Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда выжила женщина, которую внутри ванны унесло торнадо?

Чтобы увеличить шансы выживания в доме, который находится на пути торнадо, обычно советуют прятаться во внутренней комнате без окон. Лучше всего подойдёт ванная, так как по статистике усиленные уходящими в землю трубами ванные чаще других остаются неповреждёнными после разрушения дома торнадо. В 2017 году, однако, смерч в Техасе унёс пожилую женщину, подняв её в воздух прямо в ванне. Удивительным образом ванна приземлилась в лесу неподалёку неперевёрнутой, а женщина серьёзно не пострадала.

Источник: meduza.io