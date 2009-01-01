Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой неологизм придумали для характеристики плохочитаемого текста?
Изменение расстояний между буквами для большей удобочитаемости текста называется кернингом. Специалисты по типографике придумали специальный термин для обозначения плохого кернинга — «кеминг». Дело в том, что слово «keming» получается как раз из-за слипшихся букв r и n в слове «kerning».
Источник: www.urbandictionary.com
Когда и для чего был придуман курсивный шрифт?
Курсивный шрифт был придуман в 1501 году, примерно через полвека после изобретения печатного станка Гутенбергом. Впервые курсив применили венецианские печатники для издания сочинений Вергилия. Необходимость в этом шрифте была вызвана желанием издать небольшие по формату книги, которые можно было носить с собой. Чтобы эти книги не были слишком толстыми, и был придуман максимально убористый шрифт, основой для которого послужил рукописный почерк.
Источник: www.vokrugsveta.ru
В каком языке вопросительное предложение обрамляется двумя вопросительными знаками?
В испанском языке вопросительное предложение сопровождается двумя вопросительными знаками: один стоит, как обычно, в конце предложения, а другой — в начале, причём в перевёрнутом виде. Например, фраза «Как дела?» по-испански будет «¿Cómo estás?». В арабском и персидском языках употребляется один вопросительный знак, но зеркально отражённый — ؟. В греческом же языке роль вопросительного знака вообще играет точка с запятой — ;.
Источник: ru.wikipedia.org