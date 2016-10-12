Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах?
Уолт Дисней был заядлым курильщиком, и его фотографии для размещения в Диснейлендах тщательно ретушируются, поэтому он на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того, сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя пальцами, чтобы придать убедительности образу Диснея.
Источник: petapixel.com
За какой мультфильм его автору вручили сразу 8 статуэток Оскара?
За мультфильм «Белоснежка и семь гномов» Уолту Диснею в 1937 году вручили особую премию «Оскар»: одну большую статуэтку и семь маленьких.
Источник: ru.wikipedia.org
Кого боялся Уолт Дисней?
Часто можно встретить утверждение, что Уолт Дисней, автор Микки Мауса, боялся мышей. Однако сама история создания данного персонажа противоречит этому: на создание Микки Мауса Диснея вдохновил мышонок, который был его домашним питомцем на ферме.
Источник: ru.wikipedia.org