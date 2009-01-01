Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему Сингапур называют «fine city»? 236 + Ссылка У Сингапура один из самых высоких в мире показателей ВВП на душу населения, город славится своей чистотой и очень низким уровнем преступности. Отчасти такие достижения обусловлены суровыми законами и большими штрафами за малейшие нарушения. Плевок или бросание мусора на улице, питьё или еда в общественном транспорте, нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах и даже кормление птиц — за всё это налагаются взыскания в суммах, эквивалентных сотням и тысячам долларов США. Благодаря этим мерам Сингапур часто называют «fine city», имея ввиду два значения слова «fine» — «прекрасный» и «штраф». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В какой стране пожилые люди могут увеличивать время зелёного сигнала на светофоре? 675 + Ссылка Многие пешеходные переходы Сингапура со светофором, запускающимся кнопкой, оборудованы системой помощи пожилым людям и инвалидам. Пешеходы этих категорий могут заказать специальную карту и вместо нажатия кнопки подносить её к считывающему устройству. После верификации карты система включит зелёный сигнал на большее, чем обычно, время — в зависимости от длины перехода добавится от 3 до 13 секунд. Неправда? Источник: www.onemotoring.com.sg

Какие пауки умеют делать собственные копии? 2780 + Ссылка Пауки вида Cyclosa mulmeinensis из Сингапура умеют делать свою копию из попавшего в сеть мусора и остатков жертв. Муляж имеет «лапки» и отражает свет подобно своему прототипу, а дуновение ветра может создать впечатление, что он шевелится. Таким образом эти пауки обманывают охотящихся на них ос, так как муляж располагается на самом видном месте паутины, и в большинстве случаев хищники атакуют именно его, позволяя настоящему пауку скрыться. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Где находится небоскрёб с бассейном на крыше, вода из которого переливается через её край? 4038 + Ссылка На крыше сингапурского отеля Marina Bay Sands на высоте 200 метров расположен открытый бассейн. Уровень воды в нём на несколько сантиметров выше, чем край самого небоскрёба, поэтому может показаться, что вода переливается через край и падает на город. На самом деле вода попадает в специально установленный водосбор и через фильтры поступает обратно в бассейн. Неправда? Источник: unusual-planet.ru