Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов? 83 + Ссылка В 2013 году одним из спонсоров футбольного клуба «Барселона» стала компания Intel. По условиям контракта её логотип размещался на внутренней стороне маек игроков, обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел состоял в том, чтобы зрители видели рекламу, когда празднующий гол футболист срывает с себя майку. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какой прохладительный напиток появился только из-за искусственно созданного рекламным агентством спроса? 347 + Ссылка В начале 1990-х годов израильское агентство «Фогель Левин» стало развивать рекламу на автобусах и решило продемонстрировать её эффективность, разместив принты напитка «Limonana» из свежевыжатого лимонного сока и листьев мяты. Вскоре жители стали часто спрашивать напиток, но его не продавали — оказалось, что агентство попросту выдумало его. Тем не менее, сначала некоторые кафе включили «Лимонану» в меню, а затем он появился и в магазинах в бутилированном виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую роль исполняли четверо актёров, умерших от связанных с курением болезней? 267 + Ссылка Более сорока лет главным рекламным персонажем сигарет Marlboro был ковбой Мальборо. Четверо игравших его актёров, включая Уэйна Макларена, умерли от связанных с курением болезней, таких, как рак лёгких или ХОБЛ. За это Marlboro получили прозвище «убийцы ковбоев». Правда, пятый и самый знаменитый ковбой Мальборо — Даррелл Уинфилд — особых проблем со здоровьем не имел и дожил до 85 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая компания своим успехом частично обязана смерти Мэрилин Монро? 561 + Ссылка Финская компания Rapala является мировым лидером по производству рыболовных приманок. Их воблеры действительно хорошо работают, но своим успехом Rapala частично обязана совпадению. Рекламная статья о приманках и истории их создания была размещена в журнале Life в 1962 году. Этот выпуск с Мэрилин Монро на обложке был в основном посвящён жизненному пути недавно умершей актрисы и стал самым продаваемым в истории журнала. Часть внимания аудитории досталась и Rapala, которая получила более двух миллионов заказов, хотя в её американском офисе в тот момент работало всего два человека. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая известная минеральная вода в 1929 году была объявлена радиоактивной? 660 + Ссылка После открытия радиоактивности многие производители стали добавлять в товары массового потребления новые «чудодейственные» вещества. В первой половине 20 века в разных странах выпускались радиоактивные хлеб, зубная паста, косметика, соль для ванн. Некоторым товарам из-за возникшей моды просто давали названия в честь радия, хотя в составе его и не содержалось. Из отечественных примеров можно упомянуть рекламу минеральной воды «Боржоми» 1929 года, которая объявляла её радиоактивной. Неправда? Источник: theoryandpractice.ru

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку? 1293 + Ссылка В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чья реклама во всю высоту Эйфелевой башни размещалась на ней с 1925 по 1934 годы? 955 + Ссылка С 1925 по 1934 годы Эйфелева башня была гигантским рекламным носителем. Её арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Citroën, установивший на башне 125 тысяч электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали звёздный дождь, полёт комет и знаки зодиака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему кролик во всём мире рекламирует батарейки Duracell, а в США — Energizer? 576 + Ссылка Антропоморфным символом батареек Duracell по всему миру является розовый кролик, и только в США похожий кролик рекламирует Energizer. Так случилось потому, что Duracell забыл вовремя продлить действие торговой марки, описывающей данный символ, чем Energizer не преминул воспользоваться. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая рекламная кампания провалилась из-за математической неграмотности американцев? 1655 + Ссылка В начале 1980-х годов сеть ресторанов быстрого питания A&W запустила масштабную рекламную кампанию своего гамбургера. В отличие от похожего сэндвича в 1/4 фунта из Макдоналдс, гамбургер A&W весил 1/3 фунта и стоил чуть дешевле, а покупатели говорили, что он вкуснее. Несмотря на всё это, кампания провалилась. Позже A&W провела исследование и выявила причину: многие клиенты не понимали истинного значения дробных чисел. Предложение казалось им невыгодным, так как 3 меньше 4. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какой рекламный трюк превратил неудачный бродвейский мюзикл в успешный? 426 + Ссылка Продюсер Дэвид Меррик в 1961 году выпустил на Бродвее мюзикл «Метро для спящих». Представление получило не самые лестные отзывы, что сподвигло Меррика на хитроумный рекламный трюк. Он нашёл в Нью-Йорке полных тёзок семерых самых влиятельных театральных критиков (Ховарда Таубмана, Уолтера Керра и других), пригласил на мюзикл и купил у них разрешение на использование фото. Затем Меррик подал объявление в газеты, в котором были имена «критиков», эти фото и отзывы типа «Одна из лучших музыкальных комедий за последние 30 лет» или «Великолепный мюзикл. Мне понравилось». Хотя рекламу опубликовали только в одном выпуске «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», её эффекта хватило на продолжение показов в течение ещё шести месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой ляп допустила компания Nike, снимая рекламу кроссовок с участием африканского племени? 1365 + Ссылка В 1989 году Nike сняла рекламу кроссовок с участием кенийцев из народа самбуру. В ролике показаны традиционные танцы племени в ярких одеждах, а в конце молодой человек говорит фразу на своём языке и на экране появляется традиционный слоган: «Just Do It». Когда один американский антрополог увидел рекламу, он сообщил СМИ, что африканец на самом деле говорит: «Я не хочу эти. Дайте мне большие башмаки». После чего Nike признала, что съёмочная группа не смогла добиться точного перевода слогана на язык племени и записала импровизацию, думая, что эти слова все равно никто не поймёт. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране можно увидеть рекламные ролики, ставшие телесериалом? 732 + Ссылка Сеть супермаркетов ICA крутит по шведскому телевидению рекламные ролики, объединённые общим сюжетом, с 2001 года по сей день. Каждый ролик представляет собой юмористическую зарисовку о работниках магазина длиной 30—45 секунд, а обновляются они примерно раз в две недели. Многие шведы привыкли к этому мини-сериалу, следят за судьбой героев и ждут выхода новых роликов. Неправда? Источник: sv.wikipedia.org

Зачем гольфист Тайгер Вудс снялся в ролике о том, что он может ходить по воде? 637 + Ссылка После выхода игры Tiger Woods PGA Tour 08 компания-разработчик Electronic Arts получила много жалоб от геймеров на то, что можно ударить по мячу, лежащему на поверхности водоёма. В ответ на эти претензии был снят вирусный ролик, героем которого стал настоящий Тайгер Вудс. Он, как ни в чём ни бывало, прошёл по воде и нанёс точный удар, а недоразумение в игре Electronic Arts объявила «не багом, а фичей». Неправда? Источник: www.youtube.com

Какой спортсмен и для чего сменил своё имя на Вискас? 919 + Ссылка Когда в 1999 году команда по австралийскому футболу из города Джелонг столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, она заключила необычный рекламный контракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил имя на Вискас, и телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После некоторого времени футболист вернул себе старое имя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой слоган был разыгран между двумя компаниями в бою армрестлинга? 1255 + Ссылка В 1992 году американская авиакомпания Southwest Airlines начала использовать слоган «Plane Smart» («Летайте с умом»). Сервисная фирма Stevens Aviation, которая задолго до этого применяла девиз «Just Plane Smart», пригрозила засудить перевозчика. Однако вместо суда руководители компаний приняли решение пойти на спортивную арену и решить спор в бою армрестлинга. Выиграв матч, директор Stevens Aviation тут же разрешил использование слогана сопернику, и таким образом обе организации повысили свою репутацию. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком мегаполисе совсем нет наружной рекламы? 2488 + Ссылка В одном из самых крупных мегаполисов мира — бразильском Сан-Паулу — совсем нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борьбе с загрязнением — в данном случае, загрязнением визуальным. Хотя данный закон больно ударил по рекламной индустрии, более 70% жителей Сан-Паулу его всецело поддерживают. Неправда? Источник: weburbanist.com

Каким образом немецких неонацистов призвали отказаться от своих убеждений с помощью стиральных машин? 2842 + Ссылка На немецком рок-фестивале для ультраправых в 2011 году раздавали бесплатные футболки с надписью «Hardcore Rebellen» и неонацистской символикой. После первой стирки рисунки и надпись сильно тускнели, а под ними проявлялось другое сообщение: «Что может твоя футболка, можешь и ты», а также контакт антифашистской организации Exit-Deutschland, помогающей молодым людям порвать с экстремизмом. Неправда? Источник: www.sostav.ru

Кому позволено курить сигареты марки «Red Apple»? 8661 + Ссылка Квентин Тарантино не любит рекламу в кино. В его фильмах герои курят только сигареты придуманной Тарантино марки «Red Apple». Единственным исключением является пачка сигарет «Capitol W», которая появилась в одном кадре фильма «Доказательство смерти». Неправда? Источник: www.tarantino.info

Для чего изначально был создан знак Голливуда? 7915 + Ссылка Знак Голливуда был создан в 1923 году, но совсем не как обозначение всемирной фабрики грёз. Это была просто реклама новых жилых кварталов Лос-Анджелеса, а надпись была длиннее: HOLLYWOODLAND. Предполагалось, что знак простоит около полутора лет, однако благодаря бурному развитию киноиндустрии в Голливуде его решили оставить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой советский лидер стал неофициальным рекламным лицом Пепси? 6050 + Ссылка В 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, где Хрущёву предложили попробовать Пепси-колу. Он согласился и невольно стал рекламным лицом компании, так как на следующий день в газетах всего мира была опубликована фотография, на которой советский лидер пьёт Пепси. Неправда? Источник: www.pepsico.ru

Почему в Нью-Йорке провалилась пропаганда против наркотиков на школьных карандашах? 8383 + Ссылка Однажды в Нью-Йорке была запущена кампания по антинаркотической пропаганде в школах. Для этого на карандаши поместили лозунг: «Я слишком крут, чтобы быть наркоманом!». Однако креативщики не учли то, что карандаши со временем стачиваются, и в определённый момент этот слоган превращается в «быть наркоманом!». Неправда? Источник: Б. Фенстер. Оба-на. История человеческой глупости. – М., 2006, с.86.

Каким образом существовал спам, когда ещё не было компьютеров? 16603 + Ссылка Слово SPAM появилось в 1936 году — под такой маркой американская компания выпустила острые мясные консервы («SPiced hAM»). Чтобы сбыть их запасы не первой свежести после Второй Мировой войны, была проведена массированная рекламная кампания, ставшая эталоном назойливости после скетча труппы «Монти Пайтон». В 1986 году в конференциях Usenet появилось множество одинаковых сообщений от некоего Дэйва Родеса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Кто-то провёл аналогию между такой рассылкой и консервами, и с тех пор слово спам закрепилось в новом значении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где построили фальшивый огромный супермаркет и разыграли тысячи людей? 26266 + Ссылка В 2003 году Прагу заполонили рекламные объявления об открытии нового супермаркета «Чешская мечта» с рекордно низкими ценами. На открытие собрались более 3000 человек. После торжественного перерезания ленточки толпа устремилась внутрь, но оказалось, что перед ними был просто огромный плоский плакат посреди поля. Всю эту акцию устроили два студента режиссёрского факультета, сняв фильм о данных событиях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Дирак хотел отказаться от Нобелевской премии? 10475 + Ссылка Когда английского физика Поля Дирака в 1933 году наградили Нобелевской премией, он хотел отказаться от неё, так как ненавидел рекламу. Однако Резерфорд всё же уговорил коллегу получить награду, так как отказ стал бы ещё большей рекламой. Неправда? Источник: А. Абрагам. Время вспять. М., Наука, 1991, с. 251.

Каким образом древнегреческие проститутки использовали обувь для рекламы своих услуг? 26414 + Ссылка Древнегреческие проститутки рекламировались с помощью специальных набоек на каблуках своих сандалий, оставляющих на земле призыв «Следуй за мной». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой рекламный контракт заставил Майкла Джордана завернуться в американский флаг? 9456 + Ссылка Майкл Джордан на церемонии награждения американской баскетбольной сборной золотыми медалями Олимпиады 1992 года в Барселоне стоял на пьедестале, завернувшись в американский флаг. Это было вызвано не только патриотическими чувствами, но и контрактом спортсмена с компанией Nike, так как на форме сборной стоял логотип Reebok. Неправда? Источник: espn.go.com

Какой маркетинговый ход позволил компании Алказельцер существенно увеличить прибыль? 4362 + Ссылка Алказельцер существенно увеличил сбыт благодаря маркетинговому ходу, когда в рекламе стали демонстрироваться вместо одной сразу две таблетки. Неправда? Источник: www.snopes.com

Зачем во Франции 18 века ставили охрану вокруг картофельных полей? 4488 + Ссылка Для пропаганды картофеля среди французов в конце 18 века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооружённую охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям «украсть» клубни. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как боксёр зарабатывал на рекламе во время нокдаунов? 7651 + Ссылка Перед боксёрским поединком 2000 года между Майком Тайсоном и Джулиусом Френсисом публика была заранее уверена в победе первого. Английская газета The Mirror даже заплатила за рекламу на подошвах обуви Френсиса, чтобы она попала в кадры фото- и видеокамер во время нокдаунов. Неправда? Источник: www.peoples.ru