Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты о торнадо

Где и когда выжила женщина, которую внутри ванны унесло торнадо?

Где и когда выжила женщина, которую внутри ванны унесло торнадо?

61 +

Ссылка

Чтобы увеличить шансы выживания в доме, который находится на пути торнадо, обычно советуют прятаться во внутренней комнате без окон. Лучше всего подойдёт ванная, так как по статистике усиленные уходящими в землю трубами ванные чаще других остаются неповреждёнными после разрушения дома торнадо. В 2017 году, однако, смерч в Техасе унёс пожилую женщину, подняв её в воздух прямо в ванне. Удивительным образом ванна приземлилась в лесу неподалёку неперевёрнутой, а женщина серьёзно не пострадала.

Неправда?

Метки: торнадо, ванны, дом, погода, стихийные бедствия, сша, техас

Источник: meduza.io

Спасибо! Ваше опровержение отправлено администратору сайта.