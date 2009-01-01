Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему Сингапур называют «fine city»?
У Сингапура один из самых высоких в мире показателей ВВП на душу населения, город славится своей чистотой и очень низким уровнем преступности. Отчасти такие достижения обусловлены суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или бросание мусора на улице, питьё или еда в общественном транспорте, нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах и даже кормление птиц — за всё это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют «fine city», имея ввиду два значения слова «fine» — «прекрасный» и «штраф».
Источник: www.vokrugsveta.ru
В какой стране пожилые люди могут увеличивать время зелёного сигнала на светофоре?
Многие пешеходные переходы Сингапура со светофором, запускающимся кнопкой, оборудованы системой помощи пожилым людям и инвалидам. Пешеходы этих категорий могут заказать специальную карту и вместо нажатия кнопки подносить её к считывающему устройству. После верификации карты система включит зелёный сигнал на большее, чем обычно, время — в зависимости от длины перехода добавится от 3 до 13 секунд.
Источник: www.onemotoring.com.sg
Какие пауки умеют делать собственные копии?
Пауки вида Cyclosa mulmeinensis из Сингапура умеют делать свою копию из попавшего в сеть мусора и остатков жертв. Муляж имеет «лапки» и отражает свет подобно своему прототипу, а дуновение ветра может создать впечатление, что он шевелится. Таким образом эти пауки обманывают охотящихся на них ос, так как муляж располагается на самом видном месте паутины, и в большинстве случаев хищники атакуют именно его, позволяя настоящему пауку скрыться.
Источник: www.nat-geo.ru
Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край?
На крыше сингапурского отеля Marina Bay Sands на высоте 200 метров расположен открытый бассейн. Уровень воды в нём на несколько сантиметров выше, чем край самого небоскрёба, поэтому может показаться, что вода переливается через край и падает на город. На самом деле вода попадает в специально установленный водосбор и через фильтры поступает обратно в бассейн.
Источник: unusual-planet.ru
Какое азиатское государство стало независимым помимо своей воли?
Сингапур стал независимым государством помимо своей воли. Большую часть своей истории Сингапур был британской колонией, через некоторое время после Второй Мировой войны получил автономию, а в 1963 году вошёл в состав новообразованного государства Малайзия. Однако по разным политическим и экономическим причинам, а также из-за межэтнических конфликтов между малайцами и китайцами остальные штаты Малайзии в 1965 году решили исключить Сингапур из состава государства. Опечаленный лидер сингапурцев Ли Куан Ю был вынужден признать независимость острова.
Источник: ru.wikipedia.org