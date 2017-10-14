Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

По какой причине для одной улитки учёные искали подходящего для спаривания партнёра в твиттере? 37 + Ссылка При очень редкой мутации улитки рождаются с раковиной, закрученной против часовой стрелки, а не по часовой, и не могут спариваться. Для одной из таких особей, случайно найденной у компостной кучи и названной Джереми, учёные из Ноттингема нашли пару через твиттер с помощью хештега #snaillove. Откликнулись владельцы аналогичных улиток из другой части Англии и Испании, и одна из улиток произвела от Джереми потомство. Все новорожденные имели правильно закрученные раковины. Неправда? Источник: nplus1.ru

Каким образом внутри одного вида улиток могут существовать особи с разносторонними раковинами? 435 + Ссылка У разных видов улиток раковина может размещаться с правой или с левой стороны от тела. Но есть также виды, в которых возможны оба варианта — например, правостороннее размещение превалирует, а левостороннее, обусловленное рецессивным геном, распространено менее. Спаривание между разносторонними особями сильно затруднено, однако левосторонние не исчезают из популяции благодаря другим преимуществам. В случае с японскими улитками рода сацума таким фактором является повышенная сопротивляемость змеям, которые атакуют жертву слева. Правосторонние улитки становятся их лёгкой добычей, но левосторонние благодаря аномальному расположению раковины выживают гораздо чаще. Неправда? Источник: phys.org

Какие улитки имеют раковину, покрытую слоем железного минерала? 1283 + Ссылка Улитки Chrysomallon squamiferum, обитающие вблизи гидротермальных источников на дне Индийского океана, отличаются необычной «бронёй». Их раковина образована тремя слоями: внутренний состоит из арагонита, обычного для многих моллюсков минерала, средний слой образован мягким органическим наполнителем, а внешний — сульфидами железа. Кроме того, из минералов железа состоят чешуйки, которые защищают ногу этой улитки. Такой панцирь делает моллюска слабо уязвимым к атакам крабов, сжимающих их клешнями, и уже заинтересовал американских военных, ищущих новые идеи для усовершенствования бронежилетов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто последовательно заражает улитку, лягушку и птицу, чтобы совершить жизненный цикл? 3306 + Ссылка Паразитические плоские черви рода Ribeiroia начинают свой жизненный путь внутри улиток, где развиваются до второй стадии, покидают тело и пытаются заразить рыб или лягушек. Внедряясь в головастиков, паразит вырабатывает особые вещества, которые влияют на рост конечностей, из-за чего взрослые земноводные вырастают с набором дополнительных лап. Это уменьшает их скорость и выносливость, делая более лёгкой добычей для финального хозяина паразита — птицы или млекопитающего. В их кишечнике Ribeiroia производит яйца, которые вместе с помётом могут быть снова съедены улиткой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как улитка обманывает ворону в японской сказке, напоминающей басню о вороне и лисице? 3952 + Ссылка В японском фольклоре существует сказка, напоминающая басню о вороне и лисице. Только вместо лисицы там фигурирует улитка. Когда ворона ловит улитку, та говорит: «У тебя такой красивый голос, спой молитву Будде, и я спокойно умру». После чего ворона начинает молиться и роняет улитку. Неправда? Источник: Иванова-Казас О.М. Беспозвоночные в мифологии, фольклоре и искусстве. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. — С. 32.