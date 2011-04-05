Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о студенчестве

Каким образом все студенты одного потока смогли получить высший балл на экзамене, не сдавая его?

Каким образом все студенты одного потока смогли получить высший балл на экзамене, не сдавая его?

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Профессор Питер Фрёлих, преподающий информатику и программирование в Университете Джона Хопкинса, применял гибкую систему оценивания на экзаменах: результат лучшего студента он приравнивал к 100%, а остальные измерял в процентах относительно максимального. Через семь лет после начала применения такой методики студенты очередного потока решили взломать её: они договорились бойкотировать экзамен, придя в университет, но не входя в аудиторию. Так как в этом случае лучшая оценка составила 0 баллов, все студенты должны были автоматически получить 100%. Профессор удивился тому, что студенты смогли договориться и рискнуть все вместе ради общего блага, но выставил всем участникам бойкота высшую оценку. После этого случая Фрёлих внёс поправку в свою систему, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

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Метки: студенчество, образование, сша, экзамены

Источник: www.insidehighered.com

На каких условиях Спилберг согласился получить почётную степень в Школе кинематографии?

На каких условиях Спилберг согласился получить почётную степень в Школе кинематографии?

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Стивен Спилберг три раза пытался поступить в Школу кинематографии Университета Южной Калифорнии и три раза получал отказ из-за низких оценок. Много лет спустя, когда Спилберг стал знаменитым режиссёром, эта школа захотела присвоить ему почётную степень. Он согласился с условием, что на дипломе будет стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Также Спилберг делает ежегодные денежные пожертвования школе.

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Метки: спилберг, кинематограф, режиссёры, студенчество, сша

Источник: www.theblackandblue.com

Какого музыканта после прыжка со сцены толпа не подхватила, а затем ограбила?

Какого музыканта после прыжка со сцены толпа не подхватила, а затем ограбила?

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Во время выступления рэпера Coolio в Стаффордширском университете в 2009 году он решил нырнуть со сцены в толпу. Однако английские студенты не захотели его подхватывать и расступились. Одним ушибом об пол исполнитель не отделался: зрители тут же обступили его и успели стащить часы, цепочки, бандану и очки, прежде чем охрана клуба вмешалась и вернула рэпера на сцену.

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Метки: хип-хоп, coolio, англия, концерты, музыка, студенчество

Источник: hub.contactmusic.com

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку?

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку?

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В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы.

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Метки: интернет, англия, реклама, студенчество, торговля

Источник: ru.wikipedia.org

Какое влияние на соблюдение установленных социальных норм оказывают изображения глаз?

Какое влияние на соблюдение установленных социальных норм оказывают изображения глаз?

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Учёные Университета Ньюкасла на протяжении месяца исследовали поведение студентов в столовой, проверяя гипотезу о том, что изображение глаз заставляет людей вести себя более ответственно и меньше нарушать установленные правила. Для этого в случайное время и в случайных местах столовой размещались плакаты с лицами на одном уровне с глазами сидящих за столами. Оказалось, что в дни, когда такие плакаты висели, студенты в два раза чаще уносили подносы с посудой после еды, чем в дни, когда плакатов не было или на плакатах были нейтральные изображения без глаз.

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Метки: психология, англия, глаза, студенчество

Источник: www.scientificamerican.com

Кому в университете выдали рекомендательное письмо со строчкой: «Он — гений математики»?

Кому в университете выдали рекомендательное письмо со строчкой: «Он — гений математики»?

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Одно из самых лаконичных рекомендательных писем из университета получил математик Джон Нэш, прототип героя фильма «Игры разума». Помимо шаблонных фраз, там содержалось только одно утверждение: «Он — гений математики».

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Метки: гении, кинематограф, математика, студенчество, учёные

Источник: ru.wikipedia.org

Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»?

Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»?

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Психологию иногда называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах», поскольку много экспериментов ставятся именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работает в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов.

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Метки: наука, крысы, психология, студенчество, эксперименты

Источник: ru.wikipedia.org

Почему летающие тарелки фризби получили название от марки пирогов?

Почему летающие тарелки фризби получили название от марки пирогов?

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В 1950-х годах студенты Йельского университета увлекались бросанием друг в друга жестяных подставок для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Название «фризби» было настолько популярно среди студентов, что компания Wham-O, придумавшая пластиковые «летающие тарелки», дала им название Frisbee (одну букву изменили для избежания претензий на торговую марку).

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Метки: игры, брендинг, студенчество, сша

Источник: ru.wikipedia.org

Почему большинство японских абитуриентов берут на экзамен шоколадки Kit Kat?

Почему большинство японских абитуриентов берут на экзамен шоколадки Kit Kat?

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Шоколадки Kit Kat берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это объясняется созвучием названия шоколадки и японского выражения «kitto katsu» («непременно победить»).

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Метки: япония, названия, переводы, сладости, студенчество, суеверия, шоколад

Источник: www.snopes.com

Кто решил сложную математическую проблему, приняв её за домашнее задание?

Кто решил сложную математическую проблему, приняв её за домашнее задание?

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Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике, над которыми бились многие учёные.

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Метки: открытия, гении, математика, случайности, студенчество, сша, успех

Источник: en.wikipedia.org

Кому и в какой день швейцары писали адрес мелом на спинах?

Кому и в какой день швейцары писали адрес мелом на спинах?

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В Татьянин день швейцары ресторанов «Стрельна» и «Яр» писали адрес студентов мелом на их спинах. Когда студент напивался до бесчувствия, извозчик знал, куда его везти.

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Метки: алкоголь, праздники, рестораны, студенчество, транспорт

Источник: student.km.ru

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