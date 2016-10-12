Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах? 51 + Ссылка Уолт Дисней был заядлым курильщиком, и его фотографии для размещения в Диснейлендах тщательно ретушируются, поэтому он на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того, сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя пальцами, чтобы придать убедительности образу Диснея. Неправда? Источник: petapixel.com

За какой мультфильм его автору вручили сразу 8 статуэток Оскара? 3742 + Ссылка За мультфильм «Белоснежка и семь гномов» Уолту Диснею в 1937 году вручили особую премию «Оскар»: одну большую статуэтку и семь маленьких. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org