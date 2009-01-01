Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая категория людей чихает естественно, не добавляя лишних звуков? 79 + Ссылка Почти все чихающие люди, как правило, добавляют в процессе характерное для их культуры звукоподражание: русскоязычные — «Апчхи!», англоязычные — «Ачу!», японцы — «Хакашун!» и так далее. Естественное чихание можно услышать в исполнении глухих людей. Неправда? Источник: www.bbc.com

Как этикет предписывает вести себя французу, если его собеседник чихнул? 2473 + Ссылка В большинстве языков ответом на чихание служит пожелание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза «благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. Самое сложное предписание этикета при чихании существует у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои пусть длятся вечно». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько дней наблюдался рекордный приступ непрерывного чихания? 5672 + Ссылка Длиннейший зафиксированный приступ непрерывного чихания наблюдался у 12-летней Донны Гриффитс из Англии. Начав чихать в январе 1981 года, она делала это 977 дней. За первый год она чихнула приблизительно миллион раз, то есть в среднем два раза в минуту, во второй и третий годы интервалы между чиханиями увеличились. Неправда? Источник: www.guinnessworldrecords.com