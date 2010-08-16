Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране можно уклониться от призыва в армию путём лотереи? 35 + Ссылка Призывной возраст в Королевскую армию Таиланда — 21 год. Во время призыва сначала выявляются те, кто хочет служить добровольно. Они могут выбрать род войск, а срок службы в зависимости от рода войск и образования составляет от шести месяцев до года. Если волонтёры не занимают все необходимые позиции, набор продолжается путём жребия. Вытянувшие чёрную карточку освобождаются от повинности, а вытянувшие красную идут служить, причём их срок составляет уже от одного до двух лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие рыбы могут ходить по суше и взбираться по стенам? 261 + Ссылка Некоторые рыбы приспособились к передвижению по суше. Например, илистые прыгуны и лягушковые клариевые сомы делают это с помощью развитых грудных плавников и отталкивания задней частью тела, причём прыгуны во время приливов могут даже заползать на мангровые деревья. Но наиболее совершенный механизм к «ходьбе», в том числе по вертикальным поверхностям, обнаружен у обитающего в Таиланде вида Cryptotora thamicola, известного как пещерный ангел. Его тазовый пояс соединён с позвоночником гипертрофированным ребром седьмого позвонка, что позволяет ангелу двигаться диагональной походкой как некоторые четвероногие и взбираться по стенам пещер, цепляясь особыми крючками на плавниках. Неправда? Источник: nplus1.ru

Какие жаркие страны обогнала Канада по наивысшей зафиксированной температуре? 434 + Ссылка Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован ещё в 1937 году и составляет 45 °C. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд или Бразилия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране есть рынок, прямо посередине которого проходит железная дорога? 639 + Ссылка Прямо посередине рынка Меклонг в Таиланде проходит железнодорожный путь, по которому каждый день ходит поезд. Предупреждённые сиреной продавцы умеют очень быстро сворачивать навесы и убирать товар, а потом так же быстро возвращают всё обратно, и торговля продолжается. Многие овощи и фрукты остаются лежать на земле прямо около рельсов, так как состав их не задевает. Когда дорогу прокладывали в 1905 году, хотели переместить рынок в сторону, однако его работники предпочли остаться и приспособиться. Неправда? Источник: lifeglobe.net

В какой стране у каждой семьи должна быть уникальная фамилия? 491 + Ссылка Фамилии у тайских подданных появились только в 1913 году. Согласно законам Таиланда, каждая фамилия должна быть уникальной — только родственники из одной семьи могут носить одну фамилию. Это требование привело к тому, что тайские фамилии очень разнообразны и бывают довольно длинными. Так как имена тайцев тоже длинные, все подданные имеют также прозвища, которые прицепляются к ним с детства и почти всегда односложные. В повседневной жизни тайцы называют себя и обращаются к другим именно по прозвищу и могут не знать формальные имена и фамилии друг друга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Китае люди часто спрашивают друг друга: «Вы уже поели риса?»? 1039 + Ссылка В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространённым приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?». Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является: «Да, спасибо. А вы?». Неправда? Источник: pages.kiva.org

Что дарили сиамские короли неугодной знати? 1604 + Ссылка Приблизительным аналогом выражения «чемодан без ручки» в английском языке является идиома «white elephant» («белый слон»). Она происходит из традиции, когда сиамский король дарил это животное знатному человеку, который был ему не по нраву. В силу своего священного статуса белые слоны не должны были работать, но бремя содержания рано или поздно разоряло владельца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране население ежедневно чернило зубы на протяжении множества веков? 1330 + Ссылка В Японии издавна существовала традиция «охагуро» — чернение зубов специальным лаком, состоящим из раствора железа в уксусной кислоте с добавлением красителя из чернильных орешков. Краска на зубы наносилась ежедневно и предназначалась как для «красоты», так и для укрепления эмали. Обычай сошёл на нет только в начале 20 века, и сегодня зубы в Японии чернят только актёры традиционных театров и некоторые гейши. Однако в Юго-Восточной Азии эта традиция продержалась дольше, поэтому и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и других странах нередко можно встретить пожилых женщин с чёрными зубами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему никто не бросился спасать жену тайского короля Рамы V, когда она тонула? 3455 + Ссылка Одна из жён тайского короля Рамы V Сунандха Кумариратана погибла в 19 лет вместе с маленькой дочерью из-за того, что перевернулась лодка, в которой они плыли. Несмотря на то, что многие люди были очевидцами утопления, никто из них не бросился на помощь. В этом был виноват закон, согласно которому обычному человеку запрещается дотрагиваться до королевской особы под страхом смертной казни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть рыбьи бои? 2313 + Ссылка Самцов бойцовых рыбок Betta splendens нельзя держать вместе — они сразу начинают драться, нередко со смертельным исходом. Эту черту поведения используют в Таиланде, устраивая рыбьи бои наподобие петушиных. Неправда? Источник: webhome.idirect.com

Какое бытовое орудие убийства является символом власти в странах Африки, Азии и Океании? 4814 + Ссылка Мухобойка — это не только полезный бытовой предмет, но также и символ власти во многих странах Африки, Азии и Океании. Например, в Таиланде одной из королевских регалий является мухобойка, рукоятка которой сделана из выгравированной слоновьей кости, а волосы — из хвоста слона-альбиноса. Также мухобойка присутствует на гербе территории Американское Самоа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ежегодно устраивают банкет для обезьян? 5887 + Ссылка В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2 000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что, по преданию, их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. Неправда? Источник: fun.1001chudo.ru

Где живёт племя, в котором все женщины специально удлиняют шею на 25—30 см? 14021 + Ссылка На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 кг. Существует миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может вызвать удушье. Однако они могут свободно надевать и снимать кольца. Рентгеновские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается плечевой пояс. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где запрещено гладить детей по голове? 4919 + Ссылка Дотрагиваться до головы непальцев, индийцев, тайцев и некоторых других азиатов, а также гладить по голове их детей крайне неприлично. По местным канонам это священная часть тела, и прикасаться к ней могут только монахи и родители. Неправда? Источник: archive.travel.ru

Кто сделал Таиланд туристической страной? 3551 + Ссылка Массовый туризм в Таиланде зародился благодаря войне во Вьетнаме, когда страна стала играть роль тыла для американских солдат. Здесь располагались крупные военные базы, а также места для отдыха военнослужащих США, находящихся в отпуске. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая столица имеет самое длинное название? 9636 + Ссылка Официальное название столицы Таиланда Бангкока переводится как «Город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org