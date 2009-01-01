Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем обусловлено различие слов «чай» и «tea»? 52 + Ссылка Обозначающий чай иероглиф 茶 в большинстве диалектов китайского произносится как «ча». Такое произношение с вариациями стало употребимым в странах, куда чай попадал из Китая с торговыми караванами по суше: это Средняя и Малая Азия, Индия, Россия, арабские государства. Однако в миньских языках, распространённых в прибрежной провинции Фуцзянь, тот же иероглиф произносят как «тэ». Отсюда через Индонезию в Европу возили чай голландские купцы, и поэтому в большинстве европейских языков напиток называют схоже: tea по-английски, thé по-французски, Tee по-немецки. Исключением являются лишь португальцы, которые тоже возили чай морем, но из портов Гонконг и Макао, где говорят на кантонском диалекте — поэтому в португальском напиток именуется chá. Неправда? Источник: strannik17.livejournal.com

Откуда возникла английская традиция пятичасового чаепития? 3117 + Ссылка В течение 18 века главный приём пищи в Англии отодвигался на всё более позднее время, пока не закрепился на отметке в 19—20 часов. Именно поэтому слово dinner, которое исторически означало «обед», нам привычнее переводить как «ужин». Вместо «динера» в дневное время англичане стали употреблять «ланч», но он был слишком лёгким и не утолял чувство голода до вечера. Это стало причиной новой привычки, которую придумала Анна Рассел, герцогиня Бедфорд: примерно в 17 часов она стала приглашать друзей с закусками, чтобы попить чаю. Из её дома традиция пятичасового чаепития, или Five o’clock Tea, распространилась по всей Англии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В чём принципиальное различие между выращиванием чёрного и зелёного чая? 2826 + Ссылка Чёрный и зелёный чай — это не разные растения, а одни и те же листья чайного куста. Отличие цвета и вкуса обусловлено тем, насколько долго чайные листья окисляются на воздухе перед сушкой. У зелёного чая листья вообще не окисляются, либо окисляются очень мало, а вот чёрный чай ферментируется от двух недель до месяца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как был изобретён чайный пакетик? 7076 + Ссылка Чайный пакетик был изобретён американцем Томасом Салливаном в 1904 году случайно. Он решил отправить заказчикам чай в шёлковых мешочках вместо традиционных жестяных банок. Однако покупатели подумали, что им предложили новый способ — заваривать чай прямо в этих мешочках, и нашли такой способ очень удобным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org