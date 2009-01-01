Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему за много лет до установки Статуи Свободы в Нью-Йорке отдельно стояла её рука с факелом?
Статуя Свободы задумывалась как подарок Франции к столетнему юбилею Декларации Независимости США, причём французы обязалась построить и установить статую, а американцы — пьедестал. К 1876 году ни то, ни другое сделать не успели, а сбор пожертвований, особенно в США, продвигался медленно. Однако во Франции уже была готова рука с факелом, и её для рекламы проекта привезли на Всемирную выставку в Филадельфии, а после окончания выставки перевезли в Нью-Йорк. Посетители за плату могли подниматься на балкон факела. Только через десять лет пьедестал был построен, и Статуя Свободы заняла своё нынешнее место.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая нестандартная анатомическая особенность имеется у Статуи Свободы?
Строение стопы, при котором второй палец длиннее первого, называется «палец Мортона». Такое строение встречается примерно у 10% людей и зачастую не вызывает никаких неудобств, хотя при неправильно подобранной обуви может являться причиной болей и мозолей. Древние греки и римляне считали именно такой вариант ноги эстетическим стандартом, что отражали в скульптурах. Поэтому стопу с пальцем Мортона ещё называют греческой стопой, в противоположность египетской стопе, каждый палец которой короче предыдущего. Кстати, у Статуи Свободы стопа тоже греческая.
Источник: en.wikipedia.org