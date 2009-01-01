Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой бассейн своим названием и улицей расположения связан с двумя утонувшими? 187 + Ссылка Один из бассейнов Омска называется «Ермак» и расположен на улице Чапаева. По иронии судьбы, и Чапаев, и Ермак погибли в воде — первый в реке Урал, второй в Иртыше. Неправда? Источник: http://ермак55.рф

Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край? 4038 + Ссылка На крыше сингапурского отеля Marina Bay Sands на высоте 200 метров расположен открытый бассейн. Уровень воды в нём на несколько сантиметров выше, чем край самого небоскрёба, поэтому может показаться, что вода переливается через край и падает на город. На самом деле вода попадает в специально установленный водосбор и через фильтры поступает обратно в бассейн. Неправда? Источник: unusual-planet.ru

Где и когда на вечеринке по поводу закрытия купального сезона без утонувших утонул человек? 3866 + Ссылка В 1985 году спасатели Нового Орлеана устроили вечеринку в честь того, что купальный сезон первый раз на их памяти прошёл без утонувших. После неё в бассейне департамента отдыха было обнаружен утонувший гость праздника Джером Муди, причём в тот вечер четверо спасателей находились на дежурстве у бассейна. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Когда можно искупаться у самого края водопада Виктория без опасения быть унесённым вниз? 6896 + Ссылка У самого края водопада Виктория есть место под названием Дьявольский бассейн. Это небольшой участок воды, где можно купаться в сентябре и декабре без опасения быть унесённым вниз по водопаду благодаря выступающей в этом месте скале. Бассейн популярен у туристов, которые любят риск, хотя по статистике в среднем от купания здесь погибает один человек в год. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую длину имеет самой большой плавательный бассейн в мире? 6570 + Ссылка Самый большой искусственный плавательный бассейн в мире — это чилийский курорт Сан Альфонсо дель Мар. Его протяжённость составляет один километр, а глубина в самой глубокой точке — 3,5 метра. И расположен он всего в 200 метрах от Тихого океана — именно океанскую воду насосы закачивают в этот бассейн, предварительно фильтруя. Также здесь поддерживается постоянная температура воды — 26 °C, тогда как в океане вода довольно прохладная. Неправда? Источник: en.wikipedia.org