Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой бассейн своим названием и улицей расположения связан с двумя утонувшими?
Один из бассейнов Омска называется «Ермак» и расположен на улице Чапаева. По иронии судьбы, и Чапаев, и Ермак погибли в воде — первый в реке Урал, второй в Иртыше.
Источник: http://ермак55.рф
Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край?
На крыше сингапурского отеля Marina Bay Sands на высоте 200 метров расположен открытый бассейн. Уровень воды в нём на несколько сантиметров выше, чем край самого небоскрёба, поэтому может показаться, что вода переливается через край и падает на город. На самом деле вода попадает в специально установленный водосбор и через фильтры поступает обратно в бассейн.
Источник: unusual-planet.ru
Где и когда на вечеринке по поводу закрытия купального сезона без утонувших утонул человек?
В 1985 году спасатели Нового Орлеана устроили вечеринку в честь того, что купальный сезон первый раз на их памяти прошёл без утонувших. После неё в бассейне департамента отдыха было обнаружен утонувший гость праздника Джером Муди, причём в тот вечер четверо спасателей находились на дежурстве у бассейна.
Источник: www.nytimes.com
Когда можно искупаться у самого края водопада Виктория без опасения быть унесённым вниз?
У самого края водопада Виктория есть место под названием Дьявольский бассейн. Это небольшой участок воды, где можно купаться в сентябре и декабре без опасения быть унесённым вниз по водопаду благодаря выступающей в этом месте скале. Бассейн популярен у туристов, которые любят риск, хотя по статистике в среднем от купания здесь погибает один человек в год.
Источник: en.wikipedia.org
Какую длину имеет самой большой плавательный бассейн в мире?
Самый большой искусственный плавательный бассейн в мире — это чилийский курорт Сан Альфонсо дель Мар. Его протяжённость составляет один километр, а глубина в самой глубокой точке — 3,5 метра. И расположен он всего в 200 метрах от Тихого океана — именно океанскую воду насосы закачивают в этот бассейн, предварительно фильтруя. Также здесь поддерживается постоянная температура воды — 26 °C, тогда как в океане вода довольно прохладная.
Источник: en.wikipedia.org
Какие компьютеры греют воду в бассейне?
Датацентр IBM в швейцарском городе Уитикон, построенный в 2008 году, подогревает воду в местном бассейне за счёт отвода тепла от массива серверов.
Источник: www-03.ibm.com