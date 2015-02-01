Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем зоопарк Сан-Антонио продаёт право называть тараканов?

В зоопарке Сан-Антонио накануне Дня святого Валентина проводят акцию: любой желающий за 5$ может назвать именем своего бывшего возлюбленного таракана, а за 25$ — замороженную крысу. Затем их скармливают животным зоопарка и проводят прямую трансляцию в социальных сетях.

Источник: tjournal.ru