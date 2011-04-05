Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом все студенты одного потока смогли получить высший балл на экзамене, не сдавая его? 16 + Ссылка Профессор Питер Фрёлих, преподающий информатику и программирование в Университете Джона Хопкинса, применял гибкую систему оценивания на экзаменах: результат лучшего студента он приравнивал к 100%, а остальные измерял в процентах относительно максимального. Через семь лет после начала применения такой методики студенты очередного потока решили взломать её: они договорились бойкотировать экзамен, придя в университет, но не входя в аудиторию. Так как в этом случае лучшая оценка составила 0 баллов, все студенты должны были автоматически получить 100%. Профессор удивился тому, что студенты смогли договориться и рискнуть все вместе ради общего блага, но выставил всем участникам бойкота высшую оценку. После этого случая Фрёлих внёс поправку в свою систему, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Неправда? Источник: www.insidehighered.com

На каких условиях Спилберг согласился получить почётную степень в Школе кинематографии? 616 + Ссылка Стивен Спилберг три раза пытался поступить в Школу кинематографии Университета Южной Калифорнии и три раза получал отказ из-за низких оценок. Много лет спустя, когда Спилберг стал знаменитым режиссёром, эта школа захотела присвоить ему почётную степень. Он согласился с условием, что на дипломе будет стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Также Спилберг делает ежегодные денежные пожертвования школе. Неправда? Источник: www.theblackandblue.com

Какого музыканта после прыжка со сцены толпа не подхватила, а затем ограбила? 773 + Ссылка Во время выступления рэпера Coolio в Стаффордширском университете в 2009 году он решил нырнуть со сцены в толпу. Однако английские студенты не захотели его подхватывать и расступились. Одним ушибом об пол исполнитель не отделался: зрители тут же обступили его и успели стащить часы, цепочки, бандану и очки, прежде чем охрана клуба вмешалась и вернула рэпера на сцену. Неправда? Источник: hub.contactmusic.com

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку? 1496 + Ссылка В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое влияние на соблюдение установленных социальных норм оказывают изображения глаз? 852 + Ссылка Учёные Университета Ньюкасла на протяжении месяца исследовали поведение студентов в столовой, проверяя гипотезу о том, что изображение глаз заставляет людей вести себя более ответственно и меньше нарушать установленные правила. Для этого в случайное время и в случайных местах столовой размещались плакаты с лицами на одном уровне с глазами сидящих за столами. Оказалось, что в дни, когда такие плакаты висели, студенты в два раза чаще уносили подносы с посудой после еды, чем в дни, когда плакатов не было или на плакатах были нейтральные изображения без глаз. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Кому в университете выдали рекомендательное письмо со строчкой: «Он — гений математики»? 11636 + Ссылка Одно из самых лаконичных рекомендательных писем из университета получил математик Джон Нэш, прототип героя фильма «Игры разума». Помимо шаблонных фраз, там содержалось только одно утверждение: «Он — гений математики». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»? 4281 + Ссылка Психологию иногда называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах», поскольку много экспериментов ставятся именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работает в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему летающие тарелки фризби получили название от марки пирогов? 3466 + Ссылка В 1950-х годах студенты Йельского университета увлекались бросанием друг в друга жестяных подставок для пирогов фирмы Frisbie Pie Company. Название «фризби» было настолько популярно среди студентов, что компания Wham-O, придумавшая пластиковые «летающие тарелки», дала им название Frisbee (одну букву изменили для избежания претензий на торговую марку). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему большинство японских абитуриентов берут на экзамен шоколадки Kit Kat? 13126 + Ссылка Шоколадки Kit Kat берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это объясняется созвучием названия шоколадки и японского выражения «kitto katsu» («непременно победить»). Неправда? Источник: www.snopes.com

Кто решил сложную математическую проблему, приняв её за домашнее задание? 35183 + Ссылка Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике, над которыми бились многие учёные. Неправда? Источник: en.wikipedia.org