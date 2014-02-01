Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда можно было купить ванну-качалку? 89 + Ссылка В викторианской Англии были в моде альтернативные направления медицины, в том числе гидротерапия. Одним из продаваемых лечебных средств были ванна-качалка, сконструированная таким образом, чтобы находящийся внутри человек двигал её и получал эффект воздействия морских волн. Неправда? Источник: www.gizmodo.com.au

В какой стране существовали сосуды для сбора слёз скорбящих? 131 + Ссылка В викторианской Англии особые ритуалы сложились и вокруг человеческой смерти. Скорбящие по близким, как женщины, так и мужчины, часто собирали свои слёзы в особые сосуды. Когда жидкость из сосуда испарялась, период траура можно было считать оконченным. Неправда? Источник: www.lachrymatory.com

Где в самолёте можно найти антимакассар? 491 + Ссылка Бумажная или тканевая салфетка, помещаемая на верхнюю часть кресел самолётов, поездов и автобусов, имеет название — антимакассар. Оно происходит от масла макассар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали причёски. По мере распространения моды на эту мазь хозяйки домов стали накрывать кресла и диваны кусками моющейся ткани, чтобы не маралась обивка мебели. Вскоре антимакассары появились в театрах, а затем и в общественном транспорте. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда мужчины прицепляли к шляпам лобковые волосы своих возлюбленных? 632 + Ссылка Викторианская эпоха в Великобритании известна крайне пуританскими взглядами на семейную жизнь и проявление сексуальности людей. Тем не менее, члены высшего общества нередко демонстрировали её, причём в необычных для нас формах. Так, любовники могли обмениваться декоративными коробочками, куда вкладывали свои лобковые волосы. А мужчины иногда прицепляли пряди таких волос своих возлюбленных к шляпе на манер кокарды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org