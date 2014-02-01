Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о викторианской эпохе

Где и когда можно было купить ванну-качалку?

Где и когда можно было купить ванну-качалку?

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В викторианской Англии были в моде альтернативные направления медицины, в том числе гидротерапия. Одним из продаваемых лечебных средств были ванна-качалка, сконструированная таким образом, чтобы находящийся внутри человек двигал её и получал эффект воздействия морских волн.

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Метки: англия, ванны, викторианская эпоха, изобретения, медицина

Источник: www.gizmodo.com.au

В какой стране существовали сосуды для сбора слёз скорбящих?

В какой стране существовали сосуды для сбора слёз скорбящих?

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В викторианской Англии особые ритуалы сложились и вокруг человеческой смерти. Скорбящие по близким, как женщины, так и мужчины, часто собирали свои слёзы в особые сосуды. Когда жидкость из сосуда испарялась, период траура можно было считать оконченным.

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Метки: викторианская эпоха, англия, похороны, слёзы, смерть, сосуды

Источник: www.lachrymatory.com

Где в самолёте можно найти антимакассар?

Где в самолёте можно найти антимакассар?

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Бумажная или тканевая салфетка, помещаемая на верхнюю часть кресел самолётов, поездов и автобусов, имеет название — антимакассар. Оно происходит от масла макассар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали причёски. По мере распространения моды на эту мазь хозяйки домов стали накрывать кресла и диваны кусками моющейся ткани, чтобы не маралась обивка мебели. Вскоре антимакассары появились в театрах, а затем и в общественном транспорте.

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Метки: англия, викторианская эпоха, волосы, косметика, самолёты

Источник: en.wikipedia.org

Где и когда мужчины прицепляли к шляпам лобковые волосы своих возлюбленных?

Где и когда мужчины прицепляли к шляпам лобковые волосы своих возлюбленных?

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Викторианская эпоха в Великобритании известна крайне пуританскими взглядами на семейную жизнь и проявление сексуальности людей. Тем не менее, члены высшего общества нередко демонстрировали её, причём в необычных для нас формах. Так, любовники могли обмениваться декоративными коробочками, куда вкладывали свои лобковые волосы. А мужчины иногда прицепляли пряди таких волос своих возлюбленных к шляпе на манер кокарды.

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Метки: англия, викторианская эпоха, волосы, головные уборы, пуританство, секс

Источник: en.wikipedia.org

Зачем в Англии 19 века надевали чехлы на ножки роялей?

Зачем в Англии 19 века надевали чехлы на ножки роялей?

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В пуританской Англии 19 века из общественной жизни старательно изгонялось всё, что могло показаться хоть сколько-нибудь эротичным. Так, во время концертов на ножки роялей надевали чехлы, чтобы никто, глядя на эти голые ножки, не задумался о чём-нибудь непристойном.

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Метки: англия, викторианская эпоха, музыка, музыкальные инструменты, пуританство, рояль, эротика

Источник: www.kommersant.ru

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