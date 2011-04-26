Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где обитают муравьи, которые умеют считать количество пройденных шагов? 96 + Ссылка Фаэтончик красный — это вид обитающих в Сахаре муравьёв, кормящихся умершими от жары другими насекомыми. В поисках добычи они убегают далеко от своих нор и периодически замеряют угол направления на Солнце, чтобы вернуться обратно кратчайшим путём. Также эти муравьи каким-то образом умеют считать свои шаги, что актуально в условиях пустыни, где запахи быстро исчезают. Учёные подтвердили это в эксперименте: одним фаэтончикам приделывали к лапкам своеобразные ходули, из-за чего на обратном пути к норе они, отмеряя заданное число шагов, забегали слишком далеко. Другим же лапки укорачивали, и они не доходили до своего убежища. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой олимпийский чемпион тренировался, лёжа на муравейнике? 373 + Ссылка Норвежский биатлонист Магнар Сольберг отрабатывал в летнее время стрельбу, лёжа на муравейнике. По задумке тренера, это упражнение должно было научить спортсмена концентрации на мишени и не отвлекаться на внешние факторы и усталость. Сольберг, до этого не выигрывавший даже медалей на чемпионатах мира, стал олимпийским чемпионом 1968 года в Гренобле и повторил успех через четыре года в Саппоро. Неправда? Источник: adventure.howstuffworks.com

У каких насекомых выявлено поведение, напоминающее человеческую вакцинацию? 914 + Ссылка Если муравьи видят, что их сородич заразился спорами грибка-паразита, они не изолируют его, а проводят процедуру вакцинации сообщества. Инфицированный муравей передаёт здоровым небольшое количество спор, которое недостаточно для полноценного заражения, но стимулирует работу иммунной системы. Неправда? Источник: ria.ru

Кто остался жив благодаря многочисленным укусам огненных муравьёв? 1210 + Ссылка В 1999 году американка Джоан Мюррей, увлекавшаяся парашютным спортом, совершала очередной прыжок с высоты 4,4 км. Её основной парашют не сработал, а запасной раскрылся очень поздно и не особо затормозил падение. Так получилось, что Джоан приземлилась на муравейник огненных муравьёв и осталась жива. Врачи полагают, что более 200 их укусов вызвали чрезмерный приток адреналина, который заставил биться сердце женщины. Перенеся кому и многочисленные операции, Джоан впоследствии вернулась в парашютизм. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные питаются кровью своих детей? 1084 + Ссылка Обитающих на Мадагаскаре муравьёв вида Adetomyrma venatrix за специфичный образ питания прозвали «муравьями-дракулами». Из-за особенностей анатомии взрослые особи не могут усваивать твёрдую пищу, поэтому принесённую в колонию добычу поедают и переваривают личинки. А взрослые муравьи затем прокусывают кожу личинок и пьют их гемолимфу (аналог крови у насекомых). Неправда? Источник: antclub.ru

Какие насекомые функционируют по принципам, схожим с алгоритмами протокола TCP/IP? 1009 + Ссылка Учёные Стэнфордского университета обнаружили сходство между принципами сбора еды у красных муравьёв-жнецов и алгоритмами протокола TCP/IP, лежащими в основе организации Интернета. Информация между двумя точками сети отправляется в виде мелких пакетов, и когда они приходят во второй пункт, в первый пункт отправляется подтверждение о получении. Если подтверждения приходят быстро, количество отправляемых пакетов из первой точки увеличивается, и наоборот. Похожий принцип наблюдается у муравьёв: чем больше из какого-либо региона возвращается сборщиков с едой, тем больше новых рабочих уходит туда из муравейника. Также у муравьёв обнаружены и другие параллели с алгоритмами TCP/IP, такими, как «медленный старт» и «тайм-аут». Неправда? Источник: lenta.ru

Какой вид животных образует глобальную суперколонию на всех континентах планеты? 1412 + Ссылка Аргентинский муравей — это инвазивный вид, изначально обитающий в бассейне южноамериканской реки Парана, но затем благодаря непреднамеренному участию человека распространившийся по всем континентам. В настоящее время выделяют три суперколонии этих муравьёв: на западном побережье Японии, на побережье Калифорнии длиной 900 км, и самая крупная в Европе — 6 000 км вдоль берега Средиземного моря. Причём фактически они являются одной глобальной суперколонией, так как в любом муравейнике аргентинского муравья из другого муравейника какой бы то ни было части света принимают за своего. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего множество видов насекомых и пауков мимикрируют под муравьёв? 3072 + Ссылка Муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьёв среди других насекомых — жуков, клопов, клещей, мух, богомолов. Но лидером в этом отношении являются ещё одни представители членистоногих, пауки, более 100 видов которых так похожи на разные виды муравьёв, что визуально отличить их можно только по количеству ног (8 вместо 6). Причём некоторые их них, например, пауки-муравьеды, мимикрируют не с целью защиты, а с целью охоты на самих муравьёв. Они заходят в муравейник на шести задних ногах, поднимая две передних на манер муравьиных антенн, а когда ловят добычу, то подражают поведению обычных муравьёв, выносящих наружу своих умерших товарищей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные, кроме кукушки, занимаются гнездовым паразитизмом? 2018 + Ссылка Самый известный представитель животного мира, занимающийся гнездовым паразитизмом, то есть подкладыванием яиц в чужие гнёзда — это кукушка. Но она далеко не единственная — гнездовой паразитизм обнаружен как минимум у 80 видов птиц. Также это явление широко распространено у некоторых видов социальных насекомых — шмелей, пчёл и муравьёв, самки которых проникают в чужую колонию, убивают матку и откладывают свои яйца. Гнездовой паразитизм существует и у рыб, например, у сомов из африканского озера Танганьика, которые подбрасывают икринки другим рыбам, инкубирующим икру у себя во рту. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие виды муравьёв не могут даже самостоятельно питаться без помощи других муравьёв-рабов? 1408 + Ссылка Среди других видов социальных отношений среди муравьёв существует и так называемое «рабовладельчество». Оно заключается в том, что муравьи похищают куколок из другого муравейника и воспитывают из них особей, которые, в свою очередь, затем выращивают расплод чужого вида. Причём если многие виды муравьёв могут заботиться о потомстве и без «рабов», то некоторые виды, например, муравьи-амазонки, умеют только добывать чужих куколок и не способны даже самостоятельно питаться. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем клопы Acanthaspis petax таскают на своей спине множество трупов муравьёв? 3447 + Ссылка Клопы вида Acanthaspis petax обычно охотятся на муравьёв, причём после убийства жертвы и высасывания её внутренностей не оставляют трупы. Из множества тел муравьёв клоп сооружает своеобразный щит, который носит на своей спине для защиты от пауков, которые являются хищниками уже по отношению к Acanthaspis petax. Паук принимает этот панцирь за живых муравьёв, умеющих собираться вместе и противостоять паукам ядовитыми веществами, поэтому не решается напасть на клопа. А если всё-таки нападает, Acanthaspis petax может сбросить свою ношу и убежать, сбив паука с толку. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

С какими растениями муравьи образуют симбиоз? 1776 + Ссылка Муравьи вида Pseudomyrmex ferruginea образуют мутуалистические отношения с акациями Acacia cornigera. Они начинаются, когда растение запахом привлекает матку, которая откладывает яйца в одно из вздутий у оснований массивных шипов. По мере разрастания колонии муравьи заселяют другие шипы, получая от растения ещё и пищу: у оснований листьев выделяется богатый сахарами и аминокислотами нектар, а на самих листьях — содержащие масла и протеины белтовы тельца. Взамен муравьи отгоняют от акации других насекомых, жалят пытающихся есть её листья животных и уничтожают ростки растений-конкурентов вокруг. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые могут использоваться при порезах вместо хирургических швов? 3229 + Ссылка Жвалы обитающих в Африке муравьёв рода Dorylus настолько мощные, что коренное население использует их в хирургических целях при порезах. Пойманного муравья прикладывают к коже вдоль раны, и, благодаря своему защитному рефлексу, он вонзает жвалы в кожу, стягивая таким образом порез. После этой операции нужно провернуть тело муравья, оторвав от головы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые умеют запасать мёд в сильно растягивающихся желудках для своих сородичей? 4030 + Ссылка У некоторых видов муравьёв существует специально развитые особи, предназначение которых — быть хранилищами еды, обычно мёда, благодаря способности их желудков сильно растягиваться. Рабочие муравьи наполняют их мёдом, когда наблюдается избыток пищи, а в менее благоприятные времена толкают их антеннами и получают мёд обратно небольшими порциями. Как правило, эти живые бочки прячут в самую глубь муравейника, потому как муравьи из чужих колоний запросто могут их украсть. Австралийские аборигены собирают медовых муравьёв, чтобы есть их словно конфеты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие млекопитающие имеют социальную организацию наподобие муравьиной? 2802 + Ссылка Известно, что некоторым насекомым — муравьям, пчёлам, осам, термитам — присуща эусоциальность, то есть социальная организация жизни в колониях, где происходит разделение труда, в том числе репродуктивного. Однако существует и эусоциальные млекопитающие — дамарский землекоп и голый землекоп, чьи подземные колонии с туннелями имеют много общего с муравейниками. У них выделяется матка, которую оплодотворяют 2 — 3 фертильных самца, остальные особи, хоть и могут физически, не участвуют в размножении и делятся на касты рабочих и солдат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом муравьи выбирают королеву из нескольких претенденток? 2208 + Ссылка В зависимости от окружающих условий в муравейнике может быть несколько маток (это называется полигиния), а может только одна (моногиния). Во втором случае на звание королевы может быть несколько претенденток, которые устраивают между собой ритуальные бои, стремясь поразить друг друга антеннами. Такие схватки не причиняют самкам значительных повреждений, однако наблюдающие за ними рабочие муравьи делают свой выбор в пользу одной из них, после чего убивают или выселяют остальных. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Какие грибы могут превращать муравьёв в зомби? 7823 + Ссылка Некоторые паразиты способны для достижения своих целей кардинально изменять поведение своего хозяина, превращая его в зомби. К ним относится гриб кордицепс однобокий, который проникает в организм муравья через дыхательную систему, а затем каким-то образом заставляет насекомое следовать к месту, оптимальному для развития паразита. Муравей находит растение, забирается на высоту 20—30 см, находит лист с определённой температурой и влажностью и впивается в центральную жилу с нижней части листа. После этого паразит его убивает и начинает созревать в его теле, а через несколько дней из затылка муравья выходит отросток с сотнями тысяч спор. Затем споры распространяются под растением и заражают новых муравьёв, которые будут проходить в том месте. Неправда? Источник: ianimal.ru

Какие насекомые способны разговаривать и выполнять простейшие арифметические действия? 6553 + Ссылка Муравьи способны объяснять друг другу путь к пище, умеют считать и выполнять простейшие арифметические действия. Например, когда муравей-разведчик находит еду в специально сконструированном лабиринте, он возвращается и объясняет, как пройти к ней, другим муравьям. Если в это время заменить лабиринт на аналогичный, то есть убрать феромоновый след, сородичи разведчика все равно найдут пищу. В другом эксперименте разведчик ищет в лабиринте из многих одинаковых ответвлений, и после его объяснений другие насекомые сразу бегут к обозначенному ответвлению. А если сначала приучить разведчика к тому, что пища с большей вероятностью будет находиться в 10, 20 и так далее ответвлениях, муравьи принимают их за базовые и начинают ориентироваться, прибавляя или отнимая от них нужное число, то есть используют систему, аналогичную римским цифрам. Неправда? Источник: wadappen.livejournal.com

Зачем муравьи иногда бегают по кругу до изнеможения? 5431 + Ссылка В групповых походах муравьи передвигаются цепочкой. Если один из муравьёв начинает двигаться по кругу, остальные движутся за ним, образуя так называемый муравьиный круг. Он вбирает в себя всё больше и больше насекомых, которые продолжают бег, пока не упадут замертво. Остановить круговое движение может только случайное отделение от общего потока группы муравьёв, которые увлекут за собой оставшихся в живых. Существует множество гипотез объяснения этого феномена, но чёткого ответа у науки до сих пор нет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые способны формировать своими телами плот на воде? 7021 + Ссылка Если огненный муравей попадёт в воду, через несколько часов он утонет. Однако если в воду смывает много огненных муравьёв из одной колонии, они образуют из своих тел единый плот — каждое насекомое зацепляется челюстями за конечности другого. Этот плот не содержит щелей, хорошо гнётся и может оставаться на плаву неделями. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие пауки питаются преимущественно растительной пищей? 4456 + Ссылка Все известные биологам пауки — хищники. Однако питание вида Bagheera kiplingi на 90% состоит из растительной пищи. Эти пауки обитают на акациях и питаются белтовыми тельцами — особыми структурами на кончиках листьев, богатых липидами и белками. Обычно белтовы тельца входят в рацион муравьёв, которые «культивируют» их и защищают растение, а пауки просто воруют их. Только во время засухи Bagheera kiplingi могут переходить к каннибализму, поедая друг друга. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые способны вести себя аналогично камикадзе для обороны своего жилища? 9114 + Ссылка У некоторых видов муравьёв-древоточцев отдельные особи имеют сильно увеличенные челюстные железы, содержащие сильный яд. Когда муравейнику угрожает опасность, например его пытаются захватить другие муравьи, эти «камикадзе» подходят к врагу и разрывают своё тело путём сильного сокращения мышц. Яд распрыскивается во все стороны и убивает противников. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как муравьи помогают птицам избавляться от паразитов? 8845 + Ссылка Если ворошить муравейник, муравьи начинают брызгать в обидчика кислотой. Этим пользуются птицы, которые с помощью муравьиной кислоты избавляются от кожных паразитов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каких животных разводят и доят муравьи? 9967 + Ссылка У муравьёв есть своё «животноводство» — они разводят тлей, которые сосут из растений сок и выделяют его избыток в виде обогащённых сахаром капелек. Тля выбрызгивает такое «молочко» прямо в рот муравья, после того как он помассирует ей брюшко усиками. Для «стада» тлей муравьи строят укрытия, которые защищают их от непогоды и нападения других насекомоядных. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru