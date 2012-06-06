Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Для каких хирургических операций применялся инструмент, ставший прототипом цепной пилы?
Прототипом цепной пилы стал хирургический инструмент для рассечения костей остеотом. Он был оснащён ручным приводом и применялся, в частности, для выполнения симфизиотомии — операции по расширению лобкового симфиза, чтобы увеличить родовые пути. Сегодня эта процедура в развитых странах практически полностью вытеснена кесаревым сечением.
Источник: en.wikipedia.org
На гербе какой республики вместо молота в композиции с серпом были изображены грабли?
В 1926 году в уже отделившейся от Китая, но ещё не вошедшей в состав СССР Тувинской Народной Республике утвердили государственный герб. Он во многом походил на гербы советских республик. Главной отличительной деталью было то, что вместо молота в композиции с серпом были изображены грабли — возможно, потому, что Тува в то время была исключительно аграрной страной.
Источник: ru.wikipedia.org
Через сколько лет после изобретения консервных банок появились консервные ножи?
Метод консервирования продуктов был изобретён в 1772 году в Нидерландах, и к 1820-м годам консервные банки получили распространение в странах Европы и США. Однако открывать их полагалось подручными средствами, например, молотком и зубилом. Первый консервный нож был запатентован в 1855 году, спустя 40 лет появились ножи с вращающимся колесом, и только в 1925 году американская компания Star Can Opener добавила второе колёсико. Именно этот дизайн оказался самым удачным и используется с незначительными изменениями в большинстве современных открывалок.
Источник: en.wikipedia.org
Как английским ополченцам предписывалось уничтожать танки с помощью молотка?
В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на неё и начать бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивлённого немца, бросить внутрь танка гранату.
Источник: www.popmech.ru
Для чего на боевом посту командира дежурных сил РВСН находится кувалда?
В 1980 году центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения СССР посетила инспекция, и дежурного генерала спросили: что он намерен делать, если после команды запуска ракет кодовый замок сейфа с боевыми документами не откроется с трёх попыток. Офицер ответил, что на этот случай он за сейфом хранит кувалду, которой собьёт замок. Большинство членов комиссии такой ответ возмутил, однако начальник восьмого управления Генштаба убедил их, что данный боевой приказ должен быть доставлен в войска без промедления и наличие запасного варианта в виде кувалды оправдано. Тогда же кувалду узаконили, и с тех пор она обязательно находится на посту командира дежурных сил РВСН.
Источник: ria.ru