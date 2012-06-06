Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Для каких хирургических операций применялся инструмент, ставший прототипом цепной пилы? 38 + Ссылка Прототипом цепной пилы стал хирургический инструмент для рассечения костей остеотом. Он был оснащён ручным приводом и применялся, в частности, для выполнения симфизиотомии — операции по расширению лобкового симфиза, чтобы увеличить родовые пути. Сегодня эта процедура в развитых странах практически полностью вытеснена кесаревым сечением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На гербе какой республики вместо молота в композиции с серпом были изображены грабли? 648 + Ссылка В 1926 году в уже отделившейся от Китая, но ещё не вошедшей в состав СССР Тувинской Народной Республике утвердили государственный герб. Он во многом походил на гербы советских республик. Главной отличительной деталью было то, что вместо молота в композиции с серпом были изображены грабли — возможно, потому, что Тува в то время была исключительно аграрной страной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Через сколько лет после изобретения консервных банок появились консервные ножи? 448 + Ссылка Метод консервирования продуктов был изобретён в 1772 году в Нидерландах, и к 1820-м годам консервные банки получили распространение в странах Европы и США. Однако открывать их полагалось подручными средствами, например, молотком и зубилом. Первый консервный нож был запатентован в 1855 году, спустя 40 лет появились ножи с вращающимся колесом, и только в 1925 году американская компания Star Can Opener добавила второе колёсико. Именно этот дизайн оказался самым удачным и используется с незначительными изменениями в большинстве современных открывалок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как английским ополченцам предписывалось уничтожать танки с помощью молотка? 2718 + Ссылка В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на неё и начать бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивлённого немца, бросить внутрь танка гранату. Неправда? Источник: www.popmech.ru