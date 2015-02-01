Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем зоопарк Сан-Антонио продаёт право называть тараканов?
В зоопарке Сан-Антонио накануне Дня святого Валентина проводят акцию: любой желающий за 5$ может назвать именем своего бывшего возлюбленного таракана, а за 25$ — замороженную крысу. Затем их скармливают животным зоопарка и проводят прямую трансляцию в социальных сетях.
Источник: tjournal.ru
Какая почтовая служба доставляла валентинки с отпечатками губ вместо марок?
В 2015 году в преддверии Дня святого Валентина национальная почта Нидерландов взялась доставить все открытки, которые вместо традиционной почтовой марки будут снабжены отпечатком губ. Для этого автоматические сортировщики писем специально были обучены корректному распознаванию таких узоров.
Источник: www.dutchnews.nl