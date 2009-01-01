Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая категория людей чихает естественно, не добавляя лишних звуков?
Почти все чихающие люди, как правило, добавляют в процессе характерное для их культуры звукоподражание: русскоязычные — «Апчхи!», англоязычные — «Ачу!», японцы — «Хакашун!» и так далее. Естественное чихание можно услышать в исполнении глухих людей.
Источник: www.bbc.com
Как этикет предписывает вести себя французу, если его собеседник чихнул?
В большинстве языков ответом на чихание служит пожелание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза «благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. Самое сложное предписание этикета при чихании существует у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои пусть длятся вечно».
Источник: en.wikipedia.org
Сколько дней наблюдался рекордный приступ непрерывного чихания?
Длиннейший зафиксированный приступ непрерывного чихания наблюдался у 12-летней Донны Гриффитс из Англии. Начав чихать в январе 1981 года, она делала это 977 дней. За первый год она чихнула приблизительно миллион раз, то есть в среднем два раза в минуту, во второй и третий годы интервалы между чиханиями увеличились.
Источник: www.guinnessworldrecords.com
Почему мы закрываем глаза, когда чихаем?
Во время чихания человек, пусть на доли секунды, закрывает глаза. Учёные пока не выяснили причину этого. По одной гипотезе, так организм защищает глаза от микробов и бактерий, вылетающих при чихании. По другой, это часть общего рефлекса, ведь при чихании сокращается много мышц не только в носу и на лице, но и по всему телу.
Источник: www.boston.com