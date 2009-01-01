Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Палестине

Почему палестинские власти запрещали разводиться в рамадан?

Почему палестинские власти запрещали разводиться в рамадан?

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В 2017 году власти Палестины запретили разводы во время священного месяца рамадан. Главный судья Махмуд аль-Хишаш обосновал нововведение тем, что именно в рамадан по сравнению с другими периодами поступает больше заявок на развод, которые зачастую являются поспешными. По его словам, мужчины принимают такие необдуманные решения из-за ограничений на пищу, воду и курение.

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Метки: палестина, запреты, ислам, разводы, рамадан, семья

Источник: tass.ru

В каком зоопарке можно увидеть ослов, загримированных под зебр?

В каком зоопарке можно увидеть ослов, загримированных под зебр?

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В палестинском городе Газа есть небольшой зоопарк, почти все животные в котором привезены нелегально через туннель на границе с Египтом. В 2009 году из-за военного конфликта с Израилем зоопарк был сильно повреждён, и от недоедания умерли две зебры. Не имея денег и возможности ввезти новых зебр, служащие выставили в их качестве пару ослов, раскрашенных чёрными полосками.

Неправда?

Метки: зоопарки, животные, зебры, ослы, палестина

Источник: news.bbc.co.uk

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