Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Для какой части тела изначально предназначалась пижама? 29 + Ссылка Слово «пижама» в переводе с персидского означает «одежда для ног». На Востоке пижамой и назывались только свободные лёгкие штаны. В Европу их привезли из Индии англичане в 18 веке, а спустя много десятилетий пижамой стали называть комплект из штанов и рубашки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто носил одеяния из перьев колибри? 429 + Ссылка Колибри были заметными персонажами культуры и мифов индейских народов. У ацтеков только вождям, членам их семей и жрецам разрешалось носить одежды из перьев колибри. Чтобы изготовить один такой наряд, необходимо было поймать и ощипать несколько тысяч птиц. Неправда? Источник: www.worldofhummingbirds.com

Где и когда Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор встретились в одинаковых платьях? 907 + Ссылка На втором Московском международном кинофестивале, состоявшемся в 1961 году, произошёл конфуз: приглашённые звёзды Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор встретились в одинаковых платьях. Дамы вышли из положения, не отходя друг друга в течение всего вечера. По одной версии, обе актрисы заказали платья у Ив Сен-Лорана и по возвращении домой подали против него судебные иски. По другой, платье было сшито эксклюзивно для Тейлор, а Лоллобриджида попросту украла дизайн. Неправда? Источник: www.blogrockology.ru

Почему синтетическому материалу нейлону дали такое название? 480 + Ссылка Популярный миф гласит, что название синтетического материала нейлона (по-английски «nylon») было образовано от сокращений названий двух городов — Нью-Йорка и Лондона. На самом деле источником этого слова стало выражение «no-run», что в данном контексте можно перевести «без затяжек», так как одним из первых коммерческих применений нейлона стали чулки. А чтобы покупатели не обвинили компанию DuPont в недобросовестной рекламе, ведь затяжки на чулках всё-таки случались, «no-run» и было преобразовано в «nylon». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда среди европейских дам было модно носить платья с полностью открытой грудью? 2711 + Ссылка В 15 веке под влиянием идей Ренессанса в Европе возникла мода на женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей этой моды была любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Крой с открытой грудью сохранялся в той или иной степени вплоть до 19 века и был запечатлён художниками на множестве портретов дам из высшего общества. Обнажённая грудь согласно моральным устоям того времени была более допустима, чем голые ножки или плечи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия? 793 + Ссылка 1 июля 1946 года американцы провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А спустя четыре дня французский инженер Луи Реар представил публике своё изобретение — раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Реар пояснил выбор названия тем, что бикини должно вызвать взрывную культурную реакцию. Термин оказался удачным ещё и потому, что его первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора. Позднее другие дизайнеры создали множество вариаций, образуя их названия по схожему принципу — так появились монокини, трикини, миникини и другие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены изначально стали носить рубашки поло? 798 + Ссылка Рубашки поло изначально появились в среде теннисистов — а именно у десятикратного победителя турниров Большого шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. Через год Лакост поместил на грудь своих рубашек изображение крокодила, а после окончания теннисной карьеры основал под той же эмблемой свой бренд одежды Lacoste. Однако новые рубашки стали носить не только теннисисты, но и другие спортсмены, особенно игроки в поло. Именно под таким названием новая одежда постепенно закрепилась в общем лексиконе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда появилось деление цвета одежды на розовый для девочек и синий для мальчиков? 1227 + Ссылка Сегодня общепринятыми цветами одежды для девочек и мальчиков являются розовый и синий соответственно. Однако такое разделение сформировалось в США и странах Европы только в 1940-е годы. До этого времени рекомендации родителям по выбору цвета одежды редко основывались на поле ребёнка: одни источники советовали выбирать по цвету волос, другие — по цвету глаз. А в случае с полом рекомендации бывали прямо противоположны современным стандартам. Например, в детском выпуске журнала Earnshow's от 1918 года говорилось: «По общепринятому правилу, розовый нужно выбирать для мальчиков, а синий для девочек, так как розовый цвет более сильный и твёрдый, а синий — более изящный и утончённый». Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Почему пилоты на заре развития авиации массово носили шёлковые шарфы? 1381 + Ссылка На заре развития авиации у пилотов не было множества приборов для отслеживания врагов, поэтому им постоянно приходилось крутить головами, высматривая самолёты противника. Чтобы шея не натиралась о воротник, в обмундирование лётчиков были введены шёлковые шарфы. Многие лётчики носят шарфы и по сей день, хотя функционального назначения они теперь не имеют. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где жили колдуны, которые практиковали выделку штанов из человеческой кожи? 4411 + Ссылка В исландском музее колдовства и магии на обозрение выставлены так называемые «некроштаны», изготовленные из содранной кожи нижней части тела мертвеца. Чтобы получить их, исландский колдун должен был заручиться согласием человека ещё при жизни, а после смерти откопать тело из могилы и содрать кожу одним куском. Затем ритуал требовал украсть монетку у вдовы и положить в мошонку некроштанов вместе с нарисованным на бумажке специальным знаком. Считалось, что ношение таких штанов позволит быстро разбогатеть. Неправда? Источник: www.geekosystem.com

Откуда взялось выражение «шиворот-навыворот»? 1815 + Ссылка Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков достоинства вельможи являлся расшитый воротник, который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь боярин подвергался царскому гневу и опале, его по обыкновению сажали на тощую клячу спиной вперёд, предварительно вывернув одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот-навыворот» в значении «наоборот, неправильно». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Где мужчины не носят плавок и прикрывают пенис специальным футляром? 4707 + Ссылка Мужчины некоторых районов острова Новая Гвинея прикрывают свой пенис специальным футляром под названием котека, который обычно делают из высушенного плода калабасы. Мальчики начинают носить котеку в возрасте 4–5 лет. От племени к племени широко варьируются длина и положение котеки: она может быть направлена прямо вверх, вбок или под углом. Вопреки распространённому мнению, диаметр и длина котеки никак не зависят от социального положения мужчины в племени. В 1970-х годах правительство Индонезии пыталось искоренить котеки и привить аборигенам культуру ношения современной одежды, но потерпело неудачу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему про везучего человека говорят, что он родился в рубашке? 1622 + Ссылка Когда человеку сопутствует удача, говорят, что он родился в рубашке. Слово «рубашка» в этом выражении появилось не так давно, а раньше его произносили как «родиться в сорочке», и оно имело чисто практический смысл. Дело в том, что сорочкой называли не только одежду, но и околоплодный пузырь, в котором ребёнок находится во время беременности. Иногда во время родов этот пузырь не разрывается, и ребёнок появляется в нём на свет, что, по суеверным представлениям, сулит ему в жизни счастье и везение. Неправда? Источник: phraseologiya.academic.ru

Каким образом производители одежды манипулируют её размерами, заставляя женщин покупать больше? 2789 + Ссылка По мере роста среднего веса населения планеты производители одежды увеличивают её физические размеры, оставляя тем же размер на бирке. Например, в Великобритании 14-й размер женских брюк сегодня больше на 10 сантиметров в талии и на 7 сантиметров в бёдрах, чем 14-й размер в 1970-х годах. Такой подход обеспечивает удовлетворение женщин от покупок, создавая у них ощущение, что они влезают в тот же размер, что и много лет назад. Неправда? Источник: www.economist.com

Какое правило русского языка нарушает героиня «Иронии судьбы» Надя? 3297 + Ссылка Для запоминания употребления глаголов «одеть» и «надеть» существует известное мнемоническое правило: «Одевают Надежду, а надевают одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» главная героиня Надя, учительница русского языка, произносит фразу с оговоркой: «Моё платье, я забыла одеть праздничное платье». Неправда? Источник: funtick5.livejournal.com

Для каких категорий мужчин выпускают специальные мужские бюстгальтеры? 1789 + Ссылка Представители некоторых категорий мужчин, например, гомосексуалисты, трансвеститы или фетишисты, любят носить бюстгальтеры. Однако в продаже встречаются чисто мужские лифчики, предназначенные для сугубо утилитарных целей. Их носят мужчины с увеличенными грудями, что вызвано ожирением или гинекомастией — в этом случае бюстгальтер и поддерживает грудь, и частично скрывает её, делая более плоской. Некоторые спортсмены, прежде всего бегуны, предпочитают заниматься в спортивном лифчике, исключающем вызванное натиранием об одежду раздражение сосков, которое может проявляться даже их кровотечением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение вязаные шапки с прорезями для глаз и рта имеют к городу Балаклаве? 2977 + Ссылка Во время Крымской войны в боях под городом Балаклавой английские войска столкнулись с непривычным для себя сильным холодом. Чтобы решить эту проблему, для солдат были изготовлены вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Впоследствии эти шапки так и прозвали балаклавами, или balaclava по-английски. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему свитер так называется? 2385 + Ссылка Вязаный шерстяной свитер в привычном нам виде появился в Европе в 19 веке. Первоначально он рекомендовался врачами как одежда для похудения, так как способствовал потоотделению при физических упражнениях. Именно от английского глагола «to sweat», что значит «потеть», произошло название свитера. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые помогли определить, сколько лет назад люди стали носить одежду? 3066 + Ссылка С помощью археологии нельзя определить, когда люди стали носить одежду, так как она не сохраняется в захоронениях. Однако это может сделать другая наука — генетика. Изучение ДНК платяных вшей, которые откладывают яйца на одежду, показало, что они эволюционировали из головных вшей примерно 170 тысяч лет назад — именно в это время человек стал одеваться. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Почему во многих европейских языках галстук назван в честь хорватов? 2236 + Ссылка В 1630-х годах во французской армии появились хорватские наёмники, в обмундирование которых входили особые платки вокруг шеи — предвестники современного галстука. Новинка стала популярной среди французских модников, а назвали её производным от «хорвата» словом «cravate». Позднее мода на галстук распространилась дальше по Европе, а с ней многие европейские языки заимствовали и его название. Например, в украинском галстук называют «краватка». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой цвет одежды персонажей некоторых сериалов указывает на их скорую смерть? 4480 + Ссылка Создатели телесериала «Звёздный путь» в своё время столкнулись с тем, что для поддержания зрительского интереса нужно постоянно показывать риск и гибель персонажей. Но так как убивать главных героев слишком накладно, решили жертвовать второстепенными, которые постоянно сменялись. Вскоре зрители заметили тенденцию — герои в жёлтых и голубых рубашках всегда преодолевали испытания, а персонажи в красных рубашках неизменно умирали. Впоследствии смерть «краснорубашечников» стала правилом для многих других фильмов и сериалов, в числе которых и «Остаться в живых». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему марка одежды Lonsdale популярна у неонацистов? 3612 + Ссылка В начале 2000-х британская марка одежды Lonsdale стала популярна у неонацистов: надевая куртку на футболку с логотипом, они располагали её так, чтобы оставались видны только буквы NSDA, что только одним символом короче аббревиатуры нацистской партии времён Гитлера NSDAP. Такой способ ношения позволял неонацистам обходить законы, запрещающие публичную демонстрацию нацистской символики. Компания Lonsdale всячески боролась с этим эффектом, поддерживая антирасистские мероприятия. Зато его взял на вооружение другой специально придуманный бренд Consdaple, где посередине читаются уже все буквы NSDAP, а сверху логотипа помещён орёл с герба Третьего Рейха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в одном из кадров «Трудностей перевода» японскую женщину можно считать мёртвой? 4060 + Ссылка Японское кимоно нужно надевать так, чтобы левая пола была выше правой. Наоборот запахивают кимоно только когда хоронят человека. В фильме «Трудности перевода», когда Боб впервые знакомится с Шарлоттой в лифте, одна японская женщина стоит именно в «похоронном» варианте кимоно. Наиболее вероятно, что это ошибка не постановщиков, которых консультировали настоящие японцы, а монтажёров фильма, по каким-то причинам отобразивших этот кадр зеркально. Неправда? Источник: www.imdb.com

На чьей одежде было пришито более 10 000 пуговиц? 3789 + Ссылка Пуговицы появились задолго до нашей эры, но использовались только как украшение. Примерно в 12-13 веках о пуговицах вновь узнали в Европе, но теперь у них появилось и функциональное значение застёгивания в петли, а не только декоративное. В Средние века пуговицы стали настолько популярным аксессуаром, что по их количеству на одежде можно было судить о статусе владельца. Например, на одном из нарядов французского короля Франциска I насчитывалось 13 600 пуговиц. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какая привычная нам одежда получила название от армейских окопов? 2154 + Ссылка Пальто под названием тренчкот появилось в начале 20 века и предназначалось для пехоты британской армии. Именно фронтовики, часто находившиеся в окопах в годы Первой Мировой войны, прозвали этот вид одежды «траншейным пальто» (так буквально переводится trench coat). Уже после войны солдаты и офицеры способствовали появлению тренчкотов в массовой моде, причём мода на различные вариации данных пальто не спадает до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему колготки получили такое название по ошибке? 5526 + Ссылка Женские колготки появились в СССР в 1950-х годах. Их поставляли из Чехословакии с надписью «калготы пунчохове», и в народе название колготки для этого предмета одежды быстро вытеснило официальное «чулковые рейтузы». Причём при заимствовании случилась ошибка, ведь по-чешски «калготы» — это штаны в общем смысле, а «пунчохаче» — конкретно колготки. Ещё один казус случался с просившими их в чешских магазинах советскими туристами, так как «калготки» по-чешски — это женские трусики. Неправда? Источник: nazdarru.livejournal.com

Можно ли сшить одежду из паутины? 4905 + Ссылка Шить одежду из паутины возможно, только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шёлка, получаемого от тутового шелкопряда. Первое задокументированное упоминание такой одежды датируется 1710 годом, когда французский учёный и предприниматель де Сё Хилер изготовил перчатки и носки из «паучьего шёлка» и подарил их королю Людовику XIV. А совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метров. Для её получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Где производились пистолеты, встроенные в пряжку ремня? 9437 + Ссылка Немцы во время Второй мировой войны производили уникальные пистолеты, вмонтированные в пряжку поясного ремня. Их делали вручную единичными экземплярами для офицеров СС высокого ранга и членов нацистской партии. Чтобы привести пистолет в действие, нужно было нажать на маленький рычаг с внутренней стороны пряжки — тогда лицевая часть отскакивала, а встроенные в основание стволы выдвигались во взведённом состоянии. Чтобы выстрелить, нужно было ещё раз нажать на другой рычажок. Неправда? Источник: www.icollector.com

Где и когда повседневная одежда женщин допускала кофту с открытой грудью? 11588 + Ссылка В Корее времён конца 17 — начала 20 веков женщины в качестве повседневной одежды носили кофты с частично или полностью открытой грудью. Неправда? Источник: tttkkk.livejournal.com

Какое значение в Шотландии имели количество и цвет разных полос в килте? 2958 + Ссылка Раньше в Шотландии имела место цветовая дифференциация килтов. В зависимости от своего сана человек имел право носить килт с ограниченным набором цветных полос в ткани. Например, шестицветный килт был исключительной привилегией короля. Также набор цветов в килте позволял судить откуда человек родом, так как ткачи имели ограниченный для данной местности выбор растений, из которых можно было получить краску. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему один шотландец пришёл на похороны своего боевого товарища в женском платье? 9520 + Ссылка Два шотландских солдата — Кевин Эллиот и Барри Дилэйни, проходя службу в Афганистане, дали друг другу обещание: если один из них умрёт, второй придёт на его похороны в женском платье. Так и случилось: Кевин погиб от ракетного удара, а Барри явился на церемонию в платье кислотно-салатового цвета и розовых гетрах, хотя скорбил и не скрывал слёз. Неправда? Источник: gallery.korrespondent.net

Зачем Пётр I приказал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира? 10581 + Ссылка Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель: отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой знаменитый богач вынуждал своего сына донашивать платья старших сестёр? 8387 + Ссылка Джон Рокфеллер-младший был единственным сыном знаменитого миллиардера в окружении четырёх сестёр. Дети воспитывались в строгости и экономии, и Джон до восьми лет донашивал платья сестёр. Позднее он не скрывал этот факт, а, наоборот, гордился им, считая такой подход важной составляющей процветания семьи. Неправда? Источник: books.google.ru

Как должны носить килт настоящие шотландцы — с нижним бельём или без? 11187 + Ссылка Традиционная одежда шотландских мужчин — килт — может носиться как с нижним бельём, так и без него. Однако «настоящие» шотландцы, особенно солдаты, согласно традициям всё-таки должны надевать килт на голое тело. Раньше в полках даже устраивались специальные проверки: офицер со специальным зеркальцем заглядывал воинам «под юбку» и в случае обнаружения белья заставлял его снять. Неправда? Источник: www.utro.ru

Когда и почему на мужских брюках появились стрелки? 3934 + Ссылка Стрелки — обязательный атрибут современных мужских брюк, но так было не всегда. До эпохи промышленного производства никаких стрелок не было. А с развитием фабричного пошива во второй половине 19 века появилась необходимость транспортировки больших партий товара, чаще всего морским транспортом. После распаковки штаны имели плохо поддающиеся разглаживанию стрелки-складки, но именно такой вариант вошёл в моду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Зачем средневековые дамы носили меха из куниц и горностаев? 6218 + Ссылка Средневековые дамы из высшего европейского общества носили одежду с меховой отделкой или целые чучела горностаев, соболей и куниц поверх платья для приманки блох. Другим способом борьбы с этими насекомыми были специальные коробочки с прорезями — блохоловки. В закручивающуюся коробочку клали кусок ткани, пропитанный смолой, кровью или мёдом, и заползавшие внутрь блохи прилипали к такой приманке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто начал носить лосины? 6098 + Ссылка Лосины раньше носили исключительно мужчины, это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи лося, откуда и название. Неправда? Источник: www.radioc.ru