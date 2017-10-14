Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

По какой причине для одной улитки учёные искали подходящего для спаривания партнёра в твиттере?
При очень редкой мутации улитки рождаются с раковиной, закрученной против часовой стрелки, а не по часовой, и не могут спариваться. Для одной из таких особей, случайно найденной у компостной кучи и названной Джереми, учёные из Ноттингема нашли пару через твиттер с помощью хештега #snaillove. Откликнулись владельцы аналогичных улиток из другой части Англии и Испании, и одна из улиток произвела от Джереми потомство. Все новорожденные имели правильно закрученные раковины.
Источник: nplus1.ru
Каким образом внутри одного вида улиток могут существовать особи с разносторонними раковинами?
У разных видов улиток раковина может размещаться с правой или с левой стороны от тела. Но есть также виды, в которых возможны оба варианта — например, правостороннее размещение превалирует, а левостороннее, обусловленное рецессивным геном, распространено менее. Спаривание между разносторонними особями сильно затруднено, однако левосторонние не исчезают из популяции благодаря другим преимуществам. В случае с японскими улитками рода сацума таким фактором является повышенная сопротивляемость змеям, которые атакуют жертву слева. Правосторонние улитки становятся их лёгкой добычей, но левосторонние благодаря аномальному расположению раковины выживают гораздо чаще.
Источник: phys.org
Какие улитки имеют раковину, покрытую слоем железного минерала?
Улитки Chrysomallon squamiferum, обитающие вблизи гидротермальных источников на дне Индийского океана, отличаются необычной «бронёй». Их раковина образована тремя слоями: внутренний состоит из арагонита, обычного для многих моллюсков минерала, средний слой образован мягким органическим наполнителем, а внешний — сульфидами железа. Кроме того, из минералов железа состоят чешуйки, которые защищают ногу этой улитки. Такой панцирь делает моллюска слабо уязвимым к атакам крабов, сжимающих их клешнями, и уже заинтересовал американских военных, ищущих новые идеи для усовершенствования бронежилетов.
Источник: en.wikipedia.org
Кто последовательно заражает улитку, лягушку и птицу, чтобы совершить жизненный цикл?
Паразитические плоские черви рода Ribeiroia начинают свой жизненный путь внутри улиток, где развиваются до второй стадии, покидают тело и пытаются заразить рыб или лягушек. Внедряясь в головастиков, паразит вырабатывает особые вещества, которые влияют на рост конечностей, из-за чего взрослые земноводные вырастают с набором дополнительных лап. Это уменьшает их скорость и выносливость, делая более лёгкой добычей для финального хозяина паразита — птицы или млекопитающего. В их кишечнике Ribeiroia производит яйца, которые вместе с помётом могут быть снова съедены улиткой.
Источник: ru.wikipedia.org
Как улитка обманывает ворону в японской сказке, напоминающей басню о вороне и лисице?
В японском фольклоре существует сказка, напоминающая басню о вороне и лисице. Только вместо лисицы там фигурирует улитка. Когда ворона ловит улитку, та говорит: «У тебя такой красивый голос, спой молитву Будде, и я спокойно умру». После чего ворона начинает молиться и роняет улитку.
Источник: Иванова-Казас О.М. Беспозвоночные в мифологии, фольклоре и искусстве. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. — С. 32.
Что общего между нашей собакой и зарубежными обезьяной и улиткой?
Только в русском языке и некоторых языках бывших советских республик знак @ называют собачкой. В других языках чаще всего @ называют обезьянкой или улиткой, встречаются и такие экзотические варианты как штрудель (на иврите), сельдь под маринадом (в чешском и словацком), лунное ухо (в казахском).
Источник: en.wikipedia.org