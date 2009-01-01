Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Под какое религиозное строение замаскирована бывшая табачная фабрика в Дрездене? 240 + Ссылка В начале 20 века предприниматель Хуго Цитц построил в Дрездене табачную фабрику Йенице, выбрав проект напоминающего мечеть здания в восточном стиле, трубы которого были удачно замаскированы под минареты. Такое решение было продиктовано, с одной стороны, желанием дополнительной рекламы продукции фабрики, а, с другой стороны, опасениями, что городские власти не разрешат строительство обычного промышленного объекта рядом с историческим центром. В наше время Йенице переоборудовано под офисные помещения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно увидеть «модель модели модели модели деревни»? 689 + Ссылка Внутри английской деревни Бертон-он-Уотер, что в графстве Глостершир, выстроена её модель в масштабе 1:9, где воссозданы большинство зданий и домов, посажены карликовые деревья и сконструирована текущая река. Местоположение этой миниатюры в деревне внутри самой модели представлено моделью второго уровня — те же самые здания в ещё меньшем масштабе, только уже без реки и деревьев. Но на этом создатели не остановились: рекурсия продолжена ещё на два уровня, то есть самым мелким объектом здесь является «модель модели модели модели деревни». Неправда? Источник: imgur.com

Какой известный памятник весом 600 тонн никак не прикреплён к пьедесталу? 878 + Ссылка Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга весит 600 тонн и стоит на пьедестале только за счёт собственной силы тяжести. Несмотря на авторитет архитектора Огюста Монферрана, многие горожане все равно боялись, что она упадёт. Возможно, желая вселить в них уверенность, сам Монферран ежедневно гулял с собакой вокруг колонны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно послушать орган, на котором играют волны и ветер? 1111 + Ссылка На набережной хорватского города Задар можно послушать морской орган — сооружение из 35 труб, каждая из которых настроена на определённый тон. Воздух поступает в трубы через отверстия в мраморных ступенях, спускающихся к морю, в результате хаотичного действия ветра и волн. Получающаяся мелодия, хоть и лишена структуры и повторяемости, вовсе не является какофонией, а вполне приятна для слуха. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую птицу напоминает эхо от пирамиды, построенной народом майя? 682 + Ссылка Пирамида Кукулькана — одно из немногих архитектурных сооружений, сохранившихся в древнем городе майя Чичен-Ица. Если встать прямо напротив главной лестницы пирамиды и хлопнуть в ладоши, можно услышать в ответ «чирикающее» эхо, очень похожее на звук кетцалей — птиц, почитаемых индейцами Мезоамерики. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно услышать шёпот собеседника на расстоянии более 100 метров? 857 + Ссылка Недалеко от австралийского города Аделаида находится водохранилище Баросса, которое ограждает полукруглая плотина, построенная на рубеже 19—20 веков. За свои акустические свойства дамба получила прозвище «Шепчущая стена». Дело в том, что произнесённые даже шёпотом слова около одного конца стены будут хорошо слышны на другом конце, находящемся на расстоянии более 100 метров. Неправда? Источник: www.southaustralia.com

Какая хитрость позволила строителям сделать Крайслер-билдинг самым высоким зданием? 1009 + Ссылка В Нью-Йорке 1920-х годов строилось много небоскрёбов, и несколько зданий претендовали в итоге на звание самого высокого в мире. Одним из них была высотка на Уолл-Стрит, 40, строители которой незадолго до окончания работ изменили проект и вырвались вперёд в соревновании метров. Тогда конкурирующие архитекторы небоскрёба Крайслер-билдинг пошли на хитрость, тайно соорудив внутри строящегося здания шпиль высотой 38 метров. Операция по установке шпиля заняла всего полтора часа. Соперники оказались не готовы к такому повороту событий, а итоговая высота 319 метров позволила Крайслер-билдинг обогнать по высоте не только все небоскрёбы Нью-Йорка, но и Эйфелеву башню. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находятся архитектурные объекты, изображённые на банкнотах евро? 3552 + Ссылка На лицевой стороне банкнот евро изображены ворота и окна, на обратной — мосты. Это не фотографии реальных объектов, а просто схематические иллюстрации в различных архитектурных стилях. Каждая банкнота посвящена определённому стилю, например, 20 евро — готике, а 100 евро — барокко и рококо. Однако в 2011 году при строительстве жилого комплекса в голландском городе Спейкениссе архитектор Робин Стам воссоздал все семь мостов с купюр, использовав цветной бетон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для каких целей используется 167-метровый небоскрёб без окон в Нью-Йорке? 1022 + Ссылка На Манхеттене по адресу 33 Thomas Street расположен небоскрёб высотой 167,5 метров без единого окна. Эта высотка в стиле брутализма является автоматической телефонной станцией, два узла которой принадлежат компании AT&T, и ещё один — Verizon. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение имеет светлейший князь Потёмкин к Потёмкинской лестнице в Одессе? 1503 + Ссылка Многие ошибочно полагают, что Потёмкинская лестница в Одессе как-то связана с именем светлейшего князя Григория Потёмкина. На самом деле это сооружение было построено по инициативе другого светлейшего князя, Михаила Воронцова, и долгое время вообще не имело официального названия. После выхода на экраны фильма «Броненосец „Потёмкин“» Сергея Эйзенштейна одесситы стали именовать лестницу Потёмкинской, и только в 1950-х годах это имя закрепилось в документах. Неправда? Источник: visit.odessa.ua

В какой стране построили мост по нереализованному проекту Леонардо спустя пять столетий? 2144 + Ссылка Художник Вебьорн Санд построил в норвежской коммуне Ос пешеходный мост по проекту Леонардо да Винчи. Великий мастер разработал этот мост длиной 240 метров для султана Османской империи Баязида II и хотел, чтобы его построили в Константинополе через бухту Золотой Рог. В то время проект реализован не был, однако спустя пять веков, хоть и в уменьшенном размере, его воплотили в жизнь норвежцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе через 16-этажное здание проходит скоростное надземное шоссе? 4287 + Ссылка В японском городе Осака стоит здание Гейт Тауэр, через которое проходит надземное скоростное шоссе. В 1983 году владельцы земли под зданием решили перестраивать имеющуюся здесь недвижимость, но столкнулись с запретом городских властей в связи с утверждённым планом строительства дороги. Однако владельцы не сдались и после длительных переговоров с корпорацией, прокладывающей шоссе, достигли компромисса. 16-этажную высотку построили так, чтобы дорога проходила насквозь неё в промежутке с 4 по 8 этаж, а в самом здании на этих этажах находятся только лестницы и лифты. Шоссе в месте пересечения окружено специальной конструкцией, защищающей дом от шума и вибрации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится самый маленький небоскрёб в мире? 3904 + Ссылка В 1912 году рядом с американским городком Уичито-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений, и инженер МакМэхон задумал строительство небоскрёба высотой 480 футов (около 146 метров), найдя для проекта инвесторов. Однако в контракте на постройку высота была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось 4-этажное здание высотой 12 метров, а инвесторы не смогли доказать в суде факт мошенничества. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскрёбом в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится церковь, которую не строили вверх, а высекали в горной породе вниз? 2243 + Ссылка В эфиопском городе Лалибэла находится комплекс скальных церквей 13 века, уникальных тем, что их не строили, а высекали в горной породе — как внешний остов, так и все внутренние помещения. Наиболее известная из них церковь Святого Георгия имеет крестообразную форму и высечена так, что её крыша находится на одном уровне с землёй, а само здание уходит вниз на 12 метров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом водный транспорт может пересечь реку, не заплывая в неё? 5331 + Ссылка Мосты могут служить для переправы не только наземного, но и водного транспорта. Чаще всего необходимость в сооружении такого моста возникает при строительстве водного канала на другой высоте, чем пересекаемая им река или другой канал. Самый длинный водный мост в Европе — Магдебургский, его длина составляет 918 метров, и пересекает он реку Эльба. А Бартонский водный мост недалеко от Манчестера сконструирован так, что может ещё и поворачиваться на 90° по горизонтали, пропуская идущие по Манчестерскому судоходному каналу большегрузные суда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край? 4038 + Ссылка На крыше сингапурского отеля Marina Bay Sands на высоте 200 метров расположен открытый бассейн. Уровень воды в нём на несколько сантиметров выше, чем край самого небоскрёба, поэтому может показаться, что вода переливается через край и падает на город. На самом деле вода попадает в специально установленный водосбор и через фильтры поступает обратно в бассейн. Неправда? Источник: unusual-planet.ru

Почему берлинцы называют городскую телебашню «местью папы»? 2516 + Ссылка Чуть выше середины построенной в 1965 году берлинской телебашни расположен шар из нержавеющей стали. Когда его освещает солнце, на шаре появляется отражение в виде креста. В связи с этим берлинцы дали несколько остроумных прозвищ вышке, намекая на преследование церкви и культивирование атеизма в годы существования ГДР. Среди них — «месть папы», ещё один вариант — церковь Святого Вальтера — ироничная отсылка к имени Вальтера Ульбрихта, в течение двадцати лет руководившего ГДР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем грандиозный египетский храм Абу-Симбел 4 года переносили на новое место? 2237 + Ссылка В 1960 году в Египте началось строительство второй плотины на Ниле близ Асуана, вследствие чего могли быть затоплены уникальные храмы Абу-Симбел, построенные в скале из песчаника во времена правления фараона Рамзеса II. Международная группа специалистов под эгидой ЮНЕСКО решила перенести эти памятники в новое место в 200 метрах дальше от реки, для чего храмы были разрезаны на блоки весом до 30 тонн и транспортированы. Операция длилась с 1964 по 1968 год и была признана одним из крупнейших инженерно-археологических проектов в истории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда архитекторы или музыканты могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом? 2631 + Ссылка С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране города отличаются преобладающими цветами зданий и домов? 3746 + Ссылка Некоторые города Марокко известны тем, что с давних времён имеют преобладающий цвет зданий и домов, и даже новые постройки по традиции красят именно в этот цвет. Например, почти все здания третьего по величине города страны Марракеша — рыжевато-красные. А небольшой городок Шефшауэн пользуется особенной популярностью туристов за то, что все дома полностью или частично окрашены в синий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему фуллерены не были названы в честь футбольного мяча? 4612 + Ссылка В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учёные не договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в США). В итоге соединения назвали фуллеренами в честь архитектора Фуллера, который придумал геодезический купол, составленный из тетраэдров. Неправда? Источник: Nature, vol. 438, p. 1094

Где можно увидеть храмы, украшенные тысячами эротических скульптур? 6965 + Ссылка Индийский храмовый комплекс Кхаджурахо был построен в 10—11 веках и знаменит тем, что внешние стены храмов украшены тысячами эротических скульптур. Хотя большинство скульптур показывает повседневную жизнь индийцев средневекового периода, именно откровенные эротические изображения, включая даже сцены зоофилии, в первую очередь привлекают туристов. Согласно распространённой интерпретации, архитекторы этих монументов хотели показать, что всё человеческое, включая сексуальные желания, нужно оставлять за пределами храма, ведь внутри его стен изображены только боги и никакой эротики. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой архитектурный стиль обязан своим появлением землетрясению? 2352 + Ссылка В 1693 году при извержении вулкана Этны на Сицилии произошло мощное землетрясение, полностью разрушившее многие дворцы, церкви и целые города. При их восстановлении архитекторы получили шанс привнести в господствовавший в то время стиль барокко новые черты и краски, что привело к созданию нового уникального стиля, названного сицилийским барокко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего в тайваньском небоскрёбе установлен 660-тонный стальной шар? 3692 + Ссылка Обычно гигантские маятники устанавливаются в больших башенных часах. А вот 660-тонный стальной маятник в тайваньском небоскрёбе Тайбэй 101 выполняет другую роль — инерционного демпфера колебаний. Он расположен между 87 и 91 этажами 101-этажного здания общей высотой более 500 метров и служит для снижения опасности обрушения при землетрясении или урагане. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находилась виселица, которая могла обслужить за раз 50 человек? 5592 + Ссылка В 13 веке недалеко от Парижа была построена гигантская виселица Монфокон, до наших дней не сохранившаяся. Монфокон был разделён на ячейки вертикальными столбами и горизонтальными балками и мог служить местом казни для 50 человек одновременно. По замыслу создателя сооружения де Мариньи, советника короля, вид множества разлагающихся тел на Монфоконе должен был предостерегать остальных подданных от преступлений. В конце концов и сам де Мариньи был там повешен. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими изначально были фасады готических соборов? 4172 + Ссылка Фасады готических соборов во время их постройки в средневековье не обязательно были такими же серыми и строгими, какими мы видим их сейчас. Когда в 1990-х годах Амьенский собор во Франции подвергся лазерной очистке, было обнаружено, что фасад много веков назад был раскрашен в разнообразные яркие цвета. Сейчас этот собор по праздникам подсвечивается теми же цветами, как это было в 13 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую длину имеет самой большой плавательный бассейн в мире? 6570 + Ссылка Самый большой искусственный плавательный бассейн в мире — это чилийский курорт Сан Альфонсо дель Мар. Его протяжённость составляет один километр, а глубина в самой глубокой точке — 3,5 метра. И расположен он всего в 200 метрах от Тихого океана — именно океанскую воду насосы закачивают в этот бассейн, предварительно фильтруя. Также здесь поддерживается постоянная температура воды — 26 °C, тогда как в океане вода довольно прохладная. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие рукотворные объекты на Земле видны из космоса? 10285 + Ссылка Долгое время бытовал миф о том, что единственным рукотворным объектом, видимым из космоса, является Великая Китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно если не знаешь где именно её искать. Это подтвердил даже первый китайский тайконавт Ян Ливэй. Что касается других объектов, то из космоса хорошо видны египетские Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие большие города и шоссе, аэропорты и плотины. Неправда? Источник: www.nasa.gov

Какой город является мировым рекордсменом по количеству мостов? 9511 + Ссылка Немецкий Гамбург является мировым рекордсменом по количеству мостов. Их здесь свыше 2300, что превышает количество мостов в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где расположена самая «падающая» башня в мире? 6703 + Ссылка Пизанская башня, которая до восстановительных работ в конце 20 века отклонялась от вертикали на 5,5°, а после них — на 4°, вовсе не является самой «падающей» башней в мире. Сегодня рекорд с показателем 12° принадлежит 10-метровой башне в китайском уезде Суйчжун. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как пыталась скрыться наследница Оливера Винчестера от душ людей, убитых из ружей его фирмы? 21842 + Ссылка В американском городе Сан-Хосе расположен загадочный дом Винчестеров. Его построила наследница оружейного магната Сара Винчестер, чтобы избежать проклятия, висевшего над их родом за тысячи смертей, причинённых оружием покойного мужа. По задумке Сары, если дом навестят души убитых, они должны заблудиться и не найти её. В доме множество дверей, открывающихся в стены или просто на улицу с верхних этажей. Здесь есть лестницы, упирающиеся в потолок, и окна, расположенные в полу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда хотели снести Эйфелеву башню и почему эти планы не осуществились? 5885 + Ссылка Эйфелева башня была построена специально для Всемирной выставки 1889 года и служила ей входной аркой. По плану её должны были демонтировать через 20 лет. Однако вскоре началась эпоха радио, и благодаря установке антенн радиотелеграфа Эйфелева башня была спасена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая человеческая кость вдохновила Эйфеля на создание проекта Эйфелевой башни? 17640 + Ссылка В середине 19 века швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, находясь под впечатлением этого исследования, инженеры Густава Эйфеля придумали конструкцию знаменитой башни. Неправда? Источник: www.computerra.ru

Каково максимальное время ходьбы между самыми удалёнными точками Пентагона? 9262 + Ссылка В здании Пентагона работают около 26 000 человек. Благодаря удачной планировке здания путь между двумя самыми удалёнными точками отнимает не больше семи минут. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где расположена часовня, отделанная многими тысячами человеческих костей и черепов? 5465 + Ссылка В чешском местечке Седлеце есть Кладбищенский костёл Всех Святых, построенный на месте очень популярного в средневековье кладбища. Часовня отделана человеческими черепами и костями с того самого кладбища. На украшение ушло около 40 000 человеческих скелетов. Чуть меньшая по масштабу часовня Capela dos Ossos в португальском городе Эвора декорирована скелетами 5 000 францисканских монахов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне? 7996 + Ссылка За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу — только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и ценности благополучно сохранились. Неправда? Источник: www.hotel-flat.ru

Почему Ги де Мопассан не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал? 11275 + Ссылка Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на резьбе испанского собора 12 века изображён космонавт в скафандре? 8646 + Ссылка В резьбе кафедрального собора города Саламанка (Испания), построенном в 12 веке, можно обнаружить фигуру космонавта в скафандре. Никакой мистики здесь нет: фигура была добавлена в 1992 году при реставрации одним из мастеров в качестве подписи (он выбрал космонавта как символ 20 века). Неправда? Источник: www.snopes.com

Откуда взялось выражение «гвоздь программы»? 10036 + Ссылка Ко всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь программы». Неправда? Источник: www.gramota.ru