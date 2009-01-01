Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем римлянин Септумулей удалил мозг из головы Гракха и влил туда расплавленный свинец? 81 + Ссылка В политической борьбе, имевшей место в Риме в 121 году до н.э. и приведшей к вооружённым столкновениям, консул Луций Опимий одержал победу над народным трибуном Гаем Семпронием Гракхом. За голову Гракха была назначена награда в равном по весу количестве золота. Её принёс друг Опимия Септумулей, предварительно удалив мозг и залив на его место расплавленный свинец. Награду Септумулей получил в полном объёме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом каникулы связаны с собаками? 463 + Ссылка Самую яркую звезду Сириус древние римляне называли Canicula, что значит «маленькая собачка». Период летней жары, когда Сириус становился видимым утром, именовали «dies caniculares» — «собачьими днями», откуда и происходит слово «каникулы». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему сентябрь идёт в году девятым, хотя в буквальном переводе означает «седьмой»? 531 + Ссылка Сентябрь — девятый месяц, но его название образовано от латинского слова «septem», что значит «семь». Аналогично названия октября, ноября и декабря происходят от латинских чисел 8, 9 и 10. Дело в том, что в Древнем Риме год отсчитывался с первого марта, и названия месяцев соответствовали порядковым номерам. А при Юлии Цезаре начало календаря отодвинули на первое января, но переименовывать месяцы не стали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем объяснялась мода на длинные ресницы у древних римлянок? 431 + Ссылка Мода на большие глаза с длинными ресницами существовала ещё в Древнем Риме. Было распространено мнение, отражённое в книге Плиния Старшего, что ресницы выпадают от чрезмерного секса. Поэтому девушкам было особенно важно демонстрировать насыщенные ресницы, чтобы подчеркнуть свою чистоту. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «шут гороховый»? 551 + Ссылка Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке и закрепилось выражение «шут гороховый». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему злокачественную опухоль называют раком? 592 + Ссылка Первым в истории раковую опухоль описал Гиппократ. Он назвал её «καρκίνος», что в переводе с греческого означает «краб», так как снаружи опухоль была похожа на панцирь краба с отходящими во все стороны венами, напоминающими клешни. Термин перекочевал в лексикон римских врачей и трансформировался в «cancer» — «краб» по-латыни. Этим словом и сегодня обозначается злокачественная опухоль в английском языке, а в русском закрепился его перевод как «рак». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой важнейший христианский праздник не соответствует своему названию? 481 + Ссылка Хотя праздник 25 декабря у католиков или 7 января у православных и называется Рождеством, в Библии нет ни одного упоминания о точной дате рождения Иисуса. Впервые привязка к дате 25 декабря зафиксирована в римской рукописи 354 года. По одной из версий, назначение Рождества на этот день было сделано в пику празднованию Дня рождения Непобедимого Солнца, которое император Аврелиан объявил верховным богом Римской империи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой правитель сам любил участвовать в гладиаторских боях? 565 + Ссылка Римский император Коммод любил выступать на арене в качестве гладиатора, несмотря на то что такие бои считались уделом рабов. Сам себя он считал воплощением Геркулеса и облачался в львиную шкуру. Коммод хорошо владел оружием и одержал на арене более 700 побед, хотя особо рисковать жизнью не стремился: часто ему в соперники приводили уже раненых солдат или инвалидов. Император также обожал убивать луком и дротиками экзотических животных: львов, страусов, слонов и даже жирафов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом римлянин Красс сколотил огромное состояние благодаря пожарам? 935 + Ссылка Марк Лициний Красс, один из богатейших римлян в 1 веке до н.э., значительную часть своего состояния сколотил благодаря пожарам. Как только ему становилось известно о горящем здании, он тут же предлагал владельцу выкупить его за сумму существенно ниже рыночной стоимости недвижимости. Такие же предложения поступали владельцам соседних домов, на которые огонь мог перекинуться в любой момент. Если сделка заключалась, армия из 500 рабов Красса сразу принималась за тушение, а затем быстро восстанавливала повреждения. В противном случае никакой помощи в борьбе с пожаром Красс не оказывал. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем обусловлена смена цвета древнеримского сосуда в зависимости от источника освещения? 1264 + Ссылка В Британском музее экспонируется Кубок Ликурга — древнеримский сосуд из стекла с фигурным узором, датируемый 4 веком. Он способен менять цвет в зависимости от освещения: если светить сзади, сосуд становится красным, если спереди — зелёным. Этот эффект обусловлен наличием в стекле наночастиц золота и серебра, и учёным неясно, как именно древние умельцы смогли получить такое изделие. Возможно, в одной из мастерских произошло случайное «загрязнение» стекла золотой и серебряной пылью, и стекольщики, скорее всего, не контролировали технологический процесс и не понимали причин смены цветов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему одному древнеримскому преступнику соперником для битвы в Колизее выбрали курицу? 1629 + Ссылка В Древнем Риме преступника могли наказать поединком в Колизее с диким зверем, например, львом. Именно такую судьбу уготовил император Галлиен купцу, который продал жене монарха поддельные драгоценности. И когда купец стоял на арене, из клетки вместо льва вышла курица, вызвав всеобщее веселье. Галлиен объявил: «Он обманывал и был обманут сам», после чего отпустил торговца домой. Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Какой пистолет получил название от выражения «Хочешь мира — готовься к войне»? 1204 + Ссылка Популярное выражение «Хочешь мира — готовься к войне» имеет древнеримское происхождение и по-латински звучит как «Si vis pacem, para bellum». Два последних слова были выбраны Георгом Люгером в качестве названия своего пистолета, известного нам как парабеллум. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каков изначальный смысл выражения «Исключение подтверждает правило?» 756 + Ссылка Выражение «Исключение подтверждает правило» в большинстве случаев применяется в совершенно отличном от оригинального смысле. Фраза имеет латинское происхождение: «Exceptio probat regulam in casibus non exceptis», впервые её употребил древнеримский оратор Цицерон. В переводе важная именно вторая часть фразы: исключение подтверждает существование общего правила, где эти исключения не оговорены. Например, дорожный знак «Парковка запрещена по воскресеньям» подразумевает действие правила, разрешающего парковку в остальные дни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего на древнеримских похоронах за гробом шёл клоун? 653 + Ссылка В Древнем Риме на похороны знатных людей приглашали старшего клоуна из театра — архимима. В процессии архимим шёл сразу за гробом, а его работа заключалась в имитации жестов и поведения покойного. Для усиления эффекта актёр мог облачаться в одежду покойного и надевать изображавшую его маску. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто одержал пиррову победу задолго до царя Пирра? 1214 + Ссылка Выражение «пиррова победа», означающее победу, равносильную поражению, обязано происхождением Пирру, царю древнегреческого государства Эпир. В 279 году до н. э. его армия выиграла сражение у римлян, но видя понесённые потери, Пирр произнёс: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска». Однако ещё до этой битвы у античных авторов встречалось синонимичное выражение «кадмейская победа». Оно отсылает к аналогичной тяжёлой победе армии Кадма, легендарного основателя города Фивы, в войне против аргивян. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда потенциальные самоубийцы должны были просить разрешения у сената? 1287 + Ссылка В древнегреческой колонии Массалия, попавшей затем под влияние Рима, а ещё позднее ставшей современным городом Марсель, гражданам не позволялось совершать самоубийства просто так. Жаждущий свести счёты с жизнью должен был подать прошение в сенат с описанием причин, подтолкнувших его к этому шагу. Если сенаторы находили эти причины удовлетворительными, просителю бесплатно выдавался яд. Неправда? Источник: krotov.info

Чей пот римлянки считали хорошим косметическим средством? 1075 + Ссылка Около гладиаторских арен в Древнем Риме в специальных киосках можно было купить жир животных и пот гладиаторов. Женщины использовали эти вещества в качестве косметических средств. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто приказал построить вокруг осаждаемого города ещё одни стены для собственной защиты? 1436 + Ссылка В 52 году до н. э. войска Юлия Цезаря осадили город Алезию, где укрылась армия восставших против римского господства галлов под командованием Верцингеторикса. Цезарь рассчитывал на длительную осаду и, предвидя угрозу появления подкрепления галлов, приказал построить ещё одну стену по всему периметру на некотором расстоянии от городских стен Алезии. В решающей битве галлы атаковали расположенных между двумя стенами римлян с обеих сторон, но потерпели неудачу, и вскоре после этого Галлия окончательно покорилась Риму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

По какому случаю римские рабы менялись местами с хозяевами? 2296 + Ссылка Самым пышным праздником в Древнем Риме были Сатурналии — фестиваль в честь бога земледелия Сатурна, который начинался 17 декабря по юлианскому календарю. В этот день рабы получали много свобод. Согласно одним источникам, они обедали за праздничным столом вместе с хозяевами, согласно другим — рабы обедали первыми, и хозяева даже накрывали им на стол, хотя в любом случае приготовление пищи оставалось за слугами. Также рабы в этот праздник имели право свободно критиковать хозяев без страха наказания. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком континентальном городе устраивали инсценировки реальных морских сражений? 2359 + Ссылка В Древнем Риме нередко устраивались инсценировки реальных морских сражений на настоящих военных кораблях в специально наполненных водой амфитеатрах или искусственных водоёмах, которые назывались навмахии. Первую известную историкам навмахию устроил Юлий Цезарь по случаю своего триумфа — в ней было задействовано 2 000 военнопленных и 4 000 гребцов, а самую масштабную навмахию с 30 000 бойцов организовал император Клавдий на озере Фучино. Многие участники были преступниками или пленниками, приговорёнными к смерти, и победа в навмахии была для них реальным шансом избежать этой участи и быть отпущенными на свободу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране несчастливым считается число 17? 2551 + Ссылка В Италии, кроме привычного для европейцев страха перед числом 13, несчастливым считается также число 17. Возможное объяснение этому кроется ещё в могилах древних римлян, на которых были нередки надписи VIXI, что в переводе означает «Я жил» или «Моя жизнь кончена». Если выразить надпись римскими цифрами, то и получится VI + XI = 6 + 11 = 17. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда пришла народная примета о том, что лучше не жениться в мае? 3359 + Ссылка Известна народная примета — лучше не жениться в мае, иначе затем всю жизнь маяться. Однако этот обычай гораздо старше славянской культуры, так как существовал ещё в Древнем Риме, о чём писал Плутарх. Правда, он не знает истинной причины такого обычая, делая несколько предположений. По одному из них, в мае не женятся, так как он помещается между апрелем, посвящённым Венере, и июнем, посвящённым Юноне, а именно эти две богини покровительствуют браку. По другой гипотезе Плутарха, название «май» происходит от слова maiores – «старейшины», а «июнь» от слова iuvenes – «юные», поэтому молодые и дожидаются июня. Неправда? Источник: www.ancientrome.ru

Что означал поцелуй в древнеримской церемонии бракосочетания? 5101 + Ссылка Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда он имел несколько другой смысл — свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, скрепляющей договор. Неправда? Источник: www.explore-italian-culture.com

Почему выражение «вернуться в родные пенаты» нужно произносить по-другому? 5620 + Ссылка Популярное выражение «вернуться в родные пенаты», означающее возвращение в свой дом, к домашнему очагу, правильнее произносить по-другому: «вернуться к родным пенатам». Дело в том, что Пенаты — это римские боги-хранители домашнего очага, и каждая семья обычно имела изображения двух Пенатов рядом с очагом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Жена какого римского императора содержала публичный дом и сама работала там проституткой? 8061 + Ссылка Жена римского императора Клавдия, Мессалина, была настолько похотлива и развращена, что поражала этим ко многому привыкших современников. По свидетельству историков Тацита и Светония, она не только содержала в Риме публичный дом, но и сама там подрабатывала проституткой, лично обслуживая клиентов. Она даже устроила соревнование с другой известной проституткой и выиграла его, обслужив 50 клиентов против 25. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «монета»? 10228 + Ссылка Римская богиня Юнона имела титул Монета, что в переводе с латыни означает «предостерегающая» или «советница». Возле храма Юноны на Капитолии находились мастерские, где чеканили металлические деньги. Именно поэтому мы называем их монетами, а в английском языке от этого титула произошло общее название денег — ‘money’. Кстати, первоначальное значение слова «монета» вступает в силу, когда мы подбрасываем её в поисках совета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что, прочно ассоциируемое у нас со Швейцарией, умели делать древние римляне? 4621 + Ссылка Швейцарский армейский нож, появившийся в конце 19 века, имеет гораздо более ранний прототип. В одном из кембриджских музеев представлен универсальный складной инструмент родом из Древнего Рима. В его состав входят ложка, вилка, лезвие, шпатель, зубочистка и даже специальный шип для выковыривания мяса из улиток. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Как связаны между собой Канарские острова и канарейки? 9251 + Ссылка Ошибочно считать, что Канарские острова получили своё название от большого количества живущих там канареек. На самом деле наоборот — именно птицы были названы в честь островов. А название Канарские восходит к латинскому слову canis — собака. Так назвали остров римляне, когда столкнулись с его обитателями, обожествлявшими собак. И сегодня на гербе Канарских островов щит поддерживают именно собаки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем катапульта отличается от баллисты? 6083 + Ссылка Изначально в античные времена термином «катапульта» называли орудие, которое метало стрелы по настильной траектории, а термином «баллиста» — орудие, метающее камни или ядра по навесной траектории. К закату Римской империи значения поменялись: теперь баллистами стали называть стреломёты, а катапультами вообще любые метательные машины с торсионным принципом действия. Эта путаница с названиями и пониманием книг о древнем оружии царит по сей день. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое назначение имели древнеримские монеты с изображёнными на них сценами половых актов? 18477 + Ссылка В Древнем Риме существовали специальные бронзовые монеты для оплаты услуг проституток — спинтрии. На них были изображены эротические сюжеты — как правило, люди в различных позах в момент полового акта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему фразы «нашей эры» и «от Рождества Христова» нельзя считать эквивалентными? 4261 + Ссылка Считается, что наша эра ведёт отсчёт от Рождества Христова. Год, когда родился Христос, вычислял в 6 веке римский игумен Дионисий Малый, и сделал ошибку. Точное значение ошибки определить не удаётся, но рождение произошло примерно на 4-8 лет раньше начала нашей эры. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто в Древнем Риме не имел личных имён? 7922 + Ссылка Древнеримские женщины не имели личных имён. Они получали лишь родовое имя, например, Юлия, если она родилась в роде Юлиев. Если в одной семье было несколько дочерей, к их родовым именам добавляли порядковые преномены: Секунда (вторая), Терция (третья) и т.д. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой юридический термин в древности означал просто «кусок дерева»? 5684 + Ссылка Латинское слово codex означало «кусок дерева». Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В 3 веке в виде кодекса было издано собрание императорских конституций. Сегодня в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов законов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где появились первые варвары? 6371 + Ссылка Слово «варвар» возникло в Древней Греции. Им называли всех чужаков, не говорящих по-гречески (для греков непонятная речь этих чужаков сливалась в звуки «вар-вар»). Римляне заимствовали это слово, называя варварами все народы, кроме себя и греков. Хотя арабы тоже попадали в данный список, они адаптировали это слово и прозвали всех не-арабов Северной Африки берберами. Позднее слово «варвар» вошло во множество других языков в аналогичном значении — для обозначения иностранцев, представителей чужой и непонятной культуры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких животных назвали так же, как называли привидений в Древнем Риме? 10195 + Ссылка В Древнем Риме лемурами называли души умерших, не нашедших покоя в царстве мёртвых и возвращавшихся по ночам в мир живых, пугая и преследуя людей. Когда в 16 веке первые европейцы попали на Мадагаскар и встретили небольших зверьков с огромными светящимися в темноте глазами, то вспомнили о римских суевериях и тоже назвали их лемурами. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким жестом древние римляне приказывали убить поверженного гладиатора? 19335 + Ссылка Мнение о том, что древнеримские зрители в Колизее выбирали жизнь или смерть для побеждённого, направляя большой палец вверх или вниз, ошибочно. Оно возникло после появления картины ‘Pollice Verso’ художника Жана-Леона Жерома, который неправильно перевёл латинский текст. На самом деле отогнутый в любом направлении (вверх или вниз) большой палец означал смерть для побеждённого, символизируя обнажённый меч. А чтобы даровать жизнь, зрители показывали сжатый кулак, намекая на меч, спрятанный в ножны. Неправда? Источник: penelope.uchicago.edu

Где и когда в театре совершались настоящие убийства на сцене в соответствии со сценарием? 11286 + Ссылка Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актёр должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговорённого к казни преступника и убить прямо на сцене. Неправда? Источник: www.crystalinks.com

Почему программа Nero Burning ROM получила такое название? 18834 + Ссылка Компьютерная программа для записи дисков («прожига») Nero Burning ROM получила своё название неслучайно. Это каламбур, в буквальном переводе «Нерон, жгущий Рим», напоминающий о римском императоре Нероне. Ему приписывали поджог, приведший к Великому римскому пожару. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое заклинание древнеримские врачи считали исцеляющим? 10825 + Ссылка Заклинание «абракадабра» впервые было упомянуто в трудах Серена Саммоника, который жил во 2 веке и был врачом римского императора Каракаллы. Это слово нужно было записать на амулете в столбик 11 раз, каждый раз отнимая последнюю букву. Такая запись должна была постепенно ослаблять силу злого духа и способствовать выздоровлению больного. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему древние римляне при записи имён всегда сокращали их? 6291 + Ссылка У римлян было мало личных имён — примерно 70, из которых реально использовались порядка 20. В записи они сокращались до 1-3 букв. Например, имя Публий сокращалось до P., так как других распространённых имён на эту букву не было, и все понимали, что имеется ввиду. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Почему в Риме сохранилась только одна бронзовая дохристианская статуя? 6046 + Ссылка Когда римляне приняли христианство, они массово стали уничтожать дохристианские статуи. Единственная бронзовая статуя, пережившая средневековье, — это конная статуя Марка Аврелия, и только потому, что римляне принимали его за первого христианского императора Константина. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где в армии применялась казнь по жребию? 9798 + Ссылка В древнеримской армии существовал высший вид казни под названием децимация — казнь каждого десятого. Наказываемое подразделение разделялось на десятки независимо от ранга и срока службы. Каждая десятка бросала жребий, и того, на кого он выпадал, казнили его же девять товарищей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда Рим более 40 дней был совершенно пустым? 6413 + Ссылка В 547 году готы под предводительством вождя Тотилы разрушили Рим и выгнали всех его жителей. Более 40 дней Рим был совершенно пустым. Неправда? Источник: books.google.ru

Какая война сделала Рим союзником Карфагена? 3711 + Ссылка Первая пуническая война завершилась поражением Карфагена от Рима и Сиракуз. Сразу после неё вспыхнуло восстание карфагенских наёмников, которым перестали платить жалованье. По разным причинам и Рим, и Сиракузы оказали недавнему врагу помощь в подавлении восстания. А ещё через 20 лет они вступили с Карфагеном в новую войну. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «В здоровом теле — здоровый дух»? 7908 + Ссылка Выражение «В здоровом теле — здоровый дух» первоначально было взято из сатиры римского писателя Ювенала и звучало так: «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Предполагают, что в основе этой строчки лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух — редкое явление». Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Где построили храм лысой Венере? 13446 + Ссылка В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал благодарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось удержать оборону. Неправда? Источник: everything2.com

Где сыновья могли получить в качестве имени порядковое числительное? 4123 + Ссылка В Древнем Риме существовала традиция давать личное имя только четырём старшим сыновьям, а остальным в качестве личного имени могли служить порядковые числительные: Quintus (пятый), Sextus (шестой), Septimus (седьмой) и так далее. Со временем эти имена стали общеупотребительными, и как следствие, человек, носящий имя Секст, не обязательно был шестым сыном в семье. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом римляне переманивали чужих богов? 6561 + Ссылка При войнах с другими народами древние римляне нередко проводили обряд эвокации. Он заключался в обращении к богам соперника с предложением оставить этот народ и перейти на сторону римлян, которые обязуются установить необходимую службу этим богам. Неправда? Источник: www.hrono.info

Какому богу объявил войну Калигула? 9515 + Ссылка Римский император Калигула однажды объявил войну богу морей Нептуну, после чего привёл войско к берегу и приказал солдатам бросать свои копья в воду. Неправда? Источник: www.randomfaq.com

Откуда взялось выражение «деньги не пахнут»? 17837 + Ссылка Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в том, что он ввёл налог на общественные уборные, император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан сказал: «А ведь они — от мочи». Отсюда произошло выражение «деньги не пахнут». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Когда существовали рабы, волосы которых использовались как салфетки? 5964 + Ссылка Древние римляне ели руками. У богатых граждан были специальные рабы, о волосы которых вытирали руки после еды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Цезарь любил носить лавровый венок? 6803 + Ссылка Гай Юлий Цезарь с удовольствием пользовался присвоенным ему правом постоянно носить лавровый венок, так как быстро лысел. Неправда? Источник: www.world-history.ru

Кто ввёл високосный год? 5933 + Ссылка Високосный год ввёл Гай Юлий Цезарь. 24-ое февраля называлось «шестой день перед мартовскими календами», а дополнительный день пришёлся на следующие сутки и стал «вторым шестым днём», по-латински «bis sextus», откуда и произошло слово «високосный». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org