейфа с боевыми документами не откроется с трёх попыток. Офицер ответил, что на этот случай он за сейфом хранит кувалду, которой собьёт замок. Большинство членов комиссии такой ответ возмутил, однако начальник восьмого управления Генштаба убедил их, что данный боевой приказ должен быть доставлен в войска без промедления и наличие запасного варианта в виде кувалды оправдано. Тогда же кувалду узаконили, и с тех пор она обязательно находится на посту командира дежурных сил РВСН. Неправда? Источник: ria.ru

Почему американцев называют пиндосами? 4230 + Ссылка В конце 18 — начале 19 веков в район Одессы прибывало большое число беженцев-греков, среди которых наиболее бедными были выходцы из горной системы Пинд. С того времени за греками Причерноморья закрепилось презрительное название «пиндосы». А по отношению к американцам слово «пиндос» или «пендос» стало употребляться только с начала 21 века. Согласно одной из теорий, причиной этому стало совместное пребывание в Косово российских и натовских миротворцев. Американцы называли «пиндосами» черноволосых и низкорослых балканцев, в том числе греков, а наши солдаты, услышав это, обратили термин против самих американцев, которые казались им слишком трусливыми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой армии существует военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках? 1612 + Ссылка Единственное в мире военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках, принадлежит армии Дании. Военный патруль «Сириус» занимается патрулированием северного побережья Гренландии, где сани — единственный эффективный вид транспорта. Одновременно на службе находятся 6 команд, состоящих из 2 человек и 10—15 собак, а расстояние между двумя крайними точками их маршрута составляет несколько тысяч километров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране, не имеющей выхода к морю, существуют военно-морские силы? 1271 + Ссылка Боливия не имеет выхода к морю, но в ней есть официальные военно-морские силы. Дело в том, что ещё в 1879 году Боливия была вынуждена уступить участок тихоокеанского побережья, проиграв войну Чили, и общественное сознание так и не смирилось с этой потерей. В стране ежегодно проводится День моря, а политическая риторика открыто признаёт потребность рано или поздно отвоевать обратно выход к нему. Сейчас флот Боливии состоит в основном из катеров, патрулирующих приграничные реки и самое большое южноамериканское озеро на границе с Перу — Титикака. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему император Александр III однажды сказал, что плевал на одного солдата? 5583 + Ссылка Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на государя императора, после чего был арестован. К чести Александра, он не стал давать ход делу, повелев в будущем своих портретов в кабаках не вешать, а Орешкина освободить и передать ему: «Я на него тоже плевал». Неправда? Источник: www.peoples.ru

За какое государство сражались крылатые гусары? 1389 + Ссылка С начала 16 до середины 18 века на Европу наводили ужас крылатые гусары, которые были основной военной силой Речи Посполитой. Каждый гусар этой кавалерии помимо обычного обмундирования и вооружения имел прикрепляемые за спиной к седлу или доспехам «крылья», сделанные из орлиных перьев. Существует несколько гипотез относительно боевого предназначения крыльев: запугивание лошадей противника специфическим звуком при движении гусара, помеха сабельным ударам сзади и набрасыванию аркана. Но большинство исследователей считает, что крылья были парадным военным атрибутом, способным разве что ошеломить впервые увидевшего их врага. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? 4675 + Ссылка Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. Неправда? Источник: strf.ru

Почему символ США называется дядей Сэмом? 2462 + Ссылка В 1812 году Сэмюэл Уилсон заключил с армией США контракт на поставку солёного мяса в бочках, на которые ставил клеймо US — сокращение от United States. Солдаты же в шутку стали расшифровывать аббревиатуру как Uncle Sam, что в переводе значит «дядя Сэм», а потом это выражение перенеслось и на другие товары с маркировкой US. Таким образом Сэмюэл Уилсон стал прототипом символа Америки, что впоследствии изображался на многих плакатах, самый знаменитый среди которых вербовал американцев для армейской службы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая привычная нам одежда получила название от армейских окопов? 2235 + Ссылка Пальто под названием тренчкот появилось в начале 20 века и предназначалось для пехоты британской армии. Именно фронтовики, часто находившиеся в окопах в годы Первой Мировой войны, прозвали этот вид одежды «траншейным пальто» (так буквально переводится trench coat). Уже после войны солдаты и офицеры способствовали появлению тренчкотов в массовой моде, причём мода на различные вариации данных пальто не спадает до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент присвоил своему псу армейское звание полковника? 2572 + Ссылка Известна история о том, что древнеримский император Калигула сделал своего коня Инцитата сенатором, хотя большинство историков считают её недостоверной. Однако параллели с ней можно провести даже из 20 века. Румынский президент-диктатор Николае Чаушеску настолько обожал подаренного ему в Англии лабрадора по кличке Корбу, что присвоил ему армейское звание полковника. Пса возили в отдельном лимузине с закреплённым водителем, а кормили специальным собачьим печеньем, которое румынский посол в Лондоне покупал в местном супермаркете и отправлял на родину дипломатической почтой. Неправда? Источник: www.ceausescu.org

Откуда произошло слово «снайпер»? 6179 + Ссылка Птица бекас имеет отличную камуфляжную окраску для болотистой местности, а небольшие размеры и особенный стиль полёта делают её очень трудной мишенью для охотников. Тех же, кому удавалось подстрелить бекаса из простого кремневого ружья, с конца 18 века стали называть снайперами, так как «бекас» по-английски и есть «snipe». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого монарха обнаружили татуировку с надписью: «Смерть королям!»? 7892 + Ссылка Жан Батист Бернадот начал свою карьеру простым солдатом во французской королевской армии. Во времена революции он быстро продвинулся до командующего дивизией, а при Наполеоне стал маршалом. Следующим этапом стало приглашение в преемники шведскому королю, и в 1818 году Бернадот официально занял шведский престол под именем Карла XIV Юхана, а династия Бернадотов до сих пор остаётся правящей. В 1844 году он умер, и во время подготовки к бальзамированию на руке Бернадота обнаружили татуировку: «Смерть королям!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда мир оказывался на пороге ядерной войны из-за технических ошибок? 13702 + Ссылка За время Холодной войны было немало случаев, когда мир стоял на пороге ядерной войны из-за неверных показаний систем обнаружения запусков ракет. Так, в 1979 году в США была поднята тревога из-за того, что на одном из компьютеров по ошибке была загружена учебная программа массированного ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов ракет, и тревога была отменена. А в 1983 году дала сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами. В 2006 году ООН наградила Петрова как «человека, предотвратившего ядерную войну». Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какой наркотик официально выдавался солдатам Вермахта? 7953 + Ссылка Наркотик первитин (производное метамфетамина) широко использовался для стимуляции солдат Вермахта — его таблетки официально входили в паёк лётчиков и танкистов. Употребляли его и гражданские лица — в продаже были шоколадные конфеты с начинкой из первитина, хотя впоследствии министерство здравоохранения распознало его опасность и запретило производство. Фармацевты, создавшие первитин, после войны были вывезены в США и участвовали в создании препаратов, применявшихся уже американской армией в Корее и во Вьетнаме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на японском складе, оставшемся на Курилах, хранились только левые сапоги? 6256 + Ссылка На одном из Курильских островов — Кунашире — можно посетить остатки японского склада левых сапог. Это связано с тем, что в японской армии правые и левые сапоги хранились отдельно во избежание воровства. Неправда? Источник: www.echo.msk.ru

Откуда взялось выражение «тихой сапой»? 5688 + Ссылка Слово sape в переводе с французского означает «мотыга». В 16-19 веках термином «сапа» у нас обозначали способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям. В подкопы к стенам замков иногда закладывали бомбы из пороха, а специалисты, обученные это делать, получили название сапёров. А от скрытного рытья подкопов произошло выражение «тихой сапой», которое сегодня употребляют для обозначения осторожных и незаметных действий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему один шотландец пришёл на похороны своего боевого товарища в женском платье? 9649 + Ссылка Два шотландских солдата — Кевин Эллиот и Барри Дилэйни, проходя службу в Афганистане, дали друг другу обещание: если один из них умрёт, второй придёт на его похороны в женском платье. Так и случилось: Кевин погиб от ракетного удара, а Барри явился на церемонию в платье кислотно-салатового цвета и розовых гетрах, хотя скорбил и не скрывал слёз. Неправда? Источник: gallery.korrespondent.net

За что собаке-инвалиду присвоили звание сержанта армии США? 17334 + Ссылка Собака по кличке Фэйт родилась без одной передней лапы, а вторую ей пришлось ампутировать. Несмотря на это, собаку выходили и научили передвигаться только на задних лапах. А затем её хозяйка стала демонстрировать способности Фэйт в больницах, где проходили лечение американские военные с тяжёлыми травмами, тем самым вдохновляя и поддерживая ветеранов. За эти заслуги Фэйт присвоили звание сержанта армии США. Неправда? Источник: lenta.ru

Где и когда жил барон Мюнхгаузен? 7080 + Ссылка Барон Мюнхгаузен был вполне реальным историческим лицом. В юности он уехал из немецкого городка Боденвердер в Россию на службу пажом. Затем он начал карьеру в армии и дослужился до звания ротмистра, после чего уехал обратно в Германию. Там он прославился тем, что рассказывал необычайные истории о службе в России: например, въезд в Петербург на волке, запряжённом в сани, конь, разрезанный пополам в Очакове, взбесившиеся шубы или вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя. Эти истории, а также совершенно новые, приписанные барону другими авторами, и привели к появлению Мюнхгаузена как литературного персонажа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На ордене какого прославленного военачальника изображён другой человек? 7813 + Ссылка Орден Александра Невского вручался проявившим отвагу и мужество армейским командирам. Однако изображение на ордене — это совсем не Александр Невский. Так как ни одного прижизненного портрета великого князя не сохранилось, на орден поместили лицо сыгравшего его актёра — Николая Черкасова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Пётр I приказал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира? 10918 + Ссылка Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель: отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как должны носить килт настоящие шотландцы — с нижним бельём или без? 11320 + Ссылка Традиционная одежда шотландских мужчин — килт — может носиться как с нижним бельём, так и без него. Однако «настоящие» шотландцы, особенно солдаты, согласно традициям всё-таки должны надевать килт на голое тело. Раньше в полках даже устраивались специальные проверки: офицер со специальным зеркальцем заглядывал воинам «под юбку» и в случае обнаружения белья заставлял его снять. Неправда? Источник: www.utro.ru

Откуда взялось выражение «уйти по-английски»? 9330 + Ссылка Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушёл по-английски». Хотя в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как «to take French leave» («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней войны в 18 веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему нацисты выбрали как один из своих символов именно коричневый цвет? 5511 + Ссылка Коричневый цвет сегодня строго ассоциируется с нацизмом. Хотя выбран он был нацистами не специально, а по вполне прозаичной причине. Когда Германия утратила свои африканские колонии после Первой Мировой войны, на складах осталось большое количество униформы коричневого цвета (специально для африканских ландшафтов). Эту униформу национал-социалистическая партия и приобрела по дешёвке для своих штурмовых отрядов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в здании Пентагона изначально туалетов было в два раза больше, чем необходимо? 10571 + Ссылка В некоторых голливудских фильмах о Второй Мировой войне можно увидеть, что американские солдаты разных рас сражаются бок о бок. Это не соответствует действительности, так как расовую сегрегацию в армии США отменили только в 1948 году. Деление по расовому признаку сыграло роль и в строительстве Пентагона, происходившем в 1942 году — там были построены отдельные туалеты для белых и для чёрных, и общее количество туалетов было в два раза больше нужного. Правда, таблички «для белых» и «для чёрных» повешены так и не были благодаря вмешательству президента Рузвельта. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой эпизод в «Операции "Ы"» был снят Гайдаем на основе личного армейского опыта? 16594 + Ссылка Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список». Позже режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Неправда? Источник: www.pravda.ru

Почему индуисты и мусульмане в 1857 году объединились и восстали против англичан? 6914 + Ссылка В 1857 году англичане привезли дальнобойные винтовки «Энфилд» для вооружения индийской армии. При этом они не учли возможных проблем с животным жиром, который применялся для смазки винтовки и пропитки картонных патронов. Ведь для индуистов корова является священным животным, а для мусульман грех дотрагиваться до свиньи. В армии были и те, и другие, и каждая группа решила, что англичане не считаются именно с её религией. Индусы и мусульмане объединились и организовали восстание, в результате которого погибло много как военных, так и гражданских лиц родом из Англии. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Зачем перед сражением с русскими бухарские солдаты вставали на руки? 18304 + Ссылка Во время войны России против Бухарского эмирата в 1868 г. пехота генерала Головачёва прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Манёвр был стремительным, разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твёрдо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Зачем танк Т-28 по техническому заданию должен был преодолевать лунные ландшафты? 6593 + Ссылка В техническом задании к танку Т-28, который был создан в 1930-х годах, есть пункт, согласно которому танк должен преодолевать лунные ландшафты. Никакой мистики и фантастики здесь нет: дело в том, что в то время лунным ландшафтом называлась местность, пострадавшая от бомбовых и артиллерийских ударов. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Где гомосексуалистов призывали в армию и формировали из них элитные отряды? 11040 + Ссылка В Древней Греции, особенно в Фивах, гомосексуализм не считался зазорным. Из влюблённых друг в друга мужчин было составлено элитное войско численностью в 300 человек, получившее название Священный отряд из Фив. В 338 году до н. э. весь отряд погиб в битве при Херонее. По словам Плутарха, никто из солдат не отступил, предпочтя смерть позору перед своим возлюбленным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каково максимальное время ходьбы между самыми удалёнными точками Пентагона? 9404 + Ссылка В здании Пентагона работают около 26 000 человек. Благодаря удачной планировке здания путь между двумя самыми удалёнными точками отнимает не больше семи минут. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Когда и где в армии применялась казнь по жребию? 9909 + Ссылка В древнеримской армии существовал высший вид казни под названием децимация — казнь каждого десятого. Наказываемое подразделение разделялось на десятки независимо от ранга и срока службы. Каждая десятка бросала жребий, и того, на кого он выпадал, казнили его же девять товарищей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой военачальник побывал маршалом двух разных государств? 3836 + Ссылка Константин Рокоссовский, поляк по национальности, в 1944 году получил звание маршала СССР. После войны он остался в Польше в качестве командующего Северной группы войск. В 1949 году поляки попросили направить Рокоссовского на должность министра обороны. Получив назначение, он второй раз стал маршалом — теперь уже Польши. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где для телефонных переговоров бесплатно пользуются американскими военными спутниками? 3847 + Ссылка Жители Бразилии массово используют переделанные гражданские радиостанции диапазона 144-148 МГц для бесплатных телефонных переговоров через спутниковую группировку FLTSATCOM Военно-морского флота США. Стоимость оборудования, которое в основном делают путём доработки обычной рации дальнобойщиков, составляет не более 50 долларов США. Неправда? Источник: www.itsec.ru

Как японские камикадзе могли проявить себя на флоте? 5198 + Ссылка Японские камикадзе были не только среди лётчиков. На вооружении флота были управляемые торпеды под названием кайтэн. Конструкция торпед предусматривала катапультирование, однако ни один пилот им не воспользовался, и позже такую возможность вообще убрали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая опера на произведение немецкого классика дала музыку самой известной пионерской песне? 6440 + Ссылка Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи» написана на основе «Марша солдат» из оперы Шарля Гуно «Фауст». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой враг России пытался служить в русской армии? 8857 + Ссылка В 1788 году Наполеон, будучи поручиком, пытался поступить на русскую службу, но получил отказ руководившего набором волонтёров для участия в войне с Турцией генерал-поручика Заборовского. Буквально за месяц до прошения Наполеона был издан указ о принятии иноземцев на службу чином ниже, на что Наполеон не согласился. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство территориально располагается на заброшенной военной платформе в море? 30630 + Ссылка В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафс-Тауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод, и через год объявил о создании суверенного государства Силенд, провозгласив себя князем Роем I. Спустя ещё год британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли патрульные катера, и княжеская семья ответила предупредительными выстрелами в воздух. В ходе судебного процесса по этому поводу против Бэйтса как британского гражданина судья признал, что дело находится вне британской юрисдикции. Сейчас Силенд имеет свои флаг, герб, конституцию, монеты, почтовые марки, но не признан ни одним другим государством. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что кричат американские десантники при прыжке из самолёта? 9458 + Ссылка Индеец по имени Джеронимо в течение второй половины 19 века с небольшим отрядом воинов был постоянной проблемой для американской и мексиканской армий и прославился своими отвагой и неуловимостью. В фильме 1939 года его герой, скрываясь от погони, прыгнул с крутого обрыва в реку со своим именем на устах. Посмотревшие фильм американские десантники решили для удачи выкрикивать «Джеронимо!» в момент прыжка из самолёта, и эта традиция сохраняется до сих пор. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая война сделала Рим союзником Карфагена? 3752 + Ссылка Первая пуническая война завершилась поражением Карфагена от Рима и Сиракуз. Сразу после неё вспыхнуло восстание карфагенских наёмников, которым перестали платить жалованье. По разным причинам и Рим, и Сиракузы оказали недавнему врагу помощь в подавлении восстания. А ещё через 20 лет они вступили с Карфагеном в новую войну. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где был введён налог на уши? 5122 + Ссылка В 1920-х годах власти Тибета для обеспечения военных нужд ввели налог на уши. Согласно одной из публикаций, наказанием за неуплату налога было отрезание ушей. Через некоторое время налогом обложили и носы, причём обладатели длинных носов вынуждены были платить больше, чем обладатели курносых. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда солдаты по ошибке убивали своих офицеров за французскую речь? 12329 + Ссылка Во время Отечественной войны 1812 года были нередки случаи убийства и ранения офицеров русской армии от своих же солдат, особенно вечером и ночью, из-за привычки офицеров говорить между собой по-французски. Неправда? Источник: lib.rus.ec

Какое село является родиной двух маршалов и двенадцати генералов? 10160 + Ссылка Расположенное в Азербайджане село Чанлибель до 1991 года называлось Чардахлу и имело армянское население, покинувшее эти места в ходе Карабахского конфликта. В годы Великой Отечественной войны на фронт из села ушло 1250 человек. Из них двое стали маршалами, двенадцать — генералами, семеро — Героями Советского Союза. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org