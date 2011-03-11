Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое новое среднее имя выбрали фанаты для актёра Маколея Калкина?
В 2018 году исполнитель главной роли в фильме «Один дома» Маколей Калкин объявил в своём твиттере, что ему надоело его среднее имя Карсон, и запустил голосование за новый вариант. Победителем стало имя «Маколей Калкин», то есть актёру предстояло принять полное имя в виде Маколей Маколей Калкин Калкин, что он и пообещал сделать в соответствии с законом.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом бракоразводный процесс в Голливуде привёл к образованию двух новых супружеских пар?
Когда голливудский актёр Рэймонд Мэсси разводился со своей второй женой Эдрианн Аллен, тоже актрисой, их адвокатами стали бывшие муж и жена — Уильям Уитни для Эдрианн и Дороти Уитни для Рэймонда. Впоследствии каждый из актёров сочетался браком со своим адвокатом.
Источник: en.wikipedia.org
Какую шутку придумал Утёсов, будучи расстроенным, что ему не дают звание заслуженного артиста?
По сюжету эстрадного представления Леонида Утёсова «Царевна Несмеяна» герою, которому не удалось рассмешить царевну, отрубают голову. Утёсов, которому долго не давали звание заслуженного артиста, заготовил репризу. Когда в очередной раз он положил голову на плаху, а палач заносил топор, кто-то в зале воскликнул: «Какая незаслуженная смерть!». Утёсов тут же поднялся и ответил: «Какой артист, такая и смерть». Возможно, именно эта шутка сдвинула дело с мёртвой точки, и желанное звание ему вскоре присвоили.
Источник: www.e-reading.club
Какую роль исполняли четверо актёров, умерших от связанных с курением болезней?
Более сорока лет главным рекламным персонажем сигарет Marlboro был ковбой Мальборо. Четверо игравших его актёров, включая Уэйна Макларена, умерли от связанных с курением болезней, таких, как рак лёгких или ХОБЛ. За это Marlboro получили прозвище «убийцы ковбоев». Правда, пятый и самый знаменитый ковбой Мальборо — Даррелл Уинфилд — особых проблем со здоровьем не имел и дожил до 85 лет.
Источник: en.wikipedia.org
Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»?
За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов.
Источник: en.wikipedia.org
У какой порнозвезды менеджерами являются родители?
Менеджерами американской порнозвезды Санни Лейн являются её родители, с которыми она живёт в одном доме. В детстве Санни занималась фигурным катанием, но из-за полученной травмы ушла в стриптиз, а затем в фильмы для взрослых. По её словам, переход ей дался легко из-за обычной практики натуризма в их доме.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Шварценеггеру не дали озвучить Терминатора для проката фильма на немецком языке?
Арнольд Шварценеггер хотел лично продублировать свою роль Терминатора на немецком языке. Однако прокатчики посчитали его австрийский акцент слишком мягким и несоответствующим суровости персонажа, пригласив на озвучку другого актёра.
Источник: en.wikipedia.org
Почему племянник Фрэнсиса Форда Копполы отказался от его фамилии?
Актёр Николас Кейдж — урождённый Николас Коппола, племянник знаменитого режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. В самом начале карьеры он взял себе псевдоним, чтобы дистанцироваться от дяди и избежать разговоров о том, что роли ему достаются благодаря протекционизму, а не таланту. Из более чем 70 картин в фильмографии Кейджа только три были срежиссированы Копполой.
Источник: en.wikipedia.org
Что связывает Леонардо Ди Каприо с Леонардо да Винчи?
Леонардо Ди Каприо был назван в честь Леонардо да Винчи. Выбор имени был обусловлен тем, что родители будущего актёра поехали в свадебное путешествие в Италию и смотрели на полотно великого итальянца в галерее Уффици, когда мать почувствовала первые толчки.
Источник: www.dailymail.co.uk
Почему в последнем фильме о Гарри Поттере отсутствовал Крэбб?
В финальной книге о Гарри Поттере в выручай-комнате от адского огня погибает Винсент Крэбб, но в последнем фильме эти события происходят с Грегори Гойлом, а Крэбб вообще в нём не показан. Это связано с тем, что сыгравший Крэбба во всех предыдущих экранизациях актёр Джейми Уэйлетт был арестован за выращивание конопли, и заменять его другим актёром режиссёр фильма не стал.
Источник: ru.wikipedia.org
Под каким псевдонимом был указан Шварценеггер в титрах своего кинодебюта?
Первое появление в кино Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке», причём в титрах он был указан как Арнольд Стронг (strong по-английски — «сильный»). На это были две причины — во-первых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для восприятия, а, во-вторых, они хотели обыграть фамилию более известного на тот момент комика Арнольда Станга, сыгравшего другого главного героя фильма.
Источник: en.wikipedia.org
Какой киноактёр потерял свой изначальный голос, приобретя новый с уникальным тембром?
Актёр Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса и озвучивший Карлсона, крокодила Гену и многих других мультгероев, известен по характерному тембру голоса, но так было не всегда. Ливанов потерял изначальный голос во время съёмок в своём кинодебюте «Неотправленное письмо», режиссёр которого заставил актёров вживую озвучить сцену пожара в тайге в сорокаградусный мороз. Сорванный голос вернулся через несколько дней, но уже с новым, хорошо знакомым нам тембром.
Источник: www.221b.ru
В какой стране был избран депутат, обещавший больше попутного ветра на велодорожках?
Датский актёр-комик Якоб Хаугард с 1979 года баллотировался в парламент своей страны с шуточной программой. Он обещал избирателям распорядок дня по схеме 8-8-8: восемь часов свободного времени, восемь часов на отдых и остальные восемь на сон. Среди других пунктов его обещаний были: больше попутного ветра на велодорожках, лучшие прогнозы погоды, меньшие очереди в супермаркетах и добавление Нутеллы в солдатский рацион. В 1994 году он, наконец, набрал достаточное количество голосов на очередных выборах и заседал в парламенте Дании 4 года.
Источник: en.wikipedia.org
Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве?
Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене он перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении.
Источник: en.wikipedia.org
Какого актёра заставила сыграть в «Гарри Поттере» его внучка?
Ричард Харрис, сыгравший Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и философский камень», три раза отклонял предложение об этой роли, так как был уже серьёзно болен. Его 11-летняя внучка узнала о предложении и сказала, что она больше никогда не будет разговаривать с дедушкой, если тот откажется от роли. Только после этого Харрис дал своё согласие на съёмки.
Источник: en.wikipedia.org
Какой актёр вышел из комы только после обращения к нему как к Багзу Банни?
Американец Мэл Бланк, известный как «человек тысячи голосов», озвучивал Багза Банни и множество других героев мультфильмов Warner Bros. Однажды он попал в автомобильную аварию и с переломом черепа впал в кому на три недели. Попытки обращения к Бланку в коме ни к чему не приводили, но как только доктор спросил: «Как дела, Багз Банни?», актёр тут же ответил голосом кролика. На могиле Бланка написана известная фраза, которую в завершении многих мультфильмов произносит его другой персонаж поросёнок Порки Пиг: «That's All Folks» (в русском переводе она обычно звучала как «Вот и всё, ребята!»).
Источник: en.wikipedia.org
Сколько лет было актрисе, сыгравшей 13-летнюю Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере?
13-летнюю студентку Хогвартса Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере сыграла шотландская актриса Ширли Хендерсон, которой на момент съёмок было 37 лет.
Источник: harrypotter.wikia.com
Откуда взялись подёргивания головой Леонида Броневого в «Семнадцати мгновениях весны»?
Леонид Броневой в роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» запомнился в том числе нервными подёргиваниями головой в напряжённых моментах. Эта жестикуляция возникла оттого, что Броневому сшили мундир меньшего чем требуется размера, воротник которого врезался в шею. Увидев такой жест, режиссёр фильма Татьяна Лиознова предложила его оставить, решив, что он добавит колорита фигуре Мюллера.
Источник: esquire.ru
Какой продюсер публично попросил зрителей не смотреть его только что снятый фильм?
Вышедший в 1987 году фильм «Леонард шестой», пародирующий кино про шпионов, оказался очень плохим. Билл Косби, который выступил продюсером и соавтором сценария, а также сыграл главную роль в фильме, сам был настолько разочарован, что публично попросил зрителей не тратить деньги и не смотреть его. При этом вину за провал Косби возложил на Пола Вейланда, который впервые стал режиссёром полнометражной картины.
Источник: en.wikipedia.org
Какой актёр поступил в артиллерийскую школу, сначала приняв её сокращённое обозначение за артистическую школу?
Спартак Мишулин в 15-летнем возрасте убежал из дома и оказался в Москве, где увидел плакат: «В спецартшколу принимаются мальчики, окончившие 6-7-8 класс». Мишулин решил, что эта школа — артистическая, и попробовал записаться туда, но его не приняли, так как она оказалась артиллерийской. Однако Спартак всё же устроился в неё, встретив курсанта, который не хотел ехать вместе с артшколой на обучение в Кемеровскую область, и поменявшись с ним одеждой. На новом месте Мишулин всё же проявил свои артистические наклонности, став руководить художественной самодеятельностью.
Источник: www.rusactors.ru
Какая актриса опоздала на собственные похороны?
Элизабет Тейлор славилась своим качеством постоянно опаздывать. Зная об этом, она пожелала проявить свою натуру и после смерти. Её похороны начались на 15 минут позже заявленного заранее времени, а агент церемонии зачитал объявление: «Она желала опоздать даже на собственные похороны».
Источник: www.bbc.co.uk
Почему Олег Анофриев исполнил почти все роли в мультфильме «Бременские музыканты»?
Изначально планировалось, что Олег Анофриев в мультфильме «Бременские музыканты» исполнит только партию Трубадура. Других героев должны были озвучить не менее известные актёры, среди которых Зиновий Гердт и Олег Янковский. Но в итоге к назначенному часу в студию пришёл только Анофриев, остальные по разным причинам не смогли. Анофриева, хоть он и был простужен, стали пробовать на все партии, включая авторский текст, и остались довольны результатом. Он даже пробовал исполнить роль Принцессы, но для этого у Анофриева не хватило диапазона голоса, поэтому Принцессой стала вокалистка Эльмира Жерздева.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая знаменитая актриса обладала двойным рядом ресниц из-за генетической мутации?
Выразительность взгляда Элизабет Тейлор объяснялась не только её природным обаянием, но также и редкой генетической мутацией — у актрисы был двойной ряд ресниц.
Источник: en.wikipedia.org
Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора?
Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а также работает диктором на домашних матчах футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спектакле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только в первом и третьем актах, а между ними Анисимов успевал съездить на стадион и провести матч.
Источник: ru.wikipedia.org
Что порвал себе Брэд Питт перед съёмками фильма «Троя»?
Перед съёмками фильма «Троя» исполнитель роли Ахиллеса Брэд Питт шесть месяцев тренировал владение мечом. В результате он травмировал ахиллово сухожилие, из-за чего съёмки пришлось перенести на несколько недель.
Источник: en.wikipedia.org
Какая американская актриса прославилась ещё и как учёный-изобретатель?
В 1930—1940-е годы в США стала популярна актриса австрийского происхождения Хэди Ламарр. Первая слава о ней распространилась ещё после участия в чехословацком фильме, где она снялась в сцене обнажённого купания, вызвавшей громкий скандал во всём мире. Помимо кино, Хэди занималась наукой: она запатентовала систему, позволяющую на расстоянии управлять торпедами, а также разработала технологию «прыгающих частот», которая, например, применяется в современном Wi-Fi. Кстати, лицо Хэди Ламарр можно увидеть на заставке программы Corel Draw.
Источник: ru.wikipedia.org
Каково полное имя актрисы Рины Зелёной?
Когда актриса Екатерина Зелёная играла первый в своей жизни спектакль, на афише её имя не поместилось, и она решила сократить его до просто «Рина». Этот псевдоним она использовала всю жизнь.
Источник: kamenobr.ru
В каком моменте «Иронии судьбы» можно увидеть Олега Басилашвили?
В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть забавный ляп. Когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на ней виден привычный нам герой, сыгранный Яковлевым. А когда Надя подбирает её со снега, там изображён уже Олег Басилашвили. Дело в том, что именно Басилашвили изначально планировался на роль Ипполита, но был вынужден отказаться из-за смерти отца. Однако эпизод с поднятием фотографии уже успели отснять, а заменить на фото с «яковлевским» Ипполитом попросту забыли.
Источник: www.kp.ru
Какую функцию, помимо прямого предназначения, выполняли театральные вееры?
Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые кроме своего прямого предназначения выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты.
Источник: www.nkj.ru
Какой актёр не сумел выиграть конкурс подражателей самого себя?
Во время огромной популярности Чарли Чаплина по всей Америке устраивались «Чаплиниады» — конкурсы на лучшее подражание актёру. Сам Чаплин участвовал в одном из таких конкурсов в Сан-Франциско инкогнито, но не сумел победить.
Источник: www.snopes.com
Кто умер, спрыгнув с символа Голливуда?
Британская актриса Пег Энтуисл, не добившись признания в Голливуде, покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с буквы «H» знака Голливуда.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто, едва получив «Золотой Глобус», тут же на сцене отдал его другому актёру?
Американский актёр Винг Рэймс, получив в 1998 году премию «Золотой Глобус», тут же вызвал другого актёра — Джека Леммона — из зрительного зала и вручил ему награду как более достойному претенденту.
Источник: ru.wikipedia.org