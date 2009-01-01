Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Сингапуре

Почему Сингапур называют «fine city»?

Почему Сингапур называют «fine city»?

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У Сингапура один из самых высоких в мире показателей ВВП на душу населения, город славится своей чистотой и очень низким уровнем преступности. Отчасти такие достижения обусловлены суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или бросание мусора на улице, питьё или еда в общественном транспорте, нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах и даже кормление птиц — за всё это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют «fine city», имея ввиду два значения слова «fine» — «прекрасный» и «штраф».

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Метки: сингапур, законы, прозвища, штрафы

Источник: www.vokrugsveta.ru

В какой стране пожилые люди могут увеличивать время зелёного сигнала на светофоре?

В какой стране пожилые люди могут увеличивать время зелёного сигнала на светофоре?

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Многие пешеходные переходы Сингапура со светофором, запускающимся кнопкой, оборудованы системой помощи пожилым людям и инвалидам. Пешеходы этих категорий могут заказать специальную карту и вместо нажатия кнопки подносить её к считывающему устройству. После верификации карты система включит зелёный сигнал на большее, чем обычно, время — в зависимости от длины перехода добавится от 3 до 13 секунд.

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Метки: дорожное движение, инвалиды, пожилые люди, светофоры, сингапур

Источник: www.onemotoring.com.sg

Какие пауки умеют делать собственные копии?

Какие пауки умеют делать собственные копии?

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Пауки вида Cyclosa mulmeinensis из Сингапура умеют делать свою копию из попавшего в сеть мусора и остатков жертв. Муляж имеет «лапки» и отражает свет подобно своему прототипу, а дуновение ветра может создать впечатление, что он шевелится. Таким образом эти пауки обманывают охотящихся на них ос, так как муляж располагается на самом видном месте паутины, и в большинстве случаев хищники атакуют именно его, позволяя настоящему пауку скрыться.

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Метки: пауки, осы, природа, сингапур

Источник: www.nat-geo.ru

Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край?

Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край?

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На крыше сингапурского отеля Marina Bay Sands на высоте 200 метров расположен открытый бассейн. Уровень воды в нём на несколько сантиметров выше, чем край самого небоскрёба, поэтому может показаться, что вода переливается через край и падает на город. На самом деле вода попадает в специально установленный водосбор и через фильтры поступает обратно в бассейн.

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Метки: архитектура, бассейны, отели, сингапур

Источник: unusual-planet.ru

Какое азиатское государство стало независимым помимо своей воли?

Какое азиатское государство стало независимым помимо своей воли?

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Сингапур стал независимым государством помимо своей воли. Большую часть своей истории Сингапур был британской колонией, через некоторое время после Второй Мировой войны получил автономию, а в 1963 году вошёл в состав новообразованного государства Малайзия. Однако по разным политическим и экономическим причинам, а также из-за межэтнических конфликтов между малайцами и китайцами остальные штаты Малайзии в 1965 году решили исключить Сингапур из состава государства. Опечаленный лидер сингапурцев Ли Куан Ю был вынужден признать независимость острова.

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Метки: география, малайзия, политика, сингапур

Источник: ru.wikipedia.org

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