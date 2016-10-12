Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты об Уолте Диснее

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах?

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах?

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Уолт Дисней был заядлым курильщиком, и его фотографии для размещения в Диснейлендах тщательно ретушируются, поэтому он на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того, сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя пальцами, чтобы придать убедительности образу Диснея.

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Метки: уолт дисней, диснейленд, жесты, курение, фотография

Источник: petapixel.com

За какой мультфильм его автору вручили сразу 8 статуэток Оскара?

За какой мультфильм его автору вручили сразу 8 статуэток Оскара?

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За мультфильм «Белоснежка и семь гномов» Уолту Диснею в 1937 году вручили особую премию «Оскар»: одну большую статуэтку и семь маленьких.

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Метки: мультфильмы, белоснежка и семь гномов, оскар, уолт дисней

Источник: ru.wikipedia.org

Кого боялся Уолт Дисней?

Кого боялся Уолт Дисней?

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Часто можно встретить утверждение, что Уолт Дисней, автор Микки Мауса, боялся мышей. Однако сама история создания данного персонажа противоречит этому: на создание Микки Мауса Диснея вдохновил мышонок, который был его домашним питомцем на ферме.

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Метки: мультфильмы, микки маус, мыши, страхи, уолт дисней

Источник: ru.wikipedia.org

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