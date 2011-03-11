Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое новое среднее имя выбрали фанаты для актёра Маколея Калкина? 22 + Ссылка В 2018 году исполнитель главной роли в фильме «Один дома» Маколей Калкин объявил в своём твиттере, что ему надоело его среднее имя Карсон, и запустил голосование за новый вариант. Победителем стало имя «Маколей Калкин», то есть актёру предстояло принять полное имя в виде Маколей Маколей Калкин Калкин, что он и пообещал сделать в соответствии с законом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом бракоразводный процесс в Голливуде привёл к образованию двух новых супружеских пар? 217 + Ссылка Когда голливудский актёр Рэймонд Мэсси разводился со своей второй женой Эдрианн Аллен, тоже актрисой, их адвокатами стали бывшие муж и жена — Уильям Уитни для Эдрианн и Дороти Уитни для Рэймонда. Впоследствии каждый из актёров сочетался браком со своим адвокатом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую шутку придумал Утёсов, будучи расстроенным, что ему не дают звание заслуженного артиста? 342 + Ссылка По сюжету эстрадного представления Леонида Утёсова «Царевна Несмеяна» герою, которому не удалось рассмешить царевну, отрубают голову. Утёсов, которому долго не давали звание заслуженного артиста, заготовил репризу. Когда в очередной раз он положил голову на плаху, а палач заносил топор, кто-то в зале воскликнул: «Какая незаслуженная смерть!». Утёсов тут же поднялся и ответил: «Какой артист, такая и смерть». Возможно, именно эта шутка сдвинула дело с мёртвой точки, и желанное звание ему вскоре присвоили. Неправда? Источник: www.e-reading.club

Какую роль исполняли четверо актёров, умерших от связанных с курением болезней? 402 + Ссылка Более сорока лет главным рекламным персонажем сигарет Marlboro был ковбой Мальборо. Четверо игравших его актёров, включая Уэйна Макларена, умерли от связанных с курением болезней, таких, как рак лёгких или ХОБЛ. За это Marlboro получили прозвище «убийцы ковбоев». Правда, пятый и самый знаменитый ковбой Мальборо — Даррелл Уинфилд — особых проблем со здоровьем не имел и дожил до 85 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»? 614 + Ссылка За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какой порнозвезды менеджерами являются родители? 762 + Ссылка Менеджерами американской порнозвезды Санни Лейн являются её родители, с которыми она живёт в одном доме. В детстве Санни занималась фигурным катанием, но из-за полученной травмы ушла в стриптиз, а затем в фильмы для взрослых. По её словам, переход ей дался легко из-за обычной практики натуризма в их доме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Шварценеггеру не дали озвучить Терминатора для проката фильма на немецком языке? 919 + Ссылка Арнольд Шварценеггер хотел лично продублировать свою роль Терминатора на немецком языке. Однако прокатчики посчитали его австрийский акцент слишком мягким и несоответствующим суровости персонажа, пригласив на озвучку другого актёра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему племянник Фрэнсиса Форда Копполы отказался от его фамилии? 684 + Ссылка Актёр Николас Кейдж — урождённый Николас Коппола, племянник знаменитого режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. В самом начале карьеры он взял себе псевдоним, чтобы дистанцироваться от дяди и избежать разговоров о том, что роли ему достаются благодаря протекционизму, а не таланту. Из более чем 70 картин в фильмографии Кейджа только три были срежиссированы Копполой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что связывает Леонардо Ди Каприо с Леонардо да Винчи? 622 + Ссылка Леонардо Ди Каприо был назван в честь Леонардо да Винчи. Выбор имени был обусловлен тем, что родители будущего актёра поехали в свадебное путешествие в Италию и смотрели на полотно великого итальянца в галерее Уффици, когда мать почувствовала первые толчки. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Почему в последнем фильме о Гарри Поттере отсутствовал Крэбб? 1187 + Ссылка В финальной книге о Гарри Поттере в выручай-комнате от адского огня погибает Винсент Крэбб, но в последнем фильме эти события происходят с Грегори Гойлом, а Крэбб вообще в нём не показан. Это связано с тем, что сыгравший Крэбба во всех предыдущих экранизациях актёр Джейми Уэйлетт был арестован за выращивание конопли, и заменять его другим актёром режиссёр фильма не стал. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Под каким псевдонимом был указан Шварценеггер в титрах своего кинодебюта? 1091 + Ссылка Первое появление в кино Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке», причём в титрах он был указан как Арнольд Стронг (strong по-английски — «сильный»). На это были две причины — во-первых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для восприятия, а, во-вторых, они хотели обыграть фамилию более известного на тот момент комика Арнольда Станга, сыгравшего другого главного героя фильма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой киноактёр потерял свой изначальный голос, приобретя новый с уникальным тембром? 2892 + Ссылка Актёр Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса и озвучивший Карлсона, крокодила Гену и многих других мультгероев, известен по характерному тембру голоса, но так было не всегда. Ливанов потерял изначальный голос во время съёмок в своём кинодебюте «Неотправленное письмо», режиссёр которого заставил актёров вживую озвучить сцену пожара в тайге в сорокаградусный мороз. Сорванный голос вернулся через несколько дней, но уже с новым, хорошо знакомым нам тембром. Неправда? Источник: www.221b.ru

В какой стране был избран депутат, обещавший больше попутного ветра на велодорожках? 1072 + Ссылка Датский актёр-комик Якоб Хаугард с 1979 года баллотировался в парламент своей страны с шуточной программой. Он обещал избирателям распорядок дня по схеме 8-8-8: восемь часов свободного времени, восемь часов на отдых и остальные восемь на сон. Среди других пунктов его обещаний были: больше попутного ветра на велодорожках, лучшие прогнозы погоды, меньшие очереди в супермаркетах и добавление Нутеллы в солдатский рацион. В 1994 году он, наконец, набрал достаточное количество голосов на очередных выборах и заседал в парламенте Дании 4 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве? 2026 + Ссылка Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене он перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого актёра заставила сыграть в «Гарри Поттере» его внучка? 3763 + Ссылка Ричард Харрис, сыгравший Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и философский камень», три раза отклонял предложение об этой роли, так как был уже серьёзно болен. Его 11-летняя внучка узнала о предложении и сказала, что она больше никогда не будет разговаривать с дедушкой, если тот откажется от роли. Только после этого Харрис дал своё согласие на съёмки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр вышел из комы только после обращения к нему как к Багзу Банни? 2928 + Ссылка Американец Мэл Бланк, известный как «человек тысячи голосов», озвучивал Багза Банни и множество других героев мультфильмов Warner Bros. Однажды он попал в автомобильную аварию и с переломом черепа впал в кому на три недели. Попытки обращения к Бланку в коме ни к чему не приводили, но как только доктор спросил: «Как дела, Багз Банни?», актёр тут же ответил голосом кролика. На могиле Бланка написана известная фраза, которую в завершении многих мультфильмов произносит его другой персонаж поросёнок Порки Пиг: «That's All Folks» (в русском переводе она обычно звучала как «Вот и всё, ребята!»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько лет было актрисе, сыгравшей 13-летнюю Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере? 6246 + Ссылка 13-летнюю студентку Хогвартса Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере сыграла шотландская актриса Ширли Хендерсон, которой на момент съёмок было 37 лет. Неправда? Источник: harrypotter.wikia.com

Откуда взялись подёргивания головой Леонида Броневого в «Семнадцати мгновениях весны»? 3147 + Ссылка Леонид Броневой в роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» запомнился в том числе нервными подёргиваниями головой в напряжённых моментах. Эта жестикуляция возникла оттого, что Броневому сшили мундир меньшего чем требуется размера, воротник которого врезался в шею. Увидев такой жест, режиссёр фильма Татьяна Лиознова предложила его оставить, решив, что он добавит колорита фигуре Мюллера. Неправда? Источник: esquire.ru

Какой продюсер публично попросил зрителей не смотреть его только что снятый фильм? 1949 + Ссылка Вышедший в 1987 году фильм «Леонард шестой», пародирующий кино про шпионов, оказался очень плохим. Билл Косби, который выступил продюсером и соавтором сценария, а также сыграл главную роль в фильме, сам был настолько разочарован, что публично попросил зрителей не тратить деньги и не смотреть его. При этом вину за провал Косби возложил на Пола Вейланда, который впервые стал режиссёром полнометражной картины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр поступил в артиллерийскую школу, сначала приняв её сокращённое обозначение за артистическую школу? 2009 + Ссылка Спартак Мишулин в 15-летнем возрасте убежал из дома и оказался в Москве, где увидел плакат: «В спецартшколу принимаются мальчики, окончившие 6-7-8 класс». Мишулин решил, что эта школа — артистическая, и попробовал записаться туда, но его не приняли, так как она оказалась артиллерийской. Однако Спартак всё же устроился в неё, встретив курсанта, который не хотел ехать вместе с артшколой на обучение в Кемеровскую область, и поменявшись с ним одеждой. На новом месте Мишулин всё же проявил свои артистические наклонности, став руководить художественной самодеятельностью. Неправда? Источник: www.rusactors.ru

Какая актриса опоздала на собственные похороны? 2941 + Ссылка Элизабет Тейлор славилась своим качеством постоянно опаздывать. Зная об этом, она пожелала проявить свою натуру и после смерти. Её похороны начались на 15 минут позже заявленного заранее времени, а агент церемонии зачитал объявление: «Она желала опоздать даже на собственные похороны». Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему Олег Анофриев исполнил почти все роли в мультфильме «Бременские музыканты»? 3242 + Ссылка Изначально планировалось, что Олег Анофриев в мультфильме «Бременские музыканты» исполнит только партию Трубадура. Других героев должны были озвучить не менее известные актёры, среди которых Зиновий Гердт и Олег Янковский. Но в итоге к назначенному часу в студию пришёл только Анофриев, остальные по разным причинам не смогли. Анофриева, хоть он и был простужен, стали пробовать на все партии, включая авторский текст, и остались довольны результатом. Он даже пробовал исполнить роль Принцессы, но для этого у Анофриева не хватило диапазона голоса, поэтому Принцессой стала вокалистка Эльмира Жерздева. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая знаменитая актриса обладала двойным рядом ресниц из-за генетической мутации? 10528 + Ссылка Выразительность взгляда Элизабет Тейлор объяснялась не только её природным обаянием, но также и редкой генетической мутацией — у актрисы был двойной ряд ресниц. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора? 2822 + Ссылка Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а также работает диктором на домашних матчах футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спектакле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только в первом и третьем актах, а между ними Анисимов успевал съездить на стадион и провести матч. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что порвал себе Брэд Питт перед съёмками фильма «Троя»? 6638 + Ссылка Перед съёмками фильма «Троя» исполнитель роли Ахиллеса Брэд Питт шесть месяцев тренировал владение мечом. В результате он травмировал ахиллово сухожилие, из-за чего съёмки пришлось перенести на несколько недель. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая американская актриса прославилась ещё и как учёный-изобретатель? 11113 + Ссылка В 1930—1940-е годы в США стала популярна актриса австрийского происхождения Хэди Ламарр. Первая слава о ней распространилась ещё после участия в чехословацком фильме, где она снялась в сцене обнажённого купания, вызвавшей громкий скандал во всём мире. Помимо кино, Хэди занималась наукой: она запатентовала систему, позволяющую на расстоянии управлять торпедами, а также разработала технологию «прыгающих частот», которая, например, применяется в современном Wi-Fi. Кстати, лицо Хэди Ламарр можно увидеть на заставке программы Corel Draw. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каково полное имя актрисы Рины Зелёной? 6304 + Ссылка Когда актриса Екатерина Зелёная играла первый в своей жизни спектакль, на афише её имя не поместилось, и она решила сократить его до просто «Рина». Этот псевдоним она использовала всю жизнь. Неправда? Источник: kamenobr.ru

В каком моменте «Иронии судьбы» можно увидеть Олега Басилашвили? 7971 + Ссылка В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть забавный ляп. Когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на ней виден привычный нам герой, сыгранный Яковлевым. А когда Надя подбирает её со снега, там изображён уже Олег Басилашвили. Дело в том, что именно Басилашвили изначально планировался на роль Ипполита, но был вынужден отказаться из-за смерти отца. Однако эпизод с поднятием фотографии уже успели отснять, а заменить на фото с «яковлевским» Ипполитом попросту забыли. Неправда? Источник: www.kp.ru

Какую функцию, помимо прямого предназначения, выполняли театральные вееры? 3251 + Ссылка Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые кроме своего прямого предназначения выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какой актёр не сумел выиграть конкурс подражателей самого себя? 26537 + Ссылка Во время огромной популярности Чарли Чаплина по всей Америке устраивались «Чаплиниады» — конкурсы на лучшее подражание актёру. Сам Чаплин участвовал в одном из таких конкурсов в Сан-Франциско инкогнито, но не сумел победить. Неправда? Источник: www.snopes.com

Кто умер, спрыгнув с символа Голливуда? 9904 + Ссылка Британская актриса Пег Энтуисл, не добившись признания в Голливуде, покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с буквы «H» знака Голливуда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org