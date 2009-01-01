Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое свойство пластилина запатентовала компания Husbro? 31 + Ссылка Ведомство по патентам и товарным знакам США предоставляет возможность зарегистрировать в качестве торговой марки запах, который позволяет выделить какой-либо бренд, не выполняя при этом практической функции. Другими словами, запах духов или освежителя воздуха запатентовать нельзя, а вот уникальный аромат, который поддерживается внутри магазина или пропитывает товар типа обуви или музыкального инструмента, — можно. Компания Hasbro, например, зарегистрировала в ведомстве запах пластилина Play-Doh. Неправда? Источник: mashable.com

Каким образом свечи использовали в качестве часов и будильника? 203 + Ссылка В Китае издавна пользовались свечными часами. Зная скорость горения свечи из определённого материала, её размечали делениями, соответствующими единицам измерения времени. Такой прибор легко превращался в будильник: для этого около нужного деления вбивали гвоздик или подвешивали металлический шарик, которые, падая, издавали звон. Существовал также другой способ невизуального информирования о времени, для чего в разные отрезки фитиля добавляли различные пахучие травы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что находилось в клюве у чумных докторов? 1229 + Ссылка В средневековой Европе для лечения поражённых чумой нанимали специальных чумных докторов, которые носили защитный комплект из кожаного плаща, перчаток, ботинок и шляпы. Самой заметной деталью их костюма была маска с клювом наподобие птичьего. В него закладывали вещества с сильными запахами — сушёные цветы и травы, специи, камфору или губку с уксусом, так как считалось, что чума передаётся именно через плохие «миазмы», которые следовало заглушить. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняется запах, исходящий от монет? 1208 + Ссылка Характерный запах монет — это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причём чтобы человек почувствовал этот «металлический» запах, достаточно очень малого количества реагентов. Неправда? Источник: www.membrana.ru

От чего зависит способность человека воспринимать неприятный запах свинины? 628 + Ссылка В процессе приготовления свинины может появиться резкий запах. Обычно это связано с тем, что мясо взято от некастрированного или поздно кастрированного самца и имеет большое содержание стероида под названием андростенон. Правда, даже в этом случае часть населения неприятного запаха не почувствует — способность его воспринимать зависит от того, обладает ли человек двумя функциональными копиями определённого гена (аллель RT/RT) или только одной (аллель RT/WM). Вторая категория может даже описывать запах андростенона как приятный и сладкий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Может ли жизненный опыт родителей непосредственно передаваться потомкам? 659 + Ссылка Травматический опыт родителей может напрямую передаваться потомкам через так называемое эпигенетическое наследование. Учёные из университета Атланты ставили опыты над мышами, привив им боязнь запаха ацетофенона, для чего каждый раз при появлении этого запаха били током. Дети и даже внуки этих мышей тоже испытывали страх, чувствуя данный запах, причём некоторые из этих потомков были зачаты в пробирке и никогда не знали родителей. Конкретный механизм передачи негативного опыта ещё предстоит установить, однако уже ясно, что у подопытных самцов каким-то образом изменились некоторые участки ДНК в сперме. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Где и когда показы фильма в кинотеатрах сопровождались подачей запахов? 561 + Ссылка Для проката фильма «Запах тайны» 1960 года в нескольких американских кинотеатрах была смонтирована система Smell-O-Vision для сопровождения происходящего на экране запахами. К каждому зрительскому месту была подведена трубка, и запахи выдувались из трубок централизованно по всему залу, причём система работала без участия оператора по заранее выставленным временным интервалам. Однако первые показы вызвали много негативных откликов: одни зрители жаловались на сильное шипение во время подачи запахов, другие на то, что запахи опаздывали на несколько секунд относительно действия на экране. Позднее эти проблемы были решены, но слухи о плохой работе оборудования вкупе с отрицательными отзывами о самом фильме уже успели разлететься, и Smell-O-Vision более никогда не использовалась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Могут ли бабочки помнить события, произошедшие с ними на стадии гусеницы? 1050 + Ссылка Долгое время учёные не знали, могут ли сохранять насекомые с полным превращением какие-нибудь воспоминания из прошлых стадий. В 2008 году учёные Джорджтаунского университета провели эксперимент с бражниками — они ударяли гусениц электрическим разрядом при появлении определённого запаха. Когда гусеницы становились бабочками, они избегали этого запаха. Было установлено и временное разграничение — если гусениц обучали в возрасте до трёх недель, в стадии бабочки они не сторонились запаха. Исследователи сделали вывод, что бабочки сохраняют память только в том случае, если нервная система гусеницы достигает определённой зрелости. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким образом молодёжный дезодорант повлиял на создание хита группы Nirvana? 2117 + Ссылка Кэтлин Ханна, подруга Курта Кобейна, однажды написала на стене его дома: «Kurt smells like teen spirit». Так как Курт и Кэтлин часто беседовали о панк-роке и анархизме, лидер Нирваны принял эту фразу за некий девиз и, вдохновлённый им, сочинил один из главных своих хитов «Smells like teen spirit». Только через несколько месяцев после выхода сингла Кобейн узнал, что Teen Spirit — это марка молодёжного дезодоранта, которым пользовалась его девушка Тоби Вэйл. Популярность песни резко увеличила продажи Teen Spirit, сделав его самым популярным в своей категории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое растение-паразит ищет растение-жертву по запаху? 2109 + Ссылка Повилика — это растение-паразит, не имеющее корней и листьев и питающееся только соками хозяина, стебель которого оно обвивает. Когда отросток повилики появляется из земли, он ищет стебель жертвы по запаху и целенаправленно растёт в его направлении. Летучие органические вещества от одних растений повилике нравятся больше, чем от других, а самым любимым хозяином для неё является томат. То, что именно запах является для паразита главным химическим раздражителем, доказывает тот факт, что росток тянется и к искусственному источнику привлекательных для него летучих веществ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Могут ли собаки диагностировать рак на ранних стадиях и каким образом? 3891 + Ссылка Собаки могут диагностировать заболевание различными формами рака на ранних стадиях. Это доказали японские учёные, натренировав для этой цели самку лабрадора. Несмотря на то, что задача осложнялась наличием у части тестируемых пациентов доброкачественных опухолей или болезней кишечника, собака на 95% успешно справилась с определением рака по пробам дыхания и на 98% — по пробам испражнений. Это подтвердило гипотезу медиков о том, что рак меняет запах организма, хотя пока неясно, какие именно химические соединения ответственны за это. Определив их, можно будет создать «электронный нос» для диагностики этой болезни, так как использование собак хоть и эффективно, но в конечном счёте очень дорого. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Чем пахнет лунная пыль? 4792 + Ссылка Хотя американские астронавты тщательно очищали скафандры перед возвращением с Луны на корабль, на них все равно оставалось немного лунной пыли. В корабле астронавты определили, что лунная пыль пахнет порохом. Неправда? Источник: collectspace.com

В каких отраслях промышленности используется вещество, ответственное за запах фекалий? 5781 + Ссылка За характерный запах фекалий ответственно органическое соединение скатол. Однако в небольших дозах скатол обладает приятным цветочным запахом. Его применяют для производства парфюмерии и сигарет, в пищевой промышленности. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какой целью собаки виляют хвостом или поджимают его? 12207 + Ссылка Под хвостом у собаки находится специальная железа, отвечающая за индивидуальный запах. При знакомстве собаки нюхают друг друга именно там и запоминают запахи. Виляют хвостом собаки, когда хотят «представиться», показать своё расположение и распространить запах как можно больше. А при испуге, наоборот, поджимают хвост. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему вещество земляничный альдегид имеет в корне неправильное название? 1894 + Ссылка Земляничный альдегид с точки зрения органической химии является не альдегидом, а этиловым эфиром. Также это вещество не содержится в землянике, а только напоминает её своим запахом. Своё название вещество получило в 19 веке, когда химический анализ был ещё не очень точным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как можно заставить муравьёв считать своего живого сородича мёртвым? 26434 + Ссылка Муравьи общаются с помощью запахов — их железы вырабатывают феромоны в разной концентрации для разных сообщений. Когда муравей умирает, ещё несколько дней с ним обращаются, как с живым, пока запах продуктов разложения не перебивает феромоны. Если веществами, входящими в запах разложения, смазать живого муравья, то его обязательно отнесут на кладбище, и будут относить снова, сколько бы он оттуда ни возвращался. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru